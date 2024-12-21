Трамп не зміг припинити війну в Україні "за 24 години" через юридичні обмеження, - Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прокоментував передвиборчі обіцянки Дональда Трампа щодо швидкого завершення війни в Україні, заявивши, що це не стало можливим через юридичні обмеження в США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську Правду".

На пресконференції 21 грудня Орбан зазначив, що, за американськими законами, люди, які ще не вступили на посаду, не мають права вести переговори від імені держави. Таким чином, Трамп не міг сісти за стіл з президентом Росії Володимиром Путіним для обговорення умов миру до офіційного вступу на посаду.

"Реалістично, що він почне діяти протягом перших 24 годин після вступу на посаду", - сказав Орбан.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що не сприймає обіцянку Трампа буквально, але трактує її як прагнення до швидкого припинення війни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС України про "різдвяне перемир’я" Орбана: Ніяких реалістичних пропозицій на столі переговорів немає. Це просто цинічна маніпуляція