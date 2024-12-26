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Новини Мобілізація
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У МОЗ спростували фейкові повідомлення про нібито мобілізацію людей з інвалідністю з 1 січня

Військовий квиток

Міністерство охорони здоров'я спростувало інформацію про нібито мобілізацію людей з інвалідністю з 1 січня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Останніми днями в мережі поширюється недостовірна інформація про те, що з 1 січня люди з інвалідністю будуть мобілізовані через те, що ліквідували МСЕКи, а замість них спеціальні комісії скасовуватимуть отримані раніше статуси... Інформація про те, що всі чоловіки з інвалідністю віком 25-60 років мають пройти переогляд щодо встановлення інвалідності, не відповідає дійсності", - наголошують в МОЗ.

В повідомленні йдеться, що особи, приналежні до цієї категорії, проходитимуть повторний огляд виключно у разі, якщо протягом 2022-2024 років вони мали пройти його, але не змогли з поважних причин та відповідно до винятків у законодавстві на час воєнного стану.

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У МОЗ пояснюють, що і МСЕК, і експертні команди з лікарів-практиків, які їх замінять з 1 січня 2025 року, встановлюють чи скасовують інвалідність виключно на основі підстав і критеріїв, визначених у законодавстві.

Усі люди, які мають статус інвалідності, продовжують отримувати пільги, послуги, допомогу та, зокрема, відстрочку від мобілізації, на підставі висновку МСЕК протягом терміну його дії.

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Винятки становлять тільки незаконні рішення щодо встановлення інвалідності, щодо яких відкриті кримінальні справи і встановлені факти.

Водночас всі, хто має обмеження повсякденного функціонування, тобто законні підстави для статусу інвалідності, проходитимуть оцінювання експертною командою лікарів-практиків у передбачений строк. Якщо інвалідність встановлено безстроково, оцінювання проходити не обов'язково, лише за власним бажанням: усі пільги, гарантії та виплати залишаються в силі.

Якщо людина протягом 2022-2024 років мала пройти повторний огляд, але не змогла з поважних причин та відповідно до винятків у законодавстві на час воєнного стану, то його потрібно буде пройти: чоловікам 25-60 років з 2 або 3 групою інвалідності – до 1 листопада 2025 року; усім іншим пацієнтам (за винятком перелічених нижче випадків) – до 1 квітня 2026 року.

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"Повторний огляд неможливий, якщо люди перебувають на територіях, на яких ведуться бойові дії, або на тимчасово окупованих територіях; для пацієнтів з важкими порушеннями функцій організму (не мають кінцівки або якогось з парних органів, не чують або не бачать, мають онкологічне або психічне захворювання). Для чинних військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань статус інвалідності залишається чинним на період проходження військової служби та протягом 60 днів з дати звільнення зі служби", - йдеться в повідомленні.

Автор: 

МОЗ (5393) мобілізація (3054) фейк (744)


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Топ коментарі
+9
"Яка така інвалідність?! Будь яка ВЛК клятвено підтвердить, що вони всі АБСОЛЮТНО ЗДОРОВІ!!!"
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26.12.2024 19:04
+6
Нет дыма без огня как говорится... Как показывает практика, то что сегодня "власть" отрицает, завтра может стать реальностью.
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26.12.2024 19:24
+5
А колясочників коли будуть?
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26.12.2024 18:57
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А колясочників коли будуть?
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26.12.2024 18:57 Відповісти
Гребуть усіх!
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26.12.2024 19:00 Відповісти
"Яка така інвалідність?! Будь яка ВЛК клятвено підтвердить, що вони всі АБСОЛЮТНО ЗДОРОВІ!!!"
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26.12.2024 19:04 Відповісти
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26.12.2024 19:07 Відповісти
Інваліди - прокурори понад усе - МСЕК ім в поміч
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26.12.2024 19:08 Відповісти
а причому тут МОЗ до мобілізації? Зокрема, інвалідів?
Наскільки пригадую, останніми змінами до мобзакону мобілізація інвалідів 3-ї групи дозволена. Не всіх, а окремі категорій; зокрема, діабетчиків, наскільки мені пояснили (хоча, може, і неправда).
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26.12.2024 19:10 Відповісти
У Кримінальному Кодексі є щось про фейк? Чи фейк це брехня без наслідків для брехуна, чи як називається той, хто розповсюджує фейки? А якщо фейк виявиться правдою, то що буде тому, хто казав, що це фейк?...
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26.12.2024 19:14 Відповісти
Я так й не зрозумів, хто в нас відповідальний за мобілізацію.
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26.12.2024 19:16 Відповісти
Нет дыма без огня как говорится... Как показывает практика, то что сегодня "власть" отрицает, завтра может стать реальностью.
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26.12.2024 19:24 Відповісти
Нужно, чтобы соответствующие органы следили за достоверностью информации, которую выдают

наши СМИ, давно пора оградить жителей страны от продажных щелкопёров и всякого рода

проходимцев.
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26.12.2024 19:29 Відповісти
У нас, в Украине, любой мелкий начальник начинает комментировать нормы законов и постанов КМУ исходя из своего разумения и желания! Причем в 90% случаев эти комментарии далеки от действительности, а СМИ разносят любой "бред" на ура, потому что тема про мобилизацию читаемая! И как обычно. Никто никому ничего не должен и ни за что не отвечает!
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26.12.2024 19:50 Відповісти
382 постанова КМУ до кінця воєнного стану ..Щось мене терзають смутниє сомнєнія що викриття Крупи було для подолання корупції в МСЕК , а не вибирати тепер із інвалідів простаків більш боєздатних ..
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26.12.2024 20:31 Відповісти
Це відвертий фейк! Їх мобілізували і до 1 січня.
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26.12.2024 21:11 Відповісти
Зараз фейкові, але з першого січні вони будуть дійсні.
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26.12.2024 22:47 Відповісти
 
 