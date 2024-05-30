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Новости
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арест (10435) залог (502) Борисов Евгений (25)

Суд снова арестовал одесского экс-военкома Борисова на 2 месяца по делу о легализации незаконных доходов с возможностью залога в 140 млн гривен

борисов

Печерский районный суд Киева арестовал экс-начальника Одесского ТЦК Евгения Борисова на два месяца по подозрению в легализации доходов, полученных незаконным путем

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент "Ґрат" из зала суда.

Как отмечается, о такой мере пресечения просил прокурор Специализированной прокуратуры в сфере обороны южного региона Арсений Протасов. Он отметил, что Борисова подозревают в легализации более 8,2 млн евро. Судья Ирина Литвинова удовлетворила ходатайство прокурора в полном объеме.

Евгений Борисов вину не признал.

"Я ничего не нарушал. Меня возмущает, что творит прокуратура", - сказал он в суде.

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Адвокаты экс-военкома просили суд отказать в удовлетворении ходатайства прокуратуры и освободить их клиента из-под стражи.

Новое подозрение Борисову

Также накануне ему было сообщено о новом подозрении в организации легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что одесского экс-военкома Борисова повторно задержали на выходе из СИЗО. Ему сообщено о новом подозрении.

Дело Борисова

Напомним, в 2023 году Борисова задержали и взяли под стражу. Сначала суд назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 150 миллионов гривен, однако постепенно сумму залога уменьшили до 12 миллионов гривен.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в Facebook опубликовал некоторую информацию об имущественном положении семьи начальника Одесского областного Территориального центра комплектования ВС Украины полковника Борисова.

Впоследствии СМИ показали имение и офис семьи одесского военкома Борисова.

Впоследствии президент Владимир Зеленский поручил экс-главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному немедленно уволить одесского военкома Борисова.

Позже ГБР сообщило о подозрении Борисову.
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Топ комментарии
+3
Синочок Сбушник точно не при батькових справах ! ******** сімейка!!
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30.05.2024 18:34
+2
Євген Борисов вину не визнав.

"Я нічого не порушував. Мене обурює, що творить прокуратура", - сказав він у суді.
=======
Оклеветали, окаянные, честного тцкашника(((
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30.05.2024 18:19
+2
....видно малувато заплатив.
Але нічого страшного, все парєшають.
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30.05.2024 18:42
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140 мільйонів? А коли сезон знижок розпочнеться?
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30.05.2024 18:06 Ответить
в ту ж саму камеру?
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30.05.2024 18:11 Ответить
Скоріш за все - так. До ВІП - камери ім. Малюські.
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30.05.2024 18:15 Ответить
Мало ермаку занес.
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30.05.2024 18:14 Ответить
150 - 12
140 - ?
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30.05.2024 18:18 Ответить
140 х 12 : 150 = 11,2
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30.05.2024 18:23 Ответить
12 балів!
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30.05.2024 18:40 Ответить
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30.05.2024 18:50 Ответить
Євген Борисов вину не визнав.

"Я нічого не порушував. Мене обурює, що творить прокуратура", - сказав він у суді.
=======
Оклеветали, окаянные, честного тцкашника(((
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30.05.2024 18:19 Ответить
якщо підозрюють на 8.2млн євро, то застава має бути мінімум 350млн грн згідно курсу, ще плюс судові витрати і на слідство. Хто має цю всю 'армію антикорупціонерів' і корупціонерів утримувати і їх 'танці' в судах?
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30.05.2024 18:20 Ответить
Насіров 2, це надовго, де клітчасте одеяло?
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30.05.2024 18:20 Ответить
Пока надои до конца не снимут, уже не отпустят.
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30.05.2024 18:23 Ответить
Я не здивуюсь що знайдеться потвора яка внесе заставу
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30.05.2024 18:27 Ответить
В ВР создали комиссию по фортификации и как в сказке, за три дня вокруг Купянска появилась хоть какая-то фортификация.
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30.05.2024 18:31 Ответить
Конфіскація всього у нього та всіх його рідних і друзів, та й стерти...
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30.05.2024 18:32 Ответить
О каком залоге может идти речь если у него нет легальных средств на такую сумму? В таком случае любого кто внесёт залог надо сажать на 10-20 лет либо за неуплату налогов либо за соучастие в этих действиях.

PS Когда уже всем жирным свиньям в погонах и без , придется объяснить в чем заключался бизнес -талант, а скорее даже гениальность, их мам, тёщ и бабушек?
Ведь нельзя такому добру пропадать, можно написать книжку и заработать миллионы
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30.05.2024 18:33 Ответить
Синочок Сбушник точно не при батькових справах ! ******** сімейка!!
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30.05.2024 18:34 Ответить
....видно малувато заплатив.
Але нічого страшного, все парєшають.
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30.05.2024 18:42 Ответить
а зачем его звильняли??? разжаловать и картофан в армии чистить....
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30.05.2024 18:55 Ответить
Он ещё не на передке ?
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30.05.2024 20:13 Ответить
 
 