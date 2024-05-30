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Новини
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Суд знову заарештував одеського ексвійськкома Борисова на 2 місяці у справі про легалізацію незаконних доходів з можливістю застави у 140 млн гривень

борисов

Печерський районний суд Києва заарештував ексначальника Одеського ТЦК Євгена Борисова на два місяці за підозрою у легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом, з можливістю вийти під заставу 140 млн гривень

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент "Ґрат" із зали суду.

Як зазначається, про такий запобіжний захід просив прокурор Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону Арсеній Протасов. Він зазначив, що Борисова підозрюють у легалізації понад 8,2 млн євро. Суддя Ірина Литвинова задовольнила клопотання прокурора у повному обсязі.

Євген Борисов вину не визнав.

"Я нічого не порушував. Мене обурює, що творить прокуратура", - сказав він у суді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справу одеського ексвійськкома Борисова щодо незаконного збагачення на понад 142 млн грн передали до суду

Адвокати ексвоєнкома просили суд відмовити у задоволенні клопотання прокуратури і звільнити їхнього клієнта з-під варти.

Нова підозра Борисову

Також напередодні йому було повідомлено про нову підозру в організації легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України).

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що одеського ексвійськкома Борисова повторно затримано на виході із СІЗО. Йому повідомлено про нову підозру.

Справа Борисова

Нагадаємо, у 2023 році Борисова затримали й помістили під варту. Спочатку суд призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 150 мільйонів гривень, однак поступово суму застави зменшили до 12 мільйонів гривень.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Facebook опублікував інформацію щодо майнового стану родини начальника Одеського обласного Територіального центру комплектування ЗС України полковника Борисова.

Згодом ЗМІ показали маєток та офіс родини одеського військкома Борисова.

Згодом президент Володимир Зеленський доручив ексголовнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному негайно звільнити одеського військкома Борисова.

Пізніше ДБР повідомило про підозру Борисову.

Автор: 

арешт (2523) застава (677) Борисов Євген (31)


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Топ коментарі
+3
Синочок Сбушник точно не при батькових справах ! ******** сімейка!!
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30.05.2024 18:34
+2
Євген Борисов вину не визнав.

"Я нічого не порушував. Мене обурює, що творить прокуратура", - сказав він у суді.
=======
Оклеветали, окаянные, честного тцкашника(((
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30.05.2024 18:19
+2
....видно малувато заплатив.
Але нічого страшного, все парєшають.
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30.05.2024 18:42
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140 мільйонів? А коли сезон знижок розпочнеться?
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30.05.2024 18:06 Відповісти
в ту ж саму камеру?
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30.05.2024 18:11 Відповісти
Скоріш за все - так. До ВІП - камери ім. Малюські.
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30.05.2024 18:15 Відповісти
Мало ермаку занес.
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30.05.2024 18:14 Відповісти
150 - 12
140 - ?
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30.05.2024 18:18 Відповісти
140 х 12 : 150 = 11,2
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30.05.2024 18:23 Відповісти
12 балів!
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30.05.2024 18:40 Відповісти
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30.05.2024 18:50 Відповісти
Євген Борисов вину не визнав.

"Я нічого не порушував. Мене обурює, що творить прокуратура", - сказав він у суді.
=======
Оклеветали, окаянные, честного тцкашника(((
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30.05.2024 18:19 Відповісти
якщо підозрюють на 8.2млн євро, то застава має бути мінімум 350млн грн згідно курсу, ще плюс судові витрати і на слідство. Хто має цю всю 'армію антикорупціонерів' і корупціонерів утримувати і їх 'танці' в судах?
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30.05.2024 18:20 Відповісти
Насіров 2, це надовго, де клітчасте одеяло?
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30.05.2024 18:20 Відповісти
Пока надои до конца не снимут, уже не отпустят.
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30.05.2024 18:23 Відповісти
Я не здивуюсь що знайдеться потвора яка внесе заставу
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30.05.2024 18:27 Відповісти
В ВР создали комиссию по фортификации и как в сказке, за три дня вокруг Купянска появилась хоть какая-то фортификация.
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30.05.2024 18:31 Відповісти
Конфіскація всього у нього та всіх його рідних і друзів, та й стерти...
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30.05.2024 18:32 Відповісти
О каком залоге может идти речь если у него нет легальных средств на такую сумму? В таком случае любого кто внесёт залог надо сажать на 10-20 лет либо за неуплату налогов либо за соучастие в этих действиях.

PS Когда уже всем жирным свиньям в погонах и без , придется объяснить в чем заключался бизнес -талант, а скорее даже гениальность, их мам, тёщ и бабушек?
Ведь нельзя такому добру пропадать, можно написать книжку и заработать миллионы
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30.05.2024 18:33 Відповісти
Синочок Сбушник точно не при батькових справах ! ******** сімейка!!
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30.05.2024 18:34 Відповісти
....видно малувато заплатив.
Але нічого страшного, все парєшають.
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30.05.2024 18:42 Відповісти
а зачем его звильняли??? разжаловать и картофан в армии чистить....
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30.05.2024 18:55 Відповісти
Он ещё не на передке ?
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30.05.2024 20:13 Відповісти
 
 