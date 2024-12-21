ППО знищила 57 зі 113 "Шахедів", 56 безпілотників - не досягли цілей, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 21 грудня 2024 року російські окупанти атакували Україну 113 безпілотниками типу Shahed та інших типів. Українська ППО збила 57 дронів.

Про це повідомили у Повітряних силах, передає Цензор.НЕТ.

Цілі російські окупанти запускали із напрямків Брянськ, Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Бердянськ.

Також росіяни запускали в напрямку Полтавщини зенітну керовану ракету С-400 із ТОТ Донеччини, однак вона не спричинила руйнувань і постраждалих.

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Скільки знищено цілей

Зазначається, що повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій, Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

"Через активну протидію Сил оборони 56 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків). У Запорізькій та Харківській областях збиті ударні БпЛА пошкодили приватні та багатоквартирні будинки, майно та авто громадян, постраждалим надається допомога", - йдеться у повідомленні командування.

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