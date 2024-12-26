ВАКС конфіскував майно проросійського телеведучого Кота

25 грудня 2024 року Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про задоволення позову Міністерства юстиції щодо застосування санкцій до колишнього українського телеведучого Юрія Володимировича Кота відповідно до Закону України "Про санкції".

Про це повідомило Міністерство юстиції України, інформує Цензор.НЕТ.



Як зазначається, Юрій Кот, який наразі проживає в Москві, відомий своїми проросійськими поглядами та активною співпрацею з російськими медіа, де він систематично поширює антиукраїнську пропаганду. Він також є членом антиукраїнських організацій "Безсмертний полк України" та "Комітет спасіння України".



"Згідно з рішенням суду, в дохід держави підлягають стягненню наступні активи Кота: чотири земельні ділянки у Житомирській області, три одиниці вогнепальної зброї, автомобіль SKODA OCTAVIA ELEGANCE. Крім того, конфіскації підлягають майнові права на сім телевізійних проєктів", - ідеться в повідомленні.



Також суд ухвалив стягнути 59% частки у статутному капіталі ТОВ "Золота Фішка" та гроші, розміщені на рахунках у комерційному банку.



Рішення суду може бути оскаржене в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду впродовж пʼяти днів з дня його проголошення. Право на подання апеляційної скарги мають учасники справи та/або їхні представники.

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Що цьому передувало?

Нагадаємо, у 2022 році Офіс Генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт у державній зраді проти колишнього українського телеведучого, який переїхав до Росії. Як зазначається у підозрі, згідно з висновком експерта, матеріали, викладені Ю.В. Котом, містять інформацію, яка завдає шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та інформаційній безпеці України.