Міноборони зірвало голосування за членів Громадської антикорупційної ради, - Гудименко
Голосування за склад Громадської антикорупційної ради при Міноборони було фактично зірвано самим міністерством.
Про це у Facebook повідомив молодший сержант ЗСУ у відставці та голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко, інформує Цензор.НЕТ.
"Пане Рустем Умєров, як ви і ваші підлеглі можуть пояснити, що:
1. Голосування у Громадську антикорупційну раду фактично зірвано – і зірвано тільки і виключно Міністерством оборони;
2. Незважаючи на те, що голосування мало розпочатись о 9:00, дехто голосував і публічно звітував про це вже о 8:00, а отже, вибори розпочалися вже "з бюлетенями в скринці";
3. Вибори, які ви і без того відкладали більше ніж півроку, тепер імовірно доведеться відміняти і проводити наново – а отже, ви і ваші підлеглі продовжать діяти без працюючої Антикорупційної Ради", - зазначив він.
Гудименко наголосив, що за це доведеться нести відповідальність.
"Комусь політичну, а комусь і більш серйозну", - підсумував він.
Нагадаємо, 26 грудня з 9:00 до 21:00 відбуваються вибори у Громадську Антикорупційну Раду при Міністерстві оборони.
Будь ласка, зачекайте...
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Шкода, що трансляції з Верховної Ради поки що лише запівніч, в запису, прямих нема. А то би 73/43%зебіли побачили більше... Вони то - чи не суціль дебіли; але в своїй масі дуже не *******, коли їх найобують...
А я пригадую, як ще три роки тому, перед повномасштабним вторгненням, подібні мої месаги "Зелені підараси (Зеля і Дермак, тощо) фальсифікують (найобують, тощо) на кожному кроці" закривались кнопкою "спам" впродовж години...
А що ж це змінилося? 73/43%зебіли які тут на форумі цензора - таки переконались, що їх найобують?
Вони просто перестали...заходити сюди, бо тут їм важко отєта всьо чітать, а в них душа...льогкоранімая, ізисканая і натура тонкая! А тут для них - "фу, так ви тут на бубачку єщьо і срьотє"
в африці ще гірше..
хоча мають потрібні корисні копалини, але .. більшість бідні..
Народ Украины это часть совка, со всеми вытекающими из этого последствиями, и никуда от этого не деться, как бы кто не пыжился.
Без осознания не может быть очищения, а как к нему прийти?
яка залишалась завжди незмінною при кожній владі..
привикла жити по законам совка,
а номенклатурі це вигідно..
закони нові, та потрібні,
щоб позбутися цього «наслєдія»,
приймати не хочуть,
бо собі шкодити не будуть..
тому совкопітеки ще існують,
та шукають захисту у рф-орди..
Можно принимать миллионы законов, самых умны и правильных, но ни один закон не может сделать из человекоподобного существа - человека!
яких у московитів немає!
а їх нахильність до бандитизму та паразитизму, карати.
звісно, це «состояніє души» раба не змінить,
але передавати своє «наслєіє» на слідуючі покоління не буде так легко..
особливо коли ці закони приведуть до підвищення життєвого рівня у населення..
не даром економічні мігранти втікають з совка, де закони для народа, та де можна краще жити..
але всерівно їх чомусь ментально тягне до московського рабства,
кажуть йому - ру卐кий чєлавєк..
але, в сумі, якщо не буде рф-совка-московії, совки поступово зникнуть..
Закон физики гласит - в природе не может из ничего что-то появиться, пишу простыми словами, чтобы понятней было.
Порівняйте з часом, коли фактично почалося голосування.
Скоже, хтось не врахував різницю у часі.
І які цілі переслідовала ця можлива допомога?
Чи не для потрібних результатів різних виборів?
так зламати не можна щоб бекап знищити
Та й трактується це як етична відповідальність...
ці гниди по іншому ніколи не розуміють
тільки через сраку
Так переможемо !