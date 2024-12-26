Таїланд прийняв запрошення РФ стати країною-партнером БРІКС

Уряд Таїланду прийняв запрошення від Росії стати державою-партнером БРІКС, бо це нібито покращить розвиток торгівлі.

Про це пише Bangkok Post, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що лідери БРІКС зробили відповідне запрошення в жовтні на 16-му триденному саміті блоку в Казані.

Бангкок очікував на повноправне членство в БРІКС, подавши відповідну заявку. Зрештою, як зазначає ТАСС, уряд Таїланду вирішив, що погодиться бути партнером.

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"Стати державою-партнером БРІКС є важливим кроком для Таїланду на шляху до того, щоб згодом приєднатися до БРІКС як повноправний член", - сказав речник МЗС Таїланду Нікондет Фалангкун.

МЗС Таїланду має до кінця 2024 року повідомити про своє рішення Росії, яка наразі головує у БРІКС.

У Таїланді вважають, що членство в БРІКС буде корисним для країни завдяки збільшенню торгівлі, інвестицій, продовольчої та енергетичної безпеки.

Окрім цього, у МЗС заявляють, що це допоможе посилити роль Таїланду в просуванні міжнародного співробітництва та багатосторонніх відносин, додає Bangkok Post.

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Довідка

БРІКС - організація, яка була створена у 2006 році чотирма найбільшими за площею та населенням країнами: Бразилією, РФ, Індією, Китаєм.

Блок називається відповідно до англійських ініціалів країн-засновників – Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південно-Африканської Республіки (ПАР). Окрім згаданих країн, до блоку входять Єгипет, Іран, Ефіопія та Об’єднані Арабські Емірати.