Українця пограбували в Таїланді на близько $250 тисяч: затримано 4 нападників, - ЗМІ. ФОТО

У Таїланді на Пхукеті громадянина України пограбували на майже 250 тисяч доларів у криптовалюті. Затримано чотирьох підозрюваних, серед них двоє українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть Nation Thailand та Bangkok Post.

Деталі злочину

Відомо, що інцидент стався увечері 8 листопада на Пхукеті, на півдні Таїланду. Серед затриманих - двоє українців, один вірменин та один росіянин віком від 19 до 22 років. Їм інкримінували грабіж із застосуванням зброї та незаконне затримання людини.

Як розповів поліції 23-річний українець В’ячеслав Лейбов, на якого напали, його запросив у номер знайомий, теж громадянин України.

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У кімнаті він зустрів ще одного українця, а в туалеті ховалися двоє чоловіків у масках, які зв’язали йому руки й ноги мотузками та кабельними стяжками.

За словами хлопця, вони зв'язали українця та змусили переказати на їхній рахунок криптовалюту на півмільйона доларів.

Хлопець стверджує, що домовився віддати за викуп половину від цієї суми - близько 250 тисяч доларів.

Постраждалий звернувся до поліції

Після того, як він перевів 8,5 мільйона тайських батів у криптовалюті, нападники прив’язали його до ліжка, зібрали речі та втекли.

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Він розповів, що потім помчав в аеропорт Пхукета на своєму мотоциклі, щоб зловити грабіжників, але не знайшов їх та звернувся до поліції.

Правоохоронці встановили, що один із підозрюваних регулярно купував у постраждалого криптовалюту, і тому знав, що хлопець зберігає велику кількість токенів.