Площа забруднених вибухонебезпечними предметами територій України зменшилась на 17 000 км², - Міноборони

У 2024 році площа потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами територій України скоротилася до 139 000 км².

Про це повідомляє пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

На засіданні Національного органу з питань протимінної діяльності, яке відбулося під головуванням першого заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка, було повідомлено, що площа територій, забруднених мінами та вибухонебезпечними предметами, зменшилася у 2024 році на 17 000 км² і становить 139 000 км².

Зокрема полковник Руслан Берегуля, керівник секретаріату органу, зазначив, що протягом року обстежено понад 3 150 км² земель сільськогосподарського призначення, з яких понад 2 500 км² було розміновано.

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Також у рамках гуманітарного розмінування на деокупованих територіях проведено нетехнічне обстеження у 165 громадах у межах семи областей. Було ідентифіковано 2 291 ділянку загальною площею понад 300 км².

Наприкінці засідання генерал-лейтенант Гаврилюк подякував саперам ЗСУ, піротехнікам ДСНС, вибухотехнікам Нацполіції та іншим операторам за внесок у розмінування звільнених територій.

Нагадаємо, Польща підписала угоду з Програмою розвитку ООН (ПРООН), у рамках якої виділила 2,5 млн злотих для підтримки розмінування в Україні.

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