Якщо Путін нападе, Німеччина повинна бути здатна вести війну, - Пісторіус
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав до значного збільшення оборонного бюджету, оскільки країна повинна бути здатною вести війну в разі нападу Росії.
Про це Пісторіус сказав в інтерв'ю газетам медіагрупи Funke Media Group, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel.
Із 2028 року нам потрібен оборонний бюджет щонайменше 80 мільярдів, швидше за все, 90 мільярдів євро щорічно, щоб відповідати вимогам, які ми маємо у зв'язку з погіршенням ситуації з безпекою. Якщо Путін нападе, ми повинні бути спроможні вести війну", - наголосив він.
Пісторіус висловився за реформу "боргового гальма", щоб профінансувати мільярдні витрати.
"Я вважаю, що в цій ситуації політично неправильно жорстко триматися за боргове гальмо. Якщо ми будемо фінансувати необхідні витрати на нашу оборону зі звичайного бюджету, це задушить здатність держави діяти, поставить під загрозу соціальне забезпечення і, таким чином, посилить екстремістські партії", - додав міністр оборони Німеччини.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що порівняно з 2023 роком, цьогоріч Німеччина подвоїла експорт зброї в Україну.
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кажуть що навіть в білому домі є ждуни
Мусульмани вже захопили вас.
Німецькі Eurofighter на початку грудня вперше запустили далекобійну ракету Meteor: на це пішло парадоксальні три роки. Бо ще у серпні 2021 року перші німецькі Eurofighter отримали програмне оновлення P2Eb, яке було покликане дати можливість використання Meteor. Ця німецька історія з інтеграцією власної європейської ракети, яку почали розробляти у 2003 році, виглядає, м'яко кажучи, дивною. Тим паче, що Німеччина фінансувала розробку та контрактувала ці ракети з самого початку.
Так і з усім іншим у шестидесятитисячному Бундесвері вісімдесятимільйонної країни. Так що хай Пісторіус не пістить - ***** вони не готові, і не будуть готові до війни з росією ще дуже довго.
Так що не треба довіряти пістєжу німецьких можновладців, принаймні у найближчій історичний період.
Місця розміщення блоків динамічного захисту на БМП Puma:
І до речі -виробництво 600 нових Taurus Neo так і не було затверджене. Тобто нових "таурусів" щонайменше до 2030 року не буде.
Если кремлёвский параноик решится напасть на Европу, то это будет ядерное нападение и воевать никому больше не придётся!
НАТо з паперами ,тільки 10 днів буде розбиратись,не говорячи вже про якісь військові дії.
Ви самі не тільки виростили *****, а й дозволили йому створити справжню вісь зла, ото ж жеріть. Історія вас, дурбецалів, нічому не вчить.
От прямо з першого дня?!!
Без "сільнаАбеспакоєни", "ніфсьотакАдназначна" і "давайтенібудімправацираватьпуціна"?!!!
Невірю....