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Новини Війна
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Трамп не зміг припинити війну в Україні "за 24 години" через юридичні обмеження, - Орбан

Орбан пояснив, чому Трамп не зміг завершити війну в Україні за 24 години

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прокоментував передвиборчі обіцянки Дональда Трампа щодо швидкого завершення війни в Україні, заявивши, що це не стало можливим через юридичні обмеження в США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську Правду".

На пресконференції 21 грудня Орбан зазначив, що, за американськими законами, люди, які ще не вступили на посаду, не мають права вести переговори від імені держави. Таким чином, Трамп не міг сісти за стіл з президентом Росії Володимиром Путіним для обговорення умов миру до офіційного вступу на посаду.

"Реалістично, що він почне діяти протягом перших 24 годин після вступу на посаду", - сказав Орбан.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що не сприймає обіцянку Трампа буквально, але трактує її як прагнення до швидкого припинення війни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС України про "різдвяне перемир’я" Орбана: Ніяких реалістичних пропозицій на столі переговорів немає. Це просто цинічна маніпуляція

Автор: 

Трамп Дональд (5619) Віктор Орбан (555)


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Топ коментарі
+24
рідкісний довбойоб.
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21.12.2024 15:31
+18
Я "вибачаюся" - а у Трампа немає юридичної команди, яка-б йому підказала, що подібні заяви нездійсненні? Треба було для цього підключать "третьорозрядного" корумпованого політика, щоб виправдать позицію президента США? Сміяться в якому слові?...
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21.12.2024 15:33
+15
Орбан, іди *****. Всі без тебе знають що Трамп ще не вступив в повноваження президента.
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21.12.2024 15:33
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Про які він навіть не здогадувався.
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21.12.2024 15:29 Відповісти
рідкісний довбойоб.
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21.12.2024 15:31 Відповісти
На фото два довбо@ба.І обидва рідкісні.Я б навіть сказав-еталонні.
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21.12.2024 16:53 Відповісти
Та то орбан не дав Трампу війну закінчити.
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21.12.2024 15:32 Відповісти
смоктати це вітіне хоббі
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21.12.2024 15:32 Відповісти
Я "вибачаюся" - а у Трампа немає юридичної команди, яка-б йому підказала, що подібні заяви нездійсненні? Треба було для цього підключать "третьорозрядного" корумпованого політика, щоб виправдать позицію президента США? Сміяться в якому слові?...
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21.12.2024 15:33 Відповісти
Орбан, іди *****. Всі без тебе знають що Трамп ще не вступив в повноваження президента.
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21.12.2024 15:33 Відповісти
Обламайте Вітє роги! Воно таке стало пихате , що вже замість Трампа роздає виправдання та пояснення.
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21.12.2024 15:36 Відповісти
То навіщо тоді було звіздіти про це?
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21.12.2024 15:38 Відповісти
Ці навʼязливі галюцинації про стіл за який треба сісти і на якому нібито щось лежить мені нагадують чомусь ось цей уривок з Аліси в країні див:

https://youtu.be/tK_l74cSPGY?t=3803&si=JxmYncDjikl0FqhX
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21.12.2024 15:44 Відповісти
А що, орбана хтось призначив адвокатом Трампа? Трамп про це знає?
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21.12.2024 15:48 Відповісти
тріпло
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21.12.2024 16:05 Відповісти
Да,да,трампушка и орбаньчик мудозвоны с просроченными сроками годности,а тот кто кричал - "войны не будет,спокойно жрите шашлык" наивеличайший и наилегитимнейший лидер современности,а народ его терпящий наимудрейший из наимудрейших.
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21.12.2024 16:20 Відповісти
Если Трамп собирается садиться за один стол с кровавым кремлёвским убийцей и террористом, то уже понятно, что никакого справедливого мира, для Украины, не будет, а будет договорняк, между двумя параноиками.
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21.12.2024 16:22 Відповісти
Трамп не зміг припинити війну в Україні "за 24 години" через юридичні обмеження, - Орбан "3,14стаболи " у всьому світі всі одинакові ,і подібні у своїй брехні до "зеленого, квартального зезедента України"
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21.12.2024 16:33 Відповісти
Пригадалося дитяче здивування дипломованого "юриста" Зеленського коли він казав що - як виявляється президент не може когось посадити, усе "трохи" складніше
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21.12.2024 16:41 Відповісти
Орбан постійно несе якусь пургу через свої власні інтелектуальні обмеження.
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21.12.2024 16:55 Відповісти
З ким це рудий маразматичний дід стоїть?З президентом Турції?
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21.12.2024 16:56 Відповісти
Премʼєр Угорщини прокоментував передвиборчі обіцянки президента США…
Ну смішно ж з перших слів!
Орбан Трампу хто? Любімая жена?
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21.12.2024 17:02 Відповісти
Засоби по збереженню Трумпова обличчя на основі паприкашу.
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21.12.2024 17:05 Відповісти
А для чого тоді пиНдів?
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21.12.2024 17:23 Відповісти
В Орбана язик подвійний чи в нього дві дупи, підлизує й ******** й по той бік океану ї по інший бік кордону Європи з Азіей.
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21.12.2024 18:02 Відповісти
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21.12.2024 18:42 Відповісти
Какая чушь и дешёвка в словах этих двух пи*дюков!?
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21.12.2024 21:21 Відповісти
 
 