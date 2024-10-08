УКР
Ексвійськкома Борисова, який замість служби відпочивав на Сейшельських Островах, судитимуть

До суду скеровано обвинувальний акт щодо колишнього одеського військкома Євгена Борисова.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"2 грудня 2022 року колишній керівник Одеського ОТЦК та СП не з’явився вчасно на службу і ухилявся від її проходження до 16 грудня 2022 року. Як підтвердження поважної причини свого нез’явлення він надав завідомо підроблений документ. Це була виписка з медичної карти денного стаціонару про нібито перебування з 2 по 16 грудня 2022 року на лікуванні у медзакладі, начебто затверджена керівництвом лікарні, без прізвища лікаря та його посади.

19 грудня 2022 року, перебуваючи на стаціонарному лікуванні у військовій частині, колишній військком ввів  лікаря в оману та обманним шляхом отримав переводний епікриз із медичної карти стаціонарного хворого з рекомендацією щодо направлення на лікування за кордон", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що із грудня 2022 року по січень 2023 року він відпочивав зі своєю матір’ю та дружиною у Республіці Сейшельські Острови та Королівстві Іспанія.

Наразі Борисов перебуває під вартою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Одеський ексвійськком Борисов замість служби відпочивав на Сейшелах та в Іспанії, - ДБР

Справа Євгена Борисова

Нагадаємо, раніше одеського ексвійськкома Борисова повторно затримано на виході із СІЗО. Йому повідомлено про нову підозру - в організації легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).

У 2023 році Борисова затримали й помістили під варту. Спочатку суд призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 150 мільйонів гривень, однак поступово суму застави зменшили до 12 мільйонів гривень.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Facebook опублікував інформацію щодо майнового стану родини начальника Одеського обласного Територіального центру комплектування ЗС України полковника Борисова.

Згодом ЗМІ показали маєток та офіс родини одеського військкома Борисова.

Згодом президент Володимир Зеленський доручив ексголовнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному негайно звільнити одеського військкома Борисова.

Пізніше ДБР повідомило про підозру Борисову.

Також, за даними ДБР, одеський ексвійськком Борисов замість служби відпочивав на Сейшелах та в Іспанії.

Також читайте: Справа одеського ексвійськкома Борисова щодо незаконного збагачення на понад 142 млн грн вже у суді, - ДБР

Автор: 

Офіс Генпрокурора (3401) Борисов Євген (32) ТЦК та СП (780)
Топ коментарі
+11
Чувак повинен під Кропивницьким уран кіркою добувати вже другий рік, а влада все анонізмом займається
показати весь коментар
08.10.2024 09:49 Відповісти
+8
судити треба головного винуватця цього ******* в країні
і всі ми знаємо його прізвище
показати весь коментар
08.10.2024 10:06 Відповісти
+6
Отправят на Мальдивы...
показати весь коментар
08.10.2024 09:49 Відповісти
в оман
показати весь коментар
08.10.2024 09:51 Відповісти
Оман - то для вошдя, на Мальдіви після слідства може не хватити, прийдеться жебракувати в хатинці на 600 кв м на північному березі Середземного моря
показати весь коментар
08.10.2024 09:54 Відповісти
Зазначається, що із грудня 2022 року по січень 2023 року він відпочивав зі своєю матір'ю та дружиною у Республіці Сейшельські Острови та Королівстві Іспанія.

Він не відпочивав, він повіз стареньку на відпочинок, всім би такого сина, чого ви заздрите?
показати весь коментар
08.10.2024 09:53 Відповісти
Стоп! То його судитимуть за підробку мед. папірця? І все?
показати весь коментар
08.10.2024 09:53 Відповісти
І дадуть рік умовно, бо він же теж дасть, чи вже дав
показати весь коментар
08.10.2024 09:56 Відповісти
Та то таке, был бы ухилянт уже бы получил от 3 до 5 лет, а так отмажется как всегда
показати весь коментар
08.10.2024 09:55 Відповісти
а скільки в цього упиря готівки дома було?
показати весь коментар
08.10.2024 09:56 Відповісти
и границы он законно пересек и на отдых наколядовал...вот только справочку подделал???
показати весь коментар
08.10.2024 10:00 Відповісти
Цей цирк триває вже два роки.
Скінчиться він тим, що Борисову ще й мєдальку дадуть за "підготовку матеріальної бази комплектування іспанського легіону в рамках президентсьго плану перемоги". Чеський, польський та французський легіони комплектуються за тим же принципом.
Борисов просто випередив свій час і почав дєрібан ще до того, як тема стала мейнстрімом.
показати весь коментар
08.10.2024 10:01 Відповісти
судити треба головного винуватця цього ******* в країні
і всі ми знаємо його прізвище
показати весь коментар
08.10.2024 10:06 Відповісти
Його треба ожинити на керівниці Хмельницької МСЕК - сама богата пара буде...
показати весь коментар
08.10.2024 10:10 Відповісти
піде на угоду зі слідством, заплатить штраф 10 тис., умовний строк 3 роки і пожиттєву відстрочку від армії. Майно не його, він бідний, як церковна миша. Як і планувалось.
показати весь коментар
08.10.2024 10:11 Відповісти
І цей обов'язково відкупиться. Буде укладена угода з прокурором, яку, як завжди, суддя узаконить.
показати весь коментар
08.10.2024 10:11 Відповісти
земожебуть!!!
показати весь коментар
08.10.2024 10:13 Відповісти
Особливо сподобалось - "перебуваючи на стацлікуванні у в,ч, увів лікаря в оману (!) ... отримав епікриз з рекомендацією... лікування за кордоном".
показати весь коментар
08.10.2024 10:37 Відповісти
Цирк на дроті.
показати весь коментар
08.10.2024 10:42 Відповісти
судитимуть..хто б міг подумати.тут явно якась помилка...
показати весь коментар
08.10.2024 10:43 Відповісти
Цікаво, а суддю-вбивцю Тандира теж колись так судитимуть?
Мабуть за непристебнутий ремінь штраф випишуть
показати весь коментар
08.10.2024 10:53 Відповісти
Тандир це спеціальний мангал для шашликів, тому думаю не осудять. З таким то прізвищем.
показати весь коментар
08.10.2024 11:02 Відповісти
Пилюка вляжеться а потім Костін, свой прокурор, заволокітить та похерить.
показати весь коментар
08.10.2024 11:12 Відповісти
А як просувається розслідування щодо нерухомості? Яке джерело коштів та чи сплачені податки?

Якщо б це відбувалося в Чехії, податок на доходи становив би 1 мільйон євро. Перед покупкою вілли в Іспанії та офісного приміщення, іспанська податкова служба запросила інформацію про походження доходу та чи були сплачені податки в Україні. Я так розумію, що сім'я надала відповідні довідки з України. З боку української держави немає проблеми запросити копії цих документів.

Податкова, агов, у вас є копії?
показати весь коментар
08.10.2024 11:12 Відповісти
Так це ж лепший корєш пана- генерала списано, ну того що в Лондоні тіпа посол.
показати весь коментар
08.10.2024 12:22 Відповісти
 
 