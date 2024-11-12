Украинца ограбили в Таиланде на около $250 тысяч: задержаны 4 нападающих, - СМИ. ФОТО

В Таиланде на Пхукете гражданина Украины ограбили на почти 250 тысяч долларов в криптовалюте. Задержаны четверо подозреваемых, среди них - двое украинцев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут Nation Thailand и Bangkok Post.

Детали преступления

Известно, что инцидент произошел вечером 8 ноября на Пхукете, на юге Таиланда. Среди задержанных - двое украинцев, один армянин и один россиянин в возрасте от 19 до 22 лет. Им инкриминировали грабеж с применением оружия и незаконное задержание человека.

Как рассказал полиции 23-летний украинец Вячеслав Лейбов, на которого напали, его пригласил в номер знакомый, тоже гражданин Украины.

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В комнате он встретил еще одного украинца, а в туалете прятались двое мужчин в масках, которые связали ему руки и ноги веревками и кабельными стяжками.

По словам парня, они связали украинца и заставили перевести на их счет криптовалюту на полмиллиона долларов.

Парень утверждает, что договорился отдать за выкуп половину от этой суммы - около 250 тысяч долларов.

Пострадавший обратился в полицию

После того, как он перевел 8,5 миллиона тайских батов в криптовалюте, нападавшие привязали его к кровати, собрали вещи и скрылись.

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Он рассказал, что потом помчался в аэропорт Пхукета на своем мотоцикле, чтобы поймать грабителей, но не нашел их и обратился в полицию.

Правоохранители установили, что один из подозреваемых регулярно покупал у пострадавшего криптовалюту, и поэтому знал, что парень хранит большое количество токенов.