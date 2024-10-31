Швейцарія депортувала трьох українців вперше від початку повномасштабного вторгнення

Трьох громадян України депортували зі Швейцарії за кримінальні злочини. Це перший такий випадок з початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NZZ.

У середу, 30 жовтня, з Цюриху спецрейсом депортували трьох українців, які скоїли злочини у Швейцарії.

Це вперше з лютого 2022 року Швейцарія повертає на Батьківщину українців за кримінальні злочини.

За даними видання, рейс попрямував до Польщі, звідки трьох українців доправлять в Україну наземним транспортом.

Водночас Державний секретаріат Швейцарії з питань міграції не надав детальної інформації про злочини, скоєні українцями, з огляду на захист даних та конфіденційність.

Видання додало, що причинами депортації не можуть бути дрібні злочини. Депортовані повинні бути звинувачені в тяжких злочинах, таких як пограбування чи напад.

