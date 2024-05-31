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Новини
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Справа одеського ексвійськкома Борисова щодо незаконного збагачення на понад 142 млн грн вже у суді, - ДБР

Справа щодо Борисова у суді

Обвинувальний акт у справі колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП Борисова вже передано до суду.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказала радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапʼян, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Кримінальне провадження по незаконному збагаченню - наразі вже є обвинувальний акт в суді. А це означає, що сторона захисту ознайомилася з матеріалами, і тепер справа передана в суд, і будуть готуватися підготовчі засідання, і відбуватиметься вже сама процедура судова", - повідомила Сапʼян.

Вона нагадала, що слідчі в ході досудового слідства виявили факти організації й легалізації незаконно набутих активів у Борисова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суд знову заарештував одеського ексвійськкома Борисова на 2 місяці у справі про легалізацію незаконних доходів з можливістю застави у 140 млн гривень

"Співпало, що виходячи з СІЗО, йому оголошують підозру чергову і вчора обрали запобіжний захід. Він знову перебуватиме в СІЗО, і це також допоможе слідству уникнути можливості переховування його від правосуддя", - додала радниця з комунікацій ДБР.

Підозра Борисову

Нагадаємо, раніше одеського ексвійськкома Борисова повторно затримано на виході із СІЗО. Йому повідомлено про нову підозру - в організації легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).

Справа Борисова

У 2023 році Борисова затримали й помістили під варту. Спочатку суд призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 150 мільйонів гривень, однак поступово суму застави зменшили до 12 мільйонів гривень.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Facebook опублікував інформацію щодо майнового стану родини начальника Одеського обласного Територіального центру комплектування ЗС України полковника Борисова.

Згодом ЗМІ показали маєток та офіс родини одеського військкома Борисова.

Згодом президент Володимир Зеленський доручив ексголовнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному негайно звільнити одеського військкома Борисова.

Пізніше ДБР повідомило про підозру Борисову.

Дивіться: На іспанській віллі ексвійськкома Борисова ДБР провело обшуки. Майно заарештували. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

суд (11674) ДБР (3488) Борисов Євген (31)


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відволікають нашу увагу, на цього, конкретно зашквареного?
а інші, що?
кожний другий, такий. що з ними?
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31.05.2024 09:47 Відповісти
Кожен . .... "другий" лишнє.
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31.05.2024 12:28 Відповісти
Добре - а іспанська вілла тещі на 6 лямів - офіс жінки за 4 лями - сім"я вже узаконила - чи маино під арештом?
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31.05.2024 09:50 Відповісти
🤣
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31.05.2024 09:51 Відповісти
Вийде за 15 копійок застави.
А у судді буде нова квартира.
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31.05.2024 10:15 Відповісти
Закінчуйте цей цирк з ТЦК.
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31.05.2024 10:16 Відповісти
Буде або тяганина, аж поки не спливуть строки давності, або справу успішно розвалять в суді. причини - по перше, так в Україні прийнято робити, по друге, невже хтось вірить, що він не ділився? І от потягають трохи, а потім зіллють справу, щоб він не розкривав рота, щодо того, кому заносив.
Самий максимум, що можна спрогнозувати - рік-два в'язниці, так щоб вийшов одразу за законом Савченко. Вийшов і поїхав Іспанію. Ви ж не вірите надіюсь, що професійне ДБР знайшло все?
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31.05.2024 10:28 Відповісти
От цікаво, ухилянти персонально Борисову в руки передавали хабарі?
Звісно що ні. Отже, вся братія тцк-шна приймала в цьому участь. Якщо навіть хтось не брав, то обов'язково знав про тих хто бере! Чому судять лише Борисова?
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31.05.2024 11:09 Відповісти
 
 