Швейцария депортировала троих украинцев впервые с начала полномасштабного вторжения

Трех граждан Украины депортировали из Швейцарии за уголовные преступления. Это первый такой случай с начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NZZ.

В среду, 30 октября, из Цюриха спецрейсом депортировали трех украинцев, которые совершили преступления в Швейцарии.

Это впервые с февраля 2022 года Швейцария возвращает на Родину украинцев за уголовные преступления.

По данным издания, рейс направился в Польшу, откуда трех украинцев доставят в Украину наземным транспортом.

В то же время Государственный секретариат Швейцарии по вопросам миграции не предоставил подробной информации о преступлениях, совершенных украинцами, учитывая защиту данных и конфиденциальность.

Издание добавило, что причинами депортации не могут быть мелкие преступления. Депортированные должны быть обвинены в тяжких преступлениях, таких как ограбление или нападение.

