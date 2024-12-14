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Новини
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Держприкордонслужба (5680) Міноборони (6999) закупівлі (3207)

Міноборони про передачу 23 млрд грн ДПСУ: Був ризик невикористання коштів

Міноборони про передачу 23 млрд грн ДПСУ

У Міністерстві оборони пояснили, чому перенаправили Держприкордонслужбі 23 млрд грн на закупівлю зброї.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді Міноборони на запит LIGA.net.

Зазначається, що основною причиною такого рішення стало накопичення на рахунках Агенції оборонних закупівель (АОЗ) значних коштів, які могли залишитися невикористаними до кінця бюджетного року.

"Наприкінці листопада на рахунках АОЗ залишалося 102 млрд грн. Сума невзятих бюджетних зобов’язань становила 45 млрд грн, а несплачених за укладеними контрактами - 57 млрд грн. Це створило ризик, що частина коштів не буде використана для забезпечення потреб Збройних сил України до завершення бюджетного року", - зазначили в Міноборони.

Таким чином, за рішенням Ставки Верховного Головнокомандувача, 23 млрд грн були перенаправлені на закупівлі через ДПСУ.

Також читайте: У ДПСУ пояснили, навіщо їм делегували закупівлю на 23 млрд грн

"Метою цього перерозподілу стало уникнення затримок у постачанні боєприпасів і озброєння для ЗСУ. Станом на 13 грудня 2024 року на рахунках АОЗ залишилося 59 млрд грн, які зараз перебувають у процесі активної контрактації. Пріоритети - боєприпаси по комерційних пропозиціях АОЗ, БПЛА типу Mavic, FPV для забезпечення потреб ЗСУ у першому кварталі 2025 році"", - додали в Міноборони.

Також зазначається, що з ініціативи Міноборони 6 грудня Кабмін виділив додаткові 10 млрд грн із резервного фонду на закупівлю далекобійних безпілотників deepstrike через АОЗ. Додатково Міноборони планує розподілити 5,2 млрд грн із внутрішнього ресурсу, який вивільняється в грудні, на закупівлю боєприпасів АОЗ.

"У першому півріччі 2024 року через ДПСУ вже було спрямовано 36 млрд грн на закупівлю боєприпасів і техніки, і ці кошти повністю використано на потреби армії", - йдеться в коментарі.

Також читайте: Міноборони віддало 23 млрд грн польській компанії, хоча АОЗ доповідала про ризики, - Железняк. ДОКУМЕНТ

Міноборони про 23 млрд для ДПСУ

Міноборони про 23 млрд для ДПСУ

Міноборони передає ДПСУ 23 млрд грн на контрактування боєприпасів

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 29 листопада, Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження №1191-р, яким передав 23 мільярди гривень на закупівлю снарядів Державній прикордонній службі. Ініціатором виступило Міністерство оборони.

У Державній прикордонній службі України прокоментували делегування їй повноважень на здійснення закупівлі товарів оборонного призначення для потреб Сил оборони України й закликали не спекулювати на цій темі та уникати маніпуляцій.

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Топ коментарі
+18
Чергова афера від ішака і Ко.
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14.12.2024 20:48
+18
Викручуються наче вужі на пательні!
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14.12.2024 20:51
+17
Зеленим піздунам повірити - себе наїбати!!!Доведено мульон разів.
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14.12.2024 20:59
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Чергова афера від ішака і Ко.
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14.12.2024 20:48 Відповісти
Викручуються наче вужі на пательні!
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14.12.2024 20:51 Відповісти
а хто винен у несвоєчасному використанні "накопичених" коштів? і хто покладе собі ствола до рота, якщо ці гроші розвіяться у темряві безповоротно?...
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14.12.2024 20:53 Відповісти
Не якщо,а коли.І не ствола до рота,а прутня до рота мудрому наріду.
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14.12.2024 21:19 Відповісти
Зеленим піздунам повірити - себе наїбати!!!Доведено мульон разів.
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14.12.2024 20:59 Відповісти
Які чуйні люди працюють в міноборони. Читав, то ледь не заплакав що такі люди в нашій країні ще не вивелись. Вони так піклуються за бюджетні кошти що вирішили їх перевести на офшорні рахунки.
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14.12.2024 21:01 Відповісти
Все правильно зробили! Молодці! Освоєніє срєдств має дуже багато форм і видів. А якщо піпл не схаває, згодуйте примусово. **** робити коли конституція на паузі, ішак-маріонетка на троні і три ряда зрадників по колу навкруги.
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14.12.2024 21:10 Відповісти
Локшина
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14.12.2024 21:12 Відповісти
Типу ті "неосвоєні" гроші просто зникли би з цього виміру?
А на дрони яких ніколи не вистачає, а зараз взагалі - гайки, ті гроші ніяк не можна було витратити?
Потрібно просто купити повітря, чи обіцянки з повною передплатою?
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14.12.2024 21:18 Відповісти
Дрони через "Держспецзв'язок" уже закупили...ага...небагато і по завищеній ціні...це буде та сама історія...і де той "Спецфонд" для Армії про який волав Гетьманцев коли закликав підвищити Військовий збір..?!
Його нема і не буде...бо там би було видно кошти...а так все розчиниться в Держбюджеті...а Фронт недоотримає...☹️
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14.12.2024 21:21 Відповісти
был риск что не успеют с п ыздить
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14.12.2024 21:23 Відповісти
Я не зрозуміла, є ризик невикористання коштів, а виділили 10 млрд, то нащо 23 віддали?!
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14.12.2024 21:26 Відповісти
Шо тут думать? Открыли бы счет в привате, перевели бы туда 23 лярда и ничо бы не пропало.
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14.12.2024 21:27 Відповісти
....вони мінімізували ризики тупо ********* оті 23 ярда...
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14.12.2024 21:29 Відповісти
23 мільярда не витрачені на зброю, при її гострому дефіциті в армії? При цьому влада підвищує постійно податки, добиває бізнес. Якийсь пздц.
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14.12.2024 21:45 Відповісти
підари
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14.12.2024 22:17 Відповісти
Цирк, кривавий цирк 😡
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14.12.2024 22:23 Відповісти
був великий ризик, що не вийде їх " зеленим грабіжникам стирити" З КИЩЕНЬ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ
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14.12.2024 22:33 Відповісти
Чекайте! Як це "не використання коштів"? До проекту бюджету надавались якісь цифри, які ґрунтувалися на висновках/замовленнях/необхідності чи т.п. Цю сумму ухвалили. Потім, за запитом МО, бюджет збільшується, бо виникли/утворилися додаткові витрати і необхідне додаткове фінансування. Приходить кінець року і... Лишаються невикористані кошти??? А це значить, що чогось необхідного з замовленого/спрогнозованого протягом року в ЗСУ не надійшло, бо на це ті кошти не витрачались? Чи як?
Ну от не розумію я цього! Ну хіба що "планування" закупівель в МО орієнтоване на економію коштів для виплати гарних премій і "13 зарплат" на кінець року, як то було в совку.
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14.12.2024 22:36 Відповісти
Був ризик нерозкрадання коштів.
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14.12.2024 23:05 Відповісти
є ризик не використання коштів у сімейному бюджеті- підем у ресторан прогуляємо 🤑🤑🤑🤑
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15.12.2024 05:41 Відповісти
Ну ми тут спеціалісти як купувати зброю, хто з коментаторів зі мною подавати резюме? Але реальне питання хто зливає інф до медіа для того щоб підтримати агресора? Коли ми вже познаходимо всіх кротів які заважають нам перемогти ? Писати про шляхи постачання зброї, то те саме що здавати місця зберігання !
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15.12.2024 16:07 Відповісти
Під час війни не могли освоїти кошти?
А народ по дві гривні на дрони скидається.
Ох і багато ми ж дізнаємося цікавого, коли преЗЕдент чухне.
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16.12.2024 18:51 Відповісти
 
 