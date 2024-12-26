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Новини Оборона
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Умєров знищив головну антикорупційну реформу в оборонці змінами до статутів АОЗ та ДОТ, - Шабунін

Умєров знищив головну антикорупційну реформу в оборонці

Міністр оборони Рустем Умєров вніс зміни до статутів Агенції оборонних закупівель (АОЗ) та Державного оператору тилу (ДОТ), які підривають всю суть реформи оборонних закупівель, яку почали проводити після скандалу із "яйцями по 17" часів ексміністра оборони Олексія Резнікова.

Про це заявив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, цими змінами Умєров надав собі такі повноваження:

"1. Зобовʼязувати посадових осіб агенцій заключати (чи розривати) угоди без огляду на позицію Директорів, їх заступників чи Наглядових рад. Наприклад, наказав купити непрацюючі 120-мм міни або 152-мм снаряди з переплатою в 90 млн євро – АОЗ купує негайно і без зайвих питань.

2. В будь-який момент звільнити (або призначити) Директорів агенцій (та їх замів), а також будь-кого іншого – аж до начальників управлінь. Звичайно, не погоджуючи все це з Наглядовими радами агенцій", - зазначає Шабунін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони перенесло голосування за членів Громадської антикорради на 7 січня

Голова ЦПК зауважив, що цими змінами в статут Умєров "повністю знищив незалежність обох закупівельних агенцій".

"Залишилася ширма, за якою всі фінансові та кадрові рішення приймає міністр оборони Зеленського", - наголошує він. 

"А тепер короткий зміст попередніх серій, щоб чітко бачити всю картину:

1) Міноборони дев'ять місяців тягне створення наглядових рад АОЗ (і ДОТ): обраних членів не призначають місяцями. Тільки після скандалу Умєров нарешті видає наказ.

2) В цей час Міноборони пробує знищити АОЗ шляхом "зливання" з ДОТ. Тільки після скандалу Умєров відступає (тимчасово).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пояснення Міноборони про придбання боєприпасів на 23 млрд грн без участі АОЗ – обман, - Шабунін

3) Вибухають корупційні скандали зі: забранням 23 ярдів від АОЗу на "польський контракт" з переплатою в 90 млн євро; десятками тисяч непрацюючих мін, які воєнпрєди Міноборони допустили на фронт, і бажанням замовити в того ж виробника ще сотні тисяч боєприпасів в 2025 р.

4) І ось нарешті зміни в статути АОЗ і ДОТ, які повністю ліквідовують незалежність закупівельних агенцій, віддаючи фінансові та кадрові рішення в руки міністра оборони Зеленського", - додає Шабунін.

Шабунін: Умєров знищив головну антикорупційну реформу
Шабунін: Умєров знищив головну антикорупційну реформу

Нагадаємо, Інтернет-голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України перенесли на 7 січня 2025 року.

Автор: 

Міноборони (7371) Шабунін Віталій (534) закупівлі (3373) Умєров Рустем (606) ДОТ (144) Агенція оборонних закупівель (111)


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Топ коментарі
+31
Ви що здуріли? Який умєров ? Цей пішак нічого не зробить без погодження з Лідором або дЄрмаком. Друзі, якщо не вірити очевидним фактам, то хто з глузду з'їхав ? Той, хто показує ці факти чи ті, хто слухає і ************ від ФАКТІВ ? зєлєнський продав Україну вже давно. Аби не народ у 2022 році, то Лідор отримав би свої 30 серебрянников і здав би Україну *****. Чого лідор тримається, вчепився у крісло ? Він не виконав угоду. ЗСУ не розвалюється на його біду. Навіть після того, що він робить. А "патріотичні" виступи у Європі - це затягування часу. Саме так дія *****. Давай про переговори, але я не вдягнув капці або сорочку. Зачекайте хвилинку, місяць, пів року. Всі дії уряду - це розвал економіки. Втрата економічної підтримки ЗСУ. І доведення народу до злиднів. Можете кидати в мене каміння, але майбутнє покаже мою правду. ЗЄЛЄНСЬКИЙ - зрадник, продав Україну !
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26.12.2024 15:59
+29
не заважайте людині заробляти гроші....
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26.12.2024 15:26
+27
ШО?! Навіть рєзніка переплюнув?!
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26.12.2024 15:27
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не заважайте людині заробляти гроші....
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26.12.2024 15:26 Відповісти
Трамп надає по жопі цим крадіям.
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26.12.2024 15:54 Відповісти
так гравець на піаніно давно сказав Трампу-------''ваші гроші ми не крадемо''.
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27.12.2024 07:50 Відповісти
красти ...
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26.12.2024 16:34 Відповісти
На жаль це не просто заробіток , а пряме вбивство українського народу і українськіх захисників,- ця істота за це повинна сидіти за гратами пожиттево з повною конфіскацією майна. Вкравши 90 мільонів евро на контракті в 24 міярди грн він вкрав, як мінімум 30 тис. 155 мм снарядів, та ще-й оплативши 100% передплати за контрактом на поставку,таким чином поставив під питання якість ціх ***********. Ця крадіжка привела до вбивства і поранення як мінімум 2 тис. українськіх захисників і таким чином ще сильніше поставивши під питання існування українського народу і держави. І це така подяка чергового біженця-зрадника ,якому не воювавши, Україна дала прихисток, громадянство і безбідне існування, при цьому він намагається робити крадіжки безкарно для себе, змініючі статут в підвідомчих установах за допомогою якого може одноголосно, як в 95 кварталі чи в іншій часній лавачці звільняти з роботи чесних працівників і приймати продажних зрадників, таки як сам , а до цього цей так званий "український" міністр оборони оплатив з кішені народу браковані міни на 20 міярдів грн, які ждали на фронті українські солдати так і не дождавшись загинули в котлах, поки ця істота в теплому міністерськму кабінеті псувало повітря
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26.12.2024 18:39 Відповісти
Підскажіть, чи існує десь певний список, де записані всі ці зрадники? для майбутнього суду ВЕРХОВНИМ НАРОДНИМ ТРИБУНАЛОМ УКРАЇНИ для справедливого суду і швикого покарання (на гілці в лісочку під Києвом). Пропоную створити 3 списки - Військові злочинці (х***о і далі по списку), державна зрада - беня, зеля, дєрьмак, і далі по списку, антиукраїнська діяльність - для іноземних діячів, шпигуні та інших. Корупція в армії під час війни - приводить до смертей наших захисників. тому заслуговує смерті. Військових злочинців - реально покарати лише так як це робить Моссад. Якщо вся ця зелена мразь залишиться при владі після війни і непокараною - сенсу воювати не було. Та й перемоги - поки ця Зе-шобла при владі, ми бабутьь не досягнемо. тому тільки суд.
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26.12.2024 21:58 Відповісти
Відкрий гугл, знайди всіх, хто перебував при владі останні 30 років і не помилишся
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27.12.2024 14:12 Відповісти
Умеров - рука Зеленського-Єрмака
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27.12.2024 00:13 Відповісти
Під час війни за доказані подібні дії, злочини, а це напевно свідома ворожа диверсія, має бути закон про смертну кару, або довічне ув'язнення без права на заставу, з конфіскацією всього родинного майна і без амністії, як фігурантів і тих хто їх покриває? Чи ж як з цим боротися?
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27.12.2024 07:34 Відповісти
ШО?! Навіть рєзніка переплюнув?!
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26.12.2024 15:27 Відповісти
Резніков в порівнянні з Херовим просто Ангел,правда теж роздавав по указці з ОП гроші на контракти по не здійсненним поставкам боеприпасів, хоча надати йому належно подавав на їх в суд і відсуджував, за що і злетів з посади, і не звільняв Залужного да і озброєння при ньму було значно більше від партнерів. А це -ж просто ворог народу і українських захисників, який гальмує поставки озброєння і розкрадає їх , можно було-б сказати що він зрадник українського народу , але ж від і не українець, голоне по духу.
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26.12.2024 18:34 Відповісти
Ну скажем, звільнити Залужного у нього повноважень не було. Його звільнити може тільки Зеленський.
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26.12.2024 19:03 Відповісти
У нього аж 3 *****...ка і вони хочуть добре їсти.
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26.12.2024 15:28 Відповісти
Там вже на забезпечення правнуків в Лондоні розрахунок пішов.
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26.12.2024 21:52 Відповісти
...Гей харє дристати...!
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26.12.2024 15:36 Відповісти
В невіданні і помреш, воїн.
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26.12.2024 15:37 Відповісти
Похерив
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26.12.2024 15:30 Відповісти
Дана Ярова в етері тк Еспресо заявила, що голосування зірвано зокрема і завдяки Агенції з закупівель, які на кінець листопада не освоїли 100 млрд грн. Тому МО прийшлось вкрасти 23 млрд грн, щоб не пропали.
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26.12.2024 15:31 Відповісти
Пропали ?? Як мені "подобаються" ці мантри !
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26.12.2024 18:56 Відповісти
Агенція не закуповує, якщо немає заявки від міністерства. А ви кажете, що міністерство вирішило це зробити по своїм правилам. То хто винен?
При чому тут Ярова? Так, аби щось фактами обкладають?
Є Безрукова, є зам Ситник.
Є Умеров з командою, яка формує запит на роботу агенції (об'єм).
Ярова в наглядовій раді громадського комітету. Це спостереження за діями міністерства. Не за діями агенції Безрукової чи Джумаділова. В них є алгоритм опрацювання потреб. Немає потреб - не має замовлень.
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26.12.2024 20:12 Відповісти
І шо ми да сіх пор нє в НАТє???...
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26.12.2024 15:37 Відповісти
Пора Витале Шабунину идти в армию и наводить порядок как при Порошенко сдалал Юрий Бирюков а не грантоедить у блогеров.
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26.12.2024 15:37 Відповісти
Шабунька карманний "опозіціонєр" по типу - царь нічо так а от боярє можливо крадуть. Відкриває ротик тільки на дозволену ширину...
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26.12.2024 15:41 Відповісти
Andrew Moon але саме на зеленського "Шабунька карманний "опозіціонєр" і каже: "... Цими змінами в статут Умєров повністю знищив незалежність обох закупівельних агенцій. Залишилася ширма, за якою всі фінансові та кадрові рішення приймає міністр оборони Зеленського ...". https://www.facebook.com/vitaliy.shabunin/posts/pfbid02cKwHtvDHCdaBDqqx16QWY5jEtioQY7xyEBbdJqJvoEJ2oiM5opRU6VSDXaoQ1gkyl
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26.12.2024 17:39 Відповісти
А вся та псевдоопозиційна аля кремлівська шваль позапихала свої язики у зелену клоаку
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27.12.2024 14:15 Відповісти
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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26.12.2024 15:42 Відповісти
Якщо корупцію не можна перемогти то її потрібно очолити-саме тому що ніхто не збирався її перемагати то її просто очолили...
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26.12.2024 15:43 Відповісти
Воровата умєрка вже вивезла всіх своїх рідних і близьких у Флориду. А умєрка це зєля.

Зєлю геть. Вибори(офлайн)
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26.12.2024 15:47 Відповісти
Пора вже 95 кварталу разом з ворами і корупціонерами з офісу *********** та злочинного уряду піти в армію, та показати приклад, як треба не язиками плескати та ботами керувати, а на справі
Зелені ублюдки кінчені, весна прийде, стріляти будемо вас!
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26.12.2024 15:51 Відповісти
До весни ще дожити треба, чого чекаємо?
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26.12.2024 17:36 Відповісти
телесик а хто буде??
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27.12.2024 04:45 Відповісти
Бірюков-

Коли наступного разу ви знов почуєте ідею про державні вибори - згадайте вибори у Громадську антикорупційну раду, яку сьогодні Міністерство оборони України розпочало за московським часом, замість київського.

Держава у смартфоні і от ето фсьо.
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26.12.2024 15:53 Відповісти
Тому висновок один:
Вибори потрібно провести за європейськими і американськими демократичними правилами, а не за чинними кремлівськими схемами маніпуляцій у висуванні кандидатів, формуванні виборчих комісій, трансляції виборчої статистики, підрахунку голосів виборців і збору й підбиття підсумків з первинної виборчої документації.
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27.12.2024 14:25 Відповісти
Зелена команда напевно вже всі герої расеи
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26.12.2024 15:53 Відповісти
Багато чого зробив, але все одно не поголився!
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26.12.2024 15:54 Відповісти
Ви що здуріли? Який умєров ? Цей пішак нічого не зробить без погодження з Лідором або дЄрмаком. Друзі, якщо не вірити очевидним фактам, то хто з глузду з'їхав ? Той, хто показує ці факти чи ті, хто слухає і ************ від ФАКТІВ ? зєлєнський продав Україну вже давно. Аби не народ у 2022 році, то Лідор отримав би свої 30 серебрянников і здав би Україну *****. Чого лідор тримається, вчепився у крісло ? Він не виконав угоду. ЗСУ не розвалюється на його біду. Навіть після того, що він робить. А "патріотичні" виступи у Європі - це затягування часу. Саме так дія *****. Давай про переговори, але я не вдягнув капці або сорочку. Зачекайте хвилинку, місяць, пів року. Всі дії уряду - це розвал економіки. Втрата економічної підтримки ЗСУ. І доведення народу до злиднів. Можете кидати в мене каміння, але майбутнє покаже мою правду. ЗЄЛЄНСЬКИЙ - зрадник, продав Україну !
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26.12.2024 15:59 Відповісти
Супер пост
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26.12.2024 16:44 Відповісти
Правий на 100 %..
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26.12.2024 17:41 Відповісти
"Майбутнє покаже мою правду"
Дядя ти в комі був з 2019 ?
Минуле вже показало.
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26.12.2024 18:06 Відповісти
Та якраз я й не був у комі перед стадіоном. А ось 73 % виборці були в стані, який відомий тільки українцям. З 2019 року я з сумом дивлюсь на все, що робилось й робиться. Аби ці 73 % розкрили свої очі - ось ціль моїх комів.
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26.12.2024 18:53 Відповісти
Ти сам за кого голосував?
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27.12.2024 04:37 Відповісти
здохнеш тільки ти гнида вася варьобушєк
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27.12.2024 04:51 Відповісти
тільки одна неточність, зєлєнський просто клован-маріонетка і сам нічого не вирішує. Всі чомусь забули про пахана бєню. От хто продав Україну за 100 млд паРаші. І він приставив смотящого дєрмака до клована щоб той часом не начудив.
https://www.youtube.com/watch?v=toqPRwQid2w
https://patrioty.org.ua/politic/z-arkhivu-pu-kolomoiskyi-uzhe-prodal-ukraynu-putynu-y-100-myllyardov-kushaet-po-kusochkam--ekspert-356934.html
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26.12.2024 18:18 Відповісти
Відхиляю звинувачення про неточність. Уважно читайте "... без погодження з Лідором або дЄрмаком." І ще за 100 млрд. Невже Україна коштує тільки 100 млрд. ? Для мене Батьківщина неоціненна.
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26.12.2024 18:56 Відповісти
Жартуєш? Умєров - людина Порошенка!
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26.12.2024 21:09 Відповісти
Зеленський намагався посадити за грати Порошенка, тому призначив Умєрова. Жіноча логіка Буркиця з калабубою? Чи просто грибочки міцні?
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27.12.2024 00:22 Відповісти
"Зеленський намагався"? Не сміши! Порошенко у спадок залишив йому незалежну судову гілку влади і незалежні інститути - НАЗК, ДБР, ВАКС.
На Умерова наїжджає Шабунін. А він увесь час протистояв Порошенку, називав його корупціонером.
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27.12.2024 12:14 Відповісти
Вы безоговорочно правы, все началось еще с 2019 когда эта мерзкая гнида приехала на передовую с хрипатыми возгласами " надо просто перестать стрелять"
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27.12.2024 00:57 Відповісти
АЙЙЙЙЙЙЙ МОЛОДЦІ....хоча виборцям зеленського все по барабану
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26.12.2024 16:15 Відповісти
Сумно(((
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26.12.2024 16:21 Відповісти
Татарина в торгівлі або будь-якій справі, де замішані гроші, хрен хто зможе переплюнути!
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26.12.2024 16:36 Відповісти
Татари лижуть расєйські кирзачі аж до блиску, не переоцінюйти їх
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26.12.2024 17:38 Відповісти
погань залена.
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26.12.2024 16:45 Відповісти
https://x.com/RudijLis



https://x.com/RudijLis

Pandamonium



https://x.com/RudijLis

@RudijLis

·

https://x.com/RudijLis/status/1872285926027825650 25 мин

Якщо називати речі своїми іменами, то все стає на свої місця
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26.12.2024 16:53 Відповісти
шабунін сприяв приходу цих покидьків до влади,бачили очі ,що вибирали ЖРІТЬ!
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26.12.2024 17:35 Відповісти
Все це Шабунін повинен казати тому, кого побачить, ставши перед дзеркалом .
Бо він один з тих ЛОМів , що привели до влади ЦЬОГО та ЦИХ.
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26.12.2024 18:07 Відповісти
І як, пане шабунін, ви пануєте виправити те, що ви зробили разом?
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26.12.2024 18:19 Відповісти
Вже виправляє, зокрема цією статтею
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27.12.2024 00:23 Відповісти
Умєров знищив головну антикорупційну реформу в оборонці Джерело: https://censor.net/ua/n3527162
На те й призначений був єрмаком!
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26.12.2024 18:33 Відповісти
Я не помню в истории случая, чтобы Америкой, например, управлял украинец или грузин, а

Францией таджик или татарин и т.д. но почему Украиной постоянно управляют не украинцы, а все,

кому не лень, неужели своих умных и порядочных нет, наверное всех вывели?

Нужно прописать в Конституции, чиновником любого уровня, депутатом, судьёй или

прокурором, могут быть только украинцы и не по паспорту, а по рождению.
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26.12.2024 19:37 Відповісти
Кого голосують - ті їх потім і є*ть. Голосувати за когось, хто є*ати не буде клепки не вистачає.
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26.12.2024 20:09 Відповісти
Вони системно утилізовуються, підкупляються або саботуються ВІД народження - і до гроба
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26.12.2024 21:08 Відповісти
Порошенко хто по національності?
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27.12.2024 04:40 Відповісти
Кажуть молдаванин чи то єврей
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27.12.2024 14:29 Відповісти
У прес-службах Рината Ахметова і Петра Порошенка були здивовані включенням ізраїльським виданням Forbes обох українських бізнесменів у рейтинг найбагатших євреїв світу.

Як повідомили http://dt.ua/ ZN.UA прес-секретар Ахметова Олена Довженко і прес-секретар Порошенка Ірина Фриз, вони звернулися до ізраїльського видання з проханням внести зміни в оприлюднений рейтинг.

"Обидва прес-секретарі надали редакції http://forbes.ua/ Forbes повні біографічні дані бізнесменів, підкресливши при цьому, що перший за національністю татарин, другий - українець", - говорить видання.
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27.12.2024 15:08 Відповісти
А хто таке каже?
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28.12.2024 03:39 Відповісти
Своїх тобто місцевих важко контролювати і бути впевненим що персонаж здасть, знищить всіх і кожного, коли прийде час і команда з мавзолєйного кремля. Тому призначають парашутистів зі сторони щоб у них не виникало патріотичних проявів та саботажу у беззаперечному виконанні злочинних наказів з боліт.
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27.12.2024 14:34 Відповісти
Ви ж в курсі, що людей на майдані у 2013, у Білорусі у 2020, Казахстані 2021, у Грузії у 2024 розстрілював і тероризував кремлівський омон в основному. Своїх там були одиниці
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27.12.2024 14:37 Відповісти
Красавчік. Інших у зеленського не тримають
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26.12.2024 19:49 Відповісти
Хто такий Умєров? Ширма.
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26.12.2024 20:08 Відповісти
Ой, як неочікувано ....
Вітюша ти за цього зеленого ЛІДОРА ********** в 19 році мазу тягнув, тепер бачиш за яке лайно вписувався?
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26.12.2024 21:50 Відповісти
Сядеш, Земеров! І надовго. Терпіння не нескінченне...
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26.12.2024 23:53 Відповісти
краще хай ляже назавжди
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27.12.2024 00:30 Відповісти
почему не умеротворили Умерова?
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27.12.2024 00:10 Відповісти
Может "умертвили"
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27.12.2024 00:59 Відповісти
Чому ставленики дєрьмака все знищують?? І невже українці таке пасивне стадо що дєрьмак зміг обезголовити навіть ЗСУ??
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27.12.2024 04:40 Відповісти
А хіба в ОП можуть призначити професійну ,патріотичну порядну людину ? там там такі як вони самі.
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27.12.2024 08:47 Відповісти
Умерла, Татаров, Єрмак, Сирський і т.п. - тільки би не українець...
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27.12.2024 09:07 Відповісти
 
 