В Агенції оборонних закупівель роз’яснили інформацію щодо нібито "102 млрд грн вільних коштів на рахунках", - заява

В Агенції оборонних закупівель (АОЗ) роз’яснили ситуацію з коштами, що перебувають на рахунках Агенції і як вони впливають на забезпечення армії, зокрема повідомлення про "102 мільярди гривень вільних коштів".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Агенції.

"Часто цифри використовують для створення гучних заяв. Наприклад, повідомлення про "102 мільярди гривень вільних коштів на рахунках АОЗ" стало підставою для рішення уряду зняти 23 мільярди гривень із бюджету Агенції. Проте це твердження не враховує реальну специфіку використання цих коштів", - йдеться в заяві.

Що стоїть за цими цифрами?

На 25 листопада 2024 року загальна сума "вільних коштів" була сформована із двох показників:

45 мільярдів гривень, доступних для контрактування;

57 мільярдів гривень, які вже прив’язані до чинних контрактів.

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Як зауважили в Агенції, вивчення хронології подій дозволяє побачити іншу картину.

Як усе розвивалося

Так, 30 вересня 2024 року АОЗ отримала дофінансування в розмірі 76 мільярдів гривень, а 5 жовтня - перелік озброєння, яке необхідно закупити. На 25 листопада залишок доступних до контрактування коштів становив 45 мільярдів гривень.

"Проте до 29 листопада залишок цих коштів скоротився до 21,8 мільярда гривень. У цей же день Кабінет Міністрів ухвалив постанову про перерозподіл коштів на користь іншої установи, що було зроблено без попередження АОЗ. Після цього Міністерство оборони зобов’язало нас залишити 23 мільярди гривень "вільними"", - розповіли в АОЗ.

Зазначається, що для виконання цієї вимоги Агенції довелося вивільнити 1,2 мільярда гривень із уже укладених контрактів. З моменту отримання дофінансування у вересні до ухвалення постанови про перерозподіл коштів у листопаді АОЗ укладала контракти із середнім темпом 27,1 мільярда гривень на місяць.

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В Агенції зауважили, що після зняття коштів вони опинилися у ситуації, коли:

1,2 мільярда гривень довелося вивільнити з контрактів, що вже були укладені;

нові контракти на грудень стали можливими до укладення і фінансування виключно за рахунок вивільнення ресурсу з уже укладених.

Чому 57 мільярдів - це не "вільні кошти"

"57 мільярдів гривень - це наші зобов’язання за укладеними контрактами. Об’єднувати ці кошти із "вільними" є принципово неправильним підходом. До того ж 47 мільярдів із загальної суми фінансового ресурсу ми могли виплатити лише в грудні через ліміти, встановлені Міністерством фінансів", - пояснили в АОЗ.

Також зазначається, що підхід Агенції до контрактів включає два ключові пріоритети:

Закупівлі з поставками до кінця 2024 року;

Перехідні контракти для забезпечення поставок на початку 2025 року.

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"Більшість оплат відбувається у листопаді-грудні. Це пояснюється тривалим процесом технічної інспекції, отримання дозвільних документів та перевірок військовими представництвами Міноборони. На ці процедури зазвичай потрібно до двох місяців. Ми ніколи не надаємо 100% аванси "під чесне слово" і це надважливо", - наголошується в заяві.

Як додали в Агенції, грудень став для них справжнім випробуванням: "Велика кількість оплат, яку ми маємо здійснити, вимагає мобілізації ресурсів. Ми щодня контролюємо постачання, і якщо бачимо, що поставки можуть не відбутися до кінця року, перенаправляємо кошти на перехідні контракти".

"АОЗ працює для того, щоб забезпечити Збройні сили України. Ми прагнемо перетворювати бюджетні кошти на зброю, а не давати приводи для втрати довіри до системи. Разом із Міністерством оборони ми долаємо бюрократичні перешкоди, щоб забезпечити ритмічне і вчасне постачання.

Ми закликаємо всіх учасників процесу до спільної роботи заради зміцнення обороноздатності країни. Тільки так можна досягти спільної мети — ефективного забезпечення ЗСУ", - підсумували в Агенції.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 29 листопада, Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження №1191-р, яким передав 23 мільярди гривень на закупівлю снарядів Державній прикордонній службі. Ініціатором виступило Міністерство оборони.

У Державній прикордонній службі України прокоментували делегування їй повноважень на здійснення закупівлі товарів оборонного призначення для потреб Сил оборони України й закликали не спекулювати на цій темі та уникати маніпуляцій.

Пізніше в Міністерстві оборони пояснили, чому перенаправили Держприкордонслужбі 23 млрд грн на закупівлю зброї, заявивши, що наприкінці листопада на рахунках АОЗ залишалося 102 млрд грн. Сума невзятих бюджетних зобов’язань становила 45 млрд грн, а несплачених за укладеними контрактами - 57 млрд грн. Це створило ризик, що частина коштів не буде використана для забезпечення потреб ЗСУ до завершення бюджетного року.