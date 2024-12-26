Міноборони перенесло голосування за членів Громадської антикорради на 7 січня
Інтернет-голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України перенесли на 7 січня 2025 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міністерстві оборони України.
Сьогодні, 26 грудня, мали відбутися вибори у Громадську Антикорупційну Раду при Міністерстві оборони. Проте з початку відкриття голосування користувачі, які намагалися підтримати своїх кандидатів, скаржилися на неможливість віддати свій голос. Сервіс періодично "лежав" або писав про чергу.
Молодший сержант ЗСУ у відставці та голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко заявив, що голосування за склад Громадської антикорупційної ради при Міноборони було фактично зірвано самим міністерством.
О 13:07 Міноборони України повідомили, про прийняття рішення щодо перенесення дати голосування через технічні збої.
Нова дата голосування - 7 січня 2025 року.
"Ми вживаємо всі необхідні заходи для усунення технічних проблем та забезпечення стабільної роботи системи протягом усього процесу голосування.
Ще раз приносимо вибачення за незручності та дякуємо усім, хто намагався долучитися до цього важливого процесу. Ми цінуємо вашу активність, вашу довіру та готовність будувати прозору систему разом", - зазначили у міністерстві.
Громадська антикорупційна рада була сформована навесні 2023 року. Її діяльність передбачає ефективну участь громадськості в формуванні антикорупційних заходів у відомстві.
Рада є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом Міноборони України, утвореним для участі громадськості у забезпеченні оцінки корупційних ризиків у Міноборони для формування. Серед інших завдань - аналіз корупційних ризиків, запобігання та протидія корупції, встановлення взаємодії Міноборони з громадськими об’єднаннями та іншими інститутами громадянського суспільства.
Кандидатури для участі у відборі подавали громадські об’єднання, державна реєстрація яких відбулася не менше ніж за два роки до дня оголошення конкурсу, та статутна діяльність яких пов’язана із запобіганням та протидією корупції.
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Яка може бути довіра до яйцекрадів та постачальників бракованих мін?
ці гниди по іншому ніколи не розуміють
тільки через сраку
Коли наступного разу ви знов почуєте ідею про державні вибори - згадайте вибори у Громадську антикорупційну раду, яку сьогодні Міністерство оборони України розпочало за московським часом, замість київського.
Держава у смартфоні і от ето фсьо.
бо по іншому прогаємо усе
вогт дриснуть в ісраєль а ми?
Насуваються вибори до громадської антикорупційної ради. Я пропоную голосувати за команду Дани Ярової. Чому?
Дана - волонтер ще з 14-го. І я бачив її діяльність на власні очі. Дана як ніхто відкривав проблеми ЗСУ. Пригадуєте як восени 22-го ЗСУ виявилися незабезпечені зимовою формою? А пригадуєте хто ще на початку літа попереджав, що проблема буде і вимагав вирішення?
Дана постійно не дає обкрадати ЗСУ. Тому я голосуватиму за Дану Ярову. Докладніше про голосування та команду Дани: https://www.youtube.com/redirect?event=backstage_event&redir_token=QUFFLUhqa3UyZnpxUWxPM19ia3hvUUYtQmxXb0FGVDNlQXxBQ3Jtc0trQzR0cVc5NUtBTDc3VjF2VjJ1ZHRkQVVIaVJuYUVEOU5VT1R0aGpKWGJHVmt6d0VWZ1V3NGtuRVEtMjg5Wlk2ZGg4bVY3M2RMRWNLQkFZUUJmTWoyRmZFazlyQjNQdXVzUU1SalJvcnFWdFJLLU9Pbw&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2Fp%2FWQNVE7YEcQoTEkNG%2F%3Fmibextid%3DwwXIfr https://www.facebook.com/share/p/WQNV...