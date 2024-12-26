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Новини
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Одеського ексвійськкома Борисова відправили під варту із можливістю застави 402 млн гривень

Одеському ексвійськкому Євгену Борисову суд обрав запобіжний захід

У четвер, 26 грудня, Печерський суд Києва обрав запобіжний захід колишньому начальнику Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгену Борисову за новими підозрами. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Борисов перебуватиме під вартою з правом на заставу у розмірі 402 мільйони гривень.

Зазначається, що обвинувачення просило відправити ексвійськкома в СІЗО, бо вважає, що він може переховуватися від суду за межами України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Іспанський суд арештував елітну віллу і автівки ексначальника Одеського ТЦК Борисова, – АРМА

Водночас адвокати ексвійськкома просили суд обрати Борисову цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронного браслета. Також захист казав, що співпрацюватиме зі слідством.

Крім того, під час обрання запобіжного заходу захист ексвійськкома заявив, що поранення, яких зазнав Борисов "під час захисту Батьківщини" — це поранення внаслідок шести пострілів з пістолета начебто головою Одеської військової адміністрації в ноги Борисову.

Згодом адвокати змінили позицію щодо поранення. За їхніми словами, це начебто був працівник ОВА, який вже мертвий.

Що передувало?

Нагадаємо, 25 грудня працівники Державного бюро розслідувань затримали колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП після того, як за нього була внесена застава у розмірі 39,364 млн гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одеський ексвійськком Борисов замість служби відпочивав на Сейшелах та в Іспанії, - ДБР

Справа Євгена Борисова

Нагадаємо, раніше одеського ексвійськкома Борисова повторно затримано на виході із СІЗО. Йому повідомлено про нову підозру - в організації легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).

У 2023 році Борисова затримали й помістили під варту. Спочатку суд призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 150 мільйонів гривень, однак поступово суму застави зменшили до 12 мільйонів гривень.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Facebook опублікував інформацію щодо майнового стану родини начальника Одеського обласного Територіального центру комплектування ЗС України полковника Борисова.

Згодом ЗМІ показали маєток та офіс родини одеського військкома Борисова.

Згодом президент Володимир Зеленський доручив ексголовнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному негайно звільнити одеського військкома Борисова.

Пізніше ДБР повідомило про підозру Борисову.

Також, за даними ДБР, одеський ексвійськком Борисов замість служби відпочивав на Сейшелах та в Іспанії.

Читайте також: Ексвійськкома Борисова, який замість служби відпочивав на Сейшельських Островах, судитимуть

Автор: 

суд (11679) запобіжний захід (488) Борисов Євген (31)


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Топ коментарі
+4
Захисник Батьківщини сраний. А тих кого воно відмазало і за рахунок кого збагатилося судитимуть, чи там свої, уважаємиє люді?
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26.12.2024 19:33
+3
... конфіскувати все майно ,а його відправити на фронт, копати окопи
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26.12.2024 19:48
+2
Стрелять не пробували?
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26.12.2024 19:41
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Захисник Батьківщини сраний. А тих кого воно відмазало і за рахунок кого збагатилося судитимуть, чи там свої, уважаємиє люді?
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26.12.2024 19:33 Відповісти
Стрелять не пробували?
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26.12.2024 19:41 Відповісти
... конфіскувати все майно ,а його відправити на фронт, копати окопи
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26.12.2024 19:48 Відповісти
Если бы можно было спросить у кого-то из власти, то я бы спросил, какая вонючая гнида могла

придумать эти залоги, для воров и уголовников от власти?

Воруют миллиардами, а залоги назначают по десять гривен, вы кого смешите, засранцы?
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26.12.2024 19:50 Відповісти
..после того как ПРОФФЕСОР стал Президентом в 2010 году и партия регионов имела большинство в парламенте проголосовали этот закон , обезопасив себя чтоб можно было откупиться за все грехи наворованым , ... с тех пор поменялось уже два преза и два парламента , отменять подобную лазейку никто и не собирался , потому шо воры в ВР сидят при всех властях ( и другие уже туда не зайдут ) независимо от цвета и лозунгов .. ..
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26.12.2024 20:26 Відповісти
Бубочка яка.
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26.12.2024 19:56 Відповісти
.. О ОО .. ставки підвищуються .. в апетит зайшли
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26.12.2024 20:12 Відповісти
Доїли,доїли та й ще не видоїли...)))
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26.12.2024 20:34 Відповісти
А нахер він під вартою? Щоб його кормити да ще тих хто його охороняти буде? На 0 його хай вину свою спокутує
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26.12.2024 21:17 Відповісти
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26.12.2024 21:18 Відповісти
ізвєргі-всє карманниє дєньгі хатят атабрать...
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26.12.2024 21:36 Відповісти
з можливістю застави 402 млн гривень ..?
то скільки він тоді нахапав..?
для себе, і для тих, с ким ділився..
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26.12.2024 23:00 Відповісти
 
 