Міноборони про передачу 23 млрд грн ДПСУ: Був ризик невикористання коштів

У Міністерстві оборони пояснили, чому перенаправили Держприкордонслужбі 23 млрд грн на закупівлю зброї.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді Міноборони на запит LIGA.net.

Зазначається, що основною причиною такого рішення стало накопичення на рахунках Агенції оборонних закупівель (АОЗ) значних коштів, які могли залишитися невикористаними до кінця бюджетного року.

"Наприкінці листопада на рахунках АОЗ залишалося 102 млрд грн. Сума невзятих бюджетних зобов’язань становила 45 млрд грн, а несплачених за укладеними контрактами - 57 млрд грн. Це створило ризик, що частина коштів не буде використана для забезпечення потреб Збройних сил України до завершення бюджетного року", - зазначили в Міноборони.

Таким чином, за рішенням Ставки Верховного Головнокомандувача, 23 млрд грн були перенаправлені на закупівлі через ДПСУ.

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"Метою цього перерозподілу стало уникнення затримок у постачанні боєприпасів і озброєння для ЗСУ. Станом на 13 грудня 2024 року на рахунках АОЗ залишилося 59 млрд грн, які зараз перебувають у процесі активної контрактації. Пріоритети - боєприпаси по комерційних пропозиціях АОЗ, БПЛА типу Mavic, FPV для забезпечення потреб ЗСУ у першому кварталі 2025 році"", - додали в Міноборони.

Також зазначається, що з ініціативи Міноборони 6 грудня Кабмін виділив додаткові 10 млрд грн із резервного фонду на закупівлю далекобійних безпілотників deepstrike через АОЗ. Додатково Міноборони планує розподілити 5,2 млрд грн із внутрішнього ресурсу, який вивільняється в грудні, на закупівлю боєприпасів АОЗ.

"У першому півріччі 2024 року через ДПСУ вже було спрямовано 36 млрд грн на закупівлю боєприпасів і техніки, і ці кошти повністю використано на потреби армії", - йдеться в коментарі.

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Міноборони передає ДПСУ 23 млрд грн на контрактування боєприпасів

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 29 листопада, Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження №1191-р, яким передав 23 мільярди гривень на закупівлю снарядів Державній прикордонній службі. Ініціатором виступило Міністерство оборони.

У Державній прикордонній службі України прокоментували делегування їй повноважень на здійснення закупівлі товарів оборонного призначення для потреб Сил оборони України й закликали не спекулювати на цій темі та уникати маніпуляцій.