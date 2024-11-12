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Українця пограбували в Таїланді на близько $250 тисяч: затримано 4 нападників, - ЗМІ. ФОТО

У Таїланді на Пхукеті громадянина України пограбували на майже 250 тисяч доларів у криптовалюті. Затримано чотирьох підозрюваних, серед них двоє українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть Nation Thailand та Bangkok Post.

Деталі злочину

Відомо, що інцидент стався увечері 8 листопада на Пхукеті, на півдні Таїланду. Серед затриманих - двоє українців, один вірменин та один росіянин віком від 19 до 22 років. Їм інкримінували грабіж із застосуванням зброї та незаконне затримання людини.

Як розповів поліції 23-річний українець В’ячеслав Лейбов, на якого напали, його запросив у номер знайомий, теж громадянин України.

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В українця вкрали $250 тисяч у криптовалюті в Таїланді: подробиці

У кімнаті він зустрів ще одного українця, а в туалеті ховалися двоє чоловіків у масках, які зв’язали йому руки й ноги мотузками та кабельними стяжками.

За словами хлопця, вони зв'язали українця та змусили переказати на їхній рахунок криптовалюту на півмільйона доларів.

Хлопець стверджує, що домовився віддати за викуп половину від цієї суми - близько 250 тисяч доларів.

Постраждалий звернувся до поліції

Після того, як він перевів 8,5 мільйона тайських батів у криптовалюті, нападники прив’язали його до ліжка, зібрали речі та втекли.

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В українця вкрали $250 тисяч у криптовалюті в Таїланді: подробиці

Він розповів, що потім помчав в аеропорт Пхукета на своєму мотоциклі, щоб зловити грабіжників, але не знайшов їх та звернувся до поліції.

Правоохоронці встановили, що один із підозрюваних регулярно купував у постраждалого криптовалюту, і тому знав, що хлопець зберігає велику кількість токенів.

Автор: 

пограбування (576) Таїланд (132) українці (2539)


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Топ коментарі
+21
Цікаво, звідки у 23-річного українця В'ячеслава Лейбова півмільйона баксів, та як він опинився за кордоном? Якщо гасає на мотоциклі, то це явно не інвалід.
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12.11.2024 17:13
+14
Син прокурора-інваліда .
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12.11.2024 17:18
+11
Некуй шастать. Сдристнув, слимак - отримай.
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12.11.2024 17:11
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Люди гинуть за метал... І навіть за віртуальне НІЩО
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12.11.2024 17:03 Відповісти
Віртуальне «ніщо» сьогодні коштує майже 80000 доларів за 1 біткоін…
А талановитий 23-річний українець, очевидно, черговий арбітражник крипти, який може працювати і із Таїланду..
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12.11.2024 17:40 Відповісти
Які 80000? Сьогодні вже майже сотка була.
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13.11.2024 20:16 Відповісти
Це "ніщо" можна легко перевести в готівку і хоч під матрас запхати, хоч яхту купити.
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13.11.2024 20:17 Відповісти
Пхукеті, лейби, бати, данунах...
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12.11.2024 17:08 Відповісти
Некуй шастать. Сдристнув, слимак - отримай.
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12.11.2024 17:11 Відповісти
100% згоден...треба тцк в аєропорту Пхукета посадити за стійку
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12.11.2024 18:00 Відповісти
Історя про те, як козаки Лейбови в Пхукет за криптою ходили.
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12.11.2024 17:13 Відповісти
Цікаво, звідки у 23-річного українця В'ячеслава Лейбова півмільйона баксів, та як він опинився за кордоном? Якщо гасає на мотоциклі, то це явно не інвалід.
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12.11.2024 17:13 Відповісти
Син прокурора-інваліда .
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12.11.2024 17:18 Відповісти
Тоді питань немає.
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12.11.2024 17:23 Відповісти
а може племінник крупи ???
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13.11.2024 13:02 Відповісти
Урядовці нас запевняють що вік молоді до 25 років це "золота надія" та вони не підлягають мобілізації для захисту країни. А ті 20-25 річні, що гибнуть на фронтах виявляються не "золота надія".
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12.11.2024 19:02 Відповісти
Можна було обмежитися ще першим питанням.
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13.11.2024 20:12 Відповісти
Пограбували крутого українця з такими бабками
Я не заздрю людям , які живуть і відпочивають тоді ,
коли їм заманеться , але і не шкодую про те , що їх грабують !!
А могли і вбити , ідіота 😡
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12.11.2024 17:22 Відповісти
"Батальйон Таіланд".
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12.11.2024 17:22 Відповісти
Не дивно. Люди з пострадянських країн навіть за кордоном всі один одного ненавидять.
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12.11.2024 17:24 Відповісти
Двоє українців (ригів), один вірменин та один росіянин (кацапи) пограбували патріота. Погано бути патріотом із такими грошима і не у своїй країні.
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12.11.2024 17:27 Відповісти
Не можу втримати сліз. Бідний В'ячеслав.
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12.11.2024 17:45 Відповісти
старий лейба буде дуже розстроїний ))
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12.11.2024 17:48 Відповісти
І що - навіть без паяльника обійшлись?
Незалік!
А тюрми в Таіланді, здається, ще той треш!
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12.11.2024 17:49 Відповісти
І фіг з ним
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12.11.2024 18:16 Відповісти
І скільки ж на них можна було дронів і РЕБ задонатить.
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12.11.2024 18:34 Відповісти
Шо б шо?
Ти ще порахуй, скільки можна б було купити дронів на статки Дженсена Хуанга.
Така ж сама ситуація і тут. Тільки на підставі того, що чувак етнічний українець? І багато йому в його 23 роки дала ця держава, чи якось допомогла заробити ті півмільона?
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13.11.2024 20:15 Відповісти
Чи в зелених потвор менше грошей, чим в цього мамкіного мільонера? Чого ж вони не донатять, хоча набагато більше зацікавлені у стабільності фронту, ніж цей фартовий пацик в Таіланді?
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13.11.2024 20:20 Відповісти
Це був Кіля Каклєта?
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12.11.2024 18:34 Відповісти
Так ему и нада?
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13.11.2024 08:52 Відповісти
"великі гроші",залишають "великі сліди",по котрих завжди ідуть жадібні до грошей мисливці,які їх рано, чи пізно знаходять.Кращий варіант, якщо власник "великих грошей" залишається живим.Іноді він втрачає все,і життя і гроші...
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13.11.2024 10:16 Відповісти
які бляха муха чемні грабіжники . тому ****** навіть праску на пузо не поставили . а він ще за ними ганявся . якщо повернуться обов.язково поставлять як не на пузо то на сраку точно
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13.11.2024 13:08 Відповісти
 
 