Умєров знищив головну антикорупційну реформу в оборонці змінами до статутів АОЗ та ДОТ, - Шабунін
Міністр оборони Рустем Умєров вніс зміни до статутів Агенції оборонних закупівель (АОЗ) та Державного оператору тилу (ДОТ), які підривають всю суть реформи оборонних закупівель, яку почали проводити після скандалу із "яйцями по 17" часів ексміністра оборони Олексія Резнікова.
Про це заявив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, цими змінами Умєров надав собі такі повноваження:
"1. Зобовʼязувати посадових осіб агенцій заключати (чи розривати) угоди без огляду на позицію Директорів, їх заступників чи Наглядових рад. Наприклад, наказав купити непрацюючі 120-мм міни або 152-мм снаряди з переплатою в 90 млн євро – АОЗ купує негайно і без зайвих питань.
2. В будь-який момент звільнити (або призначити) Директорів агенцій (та їх замів), а також будь-кого іншого – аж до начальників управлінь. Звичайно, не погоджуючи все це з Наглядовими радами агенцій", - зазначає Шабунін.
Голова ЦПК зауважив, що цими змінами в статут Умєров "повністю знищив незалежність обох закупівельних агенцій".
"Залишилася ширма, за якою всі фінансові та кадрові рішення приймає міністр оборони Зеленського", - наголошує він.
"А тепер короткий зміст попередніх серій, щоб чітко бачити всю картину:
1) Міноборони дев'ять місяців тягне створення наглядових рад АОЗ (і ДОТ): обраних членів не призначають місяцями. Тільки після скандалу Умєров нарешті видає наказ.
2) В цей час Міноборони пробує знищити АОЗ шляхом "зливання" з ДОТ. Тільки після скандалу Умєров відступає (тимчасово).
3) Вибухають корупційні скандали зі: забранням 23 ярдів від АОЗу на "польський контракт" з переплатою в 90 млн євро; десятками тисяч непрацюючих мін, які воєнпрєди Міноборони допустили на фронт, і бажанням замовити в того ж виробника ще сотні тисяч боєприпасів в 2025 р.
4) І ось нарешті зміни в статути АОЗ і ДОТ, які повністю ліквідовують незалежність закупівельних агенцій, віддаючи фінансові та кадрові рішення в руки міністра оборони Зеленського", - додає Шабунін.
Нагадаємо, Інтернет-голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України перенесли на 7 січня 2025 року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
При чому тут Ярова? Так, аби щось фактами обкладають?
Є Безрукова, є зам Ситник.
Є Умеров з командою, яка формує запит на роботу агенції (об'єм).
Ярова в наглядовій раді громадського комітету. Це спостереження за діями міністерства. Не за діями агенції Безрукової чи Джумаділова. В них є алгоритм опрацювання потреб. Немає потреб - не має замовлень.
Зєлю геть. Вибори(офлайн)
Зелені ублюдки кінчені, весна прийде, стріляти будемо вас!
Коли наступного разу ви знов почуєте ідею про державні вибори - згадайте вибори у Громадську антикорупційну раду, яку сьогодні Міністерство оборони України розпочало за московським часом, замість київського.
Держава у смартфоні і от ето фсьо.
Вибори потрібно провести за європейськими і американськими демократичними правилами, а не за чинними кремлівськими схемами маніпуляцій у висуванні кандидатів, формуванні виборчих комісій, трансляції виборчої статистики, підрахунку голосів виборців і збору й підбиття підсумків з первинної виборчої документації.
Дядя ти в комі був з 2019 ?
Минуле вже показало.
https://www.youtube.com/watch?v=toqPRwQid2w
https://patrioty.org.ua/politic/z-arkhivu-pu-kolomoiskyi-uzhe-prodal-ukraynu-putynu-y-100-myllyardov-kushaet-po-kusochkam--ekspert-356934.html
На Умерова наїжджає Шабунін. А він увесь час протистояв Порошенку, називав його корупціонером.
https://x.com/RudijLis
Pandamonium
https://x.com/RudijLis
@RudijLis
·
https://x.com/RudijLis/status/1872285926027825650 25 мин
Якщо називати речі своїми іменами, то все стає на свої місця
Бо він один з тих ЛОМів , що привели до влади ЦЬОГО та ЦИХ.
На те й призначений був єрмаком!
Францией таджик или татарин и т.д. но почему Украиной постоянно управляют не украинцы, а все,
кому не лень, неужели своих умных и порядочных нет, наверное всех вывели?
Нужно прописать в Конституции, чиновником любого уровня, депутатом, судьёй или
прокурором, могут быть только украинцы и не по паспорту, а по рождению.
Як повідомили http://dt.ua/ ZN.UA прес-секретар Ахметова Олена Довженко і прес-секретар Порошенка Ірина Фриз, вони звернулися до ізраїльського видання з проханням внести зміни в оприлюднений рейтинг.
"Обидва прес-секретарі надали редакції http://forbes.ua/ Forbes повні біографічні дані бізнесменів, підкресливши при цьому, що перший за національністю татарин, другий - українець", - говорить видання.
Вітюша ти за цього зеленого ЛІДОРА ********** в 19 році мазу тягнув, тепер бачиш за яке лайно вписувався?