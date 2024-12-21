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Кордон з Росією залишиться закритим на невизначений термін, - прем’єр Фінляндії Орпо

Кордон Фінляндії з Росією залишиться закритим на невизначений термін

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що східний кордон країни з Росією поки що залишатиметься закритим.

Про це він сказав перед зустріччю із лідерами ЄС у Саариселькя, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.

За словами Орпо, кордон або окремі прикордонні пункти не можна буде відкрити до "досягнення взаєморозуміння з Росією".

Фінський прем'єр пояснив, що на практиці це означало б, що Росія більше не пропускатиме мігрантів до кордону без необхідних для в’їзду документів.

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Орпо додав, що наразі відомо, що Москва продовжить пропускати мігрантів через прикордонні пункти, якщо вони будуть відкриті.

Нагадаємо, 16 листопада 2023 року Фінляндія вперше закрила чотири пункти пропуску на кордоні з РФ через зростання кількості прохачів притулку.

У листопаді 2024 року прикордонники Фінляндії остаточно закрили два тимчасові пункти перетину на кордоні з Росією.

Також читайте: У Фінляндії з виборів виключили кандидата Дев’яткіна, який відмовився засудити агресію РФ проти України

Автор: 

кордон (4765) росія (65146) Фінляндія (1304) Орпо Петтері (29)


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Топ коментарі
+8
То не шукачі притулку то фсбешні гниди лізуть щоб стати вошами в Фінській державі.
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21.12.2024 14:37
+6
У казахів та інших народів Азії існував неписаний закон: якщо у якомусь стійбищі , або населеному пункті, виявляли чуму - це поселення ставили на КАРАНТИН. Населений пункт оточували загони лучників, які розстрілювали кожного, хто пробував вийти за його межі. Тіла залишалися гнить прямо там, де їх спинили... Саме так СПИНЯЛИ розповсюдження епідемії...
Зараз "чумою" заражена ШОСТА ЧАСТИНА СУШІ!!! Що робить фіннам?!
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21.12.2024 15:03
+4
Ще трішки і наш потужний Лідор організує рашку в Україні, залишилось тільки прийняти закон про інтернет-вибори вічного зеленського
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21.12.2024 14:52
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Пока финны не откроют кордон никаких выборов в Украине не будет! - заявил речник президента Литвин.
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21.12.2024 14:36 Відповісти
То не шукачі притулку то фсбешні гниди лізуть щоб стати вошами в Фінській державі.
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21.12.2024 14:37 Відповісти
Що,і шаттлів не буде?
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21.12.2024 14:42 Відповісти
Ще трішки і наш потужний Лідор організує рашку в Україні, залишилось тільки прийняти закон про інтернет-вибори вічного зеленського
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21.12.2024 14:52 Відповісти
У казахів та інших народів Азії існував неписаний закон: якщо у якомусь стійбищі , або населеному пункті, виявляли чуму - це поселення ставили на КАРАНТИН. Населений пункт оточували загони лучників, які розстрілювали кожного, хто пробував вийти за його межі. Тіла залишалися гнить прямо там, де їх спинили... Саме так СПИНЯЛИ розповсюдження епідемії...
Зараз "чумою" заражена ШОСТА ЧАСТИНА СУШІ!!! Що робить фіннам?!
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21.12.2024 15:03 Відповісти
В новейшей истории это пожалуй самый интересный случай. придурок требует чтоб границы его недоимперии 404 вернулись на состояние 91г, а в итоге получает увеличение границы в более чем 2 раза 🤣
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21.12.2024 15:07 Відповісти
Там потрібна стіна з одного відомого серіалу
"Знаменита стіна льоду з "Ігри престолів" перетвориться на визначну пам'ятку Північної Ірландії. Саме там розташована величезна декорація, на тлі якої проходили багато сцен з культової саги"
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21.12.2024 15:42 Відповісти
Господа хорошие, прекратите тешить себя иллюзиями и заниматься самообманом!

Никакого пока быть не может, вы будете вынуждены держать свою границу закрытой, пока существует быдлостан, с его озверевшей ордой!
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21.12.2024 16:29 Відповісти
 
 