Кордон з Росією залишиться закритим на невизначений термін, - прем’єр Фінляндії Орпо
Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що східний кордон країни з Росією поки що залишатиметься закритим.
Про це він сказав перед зустріччю із лідерами ЄС у Саариселькя, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.
За словами Орпо, кордон або окремі прикордонні пункти не можна буде відкрити до "досягнення взаєморозуміння з Росією".
Фінський прем'єр пояснив, що на практиці це означало б, що Росія більше не пропускатиме мігрантів до кордону без необхідних для в’їзду документів.
Орпо додав, що наразі відомо, що Москва продовжить пропускати мігрантів через прикордонні пункти, якщо вони будуть відкриті.
Нагадаємо, 16 листопада 2023 року Фінляндія вперше закрила чотири пункти пропуску на кордоні з РФ через зростання кількості прохачів притулку.
У листопаді 2024 року прикордонники Фінляндії остаточно закрили два тимчасові пункти перетину на кордоні з Росією.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зараз "чумою" заражена ШОСТА ЧАСТИНА СУШІ!!! Що робить фіннам?!
"Знаменита стіна льоду з "Ігри престолів" перетвориться на визначну пам'ятку Північної Ірландії. Саме там розташована величезна декорація, на тлі якої проходили багато сцен з культової саги"
Никакого пока быть не может, вы будете вынуждены держать свою границу закрытой, пока существует быдлостан, с его озверевшей ордой!