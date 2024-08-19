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Новости
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К 11 годам тюрьмы приговорены два военных РФ, которые во время оккупации Изюма похитили золота более чем на 8 млн грн

Двое рядовых российской армии в апреле 2022 года, когда г. Изюм был оккупирован, обокрали магазин известного украинского ювелирного бренда. Они приговорены к 11 годам заключения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

"При поддержании публичного обвинения прокурорами Харьковской областной прокуратуры суд признал виновными двух российских военнослужащих в возрасте 20 и 25 лет в нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины). Им назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Какое преступление совершили оккупанты?

Прокуроры доказали, что в конце апреля 2022 года, когда г. Изюм был оккупирован, двое российских военнослужащих обокрали магазин известного украинского ювелирного бренда. Ими оказались двое рядовых воинской части 91726. Оба занимают одноименную должность - гранатометчик гаубично-артиллерийского дивизиона.

Пользуясь тем, что магазин поврежден, они проникли туда и похитили сейф с почти двумя килограммами золотых украшений. После этого фигуранты поместили сейф в машину и уехали.

Российские военные нанесли владельцу магазина материальный ущерб на сумму более 8 млн гривен.

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Окупанти пограбували ювелірний в Ізюмі
Окупанти пограбували ювелірний в Ізюмі

Что грозит грабителям?

Приговор вынесен Дзержинским районным судом г. Харькова. Сейчас идет срок на апелляционное обжалование указанного судебного решения.

Поскольку осужденные пока скрываются от украинского правосудия, срок отбывания ими наказания начнет исчисляться с момента фактического задержания. Пока они уклоняются от отбывания наказания, назначенного по приговору суда, сроки давности останавливаются.

Оба оккупанта находятся в международном розыске.

Читайте: Экс-полицейский из Изюма, который изменил присяге и перешел на сторону РФ, приговорен к 15 годам тюрьмы

Автор: 

армия РФ (19123) заключение (170) ограбление (1369) Изюм (267)


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Топ комментарии
+8
Це понятно шо юридично власника магазину треба захистити і де ті кацапи зараз ніхто незнає та мабуть самі ж орки їх вже грохнули. А от хто виніс вирок? Вирок винесено Дзержинським районним судом м. Харкова. Питання, Харків постраждав від кацапні найбільше в тому регіоні. Невже до цих пір не можуть позбавитись цієї ганебної назви? Чи вони й проспект жюкАва хочуть повернути?
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19.08.2024 17:45
+8
ага. https://zolotiyvik.ua/ua/rolik/ "Тобі личить моє кохання"

таке не прощається
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19.08.2024 17:49
+5
Мля, а фізіономії нафіга замилили? Ну ви даєте...
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19.08.2024 18:06
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"відомий український бренд" - це "золотий вік"?
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19.08.2024 17:45 Ответить
ага. https://zolotiyvik.ua/ua/rolik/ "Тобі личить моє кохання"

таке не прощається
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19.08.2024 17:49 Ответить
Це понятно шо юридично власника магазину треба захистити і де ті кацапи зараз ніхто незнає та мабуть самі ж орки їх вже грохнули. А от хто виніс вирок? Вирок винесено Дзержинським районним судом м. Харкова. Питання, Харків постраждав від кацапні найбільше в тому регіоні. Невже до цих пір не можуть позбавитись цієї ганебної назви? Чи вони й проспект жюкАва хочуть повернути?
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19.08.2024 17:45 Ответить
Нєт! Ані на ета пайтіть нікак німагУт! Гєпадопавск - рускіґорат!
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19.08.2024 18:10 Ответить
Перейменування суду - це не така проста проблема, як може здатися. Уявіть хоча б ситуацію, що якась судова справа тягнеться роками... І як бути? Починав її один суд, а закінчує він під іншою назвою. Тоді, виходить, що всі попередні рішення треба переписувати, бо вони можуть бути визнані неправомочними? А якщо апеляція чи касація? 🙄
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19.08.2024 20:56 Ответить
Все робиться. 33 роки вже совок як здох. Просто в нашій державі з 1991 року засіли ще ті совкодрочери, а тепер їх вилупки, особливо в тих регіонах які ближче до кацапів. В центрі та на заході України вже давно все перейменували, а в Харкові навіть після 2014-го коли кацапи відтяпали Крим та пів Донбасу ніяк не хотіли навіть від проспекта жЮкАва відмовитись. Янукович куди спочатку тікав? Правильно в Харків, тому що знав шо там сидить гепа з допою, комуняками, мєнтами та звичайними бандитами які примкнули до вищесказаних в 90-ті. Це ж їхніми руками робився деребан при переході від державної власності до приватної.
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19.08.2024 21:06 Ответить
якого фуя морди касапів розмиті? Якась туманність в цих пішла постах в Бутусова і на кого працюють співробітники Цензора?На ФСБ ?
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19.08.2024 18:00 Ответить
Ти у своєму розумі? Які новини на Цензорі? Цензор - це агрегатор чужих новин. Зі своїх новин у них лише репортажі/статті Юрія Бутусова (раз на п'ятирічку) та блоги чужих авторів. Який прес-реліз дали у Харківській обласній прокуратурі - такий Цензор і надрукував. Це якби у них був свій кореспондент у Харкові, який своїми ніжками пішов у прокуратуру, не був би там одразу посланий нах та з'ясував би ситуацію з цими москалями, то тоді твої претензії були б на адресу.
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19.08.2024 18:21 Ответить
засуджено, як завжди заочно
скільки мілярдів люди втратили навіть бог не знає
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19.08.2024 18:01 Ответить
Мля, а фізіономії нафіга замилили? Ну ви даєте...
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19.08.2024 18:06 Ответить


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19.08.2024 19:05 Ответить
Принцип все кругом колгоспне все кругом моє не вони так інші в нас менти під час обшуку набрали більше бариги не збідніють
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19.08.2024 18:22 Ответить
Всьо, што нажито непосiльним трудом!
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19.08.2024 19:01 Ответить
 
 