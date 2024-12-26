Порошенко назвав необхідні кроки для перемоги України у війні та миру у 2025 році

Петро Порошенко назвав кроки, які можуть забезпечити перемогу Україні у війні з РФ та розповів, що треба для того, аби мир у прийдешньому 2025 році став реальністю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Перша позиція. Поверніть до українського лексикону слово "перемога". Бо перемога наближає нас до миру, а заморожування війни – затягує. Я використовую тільки слово "перемога". І раджу всім це робити. Бо це абсолютно по-іншому налаштовує тебе. Ти є оптимістом, як би важко не було", – наголосив п’ятий Президент України.

"Друга позиція. Стабілізуйте лінію фронту і для цього дайте все на фронт. Не може бути так, як відбувається зараз. Я спілкуюся з бригадами, а загальна кількість бригад, окремих полків і батальйонів, яким ми допомагаємо, вже досягає 200. І можу наголосити, що абсолютній більшості не вистачає найнеобхіднішого. І навіть не артилерійських снарядів, а FPV. Зараз критичний дефіцит нічних "Мавіків". Їх просто немає, а без них війська "сліпі". Чому держава не поставила їх? Тому, що було невигідно купляти. Бо ціни на нічні "Мавіки" від 135 до 150 тисяч гривень знають всі. На них не заробиш, ти не можеш їх продати по 300. І це означає, що держава їх просто не купляла. Неприйнятно", – вважає Порошенко.

Також треба перевести економіку на військові рейки, говорить Порошенко. "Ми мали це зробити ще в березні минулого року. Ми маємо просунутися в технологічному плані, робити ті унікальні речі, які сьогодні здатна виробляти оборонна промисловість України", – сказав пʼятий Президент.

Як приклад він назвав розробку і виробництво комплексів протидії засобам технічної розвідки "Ай-Петрі СВ": "Те, що він робить дива на фронті, і те, що за ним стоїть черга аж до квітня-травня наступного року – це добре. Ми збільшили в 10 разів обсяги виробництва, і на сьогоднішній день значні ділянки фронту вже перекриті, принаймні, що стосується артилерійських підрозділів, центрів управління, евакуаційних заходів, складів боєприпасів", – зазначив Порошенко.

Водночас він зауважив, що виробництво цих засобів держава не фінансує взагалі. "Це не має нічого спільного з переведенням економіки на військові рейки. Знизьте податки для оборонної промисловості. Забезпечте швидке і ефективне прийняття рішень – від бронювання до проведення військової прийомки", – зазначив лідер "ЄС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Економіку потрібно перевести на військові рейки та припинити передвиборчу риторику, - Порошенко

"Переведення економіки на військові рейки – це повернення грошей ПДФО бригадам. От подивіться, перед Новим роком 2 мільярди дали на рахунки бригад, вони їх використали за два дні. 70 мільярдів лежало на рахунках ДССЗЗІ, на рахунках інших посередників, і армія з цього нічого не отримувала", – констатує Порошенко.

"Забезпечте, щоб все воєнне фінансування було сконцентровано у воєнному спецфонді. Це означає, що ні на які інші цілі держава не має права витрачати гроші, які визначені для Сил оборони", – зазначив політик.

"Наступна позиція – стабілізація фінансової системи. Подивіться, як добре була зроблена банківська реформа, яку зробили з 2014 року ми з Гонтаревою. Три роки повномасштабної війни фінансово-банківська система витримала. Бо були ці Авгієві стайні очищені", – підкреслив він.

"Ми маємо різко активізувати наші зусилля по членству в ЄС та НАТО. Європейська Комісія нам диктує: верховенство права, незалежність судів, захист прав опозиції. Захист прав опозиції – це означає негайне скасування заборони депутатам від опозиції щодо міжнародних відряджень і міжпарламентської дипломатії. Це означає негайне скасування будь-яких заборон і закриття каналів, включно з 5-м і "Прямим". Це означає парламентський плюралізм, припинення корупційної роботи телеканалу "Рада" і "єдиного марафону", і забезпечення ефективної, публічної громадської дискусії", – зазначив Порошенко.

"В умовах ризиків, які зараз концентруються в Сполучених Штатах, ми маємо зробити наші відносини з Європейським Союзом набагато більш передбачуваними. І зробити величезний прогрес щодо нашого майбутнього членства в Європейському Союзі", – наголошує Порошенко.

"А НАТО – це щоб не передати майбутнім поколінням загрозу війни. Тому що в іншому випадку війна і небезпека для України буде історією, що не закінчується. Інших форм гарантії не існує", – підкреслив він.

Читайте: Дії Трампа можуть бути ефективними, але для цього треба активніше з ним працювати, - Порошенко

Щодо можливості настання миру у 2025 році Порошенко сказав наступне:

"Для цього ми маємо стати сильнішими. Росія має ослабнути через санкції, через посилення Збройних Сил України, через посилення української економіки. Чи вірю я, що мир можливий у 2025 році? Вірю. Давайте зробимо Україну сильнішою"

"Ми не можемо взяти Росію чисельністю, бо в неї і мобрезерви, і мобресурси значно вищі. Але ми можемо бути попереду технологічно. І в цих умовах, маючи підтримку Заходу, ця перемога може бути забезпечена", – вважає політик.

"Тільки нам треба боротися. Боротися і за підтримку американців. Нам треба боротися за європейців. Нам треба будувати відносини довіри. А для цього нам треба боротися з корупцією, нам треба боротися з некомпетентністю, боротися з виборчими шизофреніями і забезпечити єдність в країні. І тоді Україна буде сильною", – наголосив Порошенко.

"Запам’ятайте ці слова. Хто агітує за вибори зараз, є розповсюдником російського ІПСО. Бо росія хоче, щоб ми були слабкі. І окремі недалекоглядні політикани, які хочуть прорватися до влади, не розуміють, що ми можемо через ці процеси втратити Україну", – застеріг лідер "ЄС".