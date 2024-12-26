Умєров знищив головну антикорупційну реформу в оборонці змінами до статутів АОЗ та ДОТ, - Шабунін

Міністр оборони Рустем Умєров вніс зміни до статутів Агенції оборонних закупівель (АОЗ) та Державного оператору тилу (ДОТ), які підривають всю суть реформи оборонних закупівель, яку почали проводити після скандалу із "яйцями по 17" часів ексміністра оборони Олексія Резнікова.

Про це заявив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, цими змінами Умєров надав собі такі повноваження:

"1. Зобовʼязувати посадових осіб агенцій заключати (чи розривати) угоди без огляду на позицію Директорів, їх заступників чи Наглядових рад. Наприклад, наказав купити непрацюючі 120-мм міни або 152-мм снаряди з переплатою в 90 млн євро – АОЗ купує негайно і без зайвих питань.

2. В будь-який момент звільнити (або призначити) Директорів агенцій (та їх замів), а також будь-кого іншого – аж до начальників управлінь. Звичайно, не погоджуючи все це з Наглядовими радами агенцій", - зазначає Шабунін.

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Голова ЦПК зауважив, що цими змінами в статут Умєров "повністю знищив незалежність обох закупівельних агенцій".

"Залишилася ширма, за якою всі фінансові та кадрові рішення приймає міністр оборони Зеленського", - наголошує він.

"А тепер короткий зміст попередніх серій, щоб чітко бачити всю картину:

1) Міноборони дев'ять місяців тягне створення наглядових рад АОЗ (і ДОТ): обраних членів не призначають місяцями. Тільки після скандалу Умєров нарешті видає наказ.

2) В цей час Міноборони пробує знищити АОЗ шляхом "зливання" з ДОТ. Тільки після скандалу Умєров відступає (тимчасово).

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3) Вибухають корупційні скандали зі: забранням 23 ярдів від АОЗу на "польський контракт" з переплатою в 90 млн євро; десятками тисяч непрацюючих мін, які воєнпрєди Міноборони допустили на фронт, і бажанням замовити в того ж виробника ще сотні тисяч боєприпасів в 2025 р.

4) І ось нарешті зміни в статути АОЗ і ДОТ, які повністю ліквідовують незалежність закупівельних агенцій, віддаючи фінансові та кадрові рішення в руки міністра оборони Зеленського", - додає Шабунін.





Нагадаємо, Інтернет-голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України перенесли на 7 січня 2025 року.