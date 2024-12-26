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Сьогодні обирають склад Громадської антикорупційної ради при МО: проголосувати можна онлайн

Українці обирають членів антикорупційної ради при Міноборони онлайн

Сьогодні, 26 грудня, з 9:00 до 21:00 відбуваються вибори у Громадську Антикорупційну Раду при Міністерстві Оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зауважимо, що обраний склад ради зможе 2 роки поспіль моніторити діяльність Міноборони - закупівлі, призначення, корупційні ризики, і повідомляти суспільство про підозрілі процеси.

Нагадаємо, ГАР МО була створена після корупційного скандалу з яйцями по 17. За перший рік діяльності громадська антикоррада сприяла:

  • поверненню нелетальних закупівель на Prozorro, в результаті чого було зекономлено 8 мільярдів гривень,
  • пришвидшенню запуску Державного оператора тилу,
  • створенню наглядових рад АОЗ та ДОТ та
  • не допустила об’єднання двох агенцій, що могло б послабити обидві та сповільнити закупівлі.

Цього разу до ради балотуються журналістка Цензор.НЕТ Тетяна Ніколаєнко, ветеран та громадський активіст Юрій Гудименко, керівниця Незалежної антикорупційної комісії (НАКО) Олена Трегуб.

Читайте: Завдяки Громадській антикорупційній раді при МО було розпочато 3 провадження щодо закупівель у Міністерстві, - Грушовець

Як зазначається, цього тижня Юрій Гудименко оголосив про створення коаліції з 15 кандидатів - ветеранів, волонтерів, журналістів і досвідчених громадських діячів.

Список кандидатів:

  1. Нишпорка Олена
  2. Соловйов Микита
  3. Шуба Анастасія
  4. Бріт Ореста
  5. Гудименко Юрій
  6. Штанков Микита
  7. Костецький Максим
  8. Ніколаєнко Тетяна
  9. Трегуб Олена
  10. Біщук Віктор
  11. Масюк Віталій
  12. Чернов Олег
  13. Даценко Катерина
  14. Микитюк Антон
  15. Прудковських Віктор

Голосування проходить на сайті https://rgk.vote.mod.gov.ua

Автор: 

голосування (485) корупція (4683) Міноборони (7364) громадська рада (99)


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Топ коментарі
+6
Пробував проголосувати вже тричі: спливає повідомлення, що з-за великої черги почекайте 20 хвилин. І так кожного разу.
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26.12.2024 11:07
+6
Сьогодні 26.12.24 з ранку 50 хвилин намагалася проголосувати і на моменті авторизації через картку банку спочатку ощаду потім через приват видає "помилка авторизації", 2 рази вдалося дійти до голосування і тут же видало"помилку "і все. Коротше проголосувати не вийшло, думаю так і замислювалося, потім самі напишуть кого їм потрібно "підголосують" на кшталт люди зробили свій вибір.
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26.12.2024 11:32
+5
Сайт не працює
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26.12.2024 10:26
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Дана Ярова пропонує кандидатів, яких варто підтримати голосуванням.
Це потрібно зробити сьогодні!

https://www.facebook.com/dana.yarovaya/posts/pfbid0CtVQDLAtHfqM67fnkmqcage1uV7FS81KqeEyCT8YJ3ePFa9pVuWSGDvyxonGR9Wcl
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26.12.2024 09:58 Відповісти
представляю, как фьодоров с умеровым выберут нужного онлайн)))
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26.12.2024 09:59 Відповісти
Три рази з різницею у 30-40 хвилин брав спробу проголосувати, а куй вам, прходжу авторізацію, вибираю кандидатів і все- помилка, мабуть не тих вибираю.
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26.12.2024 11:04 Відповісти
Підтверджую! Проголосувати неможливо!
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26.12.2024 12:09 Відповісти
Не лінуйтесь, читайте біографії, но є перед голосуванням. Там багато , які усе життя як гниди на держ посадах, там нікуя не робили і сюди приперлися. Але є і достойні.
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26.12.2024 10:02 Відповісти
Я за Ніколаєнко, багато матеріалів корупціонних читав і тут і в інших виданнях, Усе життя журналіст, а не держ.хапуга
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26.12.2024 10:53 Відповісти
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26.12.2024 13:54 Відповісти
Нишпорка 🤣🤣🤣
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26.12.2024 10:18 Відповісти
Сайт не працює
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26.12.2024 10:26 Відповісти
https://donpatriot.news/molodshyj-serzhant-zsu-u-vidstavczi-yurij-gudymenko-poyasnyv-yak-mvs-hoche-shovaty-vid-mobilizacziyi-tysyachi-policzejskyh
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26.12.2024 10:32 Відповісти
Хтось вірить у чесність підрахунку? Накрутять кількість голосів, яка треба. А саме головне порушений принцип таємниці голосування.
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26.12.2024 10:56 Відповісти
Це вже було підрахуй риг ківалов недасть збрехати,підрахував і далі мародерить
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26.12.2024 11:04 Відповісти
Пробував проголосувати вже тричі: спливає повідомлення, що з-за великої черги почекайте 20 хвилин. І так кожного разу.
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26.12.2024 11:07 Відповісти
😂😂😂😂😂😂😂😂😂
🙉🙈🙊
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26.12.2024 11:12 Відповісти
Сьогодні 26.12.24 з ранку 50 хвилин намагалася проголосувати і на моменті авторизації через картку банку спочатку ощаду потім через приват видає "помилка авторизації", 2 рази вдалося дійти до голосування і тут же видало"помилку "і все. Коротше проголосувати не вийшло, думаю так і замислювалося, потім самі напишуть кого їм потрібно "підголосують" на кшталт люди зробили свій вибір.
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26.12.2024 11:32 Відповісти
Знову фіктивність, аля демократичний спосіб обирати, але ми то знаємо, що з такими гнидами при владі обирати будуть лише вони.
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26.12.2024 11:37 Відповісти
Неможливо проголосувати, після початку вибору кандидатів з"являється повідомлення "Велика черга треба почекати стільки-то хвилин" і тебе викидає на початок голосування. Чекаю на третій захід на голосування
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26.12.2024 11:51 Відповісти
а список кандидатів хто малював? де вони взялись? чому мене немає в списку?
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26.12.2024 12:36 Відповісти
Держава в смартфоні 😡
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26.12.2024 12:40 Відповісти
Голосую три години підряд:"пише "велика черга,чекайте 30 хв",підходе черга,викидає з черги ,пише "авторизируйтесь" і так 5 чи 6 разів.І по цьому "недоразумєнію" вони хочуть провести вибори?"Правильний" вибір забезпечений!
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26.12.2024 13:14 Відповісти
ліжка переставляють
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26.12.2024 13:25 Відповісти
"голосування вже завершилося" (двічі)
у всіх так?
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26.12.2024 13:26 Відповісти
Тричі заходив,починав обирати і викидувало під приводом великої черги.Почекайте півгодини ніби то.Але я ж вже зайшов.А зараз пише що голосування завершено.Я не здивований.Влада наперсточників брехунів і шахраїв З мого боку це було наївно
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26.12.2024 13:31 Відповісти
Голосування онлайн показало, що виграв Кірюша Тимошенко, Безугла, Коля Тищенко, і ще з десяток майбутніх зе-послів.
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26.12.2024 14:21 Відповісти
Проголосувати не вдалося, як і більшості. Голосування чи то перенесли , чи то воно закінчилося(перша версія на gov.ua станом на зараз). Так що нас ......, а ми впираємось. Ніхрєна у них(зелених чи кацапів) не вийде
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26.12.2024 15:46 Відповісти
Зелені виродки вже наробили кілька довічних на нарах.
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26.12.2024 17:58 Відповісти
 
 