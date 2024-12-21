Кордон з Росією залишиться закритим на невизначений термін, - прем’єр Фінляндії Орпо

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що східний кордон країни з Росією поки що залишатиметься закритим.

Про це він сказав перед зустріччю із лідерами ЄС у Саариселькя, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.

За словами Орпо, кордон або окремі прикордонні пункти не можна буде відкрити до "досягнення взаєморозуміння з Росією".

Фінський прем'єр пояснив, що на практиці це означало б, що Росія більше не пропускатиме мігрантів до кордону без необхідних для в’їзду документів.

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Орпо додав, що наразі відомо, що Москва продовжить пропускати мігрантів через прикордонні пункти, якщо вони будуть відкриті.

Нагадаємо, 16 листопада 2023 року Фінляндія вперше закрила чотири пункти пропуску на кордоні з РФ через зростання кількості прохачів притулку.

У листопаді 2024 року прикордонники Фінляндії остаточно закрили два тимчасові пункти перетину на кордоні з Росією.

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