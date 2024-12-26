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Новини Війна
19 053 124

Порошенко назвав необхідні кроки для перемоги України у війні та миру у 2025 році

Порошенко про кроки для перемоги

Петро Порошенко назвав кроки, які можуть забезпечити перемогу Україні у війні з РФ та розповів, що треба для того, аби мир у прийдешньому 2025 році став реальністю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Перша позиція. Поверніть до українського лексикону слово "перемога". Бо перемога наближає нас до миру, а заморожування війни – затягує. Я використовую тільки слово "перемога". І раджу всім це робити. Бо це абсолютно по-іншому налаштовує тебе. Ти є оптимістом, як би важко не було", – наголосив п’ятий Президент України.

"Друга позиція. Стабілізуйте лінію фронту і для цього дайте все на фронт. Не може бути так, як відбувається зараз. Я спілкуюся з бригадами, а загальна кількість бригад, окремих полків і батальйонів, яким ми допомагаємо, вже досягає 200. І можу наголосити, що абсолютній більшості не вистачає найнеобхіднішого. І навіть не артилерійських снарядів, а FPV. Зараз критичний дефіцит нічних "Мавіків". Їх просто немає, а без них війська "сліпі". Чому держава не поставила їх? Тому, що було невигідно купляти. Бо ціни на нічні "Мавіки" від 135 до 150 тисяч гривень знають всі. На них не заробиш, ти не можеш їх продати по 300. І це означає, що держава їх просто не купляла. Неприйнятно", – вважає Порошенко.

Також треба перевести економіку на військові рейки, говорить Порошенко. "Ми мали це зробити ще в березні минулого року. Ми маємо просунутися в технологічному плані, робити ті унікальні речі, які сьогодні здатна виробляти оборонна промисловість України", – сказав пʼятий Президент.

Як приклад він назвав розробку і виробництво комплексів протидії засобам технічної розвідки "Ай-Петрі СВ": "Те, що він робить дива на фронті, і те, що за ним стоїть черга аж до квітня-травня наступного року – це добре. Ми збільшили в 10 разів обсяги виробництва, і на сьогоднішній день значні ділянки фронту вже перекриті, принаймні, що стосується артилерійських підрозділів, центрів управління, евакуаційних заходів, складів боєприпасів", – зазначив Порошенко.

Водночас він зауважив, що виробництво цих засобів держава не фінансує взагалі. "Це не має нічого спільного з переведенням економіки на військові рейки. Знизьте податки для оборонної промисловості. Забезпечте швидке і ефективне прийняття рішень – від бронювання до проведення військової прийомки", – зазначив лідер "ЄС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Економіку потрібно перевести на військові рейки та припинити передвиборчу риторику, - Порошенко

"Переведення економіки на військові рейки – це повернення грошей ПДФО бригадам. От подивіться, перед Новим роком 2 мільярди дали на рахунки бригад, вони їх використали за два дні. 70 мільярдів лежало на рахунках ДССЗЗІ, на рахунках інших посередників, і армія з цього нічого не отримувала", – констатує Порошенко.

"Забезпечте, щоб все воєнне фінансування було сконцентровано у воєнному спецфонді. Це означає, що ні на які інші цілі держава не має права витрачати гроші, які визначені для Сил оборони", – зазначив політик.

"Наступна позиція – стабілізація фінансової системи. Подивіться, як добре була зроблена банківська реформа, яку зробили з 2014 року ми з Гонтаревою. Три роки повномасштабної війни фінансово-банківська система витримала. Бо були ці Авгієві стайні очищені", – підкреслив він.

"Ми маємо різко активізувати наші зусилля по членству в ЄС та НАТО. Європейська Комісія нам диктує: верховенство права, незалежність судів, захист прав опозиції. Захист прав опозиції – це означає негайне скасування заборони депутатам від опозиції щодо міжнародних відряджень і міжпарламентської дипломатії. Це означає негайне скасування будь-яких заборон і закриття каналів, включно з 5-м і "Прямим". Це означає парламентський плюралізм, припинення корупційної роботи телеканалу "Рада" і "єдиного марафону", і забезпечення ефективної, публічної громадської дискусії", – зазначив Порошенко.

"В умовах ризиків, які зараз концентруються в Сполучених Штатах, ми маємо зробити наші відносини з Європейським Союзом набагато більш передбачуваними. І зробити величезний прогрес щодо нашого майбутнього членства в Європейському Союзі", – наголошує Порошенко.

"А НАТО – це щоб не передати майбутнім поколінням загрозу війни. Тому що в іншому випадку війна і небезпека для України буде історією, що не закінчується. Інших форм гарантії не існує", – підкреслив він.

Читайте: Дії Трампа можуть бути ефективними, але для цього треба активніше з ним працювати, - Порошенко

Щодо можливості настання миру у 2025 році Порошенко сказав наступне:

"Для цього ми маємо стати сильнішими. Росія має ослабнути через санкції, через посилення Збройних Сил України, через посилення української економіки. Чи вірю я, що мир можливий у 2025 році? Вірю. Давайте зробимо Україну сильнішою"

"Ми не можемо взяти Росію чисельністю, бо в неї і мобрезерви, і мобресурси значно вищі. Але ми можемо бути попереду технологічно. І в цих умовах, маючи підтримку Заходу, ця перемога може бути забезпечена", – вважає політик.

"Тільки нам треба боротися. Боротися і за підтримку американців. Нам треба боротися за європейців. Нам треба будувати відносини довіри. А для цього нам треба боротися з корупцією, нам треба боротися з некомпетентністю, боротися з виборчими шизофреніями і забезпечити єдність в країні. І тоді Україна буде сильною", – наголосив Порошенко.

"Запам’ятайте ці слова. Хто агітує за вибори зараз, є розповсюдником російського ІПСО. Бо росія хоче, щоб ми були слабкі. І окремі недалекоглядні політикани, які хочуть прорватися до влади, не розуміють, що ми можемо через ці процеси втратити Україну", – застеріг лідер "ЄС".

Автор: 

війна (1400) Порошенко Петро (15173) Європейська Солідарність (1082) війна в Україні (3899)


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Топ коментарі
+38
Хто щоб не казав про Порошенко, навіть якщо він не святий і багато зробив помилок. Але він продовжує невтомно працювати для війська.
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26.12.2024 21:13
+36
Він правий, але зебілам малоросам не докажеш
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26.12.2024 21:06
+35
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26.12.2024 21:12
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чия це методичка? Схоже, навіть касапська... які вірять в те, що Трамп примусить Україну капітулювати
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26.12.2024 23:12 Відповісти
https://uk.tgstat.com/channel/@PresidentPoroshenko/11763 Петро Порошенко в цьому же https://www.youtube.com/watch?v=rUJmM9H_tlY інтерв'ю для 5-го телеканалу додатково наголосив:

Ми маємо припинити втрачати території, час, а головне - людей.
▪️Потрібно будувати фортифікаційні споруди, потрібно будувати мінні загородження, потрібно створювати резерви. Ми маємо припинити втрачати території.
▪️Ніяких м'ясних штурмів, ніяких зустрічних боїв - потрібно берегти українського воїна! Дайте йому мотивацію, дайте йому техніку, дайте йому можливість воювати. Ми маємо припинити втрачати людей.
▪️Годі пустої балаканини, годі тупо красти гроші! Годі вдавати в Раді, що нічого цього не відбувається. Бо така робота парламенту - це сором для України. Ми маємо припинити втрачати час.
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26.12.2024 23:09 Відповісти
https://uk.tgstat.com/channel/@PresidentPoroshenko/11762 Петро Порошенко про переговори з касапами в тому же https://www.youtube.com/watch?v=rUJmM9H_tlY інтерв'ю для 5-го телеканалу:

У нас вже був шанс посадити путіна за стіл переговорів.
Це було літо-осінь 2022 року, під час контрнаступу. Тоді єдність та мудрість українського народу, хоробрість та ефективність дій ЗСУ, допомога партнерів у виглядів Хаймарсів та іншої техніки - призвели до того, що росіяни тікали з Херсонської та Харківської областей.
Нам треба було цим скористатися. Тоді, коли Україна була максимально сильною, треба було підписувати мир і ставити умови негайного звільнення української землі. Тоді путін боявся, що він отримає поразку військовим шляхом. Тоді ще не було лінії Суровікіна, не було мобілізації, ще були позиції, і росіяни не вміли сліпити Хаймарси.
Але наприкінці 2022 року вони навчилися. І етап Хаймарсів закінчився. І це призвело нас до третього етапу війни, який називається війна на виснаження.
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26.12.2024 23:16 Відповісти
І до кого це звернення?До Зе ? Тоді Порошенко не дуже розумна людина , він може і до Ху*ла звернутись , результат той же буде.
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26.12.2024 23:46 Відповісти
А до кого звертається зє своїми гундосиками? До Пороха?
До ху&ла зє вже не тільки звертався,а й заглядав у "глаз"!
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27.12.2024 00:28 Відповісти
це звернення до тебе, в надії, що ти дезебілізуєшся та порозумнішаєш
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27.12.2024 00:28 Відповісти
Звісно, винен Порошенко. Хто б сумнівався. У кончених зебібобіків хвороба невиліковна
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27.12.2024 06:55 Відповісти
Перша пропозиція!-відмінити дибільне рішення втч єс в рамках діалогів моне де всі дружно з радістю як стадо зголосилися о неможливості виборів в Україні.
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27.12.2024 07:50 Відповісти
Ти хоч читав, що сказано? "Запам'ятайте ці слова. Хто агітує за вибори зараз, є розповсюдником російського ІПСО. Бо росія хоче, щоб ми були слабкі. І окремі недалекоглядні політикани, які хочуть прорватися до влади, не розуміють, що ми можемо через ці процеси втратити Україну Джерело: https://censor.net/ua/n3527223
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27.12.2024 08:54 Відповісти
https://www.5.ua/polityka/sluhy-mozhut-pozbavyty-mandativ-predstavnykiv-opzzh-utim-ne-khochut-vtrachaty-holosy-politychnykh-partneriv-poroshenko-341297.html Петро Порошенко в інтерв'ю на "5 каналі" розповів про те, що слід зробити чинній українській владі для наближення Перемоги над ворогом. Зокрема, як вигнати зрадників з влади.
Механізми для позбавлення мандатів представників опзж у парламенті є, однак монобільшість не зацікавлена втрачати голоси своїх політичних партнерів.
«У Верховній Раді вже тхне виборами. Я в парламенті виступив зі словами вибачення перед Збройними силами України за таку поведінку Верховної Ради. Бо союз "ригів" - проросійської "п'ятої колони", і монобільшості руйнує державу. Вони керуються винятково одним - рейтингом і підготовкою до виборів.
Що таке вибори? Початок виборчої кампанії означає смерть єдності. А єдність є ключовим фактором нашої перемоги.
В який спосіб може бути зараз реалізовано єдність? Перше: через коаліцію національної єдності в парламенті, куди запросити всіх, крім "п'ятої колони" опзж, з якою зараз так плідно співпрацює влада. Другий крок. Прийняти відповідальне рішення про вилучення мандатів у "п'ятої колони" кремля. Бо для мне це шок, коли представники кремлівської "п'ятої колони" працюють у Комітеті з питань нацбезпеки і оборони з цілком таємними документами. Або на відповідних позиціях у правоохоронному комітеті, у Комітеті правової політики та інших.
Далі - треба ухвалити закон, який ми запропонували. Який змінює критерії позбавлення депутатів повноважень, в тому числі через рішення Верховного Суду, про заборону цієї політичної сили, за списками якої вони були обрані до Верховної Ради. Цей закон мною написаний, зареєстрований. І влада свідомо рік його не ставить на голосування.
А потім слід прийняти постанову про позбавлення мандатів цих 40 з лишнім "ригів". І все. І тоді, по-перше, ми прибираємо ризик роботи підривної "п'ятої колони". А по-друге, ми створюємо умови для коаліції національної єдності. Коаліція національної єдності має створити уряд національного порятунку. Про що це? Нарешті ми маємо передати цю роботу професіоналам. Не аматорам, не тим, хто женеться за рейтингами, не сценаристам шоу. Україна більше цих випробувань не здатна витримати» - роз'яснив Петро Порошенко.

https://www.youtube.com/watch?v=rUJmM9H_tlY Повне інтерв'ю доступне за цим посиланням
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27.12.2024 11:47 Відповісти
Потужний самопіар, що тут скажеш.аде ж головне послання пітуні у цьому самопіарі як і у кремлівського блазня незмінне - вибори це московське іпсо. Справді, навіщо Україні вибори під московською окупацією?🤣
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27.12.2024 13:58 Відповісти
інші - це хто? телемарафет?
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27.12.2024 15:58 Відповісти
брешеш. Ніколи після 2015-го Порох не закликав до перегляду мінських протоколів з укладанням нових. Навпаки, він закликав їх виконати, і починати з безпекових питань, передовсім - з виводу касапів (орків) з окупованого Донбасу.
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28.12.2024 14:01 Відповісти
Це він називає перемогою? Ви його у лікаря чи прокурора коли останній раз перевіряли?
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28.12.2024 01:33 Відповісти
У якій маршрутці пан їздить?
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27.12.2024 17:16 Відповісти
чувирло зебільне, який в тебе попередній логін? Даективований?
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28.12.2024 14:03 Відповісти
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