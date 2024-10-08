Экс-военкома Борисова, который вместо службы отдыхал на Сейшельских островах, будут судить

В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего одесского военкома Евгения Борисова.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"2 декабря 2022 года бывший руководитель Одесского ОТЦК и СП не явился вовремя на службу и уклонялся от ее прохождения до 16 декабря 2022 года. В качестве подтверждения уважительной причины своей неявки он предоставил заведомо поддельный документ. Это была выписка из медицинской карты дневного стационара о якобы пребывании со 2 по 16 декабря 2022 года на лечении в медучреждении, якобы утвержденная руководством больницы, без фамилии врача и его должности.



19 декабря 2022 года, находясь на стационарном лечении в воинской части, бывший военкомат ввел лечащего врача в заблуждение и обманным путем получил переводной эпикриз из медицинской карты стационарного больного с рекомендацией о направлении на лечение за границу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с декабря 2022 года по январь 2023 года он отдыхал со своей матерью и женой в Республике Сейшельские Острова и Королевстве Испания.

Сейчас Борисов находится под стражей.

Дело Евгения Борисова

Напомним, ранее одесского экс-военкома Борисова повторно задержали на выходе из СИЗО. Ему сообщено о новом подозрении - в организации легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).

В 2023 году Борисова задержали и поместили под стражу. Сначала суд назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 150 миллионов гривен, однако постепенно сумму залога уменьшили до 12 миллионов гривен.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в Facebook опубликовал информацию об имущественном состоянии семьи начальника Одесского областного Территориального центра комплектования ВС Украины полковника Борисова.

Впоследствии СМИ показали имение и офис семьи одесского военкома Борисова.

Впоследствии президент Владимир Зеленский поручил экс-главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному немедленно уволить одесского военкома Борисова.

Позже ГБР сообщило о подозрении Борисову.

Также, по данным ГБР, одесский экс-военком Борисов вместо службы отдыхал на Сейшелах и в Испании.

