Пояснення Міноборони про придбання боєприпасів на 23 млрд грн без участі АОЗ – обман, - Шабунін

Офіційне пояснення Міністерства оборони України про необхідність використання 23 млрд грн на закупівлю зброї без участі Агенції оборонних закупівель – рафінований обман.

Про це заявив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Мова йде про ті 23 млрд грн, які Кабмін (за поданням Умєрова) забрав з підготовлених контрактів Агенції оборонних закупівель (АОЗ) і віддав прикордонникам. Останні зливають ці гроші (авансом в 100%), переплачуючи щонайменше 90 мільйонів євро на закупівлі 152-мм снарядів (один з пунктів ком.пропозиції поляків)", - зазначає Шабунін.

Активіст стверждує, що умови, за якими Міноборони збирається придбати боєприпаси, менш вигідні порівняно у умовами Агенції оборонних закупівель.

"Міноборони могло спробувати виправдатися тим, що в поляків, мовляв, кращі умови (ніж в АОЗ). Але цю брехню легко спростувати. Наприклад, полякам 100% грошей зіллють передоплатою, втой час як в АОЗ аналогічна номенклатура передбачала – 50% передоплати. Так само, як і терміни поставок по готових контрактах АОЗ були кращими", - наголошує Шабунін.

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Також, за словами голови ЦПК, Міноборони свідомо вводило журналістів в оману, пояснюючи ризиком невикоростиння грошей АОЗом закупівлі боєприпасів без її участі.

"Два тижні Міноборони відмовчувалося на цю тему, але під тиском медіа (включно з міжнародними) змушені були відповісти: "Наприкінці листопада на рахунках АОЗ залишалося 102 млрд грн. Сума невзятих бюджетних зобов’язань становила 45 млрд грн, а несплачених за укладеними контрактами — 57 млрд грн".

Спочатку поясню про 45 млрд грн, які лишалися на рахунках АОЗ "наприкінці листопада". 45 млрд грн на рахуноках було 25 листопада, а от вже НАСТУПНОГО ДНЯ — 23 млрд грн!

Тепер давайте про 57 млрд бюджетних зобов’язань, які і правда наприкінець листопада лишалися на рахунках АОЗ. АЛЕ ці гроші НЕ Є ВІЛЬНИМИ. Це гроші, які АОЗ має заплатити за поставки в ГРУДНІ по ВЖЕ підписаних контрактах, які ВЖЕ виконуються", - пояснює Шабунін.

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"Ці гроші залишалися у АОЗ лише тому що агенція платила постачальникам НЕ більше 50% авансу, закриваючи решту тільки ПІСЛЯ поставки. На відміну від прикордонників, які авансом зливають стрьомним полякам 100% вартості контракту. Переплачуючи лише на одній позиції – 152 мм снарядах – щонайменше 90 млн євро", - додає голова ЦПК.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 29 листопада, Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження №1191-р, яким передав 23 мільярди гривень на закупівлю снарядів Державній прикордонній службі. Ініціатором виступило Міністерство оборони.

У Державній прикордонній службі України прокоментували делегування їй повноважень на здійснення закупівлі товарів оборонного призначення для потреб Сил оборони України й закликали не спекулювати на цій темі та уникати маніпуляцій.

Пізніше в Міністерстві оборони пояснили, чому перенаправили Держприкордонслужбі 23 млрд грн на закупівлю зброї, заявивши, що наприкінці листопада на рахунках АОЗ залишалося 102 млрд грн. Сума невзятих бюджетних зобов’язань становила 45 млрд грн, а несплачених за укладеними контрактами - 57 млрд грн. Це створило ризик, що частина коштів не буде використана для забезпечення потреб ЗСУ до завершення бюджетного року.



