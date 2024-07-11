Одесский экс-военком Борисов вместо службы отдыхал на Сейшелах и в Испании, - ГБР

Перед судом предстанет бывший руководитель одесского областного ТЦК Евгений Борисов, который во время войны обманом ездил отдыхать в Испанию и на Сейшельские Острова. Он не являлся на службу без уважительных причин и уклонялся от несения обязанностей военной службы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР и в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова. Обвинительный акт направлен в суд.

Борисов уклонялся от прохождения службы

По данным следствия, со 2 по 16 декабря 2022 года Борисов не приходил на службу, а затем в качестве основания для этого подал выписку из медицинской карты, где было указано, что он две недели лечился в медучреждении.

"Экс-чиновник выезжал за пределы Украины в 2022-2023 году под видом лица, якобы пострадавшего в результате российской агрессии. В частности, с помощью знакомого врача он оформлял себе выезд якобы на лечение после ранения на фронте", - сообщили в ГБР.

Речь идет о выписке о якобы пребывании на лечении в медучреждении, якобы утвержденной руководством больницы, без фамилии врача и его должности.

Отдыхал на дорогих курортах

Как отметили правоохранители, на самом же деле с декабря 2022 года по январь 2023 года Борисов отдыхал со своей матерью и женой на курортах Сейшельских Островов и Испании.

В ходе расследования также был установлен факт использования экс-военкомом поддельного документа, как основание для неявки вовремя на военную службу.

Новые обвинения Борисову

Одесскому экс-военному инкриминируется неявка на службу без уважительных причин, совершенная в условиях военного положения; уклонение от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенное в условиях военного положения и использование заведомо поддельного документа (ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 409, ч. 4 ст. 358 УК Украины).

Обвиняемый сейчас находится под стражей, по этому делу ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Другие дела Борисова

Напомним, ранее одесского экс-военкома Борисова повторно задержали на выходе из СИЗО. Ему сообщено о новом подозрении - в организации легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).

В 2023 году Борисова задержали и поместили под стражу. Сначала суд назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 150 миллионов гривен, однако постепенно сумму залога уменьшили до 12 миллионов гривен.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в Facebook опубликовал информацию об имущественном состоянии семьи начальника Одесского областного Территориального центра комплектования ВС Украины полковника Борисова.

Впоследствии СМИ показали имение и офис семьи одесского военкома Борисова.

Впоследствии президент Владимир Зеленский поручил экс-главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному немедленно уволить одесского военкома Борисова.

Позже ГБР сообщило о подозрении Борисову.

