П’ять загиблих і понад 200 поранених унаслідок нападу на різдвяний ярмарок у Магдебурзі

Внаслідок атаки на різдвяний ярмарок у Магдебурзі загинули п’ятеро людей, майже 40 осіб дістали тяжкі поранення.

Про це повідомляє німецьке видання Bild, інформує Цензор.НЕТ.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідав місце трагедії, висловивши підтримку постраждалим.

"Який жахливий акт - поранити і вбити стільки людей з такою жорстокістю. Зараз ми дізналися, що понад 200 людей дістали поранення. П'ятеро вже померли... Вражаюча кількість людей, майже 40, зазнали настільки серйозних поранень, що ми повинні дуже турбуватися про них", - заявив Шольц журналістам.

Трагедія в Магдебурзі

У німецькому місті Магдебург автомобіль в'їхав у натовп людей на різдвяному ярмарку. Є багато поранених та загиблі.

За словами очевидців, автомобіль в'їхав на територію різдвяного ярмарку. Люди в паніці розбігались від авто.

Згодом видання Bild із посиланням на рятувальні служби Магдебурга повідомило, що відомо про щонайменше одного загиблого. Також рятувальники кажуть про від 60 до 80 постраждалих.

Президент України Володимир Зеленський також висловив співчуття жителям Магдебурга та Німеччини, наголосивши на необхідності з'ясувати мотиви та обставини нападу.

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