Швейцарія депортувала трьох українців вперше від початку повномасштабного вторгнення

Швейцарія депортувала українців вперше з лютого 2022 року 

Трьох громадян України депортували зі Швейцарії за кримінальні злочини. Це перший такий випадок з початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NZZ.

У середу, 30 жовтня, з Цюриху спецрейсом депортували трьох українців, які скоїли злочини у Швейцарії.

Це вперше з лютого 2022 року Швейцарія повертає на Батьківщину українців за кримінальні злочини.

Читайте також: Президентка Швейцарії Амгерд пропонує зняти заборону на реекспорт зброї в Україну

За даними видання, рейс попрямував до Польщі, звідки трьох українців доправлять в Україну наземним транспортом.

Водночас Державний секретаріат Швейцарії з питань міграції не надав детальної інформації про злочини, скоєні українцями, з огляду на захист даних та конфіденційність.

Видання додало, що причинами депортації не можуть бути дрібні злочини. Депортовані повинні бути звинувачені в тяжких злочинах, таких як пограбування чи напад. 

Читайте також: Під час окупації Київщини росіяни вивезли щонайменше 250 цивільних, - правозахисники

"Таку-то вже наш козак,
Знать, натуру має:
Чого тілько не вкраде -
То так розбиває!"

(С. Руданський, 1859 р.)
31.10.2024 15:48 Відповісти
Треба їх депортувати зразу в Україну, на радість ТЦК!
31.10.2024 15:59 Відповісти
злочинців не мобілізують. Якщо злочинець не забашляє, як ті насильники, від яких тцк відхрестилося тільки після розголосу в змі.
31.10.2024 16:04 Відповісти
Депортація не означає призначення покарання за кримінальні злочини...
31.10.2024 16:09 Відповісти
Родина венедіктових повертається додому
31.10.2024 16:01 Відповісти
31.10.2024 16:13 Відповісти
а Україеа теж "депортує"
у Швейцарію та Монако ЗЕзлочинців
31.10.2024 16:16 Відповісти
Депортували трьох українців, - Іванова, Пєтрова і Сідорова...
31.10.2024 20:10 Відповісти
 
 