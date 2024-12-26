Орбан хвалить Путіна під час масованого обстрілу України на Різдво, - Туск
Прем'єр Польщі Дональд Туск розкритикував главу уряду Угорщини Віктора Орбана, який назвав Путіна "чесним партнером".
Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
"Напередодні Різдва Росія завдала масованого ракетного удару по українських містах. У той же час в різдвяному інтерв'ю прем'єр-міністр Орбан назвав Путіна чесним партнером угорців", - зазначив він.
У дописі Туск також згадав про оголошеного в розшук за корупційні злочини колишнього польського урядовця Марціна Романовського. Угорщина надала йому політичний притулок.
Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністри Угорщини Віктор Орбан назвав російського диктатора Путіна "правильним партнером".
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