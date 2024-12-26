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Таїланд прийняв запрошення РФ стати країною-партнером БРІКС

Таїланд прийняв запрошення РФ стати країною-партнером БРІКС

Уряд Таїланду прийняв запрошення від Росії стати державою-партнером БРІКС, бо це нібито покращить розвиток торгівлі.

Про це пише Bangkok Post, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що лідери БРІКС зробили відповідне запрошення в жовтні на 16-му триденному саміті блоку в Казані.

Бангкок очікував на повноправне членство в БРІКС, подавши відповідну заявку. Зрештою, як зазначає ТАСС, уряд Таїланду вирішив, що погодиться бути партнером.

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"Стати державою-партнером БРІКС є важливим кроком для Таїланду на шляху до того, щоб згодом приєднатися до БРІКС як повноправний член", - сказав речник МЗС Таїланду Нікондет Фалангкун.

МЗС Таїланду має до кінця 2024 року повідомити про своє рішення Росії, яка наразі головує у БРІКС.

У Таїланді вважають, що членство в БРІКС буде корисним для країни завдяки збільшенню торгівлі, інвестицій, продовольчої та енергетичної безпеки.

Окрім цього, у МЗС заявляють, що це допоможе посилити роль Таїланду в просуванні міжнародного співробітництва та багатосторонніх відносин, додає Bangkok Post.

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Довідка

БРІКС - організація, яка була створена у 2006 році чотирма найбільшими за площею та населенням країнами: Бразилією, РФ, Індією, Китаєм.

Блок називається відповідно до англійських ініціалів країн-засновників – Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південно-Африканської Республіки (ПАР). Окрім згаданих країн, до блоку входять Єгипет, Іран, Ефіопія та Об’єднані Арабські Емірати.

Автор: 

росія (65191) Таїланд (132) БРІКС (61)


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Топ коментарі
+8
Їбануті об'єднуються. Захід досі живе іллюзіями що третьї чи вже четвертої світової вдасться уникнути переговорами и миролюбством
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26.12.2024 17:53
+6
Це та країна, в яку продали 49 танків "Оплот", залишивши собі здається 1?
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26.12.2024 18:33
+4
таїланд вже давно став руснявим відстйником. У них там купа бізнесів, і насамперед туристичних. Тому для мене нічого дивного у цьому немає. Не здивуюся, якщо наступним претендентом стане індонезія. Ті давно вже продалися русні за гроші від продажу пальмової олії. Вони їм навіть збитий боїнг за це пробачили...
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26.12.2024 18:32
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Леді-бой пих..і не хазяїн
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26.12.2024 17:50 Відповісти
Їбануті об'єднуються. Захід досі живе іллюзіями що третьї чи вже четвертої світової вдасться уникнути переговорами и миролюбством
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26.12.2024 17:53 Відповісти
І яким чином Тайланд до їбанутих?
І знову приплели третю світову,
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26.12.2024 19:06 Відповісти
Та ні, якраз те, що вже Таіланд долучається до спілки ********, це вже серйозно. Наступною буде Південна Корея
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26.12.2024 21:47 Відповісти
Цікаво, що за це обломить ***** Китай. 😁
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26.12.2024 17:53 Відповісти
А ніхера не обломить. Ось за Тайвань,щось та обломив би, а Таїланд таке собі надбання.
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26.12.2024 18:05 Відповісти
Сорян. Переплутав.

Таїланд - то таке. 😁 Правда, з трансгендерами може незручно вийти.
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26.12.2024 20:31 Відповісти
Думаєте все це без згоди Китаю? Китай потім пригребе до себе обох скліщених зразу.
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26.12.2024 18:10 Відповісти
Це 100%. Брікс - це більше про Китай ніж *********
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26.12.2024 21:48 Відповісти
Щє одні тупі
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26.12.2024 17:54 Відповісти
Чому тупі? Хитрожопі. Просто хочуть халявних ресурсів від рашки, як і решта членів бріксу.
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26.12.2024 18:07 Відповісти
Вау, Тайланд - такая мощная страна. А Гондурас с Монголой членами БРИКС стать не хотят?
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26.12.2024 17:58 Відповісти
А що ще скаже житель європейського Сомалі про Таїланд?
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26.12.2024 21:49 Відповісти
Ой як "нє скєрпна" рашистам бути у союзі з Тайландом, там же повно "леді-бой" ..... а як же ж "цєннасті ісконна рюзкіє ******"???!!!
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26.12.2024 18:15 Відповісти
А що там расія головна? Там Кітай, Бразілія, Індія керують.
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26.12.2024 18:31 Відповісти
А хто каже що Засрашка там головна? До чого ваш коментар?
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27.12.2024 02:11 Відповісти
До того що не треа бачити в рішенні Тайланду любов до параші
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27.12.2024 04:23 Відповісти
Frol то про вас анекдот є - "прочитав всі букви але не зміг відгадати слово".
Хто казав про "любов Тайланду" до когось? Вас глючить, випіть водички й прийміть щось протитоксичне.
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27.12.2024 17:50 Відповісти
Це не про цінності, а про переорієнтування економік прозахідних країн на вісь зла.
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26.12.2024 21:50 Відповісти
Ви не зрозуміли сарказму.....
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27.12.2024 02:12 Відповісти
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26.12.2024 18:28 Відповісти
Нічого дивного. Рудий бовдур ще не президент, а вже бикує. Ось і виникає попит на передбачених торгівельних партнерів
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26.12.2024 18:29 Відповісти
таїланд вже давно став руснявим відстйником. У них там купа бізнесів, і насамперед туристичних. Тому для мене нічого дивного у цьому немає. Не здивуюся, якщо наступним претендентом стане індонезія. Ті давно вже продалися русні за гроші від продажу пальмової олії. Вони їм навіть збитий боїнг за це пробачили...
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26.12.2024 18:32 Відповісти
Це та країна, в яку продали 49 танків "Оплот", залишивши собі здається 1?
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26.12.2024 18:33 Відповісти
курортники програють від цього вибору, скоро кацапва залишиться без грошей, і тоді яка користь Таїланду від неї, втім їх вибір не дивина, у січні звідти рятували групу Бі-2, яку таїландці мали намір депортувати у Московщину на вимогу Х-уйла
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26.12.2024 18:42 Відповісти
З чого б це вони лишились без грошей? І коли це «скоро», самодури?
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26.12.2024 21:51 Відповісти
Возле быдлостана собрался весь мировой мусор, начиная от китая и заканчивая африканскими папуасами.

Это хорошо, что произошло чёткое разделение на цивилизованные страны и на уродов и мразей, которые поддерживают плешивого карлика.

Новая Украина должна будет после войны строить свои отношения только с теми, кто её поддерживал, никаких заигрываний и лицемерия больше быть не может.
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26.12.2024 18:46 Відповісти
1) МОСКОВІЯ + БІЛОРУСЬ, ВЕНЕСУЕЛА, ЗІМБАБВЕ, ІРАН, КНДР, КУБА, МАЛІ, НІГЕР, НІКАРАГУА;

2) КИТАЙ + АФГАНІСТАН, ЄМЕН, КАЗАХСТАН, КИРГИЗСТАН, М'ЯНМА, МОНГОЛІЯ, ТАДЖИКІСТАН, ТУРКМЕНІСТАН, УЗБЕКИСТАН;

3) АЛЖИР + БУРУНДІ, ГАБОН, ГВІНЕЯ, ГВІНЕЯ-БІСАУ, ЕКВ.ГВІНЕЯ, ЕРИТРЕЯ, ЕФІОПІЯ, ЛІВІЯ, ЧАД;

4) ПАР + АНГОЛА, БУРКІНА-ФАСО, МОЗАМБІК, НАМІБІЯ, ПІВД.СУДАН, СУДАН, УГАНДА, ТАНЗАНІЯ, ЦАР;

5) БРАЗИЛІЯ + БОЛІВІЯ, (ГРЕНАДА), ДОМІНІКА, САЛЬВАДОР, ЕСВАТІНІ, КАМЕРУН, МАДАГАСКАР, СЕНЕГАЛ, ТОГО;

6) ІНДІЯ + БАНГЛАДЕШ, В'ЄТНАМ, ІРАК, ЛАОС, ЛІВАН, ПАКИСТАН, (СИРІЯ), ШРІ-ЛАНКА, ДР КОНГО;

7) УГОРЩИНА + (СЕРБІЯ), (СЛОВАЧЧИНА), (АЗЕРБАЙДЖАН), (ВІРМЕНІЯ), (ГРУЗІЯ), (ТУРЕЧЧИНА)…

«ВІСЬ ЗЛА - 2024»…
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26.12.2024 19:00 Відповісти
Кругом фраги.
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26.12.2024 19:08 Відповісти
І що зміниться? Абсолютно нічого. Брікс це пшик.
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26.12.2024 19:10 Відповісти
Таїланд це азіатська монархія в якій заборонено критикувати короля. Диктатори всіх країн єднайтеся! тепер більш актуально для спадкоємців совка.
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26.12.2024 19:11 Відповісти
А в реальному світі Таїланд в рази краще для життя ніж Україна по всім параметрам. Хто б зараз ще що про царя розказував, козаки *****
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26.12.2024 21:53 Відповісти
То хто ж тебе тут тримає? Вперед! Там наших вже є трохи. Дивись їх відео в ютюбі і готуйся до "вікна Овертона".
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26.12.2024 21:57 Відповісти
Вся власть САМОДУРАМ!
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26.12.2024 20:00 Відповісти
Ніхто в світі не любить лузерів, пане Байден
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26.12.2024 21:45 Відповісти
 
 