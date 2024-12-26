Орбан хвалить Путіна під час масованого обстрілу України на Різдво, - Туск

Прем'єр Польщі Дональд Туск розкритикував главу уряду Угорщини Віктора Орбана, який назвав Путіна "чесним партнером".

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Напередодні Різдва Росія завдала масованого ракетного удару по українських містах. У той же час в різдвяному інтерв'ю прем'єр-міністр Орбан назвав Путіна чесним партнером угорців", - зазначив він.

У дописі Туск також згадав про оголошеного в розшук за корупційні злочини колишнього польського урядовця Марціна Романовського. Угорщина надала йому політичний притулок.

Нагадаємо, напередодні прем'єр-міністри Угорщини Віктор Орбан назвав російського диктатора Путіна "правильним партнером".

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Обстріл України військами РФ 25 грудня

Зранку 25 грудня 2024 року війська РФ завдали ударів по Харкову. Зранку у місті лунали вибухи.

Відомо, що РФ масовано атакувала енергетику України.

Від ранку російська армія масовано атакувала Дніпропетровщину, намагаючись знищити енергосистему регіону.

Частина Івано-Франківщини була без електропостачання.

РФ атакувала теплоелектростанції ДТЕК, внаслідок чого є серйозні пошкодження.

Президент Володимир Зеленський заявив, що всього росіяни випустили понад 70 ракет та понад сотню БПЛА.

Напередодні Повітряні сили України повідомили о 7:24 про рух крилатої ракети, яка летіла "в напрямку Чернівців з території Молдови".

Водночас у Румунії не підтверджують проліт російської ракети під час масованої атаки РФ через свій повітряний простір.

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