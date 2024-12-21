У Запоріжжі ліквідували наслідки атаки дронів, - ДСНС

Внаслідок учорашньої атаки російських дронів у Запоріжжі пошкоджено багатоповерхові будинки, гаражі та автомобіль. Рятувальники ліквідували пожежі.

Про це пише пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"Вночі 20 грудня ворог здійснив атаку безпілотними літальними апаратами по Запоріжжю. У результаті ворожої агресії постраждали 3 жінки та 12-річний хлопчик", - повідомляє ДСНС.

В одному з районів міста сталося займання на відкритій території та у гаражному кооперативі, де пошкоджено чотири металеві гаражі та автомобіль. Загальна площа пожежі становила 50 кв. м.

На іншій ділянці дрони викликали займання на території підприємства.

На місці працювали 30 рятувальників та 7 одиниць техніки. Пожежі оперативно ліквідовано, а наслідки обстрілів усунено.

Як повідомлялося, ввечері п'ятниці, 20 грудня, окупанти атакували безпілотниками Запоріжжя.

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