Справа одеського ексвійськкома Борисова щодо незаконного збагачення на понад 142 млн грн вже у суді, - ДБР

Обвинувальний акт у справі колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП Борисова вже передано до суду.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" сказала радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапʼян, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Кримінальне провадження по незаконному збагаченню - наразі вже є обвинувальний акт в суді. А це означає, що сторона захисту ознайомилася з матеріалами, і тепер справа передана в суд, і будуть готуватися підготовчі засідання, і відбуватиметься вже сама процедура судова", - повідомила Сапʼян.

Вона нагадала, що слідчі в ході досудового слідства виявили факти організації й легалізації незаконно набутих активів у Борисова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суд знову заарештував одеського ексвійськкома Борисова на 2 місяці у справі про легалізацію незаконних доходів з можливістю застави у 140 млн гривень

"Співпало, що виходячи з СІЗО, йому оголошують підозру чергову і вчора обрали запобіжний захід. Він знову перебуватиме в СІЗО, і це також допоможе слідству уникнути можливості переховування його від правосуддя", - додала радниця з комунікацій ДБР.

Підозра Борисову

Нагадаємо, раніше одеського ексвійськкома Борисова повторно затримано на виході із СІЗО. Йому повідомлено про нову підозру - в організації легалізації майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).

Справа Борисова

У 2023 році Борисова затримали й помістили під варту. Спочатку суд призначив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 150 мільйонів гривень, однак поступово суму застави зменшили до 12 мільйонів гривень.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у Facebook опублікував інформацію щодо майнового стану родини начальника Одеського обласного Територіального центру комплектування ЗС України полковника Борисова.

Згодом ЗМІ показали маєток та офіс родини одеського військкома Борисова.

Згодом президент Володимир Зеленський доручив ексголовнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному негайно звільнити одеського військкома Борисова.

Пізніше ДБР повідомило про підозру Борисову.

Дивіться: На іспанській віллі ексвійськкома Борисова ДБР провело обшуки. Майно заарештували. ВІДЕО+ФОТОрепортаж