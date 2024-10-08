Экс-военкома Борисова, который вместо службы отдыхал на Сейшельских островах, будут судить
В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего одесского военкома Евгения Борисова.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
"2 декабря 2022 года бывший руководитель Одесского ОТЦК и СП не явился вовремя на службу и уклонялся от ее прохождения до 16 декабря 2022 года. В качестве подтверждения уважительной причины своей неявки он предоставил заведомо поддельный документ. Это была выписка из медицинской карты дневного стационара о якобы пребывании со 2 по 16 декабря 2022 года на лечении в медучреждении, якобы утвержденная руководством больницы, без фамилии врача и его должности.
19 декабря 2022 года, находясь на стационарном лечении в воинской части, бывший военкомат ввел лечащего врача в заблуждение и обманным путем получил переводной эпикриз из медицинской карты стационарного больного с рекомендацией о направлении на лечение за границу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с декабря 2022 года по январь 2023 года он отдыхал со своей матерью и женой в Республике Сейшельские Острова и Королевстве Испания.
Сейчас Борисов находится под стражей.
Дело Евгения Борисова
Напомним, ранее одесского экс-военкома Борисова повторно задержали на выходе из СИЗО. Ему сообщено о новом подозрении - в организации легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).
В 2023 году Борисова задержали и поместили под стражу. Сначала суд назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 150 миллионов гривен, однако постепенно сумму залога уменьшили до 12 миллионов гривен.
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в Facebook опубликовал информацию об имущественном состоянии семьи начальника Одесского областного Территориального центра комплектования ВС Украины полковника Борисова.
Впоследствии СМИ показали имение и офис семьи одесского военкома Борисова.
Впоследствии президент Владимир Зеленский поручил экс-главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному немедленно уволить одесского военкома Борисова.
Позже ГБР сообщило о подозрении Борисову.
Также, по данным ГБР, одесский экс-военком Борисов вместо службы отдыхал на Сейшелах и в Испании.
Він не відпочивав, він повіз стареньку на відпочинок, всім би такого сина, чого ви заздрите?
Скінчиться він тим, що Борисову ще й мєдальку дадуть за "підготовку матеріальної бази комплектування іспанського легіону в рамках президентсьго плану перемоги". Чеський, польський та французський легіони комплектуються за тим же принципом.
Борисов просто випередив свій час і почав дєрібан ще до того, як тема стала мейнстрімом.
і всі ми знаємо його прізвище
Мабуть за непристебнутий ремінь штраф випишуть
Якщо б це відбувалося в Чехії, податок на доходи становив би 1 мільйон євро. Перед покупкою вілли в Іспанії та офісного приміщення, іспанська податкова служба запросила інформацію про походження доходу та чи були сплачені податки в Україні. Я так розумію, що сім'я надала відповідні довідки з України. З боку української держави немає проблеми запросити копії цих документів.
Податкова, агов, у вас є копії?