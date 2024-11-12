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Украинца ограбили в Таиланде на около $250 тысяч: задержаны 4 нападающих, - СМИ. ФОТО

В Таиланде на Пхукете гражданина Украины ограбили на почти 250 тысяч долларов в криптовалюте. Задержаны четверо подозреваемых, среди них - двое украинцев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут Nation Thailand и Bangkok Post.

Детали преступления

Известно, что инцидент произошел вечером 8 ноября на Пхукете, на юге Таиланда. Среди задержанных - двое украинцев, один армянин и один россиянин в возрасте от 19 до 22 лет. Им инкриминировали грабеж с применением оружия и незаконное задержание человека.

Как рассказал полиции 23-летний украинец Вячеслав Лейбов, на которого напали, его пригласил в номер знакомый, тоже гражданин Украины.

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В українця вкрали $250 тисяч у криптовалюті в Таїланді: подробиці

В комнате он встретил еще одного украинца, а в туалете прятались двое мужчин в масках, которые связали ему руки и ноги веревками и кабельными стяжками.

По словам парня, они связали украинца и заставили перевести на их счет криптовалюту на полмиллиона долларов.

Парень утверждает, что договорился отдать за выкуп половину от этой суммы - около 250 тысяч долларов.

Пострадавший обратился в полицию

После того, как он перевел 8,5 миллиона тайских батов в криптовалюте, нападавшие привязали его к кровати, собрали вещи и скрылись.

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В українця вкрали $250 тисяч у криптовалюті в Таїланді: подробиці

Он рассказал, что потом помчался в аэропорт Пхукета на своем мотоцикле, чтобы поймать грабителей, но не нашел их и обратился в полицию.

Правоохранители установили, что один из подозреваемых регулярно покупал у пострадавшего криптовалюту, и поэтому знал, что парень хранит большое количество токенов.

Автор: 

ограбление (1369) Таиланд (184) украинцы (3863)


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Топ комментарии
+21
Цікаво, звідки у 23-річного українця В'ячеслава Лейбова півмільйона баксів, та як він опинився за кордоном? Якщо гасає на мотоциклі, то це явно не інвалід.
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12.11.2024 17:13
+14
Син прокурора-інваліда .
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12.11.2024 17:18
+11
Некуй шастать. Сдристнув, слимак - отримай.
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12.11.2024 17:11
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Люди гинуть за метал... І навіть за віртуальне НІЩО
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12.11.2024 17:03 Ответить
Віртуальне «ніщо» сьогодні коштує майже 80000 доларів за 1 біткоін…
А талановитий 23-річний українець, очевидно, черговий арбітражник крипти, який може працювати і із Таїланду..
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12.11.2024 17:40 Ответить
Які 80000? Сьогодні вже майже сотка була.
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13.11.2024 20:16 Ответить
Це "ніщо" можна легко перевести в готівку і хоч під матрас запхати, хоч яхту купити.
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13.11.2024 20:17 Ответить
Пхукеті, лейби, бати, данунах...
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12.11.2024 17:08 Ответить
Некуй шастать. Сдристнув, слимак - отримай.
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12.11.2024 17:11 Ответить
100% згоден...треба тцк в аєропорту Пхукета посадити за стійку
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12.11.2024 18:00 Ответить
Історя про те, як козаки Лейбови в Пхукет за криптою ходили.
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12.11.2024 17:13 Ответить
Цікаво, звідки у 23-річного українця В'ячеслава Лейбова півмільйона баксів, та як він опинився за кордоном? Якщо гасає на мотоциклі, то це явно не інвалід.
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12.11.2024 17:13 Ответить
Син прокурора-інваліда .
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12.11.2024 17:18 Ответить
Тоді питань немає.
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12.11.2024 17:23 Ответить
а може племінник крупи ???
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13.11.2024 13:02 Ответить
Урядовці нас запевняють що вік молоді до 25 років це "золота надія" та вони не підлягають мобілізації для захисту країни. А ті 20-25 річні, що гибнуть на фронтах виявляються не "золота надія".
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12.11.2024 19:02 Ответить
Можна було обмежитися ще першим питанням.
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13.11.2024 20:12 Ответить
Пограбували крутого українця з такими бабками
Я не заздрю людям , які живуть і відпочивають тоді ,
коли їм заманеться , але і не шкодую про те , що їх грабують !!
А могли і вбити , ідіота 😡
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12.11.2024 17:22 Ответить
"Батальйон Таіланд".
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12.11.2024 17:22 Ответить
Не дивно. Люди з пострадянських країн навіть за кордоном всі один одного ненавидять.
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12.11.2024 17:24 Ответить
Двоє українців (ригів), один вірменин та один росіянин (кацапи) пограбували патріота. Погано бути патріотом із такими грошима і не у своїй країні.
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12.11.2024 17:27 Ответить
Не можу втримати сліз. Бідний В'ячеслав.
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12.11.2024 17:45 Ответить
старий лейба буде дуже розстроїний ))
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12.11.2024 17:48 Ответить
І що - навіть без паяльника обійшлись?
Незалік!
А тюрми в Таіланді, здається, ще той треш!
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12.11.2024 17:49 Ответить
І фіг з ним
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12.11.2024 18:16 Ответить
І скільки ж на них можна було дронів і РЕБ задонатить.
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12.11.2024 18:34 Ответить
Шо б шо?
Ти ще порахуй, скільки можна б було купити дронів на статки Дженсена Хуанга.
Така ж сама ситуація і тут. Тільки на підставі того, що чувак етнічний українець? І багато йому в його 23 роки дала ця держава, чи якось допомогла заробити ті півмільона?
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13.11.2024 20:15 Ответить
Чи в зелених потвор менше грошей, чим в цього мамкіного мільонера? Чого ж вони не донатять, хоча набагато більше зацікавлені у стабільності фронту, ніж цей фартовий пацик в Таіланді?
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13.11.2024 20:20 Ответить
Це був Кіля Каклєта?
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12.11.2024 18:34 Ответить
Так ему и нада?
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13.11.2024 08:52 Ответить
"великі гроші",залишають "великі сліди",по котрих завжди ідуть жадібні до грошей мисливці,які їх рано, чи пізно знаходять.Кращий варіант, якщо власник "великих грошей" залишається живим.Іноді він втрачає все,і життя і гроші...
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13.11.2024 10:16 Ответить
які бляха муха чемні грабіжники . тому ****** навіть праску на пузо не поставили . а він ще за ними ганявся . якщо повернуться обов.язково поставлять як не на пузо то на сраку точно
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13.11.2024 13:08 Ответить
 
 