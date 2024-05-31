Дело одесского экс-военкома Борисова относительно незаконного обогащения более чем на 142 млн грн уже в суде, - ГБР
Обвинительный акт по делу бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП Борисова уже передан в суд.
Об этом в эфире общенационального телемарафона "Єдині новини" сказала советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Уголовное производство по незаконному обогащению - сейчас уже есть обвинительный акт в суде. А это означает, что сторона защиты ознакомилась с материалами, и теперь дело передано в суд, и будут готовиться подготовительные заседания, и будет происходить уже сама процедура судебная", - сообщила Сапьян.
Она напомнила, что следователи в ходе досудебного следствия выявили факты организации и легализации незаконно приобретенных активов у Борисова.
"Совпало, что выходя из СИЗО, ему объявляют подозрение очередное и вчера избрали меру пресечения. Он снова будет находиться в СИЗО, и это также поможет следствию избежать возможности сокрытия его от правосудия", - добавила советник по коммуникациям ГБР.
Подозрение Борисову
Напомним, ранее одесского экс-военкома Борисова повторно задержали на выходе из СИЗО. Ему сообщено о новом подозрении - в организации легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).
Дело Борисова
В 2023 году Борисова задержали и поместили под стражу. Сначала суд назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 150 миллионов гривен, однако постепенно сумму залога уменьшили до 12 миллионов гривен.
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в Facebook опубликовал информацию об имущественном состоянии семьи начальника Одесского областного Территориального центра комплектования ВС Украины полковника Борисова.
Впоследствии СМИ показали имение и офис семьи одесского военкома Борисова.
Впоследствии президент Владимир Зеленский поручил экс-главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному немедленно уволить одесского военкома Борисова.
Позже ГБР сообщило о подозрении Борисову.
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а інші, що?
кожний другий, такий. що з ними?
А у судді буде нова квартира.
Самий максимум, що можна спрогнозувати - рік-два в'язниці, так щоб вийшов одразу за законом Савченко. Вийшов і поїхав Іспанію. Ви ж не вірите надіюсь, що професійне ДБР знайшло все?
Звісно що ні. Отже, вся братія тцк-шна приймала в цьому участь. Якщо навіть хтось не брав, то обов'язково знав про тих хто бере! Чому судять лише Борисова?