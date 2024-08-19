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Новини
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До 11 років ув’язнення засуджено двох військових РФ, які під час окупації Ізюма викрали золота на понад 8 млн грн

Двоє рядових російської армії в квітні 2022 року, коли м. Ізюм було окуповане, обікрали магазин відомого українського ювелірного бренду. Їх засуджено до 11 років увʼязнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винними двох російських військовослужбовців віком 20 та 25 років у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Їм призначено покарання у виді 11 років позбавлення волі", - ідеться в повідомленні.

Який злочин вчинили окупанти?

Прокурори довели, що наприкінці квітня 2022 року, коли м. Ізюм було окуповане, двоє російських військовослужбовців обікрали магазин відомого українського ювелірного бренду. Ними виявились двоє рядових військової частини 91726. Обидва обіймають однойменну посаду — гранатометник гаубично-артилерійського дивізіону.

Користуючись тим, що магазин пошкоджено, вони проникли туди та викрали сейф із майже двома кілограмами золотих прикрас. Після цього фігуранти помістили сейф в автівку та поїхали.

Російські військові спричинили власнику магазина матеріальну шкоду на суму понад 8 млн гривень.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": До 11 років за ґратами засуджено ексочільницю окупаційної "роспошти", яка діяла під час боїв за Харків, - СБУ

Окупанти пограбували ювелірний в Ізюмі
Окупанти пограбували ювелірний в Ізюмі

Що загрожує грабіжникам?

Вирок винесено Дзержинським районним судом м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження вказаного судового рішення.

Оскільки засуджені поки що переховуються від українського правосуддя, строк відбуття ними покарання почне обчислюватись з моменту фактичного затримання. Допоки вони ухиляються від відбування покарання, призначеного за вироком суду, строки давності зупиняються.

Обидва окупанти перебувають у міжнародному розшуку.

Читайте: Експоліцейського з Ізюму, який зрадив присягу та перейшов на бік РФ, засуджено до 15 років тюрми

Автор: 

армія рф (17264) ув’язнення (115) пограбування (576) Ізюм (328)


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Топ коментарі
+8
Це понятно шо юридично власника магазину треба захистити і де ті кацапи зараз ніхто незнає та мабуть самі ж орки їх вже грохнули. А от хто виніс вирок? Вирок винесено Дзержинським районним судом м. Харкова. Питання, Харків постраждав від кацапні найбільше в тому регіоні. Невже до цих пір не можуть позбавитись цієї ганебної назви? Чи вони й проспект жюкАва хочуть повернути?
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19.08.2024 17:45
+8
ага. https://zolotiyvik.ua/ua/rolik/ "Тобі личить моє кохання"

таке не прощається
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19.08.2024 17:49
+5
Мля, а фізіономії нафіга замилили? Ну ви даєте...
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19.08.2024 18:06
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"відомий український бренд" - це "золотий вік"?
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19.08.2024 17:45 Відповісти
ага. https://zolotiyvik.ua/ua/rolik/ "Тобі личить моє кохання"

таке не прощається
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19.08.2024 17:49 Відповісти
Це понятно шо юридично власника магазину треба захистити і де ті кацапи зараз ніхто незнає та мабуть самі ж орки їх вже грохнули. А от хто виніс вирок? Вирок винесено Дзержинським районним судом м. Харкова. Питання, Харків постраждав від кацапні найбільше в тому регіоні. Невже до цих пір не можуть позбавитись цієї ганебної назви? Чи вони й проспект жюкАва хочуть повернути?
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19.08.2024 17:45 Відповісти
Нєт! Ані на ета пайтіть нікак німагУт! Гєпадопавск - рускіґорат!
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19.08.2024 18:10 Відповісти
Перейменування суду - це не така проста проблема, як може здатися. Уявіть хоча б ситуацію, що якась судова справа тягнеться роками... І як бути? Починав її один суд, а закінчує він під іншою назвою. Тоді, виходить, що всі попередні рішення треба переписувати, бо вони можуть бути визнані неправомочними? А якщо апеляція чи касація? 🙄
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19.08.2024 20:56 Відповісти
Все робиться. 33 роки вже совок як здох. Просто в нашій державі з 1991 року засіли ще ті совкодрочери, а тепер їх вилупки, особливо в тих регіонах які ближче до кацапів. В центрі та на заході України вже давно все перейменували, а в Харкові навіть після 2014-го коли кацапи відтяпали Крим та пів Донбасу ніяк не хотіли навіть від проспекта жЮкАва відмовитись. Янукович куди спочатку тікав? Правильно в Харків, тому що знав шо там сидить гепа з допою, комуняками, мєнтами та звичайними бандитами які примкнули до вищесказаних в 90-ті. Це ж їхніми руками робився деребан при переході від державної власності до приватної.
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19.08.2024 21:06 Відповісти
якого фуя морди касапів розмиті? Якась туманність в цих пішла постах в Бутусова і на кого працюють співробітники Цензора?На ФСБ ?
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19.08.2024 18:00 Відповісти
Ти у своєму розумі? Які новини на Цензорі? Цензор - це агрегатор чужих новин. Зі своїх новин у них лише репортажі/статті Юрія Бутусова (раз на п'ятирічку) та блоги чужих авторів. Який прес-реліз дали у Харківській обласній прокуратурі - такий Цензор і надрукував. Це якби у них був свій кореспондент у Харкові, який своїми ніжками пішов у прокуратуру, не був би там одразу посланий нах та з'ясував би ситуацію з цими москалями, то тоді твої претензії були б на адресу.
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19.08.2024 18:21 Відповісти
засуджено, як завжди заочно
скільки мілярдів люди втратили навіть бог не знає
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19.08.2024 18:01 Відповісти
Мля, а фізіономії нафіга замилили? Ну ви даєте...
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19.08.2024 18:06 Відповісти


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19.08.2024 19:05 Відповісти
Принцип все кругом колгоспне все кругом моє не вони так інші в нас менти під час обшуку набрали більше бариги не збідніють
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19.08.2024 18:22 Відповісти
Всьо, што нажито непосiльним трудом!
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19.08.2024 19:01 Відповісти
 
 