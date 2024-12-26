У МОЗ спростували фейкові повідомлення про нібито мобілізацію людей з інвалідністю з 1 січня

Міністерство охорони здоров'я спростувало інформацію про нібито мобілізацію людей з інвалідністю з 1 січня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Останніми днями в мережі поширюється недостовірна інформація про те, що з 1 січня люди з інвалідністю будуть мобілізовані через те, що ліквідували МСЕКи, а замість них спеціальні комісії скасовуватимуть отримані раніше статуси... Інформація про те, що всі чоловіки з інвалідністю віком 25-60 років мають пройти переогляд щодо встановлення інвалідності, не відповідає дійсності", - наголошують в МОЗ.

В повідомленні йдеться, що особи, приналежні до цієї категорії, проходитимуть повторний огляд виключно у разі, якщо протягом 2022-2024 років вони мали пройти його, але не змогли з поважних причин та відповідно до винятків у законодавстві на час воєнного стану.

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У МОЗ пояснюють, що і МСЕК, і експертні команди з лікарів-практиків, які їх замінять з 1 січня 2025 року, встановлюють чи скасовують інвалідність виключно на основі підстав і критеріїв, визначених у законодавстві.

Усі люди, які мають статус інвалідності, продовжують отримувати пільги, послуги, допомогу та, зокрема, відстрочку від мобілізації, на підставі висновку МСЕК протягом терміну його дії.

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Винятки становлять тільки незаконні рішення щодо встановлення інвалідності, щодо яких відкриті кримінальні справи і встановлені факти.

Водночас всі, хто має обмеження повсякденного функціонування, тобто законні підстави для статусу інвалідності, проходитимуть оцінювання експертною командою лікарів-практиків у передбачений строк. Якщо інвалідність встановлено безстроково, оцінювання проходити не обов'язково, лише за власним бажанням: усі пільги, гарантії та виплати залишаються в силі.

Якщо людина протягом 2022-2024 років мала пройти повторний огляд, але не змогла з поважних причин та відповідно до винятків у законодавстві на час воєнного стану, то його потрібно буде пройти: чоловікам 25-60 років з 2 або 3 групою інвалідності – до 1 листопада 2025 року; усім іншим пацієнтам (за винятком перелічених нижче випадків) – до 1 квітня 2026 року.

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"Повторний огляд неможливий, якщо люди перебувають на територіях, на яких ведуться бойові дії, або на тимчасово окупованих територіях; для пацієнтів з важкими порушеннями функцій організму (не мають кінцівки або якогось з парних органів, не чують або не бачать, мають онкологічне або психічне захворювання). Для чинних військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань статус інвалідності залишається чинним на період проходження військової служби та протягом 60 днів з дати звільнення зі служби", - йдеться в повідомленні.