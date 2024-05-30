Суд знову заарештував одеського ексвійськкома Борисова на 2 місяці у справі про легалізацію незаконних доходів з можливістю застави у 140 млн гривень

Печерський районний суд Києва заарештував ексначальника Одеського ТЦК Євгена Борисова на два місяці за підозрою у легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом, з можливістю вийти під заставу 140 млн гривень

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент "Ґрат" із зали суду.

Як зазначається, про такий запобіжний захід просив прокурор Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону Арсеній Протасов. Він зазначив, що Борисова підозрюють у легалізації понад 8,2 млн євро. Суддя Ірина Литвинова задовольнила клопотання прокурора у повному обсязі.

Євген Борисов вину не визнав.

"Я нічого не порушував. Мене обурює, що творить прокуратура", - сказав він у суді.

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Адвокати ексвоєнкома просили суд відмовити у задоволенні клопотання прокуратури і звільнити їхнього клієнта з-під варти.

Нова підозра Борисову

Також напередодні йому було повідомлено про нову підозру в організації легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України).

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що одеського ексвійськкома Борисова повторно затримано на виході із СІЗО. Йому повідомлено про нову підозру.

Справа Борисова

Нагадаємо, у 2023 році Борисова затримали й помістили під варту. Спочатку суд призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 150 мільйонів гривень, однак поступово суму застави зменшили до 12 мільйонів гривень.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Facebook опублікував інформацію щодо майнового стану родини начальника Одеського обласного Територіального центру комплектування ЗС України полковника Борисова.

Згодом ЗМІ показали маєток та офіс родини одеського військкома Борисова.

Згодом президент Володимир Зеленський доручив ексголовнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному негайно звільнити одеського військкома Борисова.

Пізніше ДБР повідомило про підозру Борисову.