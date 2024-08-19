К 11 годам тюрьмы приговорены два военных РФ, которые во время оккупации Изюма похитили золота более чем на 8 млн грн

Двое рядовых российской армии в апреле 2022 года, когда г. Изюм был оккупирован, обокрали магазин известного украинского ювелирного бренда. Они приговорены к 11 годам заключения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

"При поддержании публичного обвинения прокурорами Харьковской областной прокуратуры суд признал виновными двух российских военнослужащих в возрасте 20 и 25 лет в нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины). Им назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Какое преступление совершили оккупанты?

Прокуроры доказали, что в конце апреля 2022 года, когда г. Изюм был оккупирован, двое российских военнослужащих обокрали магазин известного украинского ювелирного бренда. Ими оказались двое рядовых воинской части 91726. Оба занимают одноименную должность - гранатометчик гаубично-артиллерийского дивизиона.

Пользуясь тем, что магазин поврежден, они проникли туда и похитили сейф с почти двумя килограммами золотых украшений. После этого фигуранты поместили сейф в машину и уехали.

Российские военные нанесли владельцу магазина материальный ущерб на сумму более 8 млн гривен.

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Что грозит грабителям?

Приговор вынесен Дзержинским районным судом г. Харькова. Сейчас идет срок на апелляционное обжалование указанного судебного решения.

Поскольку осужденные пока скрываются от украинского правосудия, срок отбывания ими наказания начнет исчисляться с момента фактического задержания. Пока они уклоняются от отбывания наказания, назначенного по приговору суда, сроки давности останавливаются.

Оба оккупанта находятся в международном розыске.

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