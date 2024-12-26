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Новини Війна
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Орбан хвалить Путіна під час масованого обстрілу України на Різдво, - Туск

Туск розкритикував Орбана та згадав про різдвяний обстріл України Росією

Прем'єр Польщі Дональд Туск розкритикував главу уряду Угорщини Віктора Орбана, який назвав Путіна "чесним партнером".

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Напередодні Різдва Росія завдала масованого ракетного удару по українських містах. У той же час в різдвяному інтерв'ю прем'єр-міністр Орбан назвав Путіна чесним партнером угорців", - зазначив він.

У дописі Туск також згадав про оголошеного в розшук за корупційні злочини колишнього польського урядовця Марціна Романовського. Угорщина надала йому політичний притулок.

Туск розкритикував Орбана та згадав про різдвяний обстріл України Росією

Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністри Угорщини Віктор Орбан назвав російського диктатора Путіна "правильним партнером".

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Обстріл України військами РФ 25 грудня

Зранку 25 грудня 2024 року війська РФ завдали ударів по Харкову. Зранку у місті лунали вибухи.

Відомо, що РФ масовано атакувала енергетику України.

Від ранку російська армія масовано атакувала Дніпропетровщину, намагаючись знищити енергосистему регіону.

Частина Івано-Франківщини була без електропостачання.

РФ атакувала теплоелектростанції ДТЕК, внаслідок чого є серйозні пошкодження.

Президент Володимир Зеленський заявив, що всього росіяни випустили понад 70 ракет та понад сотню БПЛА.

Напередодні Повітряні сили України повідомили о 7:24 про рух крилатої ракети, яка летіла "в напрямку Чернівців з території Молдови".

Водночас у Румунії не підтверджують проліт російської ракети під час масованої атаки РФ через свій повітряний простір.

Також читайте: У Польщі зафіксовано 17 актів саботажу, організованих спецслужбами РФ, — Туск

Автор: 

Угорщина (2277) війна (1400) Польща (8498) Туск Дональд (514) Віктор Орбан (556) війна в Україні (3899)


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Топ коментарі
+14
Эта мразь даже не пытается скрываться. Видимо бункерная крыса ему седые шарики выворачивает изо всех сил.
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26.12.2024 13:05
+13
Після війни с нацистською угорщиною у нас не повинно бути жодних відносин.
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26.12.2024 13:16
+11
Ні, від друг Трампона і тепер в нього є криша в США.
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26.12.2024 13:11
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Эта мразь даже не пытается скрываться. Видимо бункерная крыса ему седые шарики выворачивает изо всех сил.
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26.12.2024 13:05 Відповісти
Ні, від друг Трампона і тепер в нього є криша в США.
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26.12.2024 13:11 Відповісти
Жаба Тампону не друг а ситуативний союзник. Як і *****. У террористів і диктаторів не буває друзів. Вони Жабу використають а потім викинуть як використаний гондон і зроблять як з Пригожиним щоб не патякав
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26.12.2024 13:53 Відповісти
Якшо Захід мовчить - з Трампом Орбан на дружніи нозі - то він і далі буде дуркувати на всю голову
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26.12.2024 13:10 Відповісти
Після війни с нацистською угорщиною у нас не повинно бути жодних відносин.
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26.12.2024 13:16 Відповісти
Не плутай Угорщіну і політика , який там тимчасово знаходиться при владі ...
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26.12.2024 14:00 Відповісти
Той політик застряг у владі на 14 років. Це говорить про те, що переважна більшисть угорців підтримує його россійсько-нацистський курс.
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26.12.2024 14:11 Відповісти
Всі "успіхі" орбана будуються на тому , що Україна всі 10 років справно постачає йому кацапські нафту і газ !
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26.12.2024 14:24 Відповісти
після війни орбан з фіцо мають сидіти разом з путіним і лавровим
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26.12.2024 22:20 Відповісти
Я думаю цього угорського підара не важче замочити ніж кірілова. Але ж ...є нюанси..
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26.12.2024 13:21 Відповісти
оцей колишній заступник міністра юстиції, нині депутат Сейму Романовський був https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/07/15/7190244/ затриманий в липні 2024 року у межах розслідування про можливі зловживання у розпорядженні коштами у Фонді справедливості - спеціальному фонді для підтримки постраждалих від злочинів, що підпорядковується Міністерству юстиції Польщі. Розслідування триває і показало, зокрема, перевищення повноважень та невиконання обов'язків колишніми посадовцями польського Мін'юсту, до обов'язків яких входило управління, розподіл та виплати коштів з Фонду. Там виділялись гроші на передвиборну кампанії тоді провладної партії Качинського і Дуди "ПіС"
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26.12.2024 13:24 Відповісти
Орбан-гандон не з нашої пачки.
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26.12.2024 14:01 Відповісти
Коли ці гади вже повиздихають....
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26.12.2024 14:31 Відповісти
орбан, это мразь и подонок, путлеровский холоп и холуй, об этом Украина должна говорить

прямо и вслух, без всякой дипломатической мишуры.
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26.12.2024 14:34 Відповісти
У Дональда Маска нахапався словечок - я єго хорошо знаю, он класний парєнь...
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26.12.2024 14:37 Відповісти
 
 