52 700 50

Одесский экс-военком Борисов вместо службы отдыхал на Сейшелах и в Испании, - ГБР

Колишній одеський військком Євген Борисов постане перед судом

Перед судом предстанет бывший руководитель одесского областного ТЦК Евгений Борисов, который во время войны обманом ездил отдыхать в Испанию и на Сейшельские Острова. Он не являлся на службу без уважительных причин и уклонялся от несения обязанностей военной службы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР и в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова. Обвинительный акт направлен в суд.

Борисов уклонялся от прохождения службы

По данным следствия, со 2 по 16 декабря 2022 года Борисов не приходил на службу, а затем в качестве основания для этого подал выписку из медицинской карты, где было указано, что он две недели лечился в медучреждении.

"Экс-чиновник выезжал за пределы Украины в 2022-2023 году под видом лица, якобы пострадавшего в результате российской агрессии. В частности, с помощью знакомого врача он оформлял себе выезд якобы на лечение после ранения на фронте", - сообщили в ГБР.

Читайте: Дело одесского экс-военкома Борисова относительно незаконного обогащения более чем на 142 млн грн уже в суде, - ГБР

Речь идет о выписке о якобы пребывании на лечении в медучреждении, якобы утвержденной руководством больницы, без фамилии врача и его должности.

Отдыхал на дорогих курортах

Как отметили правоохранители, на самом же деле с декабря 2022 года по январь 2023 года Борисов отдыхал со своей матерью и женой на курортах Сейшельских Островов и Испании.

В ходе расследования также был установлен факт использования экс-военкомом поддельного документа, как основание для неявки вовремя на военную службу.

Также читайте: Суд снова арестовал одесского экс-военкома Борисова на 2 месяца по делу о легализации незаконных доходов с возможностью залога в 140 млн гривен

Новые обвинения Борисову

Одесскому экс-военному инкриминируется неявка на службу без уважительных причин, совершенная в условиях военного положения; уклонение от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенное в условиях военного положения и использование заведомо поддельного документа (ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 409, ч. 4 ст. 358 УК Украины).

Обвиняемый сейчас находится под стражей, по этому делу ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Другие дела Борисова

Напомним, ранее одесского экс-военкома Борисова повторно задержали на выходе из СИЗО. Ему сообщено о новом подозрении - в организации легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Одесский экс-военком Борисов повторно задержан на выходе из СИЗО. Ему сообщили о новом подозрении, - ГБР. ФОТОрепортаж

В 2023 году Борисова задержали и поместили под стражу. Сначала суд назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 150 миллионов гривен, однако постепенно сумму залога уменьшили до 12 миллионов гривен.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в Facebook опубликовал информацию об имущественном состоянии семьи начальника Одесского областного Территориального центра комплектования ВС Украины полковника Борисова.

Впоследствии СМИ показали имение и офис семьи одесского военкома Борисова.

Впоследствии президент Владимир Зеленский поручил экс-главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному немедленно уволить одесского военкома Борисова.

Позже ГБР сообщило о подозрении Борисову.

Читайте также: НАПК начал мониторинг образа жизни заместителя главы ГБР Удовиченко после журналистского расследования о недвижимости семьи

Автор: 

суд (25238) ГБР (3211) Борисов Евгений (29) ТЦК (757)
Топ комментарии
+32
А скільки таких "борисових" сидять зараз в Іспанії, попивають коктейль на пляжі та пописують у смартфоні коменти про поганих ухилянтів, борг Батьківщині, як потрібно стояти на смерть і взагалі, про все таке ліричне...
11.07.2024 12:15 Ответить
+20
Ашо, заможня людина працею зморена, може собі дозволити.
Он, його керівник по вс'ему світу за бюджетні мандрує, а він за власні, зароблені наполеглевою працею.
11.07.2024 12:15 Ответить
+19
Шукав ухилянтів на Сейшелах і Мальорці. Знайшов сліди, які достовірно вели на Домінікану, Барбадос і Кариби. Але під час підготовки до чергового небезпечного відрядження був затриманий через неправдивий донос. Очевидно, що це все глобальна ухилянтська і кацапська змова...
11.07.2024 12:28 Ответить
А некоторые еще и поклепы пишут в СБУ на людей переживших оккупацию. Из той же Испании. Есть и такие.
11.07.2024 12:33 Ответить
Ну от! З-поміж усіх тецекашників хоч один ще й соціальнопідтримець.
11.07.2024 12:16 Ответить
оце і є справжній ухилянт, робимо ставки коли це герой знов десь на Майорці вспливе
11.07.2024 12:16 Ответить
зараз він "мобілізується" і відправиться на "фронт"! через тиждень повернеться на Закарпаття формути "нову бригаду" 😂
11.07.2024 12:36 Ответить
А Захисники України, у цей же час, боронять Україну від рашистів обмилка!!
Питання, Чому, ми не в отому НАТІ?? Он ось вам і відповідь!
11.07.2024 12:17 Ответить
Маляр нам другое рассказывала....
11.07.2024 12:18 Ответить
Щодо решти звільнених воєнкомів нам теж "лапшу" вішають, мовляв, лише кілька справ було відкрито. А на оцих "невинних овечках" трималася вся мобілізація. Брехня від самого початку. Вони що, звільнившись і всі бази даних з собою забрали? Просто Борисов вляпався по самі вуха, а решта "тихенько пішла до лісу".
11.07.2024 12:35 Ответить
оно и при ссср было место-мама не горюй..сейчас даже трудно представить....
11.07.2024 12:45 Ответить
Пацан ровний, єму па панятіям паложена )
11.07.2024 12:19 Ответить
Это все ИПСО! Борисов, просто ездил изучать стандарты НАТО, что бы потом их внедрить в ЗСУ!
11.07.2024 12:20 Ответить
Шукав ухилянтів на Сейшелах і Мальорці. Знайшов сліди, які достовірно вели на Домінікану, Барбадос і Кариби. Але під час підготовки до чергового небезпечного відрядження був затриманий через неправдивий донос. Очевидно, що це все глобальна ухилянтська і кацапська змова...
11.07.2024 12:28 Ответить
Уточніть: стандарти відпочинку військовослужбовців НАТО!
11.07.2024 12:30 Ответить
Призначити військкомом у зоні строком на надцять років.
11.07.2024 12:27 Ответить
11.07.2024 12:28 Ответить
Кому війна,а кому мать родна!
11.07.2024 12:33 Ответить
Саме так. І ось перелік, не повний, кому війна мати рідна:
1. Зпвгосп дЕрьмак.
2. Керівник завгоспа дЕрьмака Вальодья найвЯлікай плідор **********.
2. 5-6 менеджерів керівника завгоспа дЕрьмака.
3. Слуги та служанки мудрого наріда якій вибрав у 2019 році керівника завгоспа дЕрьмака.
4. ........
5. ........
11.07.2024 12:43 Ответить
А кому сейчас легко?
11.07.2024 12:35 Ответить
Легко зараз мабуть колишньому судді-вбивці Тандиру. Дуже легко мерзотнику.
Виявляється, за вбивство людини можуть "дуже суворо" покарати - звільнити з роботи.
11.07.2024 12:38 Ответить
Да у меня на памяти не раз менты и дочки прокуроров устраивали смертельные ДТП и все заминали.
11.07.2024 12:41 Ответить
А де ж йому ще відпочивати???? На Ворсклі? На Дніпрі?
11.07.2024 12:45 Ответить
У Тисі. Одноразово.
11.07.2024 12:46 Ответить
Варіянт
11.07.2024 13:11 Ответить
то це воно займалось мобілізацією а деякі тут верещали що який він няшка?
11.07.2024 12:45 Ответить
11.07.2024 12:51 Ответить
Вот эту, прости господи меня, фаворитку, лобистку, продажную шкуру, заслуженную журналистку Украины, про-российскую консерву надо точно мобилизировать и отправить не перезагрузку мозгов в ІІІ-ю Штурмовую бригаду!! Там быстро вставят мозги на место!
11.07.2024 14:54 Ответить
Щуку в річку...
11.07.2024 16:23 Ответить
Чому б і ні? У офіцера української армії нема причин відмовляти собі у чомусь, а ні матеріальних, моральних тим паче. Служивий заробив, подякував керівництву за довіру і пожинає плоди.
11.07.2024 12:51 Ответить
Крутим пацанам--- крутий відпочинок.
11.07.2024 12:52 Ответить
"Навійськкомив", відпочивав на "чесно зароблені"
11.07.2024 12:54 Ответить
А ''кріпаки'' нехай ідуть за отаких виб**ів воюють!
11.07.2024 12:55 Ответить
Доки будуть ківалівські судді і портновські адвокати править нічого гарного не буде треба мінять усю систему суддя повинен не призначатись а вибиратись на якийсь термін без зарплати на повному державному забеспеченні після термінуіде працювати по професії адвокати щоб не мали права спілкуватися ні з суддею ні з прокурором елемент корупції заніс адвокат судді і прокурору все окей
11.07.2024 12:56 Ответить
Досі не визначився, ким краще йти працювати: завгоспом СБУ чи Одеським воєнкомом?
І той, і другий - уважаємиє люді...
11.07.2024 12:57 Ответить
Краще завгоспом ОПи.
11.07.2024 13:00 Ответить
Дякую 😀
11.07.2024 13:03 Ответить
Що ви до людини доколупались... Ви думаєтє нєрви він собі не помотав??? В Одесі як він відпочине? там його кожна собака знає, будуть до нього на пляжі лізти, якісь купюри пхати в плавки...
11.07.2024 12:58 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=kcSTI8CLcvw&t=237s
11.07.2024 14:25 Ответить
После всего, что происходило в Одессе с мобилизацией, дракой с парамедиками и т.д., де и не только в Одессе, во многих городах Украины, не о каком обновлении личных данных, регистрации в Резерв +, добровольной мобилизации речи уже быть не может!!! Если кто ещё ничего не понял, пусть идёт и мобилизируется, воюет, умирает за их богатства, но название таким - ЛОХИ!
А всем остальным, настоятельная рекомендация от Юлии Владимировны Тимошенко, экс-премьер-министра Украины - РЯТУЙТЕСЬ, ТІКАЙТЕ З УКРАЇНИ. НЕХАЙ ВОНИ САМІ ЗА ВСЕ ЦЕ Й ВОЮЮТЬ!!! И уехала вместе со своим зятем в ОАЭ. Вот, как надо решать эти вопросы!!!
11.07.2024 14:49 Ответить
В Одесі завжди було все з перебором )
11.07.2024 14:53 Ответить
Это уже тот бурят, которыми нас пугают, что придут и будут грабить, или еще нет?
11.07.2024 15:00 Ответить
За один рік став майором, бувший "рішала" в ДАІ коли розігнали, пішов "рішала" до МРЕО, коли розігнали МРЕО пішов в ТЦК та СП. Прийшов рядовий СОЛДАТ-КУХАР та за рік став МАЙОРОМ ЗСУ начальником відділення ТЦК та СП вже має лексуса за tel:24000 24000 $. До речі "відстрочка" на півроку всього 4 000$. Звертатись "для переймання досвідом" до м. Первомайський, Харківська область
11.07.2024 15:11 Ответить
Дорогие курорты, сейчас может себе позволить, любой глубокотыловой полковник. У них зарплаты от 70 тысяч.
11.07.2024 15:28 Ответить
Джонсон, почему денех не даешь, навернопутьку зассал?
11.07.2024 16:00 Ответить
Ви забуваєте, що ТЦК та СП це не тільки центр комплектування, а ще й соціальної підтримки військовослужбовців. Ось він себе й підтримував, організувавши відпочинок після важкої служби.
11.07.2024 16:16 Ответить
По хорошому всі його накази на період перебування на посаді треба визнати недійсними
11.07.2024 16:31 Ответить
Вже дуже давно , більше року йому щось там загрожує, а Високооплачуваний державою суддя заставу зменшив і ще трохи потягнуть високооплачувані слідчі і справу непідкупний суддя закриє.
11.07.2024 16:40 Ответить
 
 