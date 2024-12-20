Пояснення Міноборони про придбання боєприпасів на 23 млрд грн без участі АОЗ – обман, - Шабунін
Офіційне пояснення Міністерства оборони України про необхідність використання 23 млрд грн на закупівлю зброї без участі Агенції оборонних закупівель – рафінований обман.
Про це заявив голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Мова йде про ті 23 млрд грн, які Кабмін (за поданням Умєрова) забрав з підготовлених контрактів Агенції оборонних закупівель (АОЗ) і віддав прикордонникам. Останні зливають ці гроші (авансом в 100%), переплачуючи щонайменше 90 мільйонів євро на закупівлі 152-мм снарядів (один з пунктів ком.пропозиції поляків)", - зазначає Шабунін.
Активіст стверждує, що умови, за якими Міноборони збирається придбати боєприпаси, менш вигідні порівняно у умовами Агенції оборонних закупівель.
"Міноборони могло спробувати виправдатися тим, що в поляків, мовляв, кращі умови (ніж в АОЗ). Але цю брехню легко спростувати. Наприклад, полякам 100% грошей зіллють передоплатою, втой час як в АОЗ аналогічна номенклатура передбачала – 50% передоплати. Так само, як і терміни поставок по готових контрактах АОЗ були кращими", - наголошує Шабунін.
Також, за словами голови ЦПК, Міноборони свідомо вводило журналістів в оману, пояснюючи ризиком невикоростиння грошей АОЗом закупівлі боєприпасів без її участі.
"Два тижні Міноборони відмовчувалося на цю тему, але під тиском медіа (включно з міжнародними) змушені були відповісти: "Наприкінці листопада на рахунках АОЗ залишалося 102 млрд грн. Сума невзятих бюджетних зобов’язань становила 45 млрд грн, а несплачених за укладеними контрактами — 57 млрд грн".
Спочатку поясню про 45 млрд грн, які лишалися на рахунках АОЗ "наприкінці листопада". 45 млрд грн на рахуноках було 25 листопада, а от вже НАСТУПНОГО ДНЯ — 23 млрд грн!
Тепер давайте про 57 млрд бюджетних зобов’язань, які і правда наприкінець листопада лишалися на рахунках АОЗ. АЛЕ ці гроші НЕ Є ВІЛЬНИМИ. Це гроші, які АОЗ має заплатити за поставки в ГРУДНІ по ВЖЕ підписаних контрактах, які ВЖЕ виконуються", - пояснює Шабунін.
"Ці гроші залишалися у АОЗ лише тому що агенція платила постачальникам НЕ більше 50% авансу, закриваючи решту тільки ПІСЛЯ поставки. На відміну від прикордонників, які авансом зливають стрьомним полякам 100% вартості контракту. Переплачуючи лише на одній позиції – 152 мм снарядах – щонайменше 90 млн євро", - додає голова ЦПК.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 29 листопада, Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження №1191-р, яким передав 23 мільярди гривень на закупівлю снарядів Державній прикордонній службі. Ініціатором виступило Міністерство оборони.
У Державній прикордонній службі України прокоментували делегування їй повноважень на здійснення закупівлі товарів оборонного призначення для потреб Сил оборони України й закликали не спекулювати на цій темі та уникати маніпуляцій.
Пізніше в Міністерстві оборони пояснили, чому перенаправили Держприкордонслужбі 23 млрд грн на закупівлю зброї, заявивши, що наприкінці листопада на рахунках АОЗ залишалося 102 млрд грн. Сума невзятих бюджетних зобов’язань становила 45 млрд грн, а несплачених за укладеними контрактами - 57 млрд грн. Це створило ризик, що частина коштів не буде використана для забезпечення потреб ЗСУ до завершення бюджетного року.
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Мабуть самі у своїх схемах заплуталися, так що дещо потрапляє до війська.
Так і з Шабунею... Люди йому вже не вірять - тому що вже кілька разів його "викриття" виявлялися БРЕХНЕЮ! Як кадуть в окремих колах - "вичерпав кредит довіри"...
Шабунін: 23 млрд грн хочуть вкрасти.
Ви: Шабунін брехун.
я: Шабунін бреше, що 23 млрд грн хочуть вкрасти?
Ви: я не знаю - мені бракує інформації, але Шабунін бреше.
і по колу.
тобто, дядьку, Ви самі визнаєте, що висловлюєте своє судження про те, чого не знаєте, химери гоните, іншими словами. Хіба доросла розумна людина таке чинить? тож, па-па, дорослішайте
А згадувати те, що було колись, Порошенко колись був одним із засновників партії регіонів і що. зеленський теж колись був більш-менш нормальним і наврядчи мріяв стати причиною загибелі сотень тисяч живих людей.
p.s. Байка (казка) про хлопчика та вовка ніколи не була українською і навряд чи її розповідають дітям, так як останні ще замалі щоб зрозуміти суть. Не принижуйте так Езопа.
Порошенко ЗАСНОВУВАВ "Партію регіонів". Але коли в партії почали переважать проросійські настрої - він партію цю покинув. Зеленський НІКОЛИ не був "нормальним" - бо не може буть "нормальною" людина з "естради"... Та ще й з наркотичною залежністю...
Казка про "хлопчика та хижаків" існувала задовго до Езопа. Наприклад, у фольклорі древньої Індії. (Там, правда, був тигр). Так само, як Попелюшка існувала в древньому Єгипті. Тільки звали її "Фодоріс".
Казка про "Попелюшку" існує більш ніж у 200 варіантах, у такої ж кількості народів. Так чому ти впевнений, що казка про пастушка та вовка може існувать тільки у Езопа?
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Реєстрація: 09.03.2024
Яка сказав старий одеський єврей, з анекдота: "Шьоб ві билі такой умний - как моя Сара вчера...".
2. Важко шукати чорну кицьку в темній кімнаті, особливо якщо її там нема....
3. На рахуное піздінгу не перепитую...зрозуміло вже...
Все зрозуміло, найшашлічні?!
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Це від вас" вельми-шановний"-- пре СОЛДАФОНСТВО із НЕ попраним московським онуччям...Відчувається офіцерський вишкіл.. ( мабуть ваші солдатушки--браві реб*ятушки--аж пищали віл вашого свавілля?! ).Саме там відучають думати.приймати рішення(висовуватись) а лише--під козирьок;--ЄСТЬ! Звідти у вас--скаженна агресивність.ЗАДИРКУВАТІСТЬ.неприязнь до всих та схильність-- робити оточуючих НЕДОУМКАМИ (водночас самолюбуючись...)
Навіть..якщо Шабунін тричі такий. як ви його назвали .проте-- навіщо ж відволікати загал від головного--необхідності перевірити заявлене злодійство?!(хіба їх замало вже вчинено ЗРАДО-ФІЛАМИ?! .)
Тепер вже щодо моєї "ХВОРОЇ" голови...Запевняю:-- Я і дотепер вважаю. що куди доцільніше--бомбити --Тулу.Арзамас.Електросталь та врешті-решт і Москву( кузні. де кується новітня рашо-зброя. та зачаївся у цитаделі кремлів. карлик) .А іще доцільніше--викорчувати керченський міст. який забезпечив прорив рашо--виродків на Донбас
Замість того.щоб дуркувати.-- дронити по головам українських кубанців...( жив там.знаю і їхні настрої. і невгамовну тугу по втраченій прабатькішині...) За три сторіччя( від часів катерини--ненаситної) вони у станицях НЕ втратили снаги говорити. співати Українською. ревно бережуть укр. звичаї. культуру...) Для інформації:
--ЦЕ наша. центральна Україна (І Симон Петлюра і Центр. Рада...)
НЕ спромоглися відгукнутися. підтримати резолюцію зборів про залучення до лона України --території Кубаньської козацької респуб-ліки...( вони собі НЕ змогли дати ради. хоч по Києву--никало біля мільйону солдат. що вертали із 1-ої Світової...) Моя вам порада:
--Змініть своє " ПСЕВДО! " І НЕ ганьбіть світле ім*я Холодноярських ГЕРОЇВ !!!
А що мені робить з своїм "ніком" я сам вирішуватиму... "Порадники " мені без потреби...