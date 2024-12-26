Таїланд прийняв запрошення РФ стати країною-партнером БРІКС
Уряд Таїланду прийняв запрошення від Росії стати державою-партнером БРІКС, бо це нібито покращить розвиток торгівлі.
Про це пише Bangkok Post, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що лідери БРІКС зробили відповідне запрошення в жовтні на 16-му триденному саміті блоку в Казані.
Бангкок очікував на повноправне членство в БРІКС, подавши відповідну заявку. Зрештою, як зазначає ТАСС, уряд Таїланду вирішив, що погодиться бути партнером.
"Стати державою-партнером БРІКС є важливим кроком для Таїланду на шляху до того, щоб згодом приєднатися до БРІКС як повноправний член", - сказав речник МЗС Таїланду Нікондет Фалангкун.
МЗС Таїланду має до кінця 2024 року повідомити про своє рішення Росії, яка наразі головує у БРІКС.
У Таїланді вважають, що членство в БРІКС буде корисним для країни завдяки збільшенню торгівлі, інвестицій, продовольчої та енергетичної безпеки.
Окрім цього, у МЗС заявляють, що це допоможе посилити роль Таїланду в просуванні міжнародного співробітництва та багатосторонніх відносин, додає Bangkok Post.
Довідка
БРІКС - організація, яка була створена у 2006 році чотирма найбільшими за площею та населенням країнами: Бразилією, РФ, Індією, Китаєм.
Блок називається відповідно до англійських ініціалів країн-засновників – Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південно-Африканської Республіки (ПАР). Окрім згаданих країн, до блоку входять Єгипет, Іран, Ефіопія та Об’єднані Арабські Емірати.
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І знову приплели третю світову,
Таїланд - то таке. 😁 Правда, з трансгендерами може незручно вийти.
Хто казав про "любов Тайланду" до когось? Вас глючить, випіть водички й прийміть щось протитоксичне.
Это хорошо, что произошло чёткое разделение на цивилизованные страны и на уродов и мразей, которые поддерживают плешивого карлика.
Новая Украина должна будет после войны строить свои отношения только с теми, кто её поддерживал, никаких заигрываний и лицемерия больше быть не может.
2) КИТАЙ + АФГАНІСТАН, ЄМЕН, КАЗАХСТАН, КИРГИЗСТАН, М'ЯНМА, МОНГОЛІЯ, ТАДЖИКІСТАН, ТУРКМЕНІСТАН, УЗБЕКИСТАН;
3) АЛЖИР + БУРУНДІ, ГАБОН, ГВІНЕЯ, ГВІНЕЯ-БІСАУ, ЕКВ.ГВІНЕЯ, ЕРИТРЕЯ, ЕФІОПІЯ, ЛІВІЯ, ЧАД;
4) ПАР + АНГОЛА, БУРКІНА-ФАСО, МОЗАМБІК, НАМІБІЯ, ПІВД.СУДАН, СУДАН, УГАНДА, ТАНЗАНІЯ, ЦАР;
5) БРАЗИЛІЯ + БОЛІВІЯ, (ГРЕНАДА), ДОМІНІКА, САЛЬВАДОР, ЕСВАТІНІ, КАМЕРУН, МАДАГАСКАР, СЕНЕГАЛ, ТОГО;
6) ІНДІЯ + БАНГЛАДЕШ, В'ЄТНАМ, ІРАК, ЛАОС, ЛІВАН, ПАКИСТАН, (СИРІЯ), ШРІ-ЛАНКА, ДР КОНГО;
7) УГОРЩИНА + (СЕРБІЯ), (СЛОВАЧЧИНА), (АЗЕРБАЙДЖАН), (ВІРМЕНІЯ), (ГРУЗІЯ), (ТУРЕЧЧИНА)…
«ВІСЬ ЗЛА - 2024»…