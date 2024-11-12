Украинца ограбили в Таиланде на около $250 тысяч: задержаны 4 нападающих, - СМИ. ФОТО
В Таиланде на Пхукете гражданина Украины ограбили на почти 250 тысяч долларов в криптовалюте. Задержаны четверо подозреваемых, среди них - двое украинцев.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут Nation Thailand и Bangkok Post.
Детали преступления
Известно, что инцидент произошел вечером 8 ноября на Пхукете, на юге Таиланда. Среди задержанных - двое украинцев, один армянин и один россиянин в возрасте от 19 до 22 лет. Им инкриминировали грабеж с применением оружия и незаконное задержание человека.
Как рассказал полиции 23-летний украинец Вячеслав Лейбов, на которого напали, его пригласил в номер знакомый, тоже гражданин Украины.
В комнате он встретил еще одного украинца, а в туалете прятались двое мужчин в масках, которые связали ему руки и ноги веревками и кабельными стяжками.
По словам парня, они связали украинца и заставили перевести на их счет криптовалюту на полмиллиона долларов.
Парень утверждает, что договорился отдать за выкуп половину от этой суммы - около 250 тысяч долларов.
Пострадавший обратился в полицию
После того, как он перевел 8,5 миллиона тайских батов в криптовалюте, нападавшие привязали его к кровати, собрали вещи и скрылись.
Он рассказал, что потом помчался в аэропорт Пхукета на своем мотоцикле, чтобы поймать грабителей, но не нашел их и обратился в полицию.
Правоохранители установили, что один из подозреваемых регулярно покупал у пострадавшего криптовалюту, и поэтому знал, что парень хранит большое количество токенов.
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А талановитий 23-річний українець, очевидно, черговий арбітражник крипти, який може працювати і із Таїланду..
Я не заздрю людям , які живуть і відпочивають тоді ,
коли їм заманеться , але і не шкодую про те , що їх грабують !!
А могли і вбити , ідіота 😡
Незалік!
А тюрми в Таіланді, здається, ще той треш!
Ти ще порахуй, скільки можна б було купити дронів на статки Дженсена Хуанга.
Така ж сама ситуація і тут. Тільки на підставі того, що чувак етнічний українець? І багато йому в його 23 роки дала ця держава, чи якось допомогла заробити ті півмільона?