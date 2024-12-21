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Новини Війна
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Якщо Путін нападе, Німеччина повинна бути здатна вести війну, - Пісторіус

Пісторіус заявив, що Німеччина має бути готова до війни з Росією

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав до значного збільшення оборонного бюджету, оскільки країна повинна бути здатною вести війну в разі нападу Росії.

Про це Пісторіус сказав в інтерв'ю газетам медіагрупи Funke Media Group, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Spiegel.

Із 2028 року нам потрібен оборонний бюджет щонайменше 80 мільярдів, швидше за все, 90 мільярдів євро щорічно, щоб відповідати вимогам, які ми маємо у зв'язку з погіршенням ситуації з безпекою. Якщо Путін нападе, ми повинні бути спроможні вести війну", - наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Поки війна не закінчиться, на території України не буде жодного німецького солдата, - Пісторіус

Пісторіус висловився за реформу "боргового гальма", щоб профінансувати мільярдні витрати.

"Я вважаю, що в цій ситуації політично неправильно жорстко триматися за боргове гальмо. Якщо ми будемо фінансувати необхідні витрати на нашу оборону зі звичайного бюджету, це задушить здатність держави діяти, поставить під загрозу соціальне забезпечення і, таким чином, посилить екстремістські партії", - додав міністр оборони Німеччини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що порівняно з 2023 роком, цьогоріч Німеччина подвоїла експорт зброї в Україну

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ є найбільшою загрозою нашій безпеці і залишиться такою в майбутньому, - Пісторіус

Автор: 

Німеччина (7351) росія (65146) Пісторіус Борис (255)


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Топ коментарі
+22
На вас ще не нападали, а ви вже програли !
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21.12.2024 11:40
+11
Ето же ескалация. Лучше сложите оружие и Шольц с Меркель паедет в минск и дагаварится с ****** пасередине. А Орбана и Фицо возьмете в капитулятивную группу. Они подскажут как правильно сдавацца чтобы ***** силы не потратил
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21.12.2024 12:01
+10
Готуйтесь, бургери. І до китайців готуйтесь! Вигодовували німці китайців, своїми інвестиціями, готуйтесь!

Мусульмани вже захопили вас.
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21.12.2024 11:49
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Ще до китайців готуйтесь!!!
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21.12.2024 11:39 Відповісти
На вас ще не нападали, а ви вже програли !
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21.12.2024 11:40 Відповісти
Трамп сказав - 5% ВВП - для чого кожен день гундіти?
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21.12.2024 11:41 Відповісти
Ніфіга собі ескалація! А хто воювати піде, сирійські біженці?
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21.12.2024 11:42 Відповісти
Влітку пропонували повернути строкову службу. Але після провалу на виборах про це ні слова.
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21.12.2024 11:51 Відповісти
Якщо ***** дійде до вашого кордону ви вже програєте бо в у вас всередині купа кацапів і чурок які обожнюють ***** і вас ***** в хвіст і гриву.
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21.12.2024 11:56 Відповісти
арабо-африканські ждуни - це реально епідемія...
кажуть що навіть в білому домі є ждуни
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21.12.2024 16:03 Відповісти
Повинна? Яка страшна повинність!
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21.12.2024 11:43 Відповісти
Ну готуйтесь. Шо там з цього приводу скаже фрау Ангела? Ну та, шо путінферштейн та при якій Бундесвер опинився дуже глибоко у сраці? Ну, н6е нам про це казати, знаючи де, при найвеличнійшому та зусиллями сонцесяйного, опинились ЗСУ після травня 2019 року.
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21.12.2024 11:44 Відповісти
Щось він останнім часом роспісторівся..зе! його заразив мабудь..
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21.12.2024 11:45 Відповісти
до тупих німчур ніяк не доходить, що зло краще знищувати в зародку; як мінімум - там, де воно вилізло, - в конкретному випадку, в Україні.
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21.12.2024 11:49 Відповісти
Готуйтесь, бургери. І до китайців готуйтесь! Вигодовували німці китайців, своїми інвестиціями, готуйтесь!

Мусульмани вже захопили вас.
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21.12.2024 11:49 Відповісти
Ну так правильно. Трамп сказав, що досить з ****** газонафтові хороводи водити, як стара ***** мєркєль. ***** їй газ по 200 засилав, а вона по всій Європі по 800-1000 впарювала. Звісно економіка Німеччини розквітала і ***** добре перепадало. А витрати на безпеку в основному лежали на США. А зараз треба круасани з кавою на терасі відкласти та закачувати рукава.
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21.12.2024 11:50 Відповісти
Впевнений - це на сьогодні буде сама смішна новина на Цензорі.
Німецькі Eurofighter на початку грудня вперше запустили далекобійну ракету Meteor: на це пішло парадоксальні три роки. Бо ще у серпні 2021 року перші німецькі Eurofighter отримали програмне оновлення P2Eb, яке було покликане дати можливість використання Meteor. Ця німецька історія з інтеграцією власної європейської ракети, яку почали розробляти у 2003 році, виглядає, м'яко кажучи, дивною. Тим паче, що Німеччина фінансувала розробку та контрактувала ці ракети з самого початку.
Так і з усім іншим у шестидесятитисячному Бундесвері вісімдесятимільйонної країни. Так що хай Пісторіус не пістить - ***** вони не готові, і не будуть готові до війни з росією ще дуже довго.
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21.12.2024 11:51 Відповісти
Бундесвер має панцер-гренадерський батальйон на 44 бойові машини піхоти Puma. Так от - відділ закупівель Бундесверу уклав рамкову угоду з компанією Dynamit Nobel Defense про поставку комплекту блоків динамічного захисту. На одну БМП Puma треба 26 блоків, які розміщуються для захисту в проекції збоку. Тобто 1144 блоки. Кінцевий строк виконання - до кінця 2028 року. А всього у Бундесвері у наявності 350 БМП цього типу. Тобто треба 9100 блоків. Нехитра арифметика показує, що вони їх будуть робити 24 роки.
Так що не треба довіряти пістєжу німецьких можновладців, принаймні у найближчій історичний період.

Місця розміщення блоків динамічного захисту на БМП Puma:
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21.12.2024 12:22 Відповісти
про снаряди 155мм взагалі мовчу - Бундесвер до 2031 року має купити стільки снарядів 155мм, скільки армія рф може відстріляти за тиждень.
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21.12.2024 12:28 Відповісти
155 это калибр НАТО. У расеи 152
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21.12.2024 12:59 Відповісти
у даному випадку мова іде про співставні калібри. Щодо 152мм, то ми їх теж зараз відстрелюємо на ЛБЗ у великих кількостях. Мабуть ви не в курсах.
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21.12.2024 13:07 Відповісти
У вас изначально брехливый пост. расея не делает 155мм, у них 152. А Украина да, использует вообще всё. В одной роте может быть и калаш, и СКС Булпап, и снайперки .50BMG, и дроны и много всего прочего
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21.12.2024 14:35 Відповісти
у мене пост про кількість замовлених снарядів для Бундесверу на майбутні п'ять років, і порівняння з кількістю використання снарядів співставного калібру росіянами на фронтах в Україні. А у вас просто складнощі із сприйняттям написаної інформації. Можливо у вас дислексія, спробуйте звернутись до профільних лікарів.
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21.12.2024 14:53 Відповісти
Вы не отличаете 155 от 152, а проблема у меня 🤔🤣
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21.12.2024 15:12 Відповісти
так, у вас проблема із сприйняттям довгих складних речень.
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21.12.2024 15:15 Відповісти
Ви тільки за "тауруси" міцно тримайтесь мабуть й не нападе а "якщо" нарада, то вам ті "тауруси" вже будуть як небіжчику велосипед.
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21.12.2024 11:51 Відповісти
.."якщо" нападе...
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21.12.2024 11:53 Відповісти
там справних "таурусів" залишилось трохи півтори сотні. Так що питання з "таурусами" крім сміху вже нічого не викликає.
І до речі -виробництво 600 нових Taurus Neo так і не було затверджене. Тобто нових "таурусів" щонайменше до 2030 року не буде.
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21.12.2024 12:06 Відповісти
Не нападе. Україна переможе.
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21.12.2024 11:52 Відповісти
100 процентів!
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21.12.2024 12:04 Відповісти
Та не треба готуватися. Орбан казав же, що здасть Угорщину без бою, щоби люди не постраждали...
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21.12.2024 11:54 Відповісти
повоюйте без таурусів, щоб ескалації не вийшло
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21.12.2024 11:54 Відповісти
Так то Шольц збирається до х.йла у моськву щоб таемний пакт о "нєнападєнії" підписати ?
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21.12.2024 12:00 Відповісти
Ето же ескалация. Лучше сложите оружие и Шольц с Меркель паедет в минск и дагаварится с ****** пасередине. А Орбана и Фицо возьмете в капитулятивную группу. Они подскажут как правильно сдавацца чтобы ***** силы не потратил
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21.12.2024 12:01 Відповісти
"дагаварится с ****** пасередине" - тобто, знову Польщу навпіл?
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21.12.2024 12:15 Відповісти
Причем тут Польшу? Потль ***** без раговоров забирает. А вот Берлин пасередине будут делить и Берлинскую стену восстанавливать
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21.12.2024 13:20 Відповісти
Просто згадав офіційний початок Другої світової. 1 вересня 39-го...
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21.12.2024 13:45 Відповісти
Если человек, занимающий такую высокую должность, да ещё в самой развитой стране Европы, на самом деле говорит такие вещи, значит дела Германии очень плохи.

Если кремлёвский параноик решится напасть на Европу, то это будет ядерное нападение и воевать никому больше не придётся!
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21.12.2024 12:05 Відповісти
Вы с одним арабкой (с приветом от Ху#ла) на машине справиться не можете. Вместо того, чтобы его тут же насильно накормить свининой до отвала, потом линчевать на месте и брюхо ему распороть и голяшками набить, будете сейчас годами искать ему оправдание.
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21.12.2024 12:06 Відповісти
Знов " якщо путін нападе,то ми..." То є відмазка від надання Україні зброї,яку вони повинні давати.
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21.12.2024 12:08 Відповісти
Запанікували німці .Не зарано ? Плішивий карлік ще не всі байки розповів про ,, орешник,,.
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21.12.2024 12:10 Відповісти
От природній тормоз німців ,не дає їм сміливості ,сказати в голос , шо московія нападе на ЄС , разом з китаєм !І скажіть на милисть ,чому не скучкуватися ЄС вже зараз ,проти китаю ?! Чи вони тут чекають ,щоб до китаю з русньою , і ісламісти масою підтягнулись ?!
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21.12.2024 12:10 Відповісти
як буде вести війну ? якщо вони бояться навіть в Україну сунутись...
НАТо з паперами ,тільки 10 днів буде розбиратись,не говорячи вже про якісь військові дії.
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21.12.2024 12:26 Відповісти
Гітлер капут?
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21.12.2024 12:27 Відповісти
А всього навсього, щоб не труситися тепер самим, треба було допомогти Україні завалити ***** у 22 році. Все. Але ви усі обсиралися і обсцикалися, грали у свої смердючу геополітику з Байденом, "не дамо Україні програти, а росії виграти", "тільки б не ескалація", варили жабу на повільному огні і зварили... самі себе та Україну.
Ви самі не тільки виростили *****, а й дозволили йому створити справжню вісь зла, ото ж жеріть. Історія вас, дурбецалів, нічому не вчить.
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21.12.2024 12:38 Відповісти
Навіть навстоячки посцяти,треба мати яйця.
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21.12.2024 12:39 Відповісти
Начебто дорослі люди, та й поважні посади займають. Проте несуть якусь нісенітницю. Аж соромно. Щоб не напали що треба ? УПРЕЖДАЮЩИЙ удар! Це ж так просто зрозуміти! Дяді! У вас є шанс зробити це з території країни, яка вже три роки у війні. Що отримаєте у відповідь ? Максимум пару Калібрів, які можуть і не долетіти. Земля дуже нерівна Який висновок ?? Ці дяді думають дуже примітивно. Збирайте на "мозговий штурм" генералів Бундесверу.
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21.12.2024 12:50 Відповісти
И это после уничтожения бундесвера фрау Меркель?
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21.12.2024 13:15 Відповісти
Шо, як х*йло нападе, от прямо зразу і воювати почнете?!
От прямо з першого дня?!!
Без "сільнаАбеспакоєни", "ніфсьотакАдназначна" і "давайтенібудімправацираватьпуціна"?!!!
Невірю....
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21.12.2024 13:33 Відповісти
А ким ви будете захищатися, солдата за місяць не зробишь, а вашій жадібності немає предєла
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21.12.2024 13:34 Відповісти
Повинна бути здатна вести війну, це не означає, що зможе вести війну
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21.12.2024 13:50 Відповісти
Та ніхто на вас не нападе, завдяки тому що ви в НАТО, що за байки пісторіус???
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21.12.2024 15:20 Відповісти
,,
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23.12.2024 21:54 Відповісти
Мы Украинцы ,для вас единственный шанс
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23.12.2024 21:55 Відповісти
 
 