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Під час боїв за Миколаїв "здавав" українських патріотів на російських блокпостах: поплічника РФ засуджено до 11 років тюрми, - СБУ

У Миколаєві засудили поплічника РФ на 11 років ув’язнення

За доказовою базою Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав 25-річний поплічник РФ, який співпрацював з рашистами під час боїв за Миколаїв.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зазначається, що фігурантом є житель Миколаївської області, який після захоплення Снігурівського району підтримав загарбників та добровільно зголосився чергувати на російських блокпостах.

Там він отримав автоматичну зброю та завдання від ворога: виявляти українських патріотів, які намагалися вивезти свої сім’ї на підконтрольну Україні територію нашої держави.

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У Миколаєві засудили поплічника РФ на 11 років ув'язнення

За інструкцією окупантів фігурант зупиняв цивільні автомобілі й, погрожуючи зброєю, змушував водія та пасажирів виходити з транспортного засобу.

Потім зловмисник під виглядом "перевірки" відбирав у людей усі документи, мобільні телефони, гроші, ключі від авто та інші речі. У більшості потерпілих це майно тут же "конфісковували".

Після цього зрадник наводив автомат на людей і намагався змусити їх залишитися на окупованій тоді частині території Миколаївщини та співпрацювати з рашистами. Більшу частину потерпілих просто "розвертали" назад, але поверталися вони уже без свого майна.

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Під час звільнення райцентру Силами оборони України окупанти покинули свого поплічника на території громади, коли тікали на лівобережжя Херсонщини.

Щоб уникнути покарання, ворожий пособник намагався бути "непомітним" і постійно змінював адреси тимчасового проживання в регіоні.

Співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали в орендованій квартирі.

У Миколаєві засудили поплічника РФ на 11 років ув'язнення

За матеріалами слідчих Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору) та призначив йому 11 років тюрми з конфіскацією майна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знеструмили частину Первомайського району: затримано 6 російських агентів-підпалювачів, - СБУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Миколаїв (1806) вирок (1069) СБУ (12821) Миколаївський район (62)


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Вау! А за СЗЧ після трьох років на нулі дають 10!
І сидітимуть вони в одній камері...
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26.12.2024 15:42 Відповісти
Как то весьма гуманно, как для такого упыренка
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26.12.2024 15:44 Відповісти
Треба, щоб всі 11 років у цієї гниди дупло не заживало!
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26.12.2024 15:45 Відповісти
11 років???
СЕР'ЙОЗНО???
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26.12.2024 15:54 Відповісти
11 , тобто може вийти , по УДО , через 5 ...
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26.12.2024 16:45 Відповісти
А грязный предатель Украины Олег Царев призвал московию дойти до Львова и захватить всю Украину.Вот подлец!
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26.12.2024 17:15 Відповісти
Портновські суди дають 11 років за здачу патріотів на підвал і тортури.
А вийде потім через 8 за 'хорошу поведінку'
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27.12.2024 13:17 Відповісти
 
 