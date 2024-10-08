РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10886 посетителей онлайн
Новости
6 467 26

Экс-военкома Борисова, который вместо службы отдыхал на Сейшельских островах, будут судить

Ексвійськкома Борисова судитимуть

В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего одесского военкома Евгения Борисова.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"2 декабря 2022 года бывший руководитель Одесского ОТЦК и СП не явился вовремя на службу и уклонялся от ее прохождения до 16 декабря 2022 года. В качестве подтверждения уважительной причины своей неявки он предоставил заведомо поддельный документ. Это была выписка из медицинской карты дневного стационара о якобы пребывании со 2 по 16 декабря 2022 года на лечении в медучреждении, якобы утвержденная руководством больницы, без фамилии врача и его должности.

19 декабря 2022 года, находясь на стационарном лечении в воинской части, бывший военкомат ввел лечащего врача в заблуждение и обманным путем получил переводной эпикриз из медицинской карты стационарного больного с рекомендацией о направлении на лечение за границу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с декабря 2022 года по январь 2023 года он отдыхал со своей матерью и женой в Республике Сейшельские Острова и Королевстве Испания.

Сейчас Борисов находится под стражей.

Смотрите также: На испанской вилле экс-военкома Борисова ГБР провело обыски. Имущество арестовали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Дело Евгения Борисова

Напомним, ранее одесского экс-военкома Борисова повторно задержали на выходе из СИЗО. Ему сообщено о новом подозрении - в организации легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).

В 2023 году Борисова задержали и поместили под стражу. Сначала суд назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 150 миллионов гривен, однако постепенно сумму залога уменьшили до 12 миллионов гривен.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в Facebook опубликовал информацию об имущественном состоянии семьи начальника Одесского областного Территориального центра комплектования ВС Украины полковника Борисова.

Впоследствии СМИ показали имение и офис семьи одесского военкома Борисова.

Впоследствии президент Владимир Зеленский поручил экс-главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному немедленно уволить одесского военкома Борисова.

Позже ГБР сообщило о подозрении Борисову.

Также, по данным ГБР, одесский экс-военком Борисов вместо службы отдыхал на Сейшелах и в Испании.

Также читайте: Дело одесского экс-военкома Борисова относительно незаконного обогащения более чем на 142 млн грн уже в суде, - ГБР

Автор: 

Офис Генпрокурора (2606) Борисов Евгений (28) ТЦК (726)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Чувак повинен під Кропивницьким уран кіркою добувати вже другий рік, а влада все анонізмом займається
показать весь комментарий
08.10.2024 09:49 Ответить
+8
судити треба головного винуватця цього ******* в країні
і всі ми знаємо його прізвище
показать весь комментарий
08.10.2024 10:06 Ответить
+6
Отправят на Мальдивы...
показать весь комментарий
08.10.2024 09:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чувак повинен під Кропивницьким уран кіркою добувати вже другий рік, а влада все анонізмом займається
показать весь комментарий
08.10.2024 09:49 Ответить
Отправят на Мальдивы...
показать весь комментарий
08.10.2024 09:49 Ответить
в оман
показать весь комментарий
08.10.2024 09:51 Ответить
Оман - то для вошдя, на Мальдіви після слідства може не хватити, прийдеться жебракувати в хатинці на 600 кв м на північному березі Середземного моря
показать весь комментарий
08.10.2024 09:54 Ответить
Зазначається, що із грудня 2022 року по січень 2023 року він відпочивав зі своєю матір'ю та дружиною у Республіці Сейшельські Острови та Королівстві Іспанія.

Він не відпочивав, він повіз стареньку на відпочинок, всім би такого сина, чого ви заздрите?
показать весь комментарий
08.10.2024 09:53 Ответить
Стоп! То його судитимуть за підробку мед. папірця? І все?
показать весь комментарий
08.10.2024 09:53 Ответить
І дадуть рік умовно, бо він же теж дасть, чи вже дав
показать весь комментарий
08.10.2024 09:56 Ответить
Та то таке, был бы ухилянт уже бы получил от 3 до 5 лет, а так отмажется как всегда
показать весь комментарий
08.10.2024 09:55 Ответить
а скільки в цього упиря готівки дома було?
показать весь комментарий
08.10.2024 09:56 Ответить
и границы он законно пересек и на отдых наколядовал...вот только справочку подделал???
показать весь комментарий
08.10.2024 10:00 Ответить
Цей цирк триває вже два роки.
Скінчиться він тим, що Борисову ще й мєдальку дадуть за "підготовку матеріальної бази комплектування іспанського легіону в рамках президентсьго плану перемоги". Чеський, польський та французський легіони комплектуються за тим же принципом.
Борисов просто випередив свій час і почав дєрібан ще до того, як тема стала мейнстрімом.
показать весь комментарий
08.10.2024 10:01 Ответить
судити треба головного винуватця цього ******* в країні
і всі ми знаємо його прізвище
показать весь комментарий
08.10.2024 10:06 Ответить
Його треба ожинити на керівниці Хмельницької МСЕК - сама богата пара буде...
показать весь комментарий
08.10.2024 10:10 Ответить
піде на угоду зі слідством, заплатить штраф 10 тис., умовний строк 3 роки і пожиттєву відстрочку від армії. Майно не його, він бідний, як церковна миша. Як і планувалось.
показать весь комментарий
08.10.2024 10:11 Ответить
І цей обов'язково відкупиться. Буде укладена угода з прокурором, яку, як завжди, суддя узаконить.
показать весь комментарий
08.10.2024 10:11 Ответить
земожебуть!!!
показать весь комментарий
08.10.2024 10:13 Ответить
Особливо сподобалось - "перебуваючи на стацлікуванні у в,ч, увів лікаря в оману (!) ... отримав епікриз з рекомендацією... лікування за кордоном".
показать весь комментарий
08.10.2024 10:37 Ответить
Цирк на дроті.
показать весь комментарий
08.10.2024 10:42 Ответить
судитимуть..хто б міг подумати.тут явно якась помилка...
показать весь комментарий
08.10.2024 10:43 Ответить
Цікаво, а суддю-вбивцю Тандира теж колись так судитимуть?
Мабуть за непристебнутий ремінь штраф випишуть
показать весь комментарий
08.10.2024 10:53 Ответить
Тандир це спеціальний мангал для шашликів, тому думаю не осудять. З таким то прізвищем.
показать весь комментарий
08.10.2024 11:02 Ответить
Пилюка вляжеться а потім Костін, свой прокурор, заволокітить та похерить.
показать весь комментарий
08.10.2024 11:12 Ответить
А як просувається розслідування щодо нерухомості? Яке джерело коштів та чи сплачені податки?

Якщо б це відбувалося в Чехії, податок на доходи становив би 1 мільйон євро. Перед покупкою вілли в Іспанії та офісного приміщення, іспанська податкова служба запросила інформацію про походження доходу та чи були сплачені податки в Україні. Я так розумію, що сім'я надала відповідні довідки з України. З боку української держави немає проблеми запросити копії цих документів.

Податкова, агов, у вас є копії?
показать весь комментарий
08.10.2024 11:12 Ответить
Так це ж лепший корєш пана- генерала списано, ну того що в Лондоні тіпа посол.
показать весь комментарий
08.10.2024 12:22 Ответить
 
 