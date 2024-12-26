Міноборони зірвало голосування за членів Громадської антикорупційної ради, - Гудименко

Голосування за склад Громадської антикорупційної ради при Міноборони було фактично зірвано самим міністерством.

Про це у Facebook повідомив молодший сержант ЗСУ у відставці та голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Пане Рустем Умєров, як ви і ваші підлеглі можуть пояснити, що:

1. Голосування у Громадську антикорупційну раду фактично зірвано – і зірвано тільки і виключно Міністерством оборони;

2. Незважаючи на те, що голосування мало розпочатись о 9:00, дехто голосував і публічно звітував про це вже о 8:00, а отже, вибори розпочалися вже "з бюлетенями в скринці";

3. Вибори, які ви і без того відкладали більше ніж півроку, тепер імовірно доведеться відміняти і проводити наново – а отже, ви і ваші підлеглі продовжать діяти без працюючої Антикорупційної Ради", - зазначив він.

Гудименко наголосив, що за це доведеться нести відповідальність.

"Комусь політичну, а комусь і більш серйозну", - підсумував він.

Нагадаємо, 26 грудня з 9:00 до 21:00 відбуваються вибори у Громадську Антикорупційну Раду при Міністерстві оборони.

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