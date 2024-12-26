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Низка суддів та поліцейських приватизували службові квартири у київських новобудовах, - ЗМІ. ФОТО

Низка суддів та поліцейських протягом останніх років отримали і приватизували службові квартири в київських новобудовах, що були надані їм державою в користування. Частина з них перед цим "ховала" вже придбане раніше особисте житло, ймовірно щоб обгрунтувати потребу в службовому.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info, інформує Цензор.НЕТ.

Так, наприклад, колишня суддя Шостого апеляційного адміністративного суду Людмила Губська у 2019 році отримала в користування трикімнатну службову квартиру в ЖК "Комфорт Таун". Вартість такої нині – щонайменше 115 тисяч доларів. Вже у 2023 році вона її приватизувала і через декілька місяців звільнилась.

суддя Людмила Губська

При цьому родина судді явно не з тих, що потребує такої допомоги від держави. У 2022 Губська стала власницею двокімнатної квартири та паркомісця у новому житловому комплексі у Черкасах. Там також придбав ще одне двокімнатне помешкання її син Руслан Губський. Невістка ж тим часом купила ще дві однокімнатні квартири у тому ж ЖК "Комфорт Таун" у Києві. Загалом суддя з родиною за час користування службовим житлом скупилися нерухомістю і авто приблизно на 400 тисяч доларів.

ЖК Комфорт Таун

Квартиру у "Комфорт Тауні" також приватизувала і Юлія Войтковська, колишня секретар судового засідання у Шостому апеляційному адміністративному суді. На момент отримання службового житла ні вона, ні її донька власного житла в Києві не мали. У 2022-му 18-річна донька Войтковської Анна Косенко придбала велику нову квартиру у ЖК "Русанівська Гавань". Але ні Войтковська, ні Косенко у ній не проживали, бо нею відразу почав користуватися суддя Євген Мєзєнцев, помічницею якого і працювала Юлія Войтковська.

помічниця судді Юлія Войтковська

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Суддя Господарського суду міста Києва Юрій Підченко отримав від держави і майже одразу приватизував трикімнатну квартиру в житловому комплексі "Моторний". Втім, ще до початку користування службовим житлом, його дружина Інна Підченко придбала власну квартиру у Києві, яка загадково зникла із декларацій судді саме перед отриманням службової. Журналісти встановили, що дружина судді просто переписала своє помешкання на матір. У неї ж, окрім цього "подарунку" від доньки, у 2021-му з’явилась ще одна квартира – в дорогому ЖК "Дельмар" на Печерську. Квартири такої ж площі, в залежності від ремонту, нині коштують від 170 до 250 тисяч доларів.

ЖК де приватизував службове житло суддя Юрій Підченко

Житло від держави отримують і правоохоронці. Так, наприклад, Сергій Бойчук, очільник департаменту забезпечення діяльності міністра внутрішніх справ, у 2023 році приватизував службову квартиру в ЖК "Кришталеві джерела". При цьому у своїх деклараціях за попередні роки він вказував, що ще із 2014 володів двокімнатною квартирою на Позняках. Перед тим, як поліцейський почав користуватися службовим житлом, власна квартира із його декларацій зникла.

Як пояснив Бойчук у коментарі Bihus.Info, нині вона належить його матері: 
"Справа в тому, що у нас під час повномасштабного вторгнення там, де батьки проживали, відбулось виселення, тому мені треба було. десь батьків прилаштувати. Вони проживали в Миколаєві, Миколаївській області".

Щоправда, ця версія не витримує ніякої критики, адже повномасштабне вторгнення розпочалось у лютому 2022, а квартиру на матір Бойчук переписав ще у 2020 році. Зате у 2021-му, ймовірно ж через відсутність власного житла, Бойчук і отримав службову квартиру, яку в подальшому і приватизував.

очільник департаменту забезпечення діяльності міністра внутрішніх справ Сергій Бойчук

Також дивіться: Родичі чотирьох нардепів під час війни стали власниками елітної нерухомості, - ЗМІ. ФОТО (оновлено)

Ще дві службові квартири у ЖК "Славутич" отримали близькі до очільника Нацполіції Івана Вигівського правоохоронці Дмитро Соколов і Артем Родигін. Обидва в останні роки міняли місця роботи в залежності від перепризначень Вигівського і врешті отримали посади в Києві. Ця близькість могла вплинути на швидкість і "якість" отримання службового житла – "Славутич" є найдорожчим ЖК в нашому переліку і одним з найдорожчих комплексів, де нині в Києві взагалі є службові квартири.

ЖК Славутич

Артем Родигін, заступник начальника ГУНП у Києві, отримав чотирикімнатну квартиру у цьому ж житловому комплексі. Наразі вона ще не приватизована, однак вже виключена із переліку службових – це основний крок до приватизації квартири.

Автор: 

житло (1067) нерухомість (891) Нацполіція (15173) суддя (1583)


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Топ коментарі
+58
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26.12.2024 23:59
+42
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26.12.2024 23:41
+33
От кого нада мобілізувати в першу чергу. А не бідолаг яким держава ніколи нічого не дала
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27.12.2024 00:05
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26.12.2024 23:41 Відповісти
негідники не можуть не бути негідниками-бо вони негідники...
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26.12.2024 23:43 Відповісти
і з якого дива появляється бажання щоб цей і інші "комфорттауни" самозруйнувалися разом з власниками ?..
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27.12.2024 00:04 Відповісти
Особливо цей тавн...
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27.12.2024 01:52 Відповісти
не пишіть дурню, кожна людина приватизує службове житло, якщо буде мати змогу. просто потрібна заборона на приватизацію службового
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27.12.2024 08:25 Відповісти
Що за туфталогія- кожна людина приватизує, але не кожна має змогу? В тому і суть, що 99%- не має змогу, а у вас от якби баба мала куй, але тоді вона не була би бабою.
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27.12.2024 09:55 Відповісти
придурку, мова йде про СЛУЖБОВЕ житло. його потрібно заборонити до приватизації.
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27.12.2024 10:40 Відповісти
Негідниками не народжуються, такими їх робить система. Якщо це дозволяє закон, то цим може користуватись кожний. схема працює ще з часів СРСР. Забороніть приватизацію службового житла і негідників стане трохи менше.
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27.12.2024 10:12 Відповісти
приватизацію службового потрібно заборонити, негідниками за це називати не варто - вони просто скористалися ЗАКОННИМИ можливостями. хто не скористався був би ідіотом
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27.12.2024 10:43 Відповісти
негідник-це стан серця,бо яке серце людини така вона й сама...
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27.12.2024 11:31 Відповісти
Глисти зелені! Бридко...
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26.12.2024 23:56 Відповісти
всегда так делали. тут зеленые вообще ни при чем.
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27.12.2024 02:25 Відповісти
зеленые везде "ни при чем", но становятся миллионерами и миллардерами.
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27.12.2024 10:38 Відповісти
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26.12.2024 23:59 Відповісти
(продовжуючи тему)
А воювати вимагають ухилянти. 😬
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27.12.2024 02:19 Відповісти
А очолює українське військо верховний головнокомандувач - «чотириразовий ухилянт», який і одного дня не прослужив в армії, але завдяки своїм непересічним талантам може керувати всим чим завгодно.
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27.12.2024 09:40 Відповісти
зате «чотириразовий ухилянт» ПРОВОДИТЬ Ставку...."заслуховує" Генералів...і відсторонює Залужного за "станом здоров`я"....
все по-плану....по-оманському плану....
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27.12.2024 10:33 Відповісти
Такий «геній» як він все може, навіть на роялі грати без рук.
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27.12.2024 10:45 Відповісти
А ось це конгеніально - Для меня генерал, который не побывал в окопах - не генерал.
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27.12.2024 19:55 Відповісти
От кого нада мобілізувати в першу чергу. А не бідолаг яким держава ніколи нічого не дала
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27.12.2024 00:05 Відповісти
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27.12.2024 00:06 Відповісти
зе такі не лох! все відбувається саме так, як він і хотів. а те, про що він так провіщав - то просто добе вивчена роль з п'єси про уявного "слугу народа". а лохи ті, хто його вибирав.
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27.12.2024 01:13 Відповісти
коммунизм настал ! (для отдельных физиономий) и они живут как во Франции, не обманули!
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27.12.2024 00:26 Відповісти
Эта нє камунізьм... Эта другоє... Нєаліт скоріше(
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27.12.2024 00:49 Відповісти
Поки буде існувати відрижка срср у вигляді " службового житла" безоплатного наділення квартирами СБУшників, міліціонерів, суддів, прокурорів і взагалі " черга на безоплатну роздачу житла у власність", доти і будуть скандали, корупція, робота в міліції " за квартиру".
Але це не про Україну. Ніколи діпутати- популісти не проголосують за ліквідацію цього совка і цивілізований підхід до рішення питань.
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27.12.2024 00:29 Відповісти
Разве этих депутатов и президента не украинцы выбирают? Стесняюсь спросить, Вы за кого голосовали?
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27.12.2024 06:14 Відповісти
Не сісняйся, вибирали українці. І що далі?
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27.12.2024 09:50 Відповісти
Ну то хай хавають тепер
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27.12.2024 10:40 Відповісти
Та тебе виберуть, ти також не проголосуєш за припинення роздач житла. І що далі?
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27.12.2024 10:48 Відповісти
А чому у "елітних" будовах? Хто, і кому виділяє житло у Києві??? І звітується реред громадою??? "... _ Хай чабан! - усі гукнули - за отамана буде!!!..."
Коли вже за несплату податків, тільки, почнуть по 5 разів по 10 років давати??? Взяти приклад США ні???
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27.12.2024 00:55 Відповісти
Так кто их судить будет, коррумпированный ************ судья? Их необходимо убивать, семьями и списывать на неизвестных народных борцов за справедливость. Только так. В украинских реалиях другие методы не работают.
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27.12.2024 06:26 Відповісти
До 12-го коліна...
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27.12.2024 09:16 Відповісти
Через це ти завбачиливо втік до роісії і повісив ВІПІЕН, щоб не потраїпити під народну " люстрацію"?
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27.12.2024 10:50 Відповісти
"Правоохоронці", бл....
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27.12.2024 01:27 Відповісти
Не проблема. Подавайте до суду. Справедливість випробувана роками. Особливо пʼяти останніми.
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27.12.2024 01:30 Відповісти
"ЗЕ-Справедливість" випробувана роками. Особливо пʼяти останніми.
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27.12.2024 10:36 Відповісти
Ага справу розглянуть у Печерському суді і позивач сяде на 100 років, за всі гріхи
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27.12.2024 16:48 Відповісти
Роками - да! Але чи справедливість?
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27.12.2024 01:47 Відповісти
Незрозуміло, це вже "із кінцями", чи можна оскаржити та повернути?
Висновки які? Що змінити в державі, щоб цього не було?

А ми після цього дивуємося, чому на фронті ми відступаємо, а рашисти просуваються вперед!
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27.12.2024 03:16 Відповісти
Вони зробили нас разом
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27.12.2024 04:42 Відповісти
Так поржом-тє!
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27.12.2024 07:13 Відповісти
Здивували!!! Раніше все проходило...Отримав квартиру службову.а через місяць приватизував...і все.. на пенсію.. а той будинок особистий на продаж... Пішов на пенсію, то вали у свій будинок...А у нас для блатних скрізь лази...у них коллекція квартир... Ось ці курви приватизоване продадуть за неснуючі ціни і цим легалізують бабло , яке судді та інші державці косять... А потім ці гниди будуть на кожному кроці горлапанити - дурна Україна.. .. у якій ми дурній державі живемо і так далі
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27.12.2024 05:41 Відповісти
Так таки дурна, если украинцы САМИ! таких во власть выбирали и будут дальше выбирать.
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27.12.2024 06:17 Відповісти
Почему я знал раньше и знаю на будущее, что воровали и будут воровать, причем безнаказанно. Также знаю, что такую тупую нацию, которая во власть вместо патриотов выбирает комуняк, рыгоаналов, жулек, потрохов и прочих зебильных клептократов на пушечный выстрел нельзя подпускать к ЕС, пока украинцы сами их всех не поубивают. Извините, но по другому никак. Списать на неизвестных патриотов или путинячьи дрг.
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27.12.2024 06:08 Відповісти
А що, так не можна, а навіщо тоді нам ці посади? Ми же думали, що купили посади і можна відбивати бабло
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27.12.2024 07:16 Відповісти
Все залежить від нас. Поки ми самі не перестанем бути бидлом... мами будуть продовжувати народжувати і виховувати совок, а ми будемо "возмущатись" на кухні і у соцмережах... Шапіто...
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27.12.2024 07:46 Відповісти
А до всього цього "щедрі" депутати (за рахунок народу ,зрозуміло що не за свій )призначили суддям зарплати по 200 кіло+ та такі самі пенсії. Ну й навіщо це їм, депутатам? Як навіщо? щоб судили по "справедливості "по їхній "справедливості". Подейкують про можливі вибори. Люди досить вже тих 73%. Ду-май-те!!!
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27.12.2024 08:25 Відповісти
А що вибір є між кого вибирати? Жулька, Бойко, Порох і ЗЕлене чмо. Прохох провів люстрацію- ні, а оце що сьогодні маємо і є тим чого не зробив порошня.Ну а зелене, просто вдосконалило.
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27.12.2024 10:01 Відповісти
А ви мабуть Порошенку чарівну паличку подарували, ну щоб він міг всі ваші потреби задовольняти? Для проведення будь яких змін треба ресурси і час, а також бажання самого населення до змін. В Україні бажання населення були чітко окреслені у 2019 році, тому до Порошенка ніяких питань бути не може. Він запропонував свої орієнтири, але вони підійшли дуже незначній частці населення, решта хотіла веселощів, а не змін. А люстрація 37 років минулого століття, про яку ви мрієте (вжик і всіх люстрували за допомогою трійок та без судів) реалізується саме зараз просто критерії цієї люстрації Вам схоже не подобаються, але Ви маєте розуміти, що швидка люстрація завжди приводить до "перегибов на местах".
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27.12.2024 16:01 Відповісти
Можно было бы сказать, что система полностью сгнила, но это не так, она работает, как часики,

потому, что система эта воровская и создавалась она ворами от власти, которые передают её из

рук в руки, вот уже 32 года, холят и лелеют её, она же их кормит и поит, а страну доит и гробит.

Латать дырки тут не получится, нужен хороший бульдозер, всё сравнять с землёй, потом

перепахать и только тогда, на чистых парах, можно строить новый дом.

Только вот где такого пахаря найти?
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27.12.2024 08:42 Відповісти
десь уже вже це проходили.....1917-й.... "мы "старый" мир разрушим.....разрушили это факт, що побудували знаем -звідтіля і коріння...
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27.12.2024 11:12 Відповісти
Вы сравниваете нос с пальцем, похоже, но, не то.

Тогда действительно уголовники и моральные уроды разрушили дворцы, уничтожили сливки общества, а из шариковых и швондеров создали советского человека, сегодня нужно сделать наоборот, разрушить хижины, утилизировать шариковых и швондеров, построить дворцы и создать нового Homo sapiens , это если коротко.
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27.12.2024 11:22 Відповісти
нужен хороший бульдозер, всё сравнять с землёй, потом

перепахать и только тогда, на чистых парах, можно строить новый дом.
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30.12.2024 21:23 Відповісти
сегодня нужно сделать наоборот, разрушить хижины, утилизировать шариковых и швондеров, построить дворцы и создать нового Homo sapiens , это если коротко
-----
Я на віть не питаю,хто все те мае зробити-хоча знаю, що знайдуться охочі...., а чо му бі ні, відповідальності то як завжди ніякою, ну окрім власної користі та вигоди...., но справа навіть не у цьому..., а як із " матеріалом", із кого ті "создатели" будуть "ліпити" того " Homo sapiensa"?
Добродію видаеться я бачу , що це дуже "проста" справа....)), тіпа, "что нам стоит дом построить-нарисуем будем жить..."
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30.12.2024 21:30 Відповісти
Українці як були холопами так і залишилися, а це тільки тому, що не вміють думати. Мені дуже шкода простих людей
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27.12.2024 09:03 Відповісти
... так дурні прості люди і наробили лиха... 85 відсотків простих не просто прості... Вони прості розумом... діями... бажаннями... І холопи тому... що дурні! І чого Ви їх жалієте?
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27.12.2024 11:21 Відповісти
клептократія
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27.12.2024 09:20 Відповісти
Не дивина, що потрібно піднімати податки, бо цих зелених потвор потрібно утримувати! А казали на військо - на військо! Виявляється що гроші є!
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27.12.2024 10:15 Відповісти
Пенсії по 100тис, трикімнатні квартири, цікаво скільки в них офіційні зарплати з преміями. І вони на своєму місці, а ви ухилянти та боягузи ідіть під Покровськ.
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27.12.2024 10:31 Відповісти
Обожнюю цю країну. Як на рахунок того щоб заборонити родичам чиновників обіймати державні посади, щоб хоч якось цю кланову систему зламати. А то ж вони крадуть там цілими династіями.
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27.12.2024 10:34 Відповісти
Уся ця мразота має бронь. Вони ж не ухилянти, звичайно. Це оті самі українські гниди. Нинішня влада - це вони.
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27.12.2024 10:40 Відповісти
Це цвіт нації, а всі інші ухилянти і челядь які їм винні
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27.12.2024 16:47 Відповісти
А може вона інвалід дванадцятого розряду...
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27.12.2024 11:29 Відповісти
Які ще службові квартири? Rвартири вони повинні купувати в кредит як і всі громадяни, зарплата яку ми їм платимо це їм дуже дозволяє
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27.12.2024 13:48 Відповісти
Чи законно це зроблено? Якщо так,то допис-це хайп автора,і,в такому разі,питання до законодавця
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27.12.2024 14:03 Відповісти
****!!! Буде в цій державі колись така влада,яка повідміняє всі ці хитрови...і закони з переписом майна на родствєніков і блізкіх знакомих?
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27.12.2024 14:35 Відповісти
Ні
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27.12.2024 16:46 Відповісти
Номенклатурні родини отримували пайки і харчувалися тим що і сьогодні абсолютно недоступне пересічним "українчикам", отримували будь які книги які видавалися будь де в СРСР задовго до того як вони потрапляли в бібілотеки, халявні квартири, машини без черги, будували дачі по найдешевшим державним розцінкам на будматеріали і виконані роботи в найкращих місцях України. У них було все про що тільки можна мріяти крім відносної свободи пересування і права власності на засоби виробництва. Джерелом багатства і добробуту була "вірність партії". Тобто влада, а не чесна праця... Нічого не змінилось за роки Незалежності. Хіба що "другі стали першими" і легалізували панівне становище класу чиновників. Ну от, наприклад, такий собі чиновник Смілянський який "керує Укрпочтою, отримує зарплатню яка в рази більше зарплатні Президента США. При цьому він не володіє нічим, але отримує прибутки з держаної структури (з народного майна!!!) які навіть не снилися бізнесменам. І так всюди в Україні. Бидло терпить і мріє "одипломити" дитинку "за три кабана" і влаштувати на "державну службу". Будь ким, будь де, аби тільки пропхатися в номенклатуру і гребти, гребти і ще раз гребти. Оце і є "прокацаплення України".
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27.12.2024 17:09 Відповісти
А до чого тут прокацаплення? Це совок. А так ви на 100% праві. Каста чиновників це світова проблема. В т.з. демократичних (по факту охлократичних) і недемократичних країнах це найбільша проблема, яка веде ці країни до занепаду.
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28.12.2024 16:38 Відповісти
Поясню. В 1928 році сталін видав закритий указ яким в Україні встановлювалася квота на національне представництво в усіх народно-господарських та партійних органах управління. 15% українців максимум. І ця квота свято виконується по сьогоднішній день. Наприклад в Кабміні Яценюка 66% жидів, 15% українців, 1% нацменшини і решта кацапи. Ітак вже декілька поколін. Станом на сьогодні, після 34 років Незалежності в кількість українських управлінців збільшилась до 15,5%. Тобто на 0,5%. І це в країні де 80% населення етнічні українці. Сталін ввів цю квоту для протидії "українському буржуазному націоналізму". Українця протягом всього совєцького часу не давали можливості робити карєру в Україні і розсилали фахівців по різним республікам совка. В Кабмін, наприклад, існують клани де чотири-пять поколінь кацапської або жидівської родини працюють виключно в Кабміні (наприклад "Розенко"). Наслідки керівництва українофобами катастрофічні. Ці "кабмінівці" стверджують що українці не здатні керувати власною державою, але докладають зусиль на фактичне збереження антиукраїнської квоти сталіна по сьогоднішній день... Нагадую, що в "першій сотні" зуйла 76 жидів, 14 кацапів, 1 мегрел (Арахамія), 1 негр (Беленюк) і всього 9 (девять!!!) українців. То яка це "незалежність" і що це за "національна держава" де корінне етнічне населення (80%!) представлене в парламенті на рівні "першої сотні слуг" лише 9 етнічними українцями? Прокацаплення і совок це синоніми. Одне без іншого не існує - кожний кацап совкодрочер і кожний совкодрочер прокацаплене падло. Воюють і платять драконівські податки українці...
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28.12.2024 21:47 Відповісти
Давайте хоть во время войны не будем сами себе сказки рассказывать---врать иными словами. Это у нас этническое. Как только в обойму попадаем---сразу по схеме. Грести под себя всё что попадает под руку. И тянуть туда в обойму родню---кум, сват, брат итд. Это нас и губит. И сгубит и скоро.
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27.12.2024 18:42 Відповісти
знайшли новину. В мене знайомий військовий до 22 року купив собі УБД, і потім отримав службову квартиру і землю. Потім її розслужебив і приватизував. Землю продав. Потім купив інвалідність і звільнився з ЗСУ. Виїхав до 22 року. Квартиру сдає.
Єдине з чим йому не пощастило - то з пособієм. Погана німеччина дала запит, а там ого-го яка пенсія в поганій Україні, і відмовила в виплаті. То жебракує там сердешний на укр. пенсію))
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27.12.2024 19:59 Відповісти
А чого він поперся в Дойчланд до 2022 року? І на яких підставах його там лишили ще й допомогу збирались платити?
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28.12.2024 16:41 Відповісти
Ось такі постійні новини(ухилянти, дезертири, міни, розкрадання, за 22 рік - сотня нових доларових міліонерів...) кажуть лише про одне - країні гаплик.
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27.12.2024 19:59 Відповісти
''Слава'' потужному Зеленському.
Квартири ''на халяву'' і бронь від армії - прокурорам, суддям, поліцейським, митникам.
На війну - патріоти, добровольці, прості селяни і міщани.
Слава, гроші, земля, майно і уся влада 95 кварталу та їхнім друзям.
Так вирішив ''мудрий'' народ... щоб допомогти ***** і москальським окупантам.
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28.12.2024 00:53 Відповісти
Менти, прокурори, судді, нардепи ... - то паразити на тілі нашої Батьківщини, що спливає кров"ю.
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28.12.2024 13:58 Відповісти
 
 