Якщо Путін нападе, Німеччина повинна бути здатна вести війну, - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав до значного збільшення оборонного бюджету, оскільки країна повинна бути здатною вести війну в разі нападу Росії.

Про це Пісторіус сказав в інтерв'ю газетам медіагрупи Funke Media Group, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel.

Із 2028 року нам потрібен оборонний бюджет щонайменше 80 мільярдів, швидше за все, 90 мільярдів євро щорічно, щоб відповідати вимогам, які ми маємо у зв'язку з погіршенням ситуації з безпекою. Якщо Путін нападе, ми повинні бути спроможні вести війну", - наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поки війна не закінчиться, на території України не буде жодного німецького солдата, - Пісторіус

Пісторіус висловився за реформу "боргового гальма", щоб профінансувати мільярдні витрати.

"Я вважаю, що в цій ситуації політично неправильно жорстко триматися за боргове гальмо. Якщо ми будемо фінансувати необхідні витрати на нашу оборону зі звичайного бюджету, це задушить здатність держави діяти, поставить під загрозу соціальне забезпечення і, таким чином, посилить екстремістські партії", - додав міністр оборони Німеччини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що порівняно з 2023 роком, цьогоріч Німеччина подвоїла експорт зброї в Україну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ є найбільшою загрозою нашій безпеці і залишиться такою в майбутньому, - Пісторіус