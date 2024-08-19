До 11 років ув’язнення засуджено двох військових РФ, які під час окупації Ізюма викрали золота на понад 8 млн грн

Двоє рядових російської армії в квітні 2022 року, коли м. Ізюм було окуповане, обікрали магазин відомого українського ювелірного бренду. Їх засуджено до 11 років увʼязнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винними двох російських військовослужбовців віком 20 та 25 років у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Їм призначено покарання у виді 11 років позбавлення волі", - ідеться в повідомленні.

Який злочин вчинили окупанти?

Прокурори довели, що наприкінці квітня 2022 року, коли м. Ізюм було окуповане, двоє російських військовослужбовців обікрали магазин відомого українського ювелірного бренду. Ними виявились двоє рядових військової частини 91726. Обидва обіймають однойменну посаду — гранатометник гаубично-артилерійського дивізіону.

Користуючись тим, що магазин пошкоджено, вони проникли туди та викрали сейф із майже двома кілограмами золотих прикрас. Після цього фігуранти помістили сейф в автівку та поїхали.

Російські військові спричинили власнику магазина матеріальну шкоду на суму понад 8 млн гривень.

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Що загрожує грабіжникам?

Вирок винесено Дзержинським районним судом м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження вказаного судового рішення.

Оскільки засуджені поки що переховуються від українського правосуддя, строк відбуття ними покарання почне обчислюватись з моменту фактичного затримання. Допоки вони ухиляються від відбування покарання, призначеного за вироком суду, строки давності зупиняються.

Обидва окупанти перебувають у міжнародному розшуку.

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