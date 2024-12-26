Сьогодні обирають склад Громадської антикорупційної ради при МО: проголосувати можна онлайн

Сьогодні, 26 грудня, з 9:00 до 21:00 відбуваються вибори у Громадську Антикорупційну Раду при Міністерстві Оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зауважимо, що обраний склад ради зможе 2 роки поспіль моніторити діяльність Міноборони - закупівлі, призначення, корупційні ризики, і повідомляти суспільство про підозрілі процеси.

Нагадаємо, ГАР МО була створена після корупційного скандалу з яйцями по 17. За перший рік діяльності громадська антикоррада сприяла:

поверненню нелетальних закупівель на Prozorro, в результаті чого було зекономлено 8 мільярдів гривень,

пришвидшенню запуску Державного оператора тилу,

створенню наглядових рад АОЗ та ДОТ та

не допустила об’єднання двох агенцій, що могло б послабити обидві та сповільнити закупівлі.

Цього разу до ради балотуються журналістка Цензор.НЕТ Тетяна Ніколаєнко, ветеран та громадський активіст Юрій Гудименко, керівниця Незалежної антикорупційної комісії (НАКО) Олена Трегуб.

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Як зазначається, цього тижня Юрій Гудименко оголосив про створення коаліції з 15 кандидатів - ветеранів, волонтерів, журналістів і досвідчених громадських діячів.

Список кандидатів:

Нишпорка Олена Соловйов Микита Шуба Анастасія Бріт Ореста Гудименко Юрій Штанков Микита Костецький Максим Ніколаєнко Тетяна Трегуб Олена Біщук Віктор Масюк Віталій Чернов Олег Даценко Катерина Микитюк Антон Прудковських Віктор

Голосування проходить на сайті https://rgk.vote.mod.gov.ua