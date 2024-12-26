УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14298 відвідувачів онлайн
Новини
6 584 44

Міноборони зірвало голосування за членів Громадської антикорупційної ради, - Гудименко

Голосування за склад Громадської антикорупційної ради Міноборони

Голосування за склад Громадської антикорупційної ради при Міноборони було фактично зірвано самим міністерством.

Про це у Facebook повідомив молодший сержант ЗСУ у відставці та голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Пане Рустем Умєров, як ви і ваші підлеглі можуть пояснити, що:

1. Голосування у Громадську антикорупційну раду фактично зірвано – і зірвано тільки і виключно Міністерством оборони;

2. Незважаючи на те, що голосування мало розпочатись о 9:00, дехто голосував і публічно звітував про це вже о 8:00, а отже, вибори розпочалися вже "з бюлетенями в скринці";

3. Вибори, які ви і без того відкладали більше ніж півроку, тепер імовірно доведеться відміняти і проводити наново – а отже, ви і ваші підлеглі продовжать діяти без працюючої Антикорупційної Ради", - зазначив він.

Гудименко наголосив, що за це доведеться нести відповідальність.

"Комусь політичну, а комусь і більш серйозну", - підсумував він.

Нагадаємо, 26 грудня з 9:00 до 21:00 відбуваються вибори у Громадську Антикорупційну Раду при Міністерстві оборони.

Читайте: Завдяки Громадській антикорупційній раді при МО було розпочато 3 провадження щодо закупівель у Міністерстві, - Грушовець

гудименко

Автор: 

голосування (485) Міноборони (7371) Гудименко Юрій (48) громадська рада (99) Умєров Рустем (606)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+33
що тут дивного? Зелені підараси фальсифікують на кожному кроці.
Шкода, що трансляції з Верховної Ради поки що лише запівніч, в запису, прямих нема. А то би 73/43%зебіли побачили більше... Вони то - чи не суціль дебіли; але в своїй масі дуже не *******, коли їх найобують...
показати весь коментар
26.12.2024 13:17
+19
Звісно зірвало. "Красти на крові"- ось девіз теперішнього МО. І пачєму ми нє в НАТО?
показати весь коментар
26.12.2024 13:23
+17
ета проста так случайнає савпадєніє...
показати весь коментар
26.12.2024 13:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ета проста так случайнає савпадєніє...
показати весь коментар
26.12.2024 13:17 Відповісти
що тут дивного? Зелені підараси фальсифікують на кожному кроці.
Шкода, що трансляції з Верховної Ради поки що лише запівніч, в запису, прямих нема. А то би 73/43%зебіли побачили більше... Вони то - чи не суціль дебіли; але в своїй масі дуже не *******, коли їх найобують...
показати весь коментар
26.12.2024 13:17 Відповісти
що? цей мій комент - в топі?
А я пригадую, як ще три роки тому, перед повномасштабним вторгненням, подібні мої месаги "Зелені підараси (Зеля і Дермак, тощо) фальсифікують (найобують, тощо) на кожному кроці" закривались кнопкою "спам" впродовж години...
А що ж це змінилося? 73/43%зебіли які тут на форумі цензора - таки переконались, що їх найобують?
показати весь коментар
26.12.2024 14:22 Відповісти
Ну ти й довірчивий!
Вони просто перестали...заходити сюди, бо тут їм важко отєта всьо чітать, а в них душа...льогкоранімая, ізисканая і натура тонкая! А тут для них - "фу, так ви тут на бубачку єщьо і срьотє"
показати весь коментар
26.12.2024 14:34 Відповісти
💯!
показати весь коментар
26.12.2024 20:42 Відповісти
"але в своїй масі дуже не *******, коли їх найобують..." - гарно ще прои цих телепків думаєте , вони дупля не відбивають де їх і коли "найобують" вони тупорилі.
показати весь коментар
26.12.2024 14:50 Відповісти
За корупцією ми зараз попереду всієі планети
показати весь коментар
26.12.2024 13:19 Відповісти
не треба хвалитись..
в африці ще гірше..
показати весь коментар
26.12.2024 13:24 Відповісти
Там грошеи катма - а в Украіну кожен тиждень лярди доларів пливуть - тільки вспіваи хапати
показати весь коментар
26.12.2024 13:28 Відповісти
гроші там має вузький прошарок біля диктатора, його армія..

хоча мають потрібні корисні копалини, але .. більшість бідні..
показати весь коментар
26.12.2024 13:41 Відповісти
Шо тебе так Африка турбує ,переїхати хочеш,а і в Америці негрів лінчують
показати весь коментар
26.12.2024 15:43 Відповісти
Умные люди понимают, что из себя представляет нынешняя власть, кстати, как и все предыдущие, но, все разборки могут состояться, если состоятся, что весьма сомнительно, только после окончания войны.

Народ Украины это часть совка, со всеми вытекающими из этого последствиями, и никуда от этого не деться, как бы кто не пыжился.

Без осознания не может быть очищения, а как к нему прийти?
показати весь коментар
26.12.2024 13:20 Відповісти
частиною «совка» нарід зробила совкова номенклатура..
яка залишалась завжди незмінною при кожній владі..
показати весь коментар
26.12.2024 13:27 Відповісти
Для того, чтобы понимать происходящее сегодня в быдлостане и во всех остальных бывших постсоветских республиках, кроме прибалтики, нужно знать историю возникновения искусственно созданной расы человекоподобных существ, под названием советский человек, без этого, все разговоры бесполезны.
показати весь коментар
26.12.2024 13:35 Відповісти
Прибалтики? І як далеко пан відійшов від савєцкага чєлавєка?
показати весь коментар
26.12.2024 13:40 Відповісти
радянська людина, вихована в московському рабстві,
привикла жити по законам совка,
а номенклатурі це вигідно..

закони нові, та потрібні,
щоб позбутися цього «наслєдія»,
приймати не хочуть,
бо собі шкодити не будуть..

тому совкопітеки ще існують,
та шукають захисту у рф-орди..
показати весь коментар
26.12.2024 13:50 Відповісти
Грань между наивностью и глупостью настолько тонкая, что люди часто преступают её, даже не замечая этого.

Можно принимать миллионы законов, самых умны и правильных, но ни один закон не может сделать из человекоподобного существа - человека!
показати весь коментар
26.12.2024 13:54 Відповісти
закон може узаконити людські цінності,
яких у московитів немає!

а їх нахильність до бандитизму та паразитизму, карати.

звісно, це «состояніє души» раба не змінить,
але передавати своє «наслєіє» на слідуючі покоління не буде так легко..

особливо коли ці закони приведуть до підвищення життєвого рівня у населення..
не даром економічні мігранти втікають з совка, де закони для народа, та де можна краще жити..
але всерівно їх чомусь ментально тягне до московського рабства,
кажуть йому - ру卐кий чєлавєк..

але, в сумі, якщо не буде рф-совка-московії, совки поступово зникнуть..
показати весь коментар
26.12.2024 14:10 Відповісти
Утопия, которая не только вредна, но и опасна.

Закон физики гласит - в природе не может из ничего что-то появиться, пишу простыми словами, чтобы понятней было.
показати весь коментар
26.12.2024 14:20 Відповісти
утопія - це рф
показати весь коментар
26.12.2024 22:20 Відповісти
Ще потрібно обрати і громадський суд присяжних
показати весь коментар
26.12.2024 13:22 Відповісти
Звісно зірвало. "Красти на крові"- ось девіз теперішнього МО. І пачєму ми нє в НАТО?
показати весь коментар
26.12.2024 13:23 Відповісти
Ну це ж Зельоним самим собі руки зав'язати за спиною, і дивитись, як мимо рота пропливають гроші на користь держави, а не у власні кишені.
показати весь коментар
26.12.2024 13:25 Відповісти
Так само Зермачили будуть проводити і свої "вибори" в смартфоні.

показати весь коментар
26.12.2024 13:27 Відповісти
показати весь коментар
26.12.2024 13:30 Відповісти
Враження, що ze-дєрьмачня обирає в свій т.зв."пОчет" огидніших за себе. По всім параметрам...
показати весь коментар
26.12.2024 20:45 Відповісти
Подивіться, який час у москві.
Порівняйте з часом, коли фактично почалося голосування.
Скоже, хтось не врахував різницю у часі.
показати весь коментар
26.12.2024 13:36 Відповісти
А це вже ********* на думки, чи не без допомоги хакнули реєстри?
І які цілі переслідовала ця можлива допомога?
Чи не для потрібних результатів різних виборів?
показати весь коментар
26.12.2024 13:41 Відповісти
реєстри то купили когось
так зламати не можна щоб бекап знищити
показати весь коментар
26.12.2024 13:53 Відповісти
бо умєрлов-то ссучєна кремлівська бльдь.
показати весь коментар
26.12.2024 13:40 Відповісти
Просто цікаво, чи Мустафа Джамілєв та Ахтем Чийгоз нині не розкаюються за те, що самі голосували і умовили декількох своїх колег голосувати за цього міністра, такого же самого корупціонера, як і два його попередники?
показати весь коментар
26.12.2024 13:40 Відповісти
Може вони такі самі? Або не набагато кращі? В політиці завжди приходиться вибирати із сортів лайна
показати весь коментар
26.12.2024 13:42 Відповісти
Будьте певні: татарин за татарина горою стоятиме!
показати весь коментар
26.12.2024 13:51 Відповісти
ну це я знаю. Але про совість запитую...
показати весь коментар
26.12.2024 14:01 Відповісти
совість придумали люди...
Та й трактується це як етична відповідальність...
показати весь коментар
26.12.2024 14:07 Відповісти
та ви шо! для зеленої плісняви вкрасти це ж святе!
показати весь коментар
26.12.2024 13:40 Відповісти
поки військові не почнуть карати зрадників показово нічого не зміниться
ці гниди по іншому ніколи не розуміють
тільки через сраку
показати весь коментар
26.12.2024 13:54 Відповісти
думаю Гудименко не сильно заважав би Умерову, він слухняний, цікаво, він іноді знімає однострій, чи так в ньому і спить?
показати весь коментар
26.12.2024 14:06 Відповісти
Якщо якийсь державний орган ( в даному випадку міністерство оборони) працює не ефективно - що треба робити , можливо треба навести там порядок ? Ні ... Треба створити ще один орган , якусь громадську раду ...
Так переможемо !
показати весь коментар
26.12.2024 14:27 Відповісти
не заважайте розпилювати бабло
показати весь коментар
26.12.2024 15:14 Відповісти
Якщо вони досі не шукають хто куда перевів 1 міліард доларів буцім- то на зброю в лютому та березні 2022 року. Та ще бажали закопати справу в переводі на меньшую суму в 1 млн доларів.
показати весь коментар
26.12.2024 15:37 Відповісти
Так і в сьогоднішньому голосуванні мене "зачекайте 15 хв.велика черга"" години з дві мурижило а потім на тобі "Голосування завершено".
показати весь коментар
26.12.2024 16:11 Відповісти
Єгор Фірсов, офіцер нашої бригади, рекомендує голосувати за Гудименка. Але сьогодні цього зробити не вдалося.
показати весь коментар
26.12.2024 22:08 Відповісти
 
 