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Новини
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П’ять загиблих і понад 200 поранених унаслідок нападу на різдвяний ярмарок у Магдебурзі

Загиблі та поранені в Магдебурзі

Внаслідок атаки на різдвяний ярмарок у Магдебурзі загинули п’ятеро людей, майже 40 осіб дістали тяжкі поранення.

Про це повідомляє німецьке видання Bild, інформує Цензор.НЕТ

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідав місце трагедії, висловивши підтримку постраждалим.

"Який жахливий акт - поранити і вбити стільки людей з такою жорстокістю. Зараз ми дізналися, що понад 200 людей дістали поранення. П'ятеро вже померли... Вражаюча кількість людей, майже 40, зазнали настільки серйозних поранень, що ми повинні дуже турбуватися про них", - заявив Шольц журналістам.

Трагедія в Магдебурзі

У німецькому місті Магдебург автомобіль в'їхав у натовп людей на різдвяному ярмарку. Є багато поранених та загиблі.

За словами очевидців, автомобіль в'їхав на територію різдвяного ярмарку. Люди в паніці розбігались від авто.

Згодом видання Bild із посиланням на рятувальні служби Магдебурга повідомило, що відомо про щонайменше одного загиблого. Також рятувальники кажуть про від 60 до 80 постраждалих.

Президент України Володимир Зеленський також висловив співчуття жителям Магдебурга та Німеччини, наголосивши на необхідності з'ясувати мотиви та обставини нападу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Авто в’їхало в натовп на різдвяному ярмарку в Німеччині, щонайменше одна людина загинула, десятки постраждалих, - ЗМІ. ВІДЕО (оновлено)

Автор: 

Німеччина (7351) Шольц Олаф (1136)


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Топ коментарі
+19
Шо там вже турбуватись - нагуя вам в краіні стільки Алахакбарівців?
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21.12.2024 14:30
+16
Саудити за верховенство бородатих у всьому світі. Всесвітній Халіфат. А в Магдебурзі всякі німкені без паранджі. Неподобство.
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21.12.2024 14:39
+10
більше хай овцелюбів пускають і толерантності ще більше то скоро там буде як у Сірії
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21.12.2024 14:49
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Просрочка вже встигла співчуття виразити,а за загиблими,пораниними в Україні воно не хоче співчуття висловити???
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21.12.2024 14:30 Відповісти
А що він мав сказати: ,,так вам і треба"?! Чи що??!!
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21.12.2024 14:51 Відповісти
За всієї поваги до Загиблих і Постраждалих, АЛЕ Порівнюючи те, що він говорить про Україну, і його цей сьогоднішній "жалібний висер" можу заявити, що він! - Лицемірне Падло!,
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21.12.2024 17:30 Відповісти
Шо там вже турбуватись - нагуя вам в краіні стільки Алахакбарівців?
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21.12.2024 14:30 Відповісти
Це був фанат АдН
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21.12.2024 14:33 Відповісти
Писали шо лікар - 59років
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21.12.2024 14:38 Відповісти
https://www.dw.com/uk/napad-na-rizdvanij-armarok-u-magdeburzi-so-vidomo/a-71128720
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21.12.2024 14:43 Відповісти
А хто спалив Нотр-Дам-де-Парі, ще не казали?
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21.12.2024 15:34 Відповісти
А чего не пишите, кто въехал? И что въехал намеренно? И то, что это теракт?
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21.12.2024 14:32 Відповісти
Саудит...
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21.12.2024 17:18 Відповісти
Так а хто в'їхав, хто був за кермом? Чого не пишуть?
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21.12.2024 14:32 Відповісти
Якийсь саудит.
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21.12.2024 14:34 Відповісти
А він хто, за бЄлих алі за красних? Шо йому не сподобалось, шо німці їхніх кошолок та виводки годують?
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21.12.2024 14:37 Відповісти
Саудити за верховенство бородатих у всьому світі. Всесвітній Халіфат. А в Магдебурзі всякі німкені без паранджі. Неподобство.
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21.12.2024 14:39 Відповісти
араб в'їхав, на ім'я талеб, явно радикальних поглядів ("wenn deutscgland krieg will, werden wir ihn bringen").
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21.12.2024 14:38 Відповісти
так, радикальних та антиісламських
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21.12.2024 14:52 Відповісти
Ще і лікар психотерапевт, який допомагав жінкам саудитів переїхати в Європу!!! Ну ще і наркоман!!! Ось такий вінігрет!!!
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21.12.2024 15:11 Відповісти
***** привіт передає.
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21.12.2024 14:40 Відповісти
Дожили. Європейці не можуть безпечно святувати те, що 1000 років святкують у себе вдома.
А тут деякі індивіди ще й вірять в те, що вони здатні допомогти РФ перемогти...
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21.12.2024 14:41 Відповісти
Deutsche Welle пише що це фанат пропутінської "Альтернативи для Німеччини"
https://www.dw.com/uk/napad-na-rizdvanij-armarok-u-magdeburzi-so-vidomo/a-71128720
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21.12.2024 14:45 Відповісти
більше хай овцелюбів пускають і толерантності ще більше то скоро там буде як у Сірії
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21.12.2024 14:49 Відповісти
То що там, ще є бажання поїхати і заглянути в очі куйла???
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21.12.2024 14:56 Відповісти
Воно вже побачило що воно путлєр, долбойоб!!!
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21.12.2024 15:13 Відповісти
Це був типовий теракт спецслужб рашистської пітьми. І тут саудит-"торпеда" вочевидь діяв у темну, тому ніякою хімією його зв'язок з пітьмою довести не вдасться.
Через отакий "двіж" певне зміниться порядок денний у Шольца при анонсованій раніше зустрічі з ******: буде просити вибачення за надання допомоги Україні.
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21.12.2024 15:03 Відповісти
Прес-служба сказала що повідомлення про візит фейк.
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21.12.2024 17:35 Відповісти
Угу. Тож стане нефейком.
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21.12.2024 20:50 Відповісти
Це просто капец !!!
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21.12.2024 15:35 Відповісти
Мда... Удар по кришці гроба... Шольц відкрив "третій конверт"... До цього усе йшло... Але він все "тягнув кота за яйця"...
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21.12.2024 15:49 Відповісти
ми дуже стурбовані...
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21.12.2024 16:08 Відповісти
"беспокоится " он ... раньше надо было беспокоиться, когда все ворота открыли мусульманскому сброду. Только и способны выражать озабоченность от терракта до терракта. Идиоты.
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21.12.2024 16:54 Відповісти
точно таким же террактом путин ставил раком меркель , теперь пришел черед нагибать шольца !!!! Господи ,что ж вы такие тупые и не знаете кто ЭТО творит ???!!!((( путин не оригенален , он УБИЙЦА !!!(((
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21.12.2024 17:37 Відповісти
Треба Шольцу повідомити, що у разі застосування Бундесверу в Україні жертв було вдвічі менше ніж на ярмарку.
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21.12.2024 17:56 Відповісти
Ну частіше треба проводити лівацькі акції "фрі палістайн" замість фізичного випилювання мусульманських басмачів.
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21.12.2024 18:33 Відповісти
Порився я по Інтернет. Жахнувся... Це "жахіття"... "Таурус" ПУСТОПІЗДЬОЖ Так само, як і Леопарди-2. ********* більше чем треба. А "крутійство" Шольца пояснюється простою причиною - у бундесверу НЕМА запасу працездатних "Таурусів"...У них, взагалі, "кудись" пропала сотня ракет! Чи хтось думає, що наїбалово буває тільки в Україні?...
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21.12.2024 19:46 Відповісти
Ну, що.. пора "Гансам" переглядать політику... Починать з того, що позбавлять підтримки працездатних мігрантів - сирійців. Там нема режиму Асада і мир. Хай повертаються додому...
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21.12.2024 19:58 Відповісти
Співчуття постраждалим від чергового нападу на мирних людей у Німеччині напередодні новорічних свят.
Знов ті ж питання до спецслужб та уряду: чому не захистили масове скупчення людей від можливих терактів хоча б барʼєрами, що унеможливлюють наїзд автомобілями?
Адже подібні теракти вже не раз відбувалися в минулому...
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21.12.2024 20:07 Відповісти
 
 