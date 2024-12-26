Одеського ексвійськкома Борисова відправили під варту із можливістю застави 402 млн гривень

У четвер, 26 грудня, Печерський суд Києва обрав запобіжний захід колишньому начальнику Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгену Борисову за новими підозрами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Борисов перебуватиме під вартою з правом на заставу у розмірі 402 мільйони гривень.

Зазначається, що обвинувачення просило відправити ексвійськкома в СІЗО, бо вважає, що він може переховуватися від суду за межами України.

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Водночас адвокати ексвійськкома просили суд обрати Борисову цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронного браслета. Також захист казав, що співпрацюватиме зі слідством.

Крім того, під час обрання запобіжного заходу захист ексвійськкома заявив, що поранення, яких зазнав Борисов "під час захисту Батьківщини" — це поранення внаслідок шести пострілів з пістолета начебто головою Одеської військової адміністрації в ноги Борисову.

Згодом адвокати змінили позицію щодо поранення. За їхніми словами, це начебто був працівник ОВА, який вже мертвий.

Що передувало?

Нагадаємо, 25 грудня працівники Державного бюро розслідувань затримали колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП після того, як за нього була внесена застава у розмірі 39,364 млн гривень.

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Справа Євгена Борисова

Нагадаємо, раніше одеського ексвійськкома Борисова повторно затримано на виході із СІЗО. Йому повідомлено про нову підозру - в організації легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).

У 2023 році Борисова затримали й помістили під варту. Спочатку суд призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 150 мільйонів гривень, однак поступово суму застави зменшили до 12 мільйонів гривень.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Facebook опублікував інформацію щодо майнового стану родини начальника Одеського обласного Територіального центру комплектування ЗС України полковника Борисова.

Згодом ЗМІ показали маєток та офіс родини одеського військкома Борисова.

Згодом президент Володимир Зеленський доручив ексголовнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному негайно звільнити одеського військкома Борисова.

Пізніше ДБР повідомило про підозру Борисову.

Також, за даними ДБР, одеський ексвійськком Борисов замість служби відпочивав на Сейшелах та в Іспанії.

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