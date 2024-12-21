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У Запоріжжі ліквідували наслідки атаки дронів, - ДСНС

Внаслідок учорашньої атаки російських дронів у Запоріжжі пошкоджено багатоповерхові будинки, гаражі та автомобіль. Рятувальники ліквідували пожежі.

Про це пише пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Вночі 20 грудня ворог здійснив атаку безпілотними літальними апаратами по Запоріжжю. У результаті ворожої агресії постраждали 3 жінки та 12-річний хлопчик", - повідомляє ДСНС.

Запоріжжя: ліквідація наслідків нічної атаки дронів

В одному з районів міста сталося займання на відкритій території та у гаражному кооперативі, де пошкоджено чотири металеві гаражі та автомобіль. Загальна площа пожежі становила 50 кв. м.

Запоріжжя: ліквідація наслідків нічної атаки дронів

На іншій ділянці дрони викликали займання на території підприємства.

На місці працювали 30 рятувальників та 7 одиниць техніки. Пожежі оперативно ліквідовано, а наслідки обстрілів усунено.

Запоріжжя: ліквідація наслідків нічної атаки дронів

Запоріжжя: ліквідація наслідків нічної атаки дронів

Як повідомлялося, ввечері п'ятниці, 20 грудня, окупанти атакували безпілотниками Запоріжжя.

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Автор: 

Запоріжжя (2265) Запорізька область (3601) атака (339) ДСНС (5105) Запорізький район (103)


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21.12.2024 14:06 Відповісти
 
 