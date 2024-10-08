Ексвійськкома Борисова, який замість служби відпочивав на Сейшельських Островах, судитимуть

До суду скеровано обвинувальний акт щодо колишнього одеського військкома Євгена Борисова.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"2 грудня 2022 року колишній керівник Одеського ОТЦК та СП не з’явився вчасно на службу і ухилявся від її проходження до 16 грудня 2022 року. Як підтвердження поважної причини свого нез’явлення він надав завідомо підроблений документ. Це була виписка з медичної карти денного стаціонару про нібито перебування з 2 по 16 грудня 2022 року на лікуванні у медзакладі, начебто затверджена керівництвом лікарні, без прізвища лікаря та його посади.



19 грудня 2022 року, перебуваючи на стаціонарному лікуванні у військовій частині, колишній військком ввів лікаря в оману та обманним шляхом отримав переводний епікриз із медичної карти стаціонарного хворого з рекомендацією щодо направлення на лікування за кордон", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що із грудня 2022 року по січень 2023 року він відпочивав зі своєю матір’ю та дружиною у Республіці Сейшельські Острови та Королівстві Іспанія.

Наразі Борисов перебуває під вартою.

Справа Євгена Борисова

Нагадаємо, раніше одеського ексвійськкома Борисова повторно затримано на виході із СІЗО. Йому повідомлено про нову підозру - в організації легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).

У 2023 році Борисова затримали й помістили під варту. Спочатку суд призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 150 мільйонів гривень, однак поступово суму застави зменшили до 12 мільйонів гривень.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Facebook опублікував інформацію щодо майнового стану родини начальника Одеського обласного Територіального центру комплектування ЗС України полковника Борисова.

Згодом ЗМІ показали маєток та офіс родини одеського військкома Борисова.

Згодом президент Володимир Зеленський доручив ексголовнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному негайно звільнити одеського військкома Борисова.

Пізніше ДБР повідомило про підозру Борисову.

Також, за даними ДБР, одеський ексвійськком Борисов замість служби відпочивав на Сейшелах та в Іспанії.

