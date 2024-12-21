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Зеленський висловив підтримку Німеччині після трагедії у Магдебурзі

Зеленський висловив співчуття через трагедію у Магдебурзі

Президент України Володимир Зеленський засудив напад на Різдвяний ярмарок у Магдебурзі.

Про це президент повідомив у соцмережі Twitter (Х), інформує Цензор.НЕТ.

"Шокуючі новини з Німеччини, де медики борються за життя постраждалих після жахливого нападу на різдвяний ярмарок у Магдебурзі. Насильство ніколи й ніде не повинно перемагати", - заявив він.

Президент зазначив, що українці моляться за тих, хто зазнав поранення, і висловив солідарність з мешканцями Магдебурга та всіма німцями в цей важкий момент. 

"Дуже важливо встановити всі обставини й мотиви нападника. Ми підтримуємо жителів Магдебурга та всіх німців у цей важкий день. Тримайтеся, дорогі німецькі друзі", - додав Зеленський.

Трагедія в Магдебурзі

У німецькому місті Магдебург автомобіль в'їхав у натовп людей на різдвяному ярмарку. Є багато поранених та загиблі.

За словами очевидців, автомобіль в'їхав на територію різдвяного ярмарку. Люди в паніці розбігались від авто.

Згодом видання Bild із посиланням на рятувальні служби Магдебурга повідомило, що відомо про щонайменше одного загиблого. Також рятувальники кажуть про від 60 до 80 постраждалих. 

Наразі вже відомо про 5 загиблих і понад 200 постраждалих. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Авто в’їхало в натовп на різдвяному ярмарку в Німеччині, щонайменше одна людина загинула, десятки постраждалих, - ЗМІ. ВІДЕО (оновлено)

Автор: 

Німеччина (7351) Зеленський Володимир (23815)


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Кажуть що той штріх був палким прихильником АдН . !! Араб - неонацист !! Я реально в шоці !! Світ остаточно збожеволів .
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21.12.2024 14:01 Відповісти
А ще Ілон Маск напередодні висловив у себе в твіттері підтримку АдН...
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21.12.2024 16:18 Відповісти
Ну Маск хоч і з тарганами в голові , але він хоч не мусульманин . А цей , це взагалі щось неймовірне - сам мусульманин і - прихильник антиісламської партії . Бджоли проти меду !!
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21.12.2024 17:38 Відповісти
такой же АКЦИЕЙ путин поставил раком меркель , теперь черед шольца становиться в позу !!!! Господи , что вы все такие тупые и не понимаете чьих это рук дело ????!!!(((
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21.12.2024 16:47 Відповісти
 
 