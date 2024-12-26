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ВАКС конфіскував майно проросійського телеведучого Кота

Конфіскували майно ведучого Кота

25 грудня 2024 року Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про задоволення позову Міністерства юстиції щодо застосування санкцій до колишнього українського телеведучого Юрія Володимировича Кота відповідно до Закону України "Про санкції".

Про це повідомило Міністерство юстиції України, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Юрій Кот, який наразі проживає в Москві, відомий своїми проросійськими поглядами та активною співпрацею з російськими медіа, де він систематично поширює антиукраїнську пропаганду. Він також є членом антиукраїнських організацій "Безсмертний полк України" та "Комітет спасіння України".

"Згідно з рішенням суду, в дохід держави підлягають стягненню наступні активи Кота: чотири земельні ділянки у Житомирській області, три одиниці вогнепальної зброї, автомобіль SKODA OCTAVIA ELEGANCE. Крім того, конфіскації підлягають майнові права на сім телевізійних проєктів", - ідеться в повідомленні.

Також суд ухвалив стягнути 59% частки у статутному капіталі ТОВ "Золота Фішка" та гроші, розміщені на рахунках у комерційному банку.

Рішення суду може бути оскаржене в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду впродовж пʼяти днів з дня його проголошення. Право на подання апеляційної скарги мають учасники справи та/або їхні представники.

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Що цьому передувало?

Нагадаємо, у 2022 році Офіс Генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт у державній зраді проти колишнього українського телеведучого, який переїхав до Росії.  Як зазначається у підозрі, згідно з висновком експерта, матеріали, викладені Ю.В. Котом, містять інформацію, яка завдає шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та інформаційній безпеці України.

Автор: 

журналістика (1760) конфіскація (850) державна зрада (1686) Антикорупційний суд ВАКС (1952)


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Топ коментарі
+8
цей ...уєсос путінський має як і Ківа на снегггу ,розпластатися... і не забуваємо про Кроліков , ці не кращі за цього балбеса - кота...хир прогавив дійства Кроліков проти України , то не полінуйтеся перегляньте їх пісню на КРТ..і взагалі всі їхні писклі... гидоття..
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26.12.2024 14:28
+5
Далі є йще журн@шлюхи з каналів медверчука-мураєва, які і зараз несуть цю крючню і маячню! Потрібно і на них реагувати!!!!
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26.12.2024 14:34
+4
не пішов на угоду зі слідством?
тому і конфіскували..
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26.12.2024 14:14
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не пішов на угоду зі слідством?
тому і конфіскували..
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26.12.2024 14:14 Відповісти
Не кіт,а пес смердючий
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26.12.2024 14:15 Відповісти
не ображайте, будь ласка, собак
служать вірно
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26.12.2024 14:48 Відповісти
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26.12.2024 14:17 Відповісти
Помню цю гниду.
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26.12.2024 14:17 Відповісти
А де такий собі Стогній? Корєш кота.
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26.12.2024 14:20 Відповісти
цей ...уєсос путінський має як і Ківа на снегггу ,розпластатися... і не забуваємо про Кроліков , ці не кращі за цього балбеса - кота...хир прогавив дійства Кроліков проти України , то не полінуйтеся перегляньте їх пісню на КРТ..і взагалі всі їхні писклі... гидоття..
показати весь коментар
26.12.2024 14:28 Відповісти
Далі є йще журн@шлюхи з каналів медверчука-мураєва, які і зараз несуть цю крючню і маячню! Потрібно і на них реагувати!!!!
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26.12.2024 14:34 Відповісти
Самокат і на нього чекає 🛴
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26.12.2024 14:37 Відповісти
Більше 10 років, цей вилупок виступав на різних кацапських пропогандистських ток шоу. І тільки зараз сталося "правосуддя"? Він повинен вже давно спілкуватися з кивою, як і олійник, азаров та інші зрадники!
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26.12.2024 14:37 Відповісти
Під@рас.
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26.12.2024 14:41 Відповісти
сКот
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26.12.2024 16:45 Відповісти
І ця неукраїнська влада дозволяла довгий час цій гниді вішати локшину на вуха українцям.
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26.12.2024 17:55 Відповісти
та ще мразота, та самоката йому на новій рік.
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26.12.2024 18:24 Відповісти
 
 