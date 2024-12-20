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Новини
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Пояснення Міноборони про придбання боєприпасів на 23 млрд грн без участі АОЗ – обман, - Шабунін

рустем,умєров

Офіційне пояснення Міністерства оборони України про необхідність використання 23 млрд грн на закупівлю зброї без участі Агенції оборонних закупівель – рафінований обман.

Про це заявив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Мова йде про ті 23 млрд грн, які Кабмін (за поданням Умєрова) забрав з підготовлених контрактів Агенції оборонних закупівель (АОЗ) і віддав прикордонникам. Останні зливають ці гроші (авансом в 100%), переплачуючи щонайменше 90 мільйонів євро на закупівлі 152-мм снарядів (один з пунктів ком.пропозиції поляків)", - зазначає Шабунін.

Активіст стверждує, що умови, за якими Міноборони збирається придбати боєприпаси, менш вигідні порівняно у умовами Агенції оборонних закупівель.

"Міноборони могло спробувати виправдатися тим, що в поляків, мовляв, кращі умови (ніж в АОЗ). Але цю брехню легко спростувати. Наприклад, полякам 100% грошей зіллють передоплатою, втой час як в АОЗ аналогічна номенклатура передбачала – 50% передоплати. Так само, як і терміни поставок по готових контрактах АОЗ були кращими", - наголошує Шабунін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони забрало 23 мільярди в АОЗ, щоб законтрактувати компанію-прокладку

Також, за словами голови ЦПК, Міноборони свідомо вводило журналістів в оману, пояснюючи ризиком невикоростиння грошей АОЗом закупівлі боєприпасів без її участі.

"Два тижні Міноборони відмовчувалося на цю тему, але під тиском медіа (включно з міжнародними) змушені були відповісти: "Наприкінці листопада на рахунках АОЗ залишалося 102 млрд грн. Сума невзятих бюджетних зобов’язань становила 45 млрд грн, а несплачених за укладеними контрактами — 57 млрд грн".

Спочатку поясню про 45 млрд грн, які лишалися на рахунках АОЗ "наприкінці листопада". 45 млрд грн на рахуноках було 25 листопада, а от вже НАСТУПНОГО ДНЯ — 23 млрд грн!  

Тепер давайте про 57 млрд бюджетних зобов’язань, які і правда наприкінець листопада лишалися на рахунках АОЗ. АЛЕ ці гроші НЕ Є ВІЛЬНИМИ. Це гроші, які АОЗ має заплатити за поставки в ГРУДНІ по ВЖЕ підписаних контрактах, які ВЖЕ виконуються", - пояснює Шабунін.

Також читайте: В Агенції оборонних закупівель роз’яснили інформацію щодо нібито "102 млрд грн вільних коштів на рахунках", - заява

"Ці гроші залишалися у АОЗ лише тому що агенція платила постачальникам НЕ більше 50% авансу, закриваючи решту тільки ПІСЛЯ поставки. На відміну від прикордонників, які авансом зливають стрьомним полякам 100% вартості контракту. Переплачуючи лише на одній позиції – 152 мм снарядах – щонайменше 90 млн євро", - додає голова ЦПК.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 29 листопада, Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження №1191-р, яким передав 23 мільярди гривень на закупівлю снарядів Державній прикордонній службі. Ініціатором виступило Міністерство оборони.

У Державній прикордонній службі України прокоментували делегування їй повноважень на здійснення закупівлі товарів оборонного призначення для потреб Сил оборони України й закликали не спекулювати на цій темі та уникати маніпуляцій.

Пізніше в Міністерстві оборони пояснили, чому перенаправили Держприкордонслужбі 23 млрд грн на закупівлю зброї, заявивши, що наприкінці листопада на рахунках АОЗ залишалося 102 млрд грн. Сума невзятих бюджетних зобов’язань становила 45 млрд грн, а несплачених за укладеними контрактами - 57 млрд грн. Це створило ризик, що частина коштів не буде використана для забезпечення потреб ЗСУ до завершення бюджетного року.

Шабунін про закупівлі Міноборони
Шабунін про закупівлі Міноборони

Автор: 

Міноборони (7361) Шабунін Віталій (534) закупівлі (3371) Умєров Рустем (606) Агенція оборонних закупівель (111)


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Топ коментарі
+53
Умеров такий самий корумпований злодій як і Рєзнік(ов).
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20.12.2024 20:57
+43
Спочатку ******** пів ярда баксів а потім виявиться що воювати нічим. Трамп, Шольц, Макрон, де наша зброя? А як оці Трампа, Шольц і макрони пояснять своїм платникам податків необхідність допомагати українцям на фоні отаких.... чи скандалів, чи корупції, чи просто крадіжок?
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20.12.2024 20:56
+32
Зеленский других к власти не приближает.
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20.12.2024 20:59
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Спочатку ******** пів ярда баксів а потім виявиться що воювати нічим. Трамп, Шольц, Макрон, де наша зброя? А як оці Трампа, Шольц і макрони пояснять своїм платникам податків необхідність допомагати українцям на фоні отаких.... чи скандалів, чи корупції, чи просто крадіжок?
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20.12.2024 20:56 Відповісти
Так це ж св'ятоє, вкрасти трохи з народного бюджету України будущім сіроткам зеГниди і кО!!
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21.12.2024 03:16 Відповісти
Умеров такий самий корумпований злодій як і Рєзнік(ов).
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20.12.2024 20:57 Відповісти
Зеленский других к власти не приближает.
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20.12.2024 20:59 Відповісти
Рустем просто не захотел вляпаться в откаты ОПы а Дейнеги похеру ! Деньги не пахнут
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20.12.2024 21:01 Відповісти
Чекаємо нової хвилі заказухи в тг каналах на "ухилянта Шабуніна"
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20.12.2024 20:57 Відповісти
Не знаю, що там по ухилянстві, а пропагандистом зєлєнскава він був
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20.12.2024 21:01 Відповісти
Болить за зелені відкати?
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20.12.2024 23:15 Відповісти
Та якби ж то мені відкатували
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20.12.2024 23:26 Відповісти
Перепрошую, неуважно прочитав ваш коментар і неправильно зрозумів.
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20.12.2024 23:35 Відповісти
Його цькують не за «ухилянтство», а за те, що він, журналіст розслідувач, не бачить злочинів військових з тцк, а сидячи в комфортній студії розказує, як покращувати ефективність «мобілізації». Максимально лицемірний мудак
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21.12.2024 10:56 Відповісти
Він ухилянь. Але ж правду пише. Тому мені байдуже, що він не сама високоморальна людина.
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21.12.2024 21:35 Відповісти
Так ,умеров злодій ,а видумали шо у 🤡 є порядні люди ?!
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20.12.2024 20:59 Відповісти
Чучмерову теж хоцца товстіше ікри намастити.
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20.12.2024 21:00 Відповісти
Чого то Шабунін туди лізе? 73%в окопах хотіли поржати, а не снарядів. Може я і бридкий, але я пам'ятаю як за зе військові кричали. А тепер тихо, не барига.
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20.12.2024 21:02 Відповісти
На кого? На "Беню Коломойського"? Бо саме він - головна причина Іловайської трагедії... Та ще - Хомчак...
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21.12.2024 06:27 Відповісти
Тема про снаряди, а у вас порох. Більше нічого і не було в вашому житті
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21.12.2024 10:48 Відповісти
Ахах я тогда еще срочку служил в 2019 и тоде помню куча военных топили за клоуна. Я тогда за пороха проголосовал ибо не было адекватных кандидатов а зеленое шапито я не воспринимал всерьёз. А теперь хлопцы вперёд на амбразуры во славу вождя Зе ахах
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21.12.2024 00:42 Відповісти
Казнокради на видумки гаразд.
Мабуть самі у своїх схемах заплуталися, так що дещо потрапляє до війська.
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20.12.2024 21:10 Відповісти
"кругом одні врагі!" ))
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20.12.2024 21:17 Відповісти
А чого іншого можна було чекати від ставленика єрмака умєрова?
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20.12.2024 21:19 Відповісти
Шабуня в дитинстві був обділений батьківською увагою... І вони йому не розказували українських народних казок... А в них мудрість народна закладена (у адаптованому для дитячої психіки , вигляді). Наприклад, у казці про пастушка та вовків закладена ідея правдивості та стриманості в жартах... Це коли пастушок, жартуючи, кричав "Вовки!!!". (яких, насправді, не було). І люди перестали йому вірить...
Так і з Шабунею... Люди йому вже не вірять - тому що вже кілька разів його "викриття" виявлялися БРЕХНЕЮ! Як кадуть в окремих колах - "вичерпав кредит довіри"...
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20.12.2024 21:25 Відповісти
Люди давно вже не вірять зелі з його ОПою, єдиному лохотрону, заявам командувачів окремих війск ЗСУ і не тому що про це оперуючи фактами інформує Шабунін, а тому що людям постійно обвішують локшиною вуха. Доки про неправдиву інформацію від журналістів-розслідувачів і особисто Шабуніна в студію, а не лише твій 3,14 дьож.
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20.12.2024 21:45 Відповісти
"Центр"! А ДЕ ТИ БУВ, коли Шабунін, в 2018-2019-му, лив лайно на Порошенка та чинну владу? Коли з його уст лилася брехня про "Свинарчуків", наприклад? Ну - і де зараз "Свинарчуки"? Чому не сидять у тюрмі? Адже грозилися: "Прийде весна - саджать будемо!" От тільки, коли з подачі Шабуніна була зруйнована довіра до чинної влади і до неї допустили стадо зелених покидьків, ти "спохватився"... А я про це "криком кричав" на форумі ще в березні 2019-го... А ДЕ був тоді ТИ?
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21.12.2024 05:23 Відповісти
ЩО ЦЕ повинно мені сказать? Я мову веду про діяльність ШАБУНІНА та його продажність та брехливість... А ви про що?
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21.12.2024 08:56 Відповісти
тобто, Ви хочете сказати, що Шабунін бреше про те що у МО збираються поцупити 23 млрд грн?
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21.12.2024 15:17 Відповісти
Я сказав лише про те, що Шабунін - "ПОЛІТИЧНА ПОВІЯ" І ПРОДАЄТЬСЯ КОЖНОМУ, ХТО ЗАПРОПОНУЄ ДОБРІ ГРОШІ. Цим я попередив форумчан, щоб з обережністю відносились до його викладок... І НЕ БІЛЬШЕ... А писать він може і правду... Якщо ЗАПЛАТЯТЬ...
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21.12.2024 15:23 Відповісти
так для Вас що головніше те, що Шабунін "повія", чи те, що в нас з Вами збираються 23 млрд вкрасти?
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21.12.2024 21:16 Відповісти
А він ще не визначився.
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21.12.2024 21:39 Відповісти
Питання в тому, ХТО верещить про крадіжку.. Тому, хто відкрив шлях до МЕГАКРАДІЖКИ"... Чому я повинен його СлУХАТЬ?...
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21.12.2024 21:40 Відповісти
у Вас дуже цікава логіка, якщо йти за нею, то коли х*йло погрожує нам ракетними обстрілами, то слухати його не варто, бо він завжди бреше, так по-Вашому? в даному конкретному випадку слухати Шабуніна теж не слід, бо насправді наші 23 млрд грн у повній безпеці?
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22.12.2024 10:43 Відповісти
МОЯ логіка в тому, що треба з обережністю відноситься до брехунів та слів, які вони промовляють.... Особливо - до "брехунів за гроші"...
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22.12.2024 10:53 Відповісти
знов, Ви вважаєте, що в даному конкретному випадку бреше?
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22.12.2024 11:00 Відповісти
В деяких випадках "брехун за гроші" може сказать правду - якщо це йому вигідно та він отримає за це гроші...
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22.12.2024 12:04 Відповісти
слухайте, щоб з Вами розмовляти треба добряче гороху наїстися. Ви можете прямо сказати чи бреше Шабунін про крадіжку 23 млрд грн чи не бреше?
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22.12.2024 12:15 Відповісти
А я звідки знаю? Про мене - інформації недостатньо...
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22.12.2024 12:21 Відповісти
ну як не знаєте, то навіщо цей гармидер розводите? інформації про це в Інеті хоч греблю гати, а Ви як та арахамія 26 січня 2022 року: "США та інші сіють паніку щодо нападу на Україну. Це - не дружній крок"
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22.12.2024 12:53 Відповісти
А який я "гармидер" розводив? Тим що сказав, що Шабунін - "брехун за гроші? І до ним сказаному треба відноситься з обережністю? Тобто критично?... Тобто - вказав на загальновідомий факт... А решту подописували та понаприписували мої опоненти... То в чому тут, з мого боку, "гармидер"? Опоненти "самі придумали", самі приписали", самі проаналізували" і самі "зробили висновки"... І мене ж, у своїх висновках і звинуватили...
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22.12.2024 13:26 Відповісти
ох, і кумедний же ж Ви, дядьку.

Шабунін: 23 млрд грн хочуть вкрасти.
Ви: Шабунін брехун.
я: Шабунін бреше, що 23 млрд грн хочуть вкрасти?
Ви: я не знаю - мені бракує інформації, але Шабунін бреше.
і по колу.

тобто, дядьку, Ви самі визнаєте, що висловлюєте своє судження про те, чого не знаєте, химери гоните, іншими словами. Хіба доросла розумна людина таке чинить? тож, па-па, дорослішайте
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22.12.2024 19:36 Відповісти
Ти не займайся "пересмикуванням" і "підміною предмета спору". Я, всього-навсього, констатував факт того, що Шабунін часто бреше - тому до ним сказаному треба відноситься з обережністю. Потім пояснив тобі, що у мене недостатньо інформації, щоб стверджувать, що стався факт краджіжки 23 млр. І не більше... Решта - ваші домисли...
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22.12.2024 20:32 Відповісти
Яке відношення твої порхи і свині мають до теперішнього розкрадання десятків-сотень мільярдів в МО?
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21.12.2024 23:10 Відповісти
А яке відношення до мого коментарю мають твої "порхи" і "свині!?
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21.12.2024 23:55 Відповісти
Тобто ти підримуєш дії МО? Підтримуєш браковані міни та відсутність дронів? Підтримуєш вбивство наших воїнів?
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20.12.2024 21:50 Відповісти
Ти читать умієш? Де в дописі моєму щось стосовно МО? Стосовно "бракованих мін". "вбивство наших воїнів"? Я просто вказав тут (і вказував і раніше неодноразово), що Шабунін - продажна сволота, яка за гроші напише що-завгодно... І він так забрехався, що, навіть коли він скаже правду - йому не будуть вірить... Якщо у тебе теж були проблеми в дитинстві, і ти не здатен оцінить глибинної просвітницької ролі фольклору - це ТВОЇ проблеми... А щоб довідаться про мою думку стосовно викладених тобою звинувачень - так треба читать не ОДИН мій допис - а трохи більше... Щоб орієнтуваться в тому, ХТО і ЧИМ "дише" на форумі...
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21.12.2024 03:46 Відповісти
Дуже дохріна пустого тексту. Блінкен зустрічався з журналістами-антикорами? Шабунін там був? Питання закрито.
А згадувати те, що було колись, Порошенко колись був одним із засновників партії регіонів і що. зеленський теж колись був більш-менш нормальним і наврядчи мріяв стати причиною загибелі сотень тисяч живих людей.

p.s. Байка (казка) про хлопчика та вовка ніколи не була українською і навряд чи її розповідають дітям, так як останні ще замалі щоб зрозуміти суть. Не принижуйте так Езопа.
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21.12.2024 09:05 Відповісти
Якщо тобі "забагато тексту - не читай...Ну, і, само-собою, не роби безпідставних висновків. Діяльність Шабуніна я відслідковую десь з 2018 року. Оцінюю негативно. Бо викладає "звинувачення", не підкріплюючи їх відповідною аргументацією.
Порошенко ЗАСНОВУВАВ "Партію регіонів". Але коли в партії почали переважать проросійські настрої - він партію цю покинув. Зеленський НІКОЛИ не був "нормальним" - бо не може буть "нормальною" людина з "естради"... Та ще й з наркотичною залежністю...
Казка про "хлопчика та хижаків" існувала задовго до Езопа. Наприклад, у фольклорі древньої Індії. (Там, правда, був тигр). Так само, як Попелюшка існувала в древньому Єгипті. Тільки звали її "Фодоріс".
Казка про "Попелюшку" існує більш ніж у 200 варіантах, у такої ж кількості народів. Так чому ти впевнений, що казка про пастушка та вовка може існувать тільки у Езопа?
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21.12.2024 09:21 Відповісти
Ти ж і є зараз тим пастушком.
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21.12.2024 05:05 Відповісти
Ти "впевнений"? Доведи...
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21.12.2024 05:09 Відповісти
Так де ж "доводи"? Де твоя "розгромна аргументація"? Я вже встиг накоптить 5 кілограмів почеревини - а ти все "з силами збираєшся"... Чи у тебе така "метода - "серонув - і в кущі..."?!...
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21.12.2024 06:30 Відповісти
................................................
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21.12.2024 07:10 Відповісти
Дії ОПи та нікчемного самсоїда ведуть до дупи, в якій може опинитись держава. 100% попередньої оплати конторі "рога і копита" свідчить лише про те що мародерам на крові по)(ер що буде з Україною. Яке ж воно кончене те зещеня і його ОПа.
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20.12.2024 21:36 Відповісти
Які "глибокодумні" висновки... Жаль, що на ШІСТЬ РОКІВ спізнілі... Про це треба було думать весною 2019-го, коли розумні люди казали: "ДУ-МАЙ-ТЕ!" - "Блазень зруйнує державу і приведе в неї ВІЙНУ!!!"
. Центр 820 0b468ae8

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Реєстрація: 09.03.2024
Яка сказав старий одеський єврей, з анекдота: "Шьоб ві билі такой умний - как моя Сара вчера...".
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21.12.2024 05:29 Відповісти
Схема "до останнього українця" влаштовує усіх...
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20.12.2024 21:45 Відповісти
Головне, що українців це влаштовує
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21.12.2024 10:58 Відповісти
А мене цікавить як Шабунін отримав УБД і як він демобілізувався.
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20.12.2024 21:54 Відповісти
а в нього є УБД? Він демобілізувався? Звідки інфа і з якою метою ти в інший бік від теми злиття бабла тему тягнеш? Тебе піздінг влаштовує?
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20.12.2024 22:40 Відповісти
Так, є УБД і не служив. Qui quaerit, reperit.
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20.12.2024 23:10 Відповісти
ОПолиз, Корабель о-о-он там! 🖕
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21.12.2024 00:07 Відповісти
1. є принцип "чайник Рассела"...
2. Важко шукати чорну кицьку в темній кімнаті, особливо якщо її там нема....
3. На рахуное піздінгу не перепитую...зрозуміло вже...
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21.12.2024 14:59 Відповісти
Тебе цікавить подачка від подляка і солодке очко найшашличнішого
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21.12.2024 12:02 Відповісти
Павук, або ж глитай...
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20.12.2024 22:47 Відповісти
скоріш за все й снарядів не буде. Умєр про все подбає, потім відосик зніме.
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20.12.2024 22:54 Відповісти
таварісч, у вас ус отклєялся
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20.12.2024 23:00 Відповісти
Небрите корумповане мордате чмо вже мало б застрелитися!
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20.12.2024 23:09 Відповісти
"Лінчування здійснювалося зазвичай через повішення, проте могло супроводжуватися тортурами або спаленням на вогнищі. " Вікіпедія.
Все зрозуміло, найшашлічні?!
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20.12.2024 23:29 Відповісти
Банда зелёного ворья. Но Вы не забывайте , Владимир Александрович НЕ приделах . Это хрен его знает кто ВОРУЕТ , но НЕ поставленные им чиновники.
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20.12.2024 23:48 Відповісти
зрада
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21.12.2024 11:36 Відповісти
Шабунін, ти ж 19-му і топив за цю брехню
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21.12.2024 11:58 Відповісти
До відоиа Х /Яру!
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Це від вас" вельми-шановний"-- пре СОЛДАФОНСТВО із НЕ попраним московським онуччям...Відчувається офіцерський вишкіл.. ( мабуть ваші солдатушки--браві реб*ятушки--аж пищали віл вашого свавілля?! ).Саме там відучають думати.приймати рішення(висовуватись) а лише--під козирьок;--ЄСТЬ! Звідти у вас--скаженна агресивність.ЗАДИРКУВАТІСТЬ.неприязнь до всих та схильність-- робити оточуючих НЕДОУМКАМИ (водночас самолюбуючись...)
Навіть..якщо Шабунін тричі такий. як ви його назвали .проте-- навіщо ж відволікати загал від головного--необхідності перевірити заявлене злодійство?!(хіба їх замало вже вчинено ЗРАДО-ФІЛАМИ?! .)
Тепер вже щодо моєї "ХВОРОЇ" голови...Запевняю:-- Я і дотепер вважаю. що куди доцільніше--бомбити --Тулу.Арзамас.Електросталь та врешті-решт і Москву( кузні. де кується новітня рашо-зброя. та зачаївся у цитаделі кремлів. карлик) .А іще доцільніше--викорчувати керченський міст. який забезпечив прорив рашо--виродків на Донбас
Замість того.щоб дуркувати.-- дронити по головам українських кубанців...( жив там.знаю і їхні настрої. і невгамовну тугу по втраченій прабатькішині...) За три сторіччя( від часів катерини--ненаситної) вони у станицях НЕ втратили снаги говорити. співати Українською. ревно бережуть укр. звичаї. культуру...) Для інформації:
--ЦЕ наша. центральна Україна (І Симон Петлюра і Центр. Рада...)
НЕ спромоглися відгукнутися. підтримати резолюцію зборів про залучення до лона України --території Кубаньської козацької респуб-ліки...( вони собі НЕ змогли дати ради. хоч по Києву--никало біля мільйону солдат. що вертали із 1-ої Світової...) Моя вам порада:
--Змініть своє " ПСЕВДО! " І НЕ ганьбіть світле ім*я Холодноярських ГЕРОЇВ !!!
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21.12.2024 14:19 Відповісти
Насилу дочитав твою "мітинговщину"... Злізь з "броньовика" - бо холодно... Охрипнеш і горло застудиш...
А що мені робить з своїм "ніком" я сам вирішуватиму... "Порадники " мені без потреби...
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22.12.2024 12:10 Відповісти
 
 