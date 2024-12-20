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Новини Фінансова допомога Україні
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Польща виділила 2,5 млн злотих на розмінування територій України

Польща виділила кошти для розмінування забруднених територій України

Польща підписала угоду з Програмою розвитку ООН (ПРООН), у рамках якої виділила 2,5 млн злотих для підтримки розмінування в Україні.

Про це повідомляє пресцентр Міністерства економіки України, інформує Цензор.НЕТ.

Основна увага приділяється регіонам, які найбільше постраждали від мін та вибухонебезпечних залишків війни.

Частина фінансування буде спрямована на залучення спеціально тренованих службових собак до обстеження територій, зокрема в Миколаївській області. До роботи залучено 16 собак і 8 кінологів. Решта коштів використовується для тестування безпілотників, дистанційного зондування та розширення польових операцій у співпраці з ДСНС України.

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"Ми глибоко вдячні Польщі за щедрий внесок, який зміцнить безпеку України та допоможе відновити нормальне життя наших постраждалих громад. Ця співпраця є прикладом міжнародної солідарності, необхідної для подолання викликів, пов'язаних із протипіхотними мінами. Завдяки цьому ми робимо безпечнішою Україну і посилюємо глобальну продовольчу безпеку", - сказала віцепрем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Тимчасовий повірений у справах Польщі Пйотр Лукасєвіч зазначив, що цей внесок демонструє солідарність Польщі з Україною та сприятиме вирішенню проблем, пов’язаних із забрудненням земель мінами: "Цим внеском Польща підтверджує свою непохитну відданість безпеці та прогресу України, а також солідарність з Україною з першого дня повномасштабної війни, розпочатої російським агресором. Ми впевнені, що наша допомога прискорить зусилля з розмінування та зміцнить інституційну спроможність, необхідну для вирішення цих проблем, дотримуючись наших спільних цілей".

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, для очищення пріоритетних зон у найближчі 10 років необхідно майже $38 млрд.

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Польща (8496) допомога (8343) розмінування (989)


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Низький уклін полякам. Проте все вже не важливо. Доти поки московіти наступають і знищують українців. Полякам як нікому відомо про те, як залишитись з ворогом, надпотужним ворогом, сам на сам. І чим все це скінчується. Але вони зробили ставку на те, що нехай Україна рятує і їх, і Європу самостійно ! Це несправедливо ! Це нечесно ! Це злочинно !
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20.12.2024 13:57 Відповісти
А наші на кешбек та 1000 знову конвертнуть?
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20.12.2024 13:57 Відповісти
А хіба вам не сподобалася ця 1000, тим більше просто так?
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20.12.2024 14:01 Відповісти
Я не претендую. Це, на фоні підняття податків і тарифів, виглядає знущанням.
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20.12.2024 14:04 Відповісти
вкрадуть
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20.12.2024 14:52 Відповісти
 
 