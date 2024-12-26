УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14298 відвідувачів онлайн
Новини
3 690 41

Міноборони перенесло голосування за членів Громадської антикорради на 7 січня

Міноборони

Інтернет-голосування  за членів Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України перенесли на 7 січня 2025 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Сьогодні, 26 грудня, мали відбутися вибори у Громадську Антикорупційну Раду при Міністерстві оборони. Проте з початку відкриття голосування користувачі, які намагалися підтримати своїх кандидатів, скаржилися на неможливість віддати свій голос. Сервіс періодично "лежав" або писав про чергу.

Молодший сержант ЗСУ у відставці та голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко заявив, що голосування за склад Громадської антикорупційної ради при Міноборони було фактично зірвано самим міністерством.

О 13:07 Міноборони України повідомили, про прийняття рішення щодо перенесення дати голосування через технічні збої.

скірн

Нова дата голосування - 7 січня 2025 року.

"Ми вживаємо всі необхідні заходи для усунення технічних проблем та забезпечення стабільної роботи системи протягом усього процесу голосування.

Ще раз приносимо вибачення за незручності та дякуємо усім, хто намагався долучитися до цього важливого процесу. Ми цінуємо вашу активність, вашу довіру та готовність будувати прозору систему разом", - зазначили у міністерстві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сьогодні обирають склад Громадської антикорупційної ради при МО: проголосувати можна онлайн

Громадська антикорупційна рада була сформована навесні 2023 року. Її діяльність передбачає ефективну участь громадськості в формуванні антикорупційних заходів у відомстві.

Рада є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом Міноборони України, утвореним для участі громадськості у забезпеченні оцінки корупційних ризиків у Міноборони для формування. Серед інших завдань - аналіз корупційних ризиків, запобігання та протидія корупції, встановлення взаємодії Міноборони з громадськими об’єднаннями та іншими інститутами громадянського суспільства.

Кандидатури для участі у відборі подавали громадські об’єднання, державна реєстрація яких відбулася не менше ніж за два роки до дня оголошення конкурсу, та статутна діяльність яких пов’язана із запобіганням та протидією корупції.

Автор: 

голосування (485) Міноборони (7371) громадська рада (99)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+20
"Ми цінуємо вашу активність, вашу довіру..." - а хто говорив про довіру?
Яка може бути довіра до яйцекрадів та постачальників бракованих мін?
показати весь коментар
26.12.2024 13:45
+15
Навіщо українцям оце чудо?
показати весь коментар
26.12.2024 13:43
+13
показати весь коментар
26.12.2024 13:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
26.12.2024 13:37 Відповісти
Навіщо українцям оце чудо?
показати весь коментар
26.12.2024 13:43 Відповісти
Хто воно таке?
показати весь коментар
26.12.2024 14:09 Відповісти
Ганьба киримли та України.
показати весь коментар
26.12.2024 15:18 Відповісти
хто це на фото ? мойша трахенберг ? який завалив всі справи ,а хто його призначив ? млядь--циркова вистава продовжується !!!!
показати весь коментар
26.12.2024 18:12 Відповісти
"справжній" українець, один з багатьох тих, хто зараз при владі. Головне ж шоб тільки не...Вальцман. Правда ж?
показати весь коментар
26.12.2024 14:23 Відповісти
Як шо Вальцман патриот України чому б і не Вальцман? Головне шоб не Говнобородько.
показати весь коментар
26.12.2024 15:17 Відповісти
Posh riot
показати весь коментар
27.12.2024 14:42 Відповісти
Перший зам Напольйона Криворозського!
показати весь коментар
26.12.2024 17:00 Відповісти
Ну от, а всепропальщики вже набіжали репутацію умер ова очєрнять!Все по-чесному! Зара трохи підрихтують, щоб уже точно система видала кого треба переможцем, бо дехто в останню хвилину заніс куди треба.
показати весь коментар
26.12.2024 13:45 Відповісти
"Ми цінуємо вашу активність, вашу довіру..." - а хто говорив про довіру?
Яка може бути довіра до яйцекрадів та постачальників бракованих мін?
показати весь коментар
26.12.2024 13:45 Відповісти
Цікаво, а чи є зведена коротка інформація по кожному кандидату? Там же не 3-5 кандидатів..важкувато по кожному шукати..
показати весь коментар
26.12.2024 13:45 Відповісти
Є завантажені всі резюме на сайті для голосування.
показати весь коментар
26.12.2024 14:36 Відповісти
Ми в МО ,по вказівці агента єрмака використали всі необхідні заходи для того , щоб голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України так і не відбулося Ми цінуємо вашу активність, вашу довіру та готовність будувати прозору систему разом", - зазначили у міністерстві,але поки що пішли Ви всі накуй
показати весь коментар
26.12.2024 13:50 Відповісти
Дуже оперативні зміни, як взагалі вся організація - завжди щось викинуть.
показати весь коментар
26.12.2024 13:50 Відповісти
підор@с умєрлов повинен висіти на каштані, а не сидіти в кріслі мо.
показати весь коментар
26.12.2024 13:54 Відповісти
разом з Резніком О.Ю.
показати весь коментар
26.12.2024 14:58 Відповісти
поки військові не почнуть карати зрадників показово нічого не зміниться
ці гниди по іншому ніколи не розуміють
тільки через сраку
показати весь коментар
26.12.2024 13:56 Відповісти
а в МОУ не військові?
показати весь коментар
26.12.2024 14:42 Відповісти
в моу клєрки та крадії
показати весь коментар
27.12.2024 09:36 Відповісти
Міноборони буде святкувати Різдво разом з кацапами.....
показати весь коментар
26.12.2024 13:56 Відповісти
Саме таке пояснення напрошується після ознайомлення з новою датою((((
показати весь коментар
26.12.2024 14:38 Відповісти
Крали, крадемо і будемо красти і нафіга нам ці громадські сторожі.
показати весь коментар
26.12.2024 14:00 Відповісти
Уявляю, що буде, якщо вибори через дію зроблять. .....
показати весь коментар
26.12.2024 14:02 Відповісти
Оп нафіг не потрібні усякі ради наглядові
показати весь коментар
26.12.2024 14:08 Відповісти
Чому це? Потрібні. Коли в них сотні тисяч зарплатні в місяць офіційно отримуют ОПівські дружбани та їх жОни.
показати весь коментар
26.12.2024 16:58 Відповісти
Перепрошую, пропустив слово 'незалежні"-оп нахрен не потрібні незалежні наглядові ради. Єрмак намагається у усі оці ради "лєщенків" запхати
показати весь коментар
26.12.2024 18:16 Відповісти
Идиотизм и квартал.
показати весь коментар
26.12.2024 14:31 Відповісти
Квартальний ідіотизм.
показати весь коментар
26.12.2024 16:02 Відповісти
sasha kozakova, вибачте - з технічних причин не можу в цій гілці особисто Вам відповісти. В Дії - де передбачено голосування, ніяких резюме небуло. Це якось тупо - голосування в додотку, а резюме десь на сайтах шукати. Але з цією владою все через опу. Доречі, щось на сайті їх теж немає.
показати весь коментар
26.12.2024 14:48 Відповісти
Бірюков-

Коли наступного разу ви знов почуєте ідею про державні вибори - згадайте вибори у Громадську антикорупційну раду, яку сьогодні Міністерство оборони України розпочало за московським часом, замість київського.

Держава у смартфоні і от ето фсьо.
показати весь коментар
26.12.2024 14:57 Відповісти
Громадська антикорупційна рада повинна складатись на 50% із снайперів, а інщі 50% з дронарів. І створюватись вона буде без участі влади. Тільки тоді буде гарний результат в боротьбі з корупцією.
показати весь коментар
26.12.2024 15:29 Відповісти
так воно й буде
бо по іншому прогаємо усе
вогт дриснуть в ісраєль а ми?
показати весь коментар
27.12.2024 09:37 Відповісти
Методи затягувань і зволікань - усе, як ******** зє!: той також усе під довгу скатертину складує. От де підписання хоча б того дитячого закону про скасування переходів на літній/зимовий час? Не на часі? Прям каламбур якийсь
показати весь коментар
26.12.2024 16:00 Відповісти
Точно 90% голосів були за Шойгу і Рагозіна!
показати весь коментар
26.12.2024 16:52 Відповісти
Дмитро Вовнянко:
Насуваються вибори до громадської антикорупційної ради. Я пропоную голосувати за команду Дани Ярової. Чому?
Дана - волонтер ще з 14-го. І я бачив її діяльність на власні очі. Дана як ніхто відкривав проблеми ЗСУ. Пригадуєте як восени 22-го ЗСУ виявилися незабезпечені зимовою формою? А пригадуєте хто ще на початку літа попереджав, що проблема буде і вимагав вирішення?
Дана постійно не дає обкрадати ЗСУ. Тому я голосуватиму за Дану Ярову. Докладніше про голосування та команду Дани: https://www.youtube.com/redirect?event=backstage_event&redir_token=QUFFLUhqa3UyZnpxUWxPM19ia3hvUUYtQmxXb0FGVDNlQXxBQ3Jtc0trQzR0cVc5NUtBTDc3VjF2VjJ1ZHRkQVVIaVJuYUVEOU5VT1R0aGpKWGJHVmt6d0VWZ1V3NGtuRVEtMjg5Wlk2ZGg4bVY3M2RMRWNLQkFZUUJmTWoyRmZFazlyQjNQdXVzUU1SalJvcnFWdFJLLU9Pbw&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2Fp%2FWQNVE7YEcQoTEkNG%2F%3Fmibextid%3DwwXIfr https://www.facebook.com/share/p/WQNV...
показати весь коментар
26.12.2024 16:54 Відповісти
Такі переноси виборів - це вже виглядає як затягування часу.
показати весь коментар
26.12.2024 18:29 Відповісти
ні треба пересмикнути карти бо вони пошли не за їхніх кандидатів і підрахуя пригласить забули.
показати весь коментар
26.12.2024 20:08 Відповісти
тільки честь свого народу паскудить
показати весь коментар
27.12.2024 08:35 Відповісти
 
 