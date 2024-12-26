Під час боїв за Миколаїв "здавав" українських патріотів на російських блокпостах: поплічника РФ засуджено до 11 років тюрми, - СБУ

За доказовою базою Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав 25-річний поплічник РФ, який співпрацював з рашистами під час боїв за Миколаїв.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зазначається, що фігурантом є житель Миколаївської області, який після захоплення Снігурівського району підтримав загарбників та добровільно зголосився чергувати на російських блокпостах.

Там він отримав автоматичну зброю та завдання від ворога: виявляти українських патріотів, які намагалися вивезти свої сім’ї на підконтрольну Україні територію нашої держави.

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За інструкцією окупантів фігурант зупиняв цивільні автомобілі й, погрожуючи зброєю, змушував водія та пасажирів виходити з транспортного засобу.

Потім зловмисник під виглядом "перевірки" відбирав у людей усі документи, мобільні телефони, гроші, ключі від авто та інші речі. У більшості потерпілих це майно тут же "конфісковували".

Після цього зрадник наводив автомат на людей і намагався змусити їх залишитися на окупованій тоді частині території Миколаївщини та співпрацювати з рашистами. Більшу частину потерпілих просто "розвертали" назад, але поверталися вони уже без свого майна.

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Під час звільнення райцентру Силами оборони України окупанти покинули свого поплічника на території громади, коли тікали на лівобережжя Херсонщини.

Щоб уникнути покарання, ворожий пособник намагався бути "непомітним" і постійно змінював адреси тимчасового проживання в регіоні.

Співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали в орендованій квартирі.

За матеріалами слідчих Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору) та призначив йому 11 років тюрми з конфіскацією майна.

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