Швейцарія депортувала трьох українців вперше від початку повномасштабного вторгнення
Трьох громадян України депортували зі Швейцарії за кримінальні злочини. Це перший такий випадок з початку повномасштабної війни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NZZ.
У середу, 30 жовтня, з Цюриху спецрейсом депортували трьох українців, які скоїли злочини у Швейцарії.
Це вперше з лютого 2022 року Швейцарія повертає на Батьківщину українців за кримінальні злочини.
За даними видання, рейс попрямував до Польщі, звідки трьох українців доправлять в Україну наземним транспортом.
Водночас Державний секретаріат Швейцарії з питань міграції не надав детальної інформації про злочини, скоєні українцями, з огляду на захист даних та конфіденційність.
Видання додало, що причинами депортації не можуть бути дрібні злочини. Депортовані повинні бути звинувачені в тяжких злочинах, таких як пограбування чи напад.
Знать, натуру має:
Чого тілько не вкраде -
То так розбиває!"
(С. Руданський, 1859 р.)
у Швейцарію та Монако ЗЕзлочинців