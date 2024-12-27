Доба на Запоріжжі: ворог обстріляв 11 населених пунктів, завдав ракетного удару по обласному центру

Минулої доби, 26 грудня, російські загарбники завдали 287 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Ворог здійснив ракетний удар по Запоріжжю. А також:

148 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Ольгівське, Малинівку та Новодарівку;

6 обстрілів з РСЗВ накрили Лобкове, Гуляйполе, Новоданилівку та Малу Токмачку;

132 артобстріли завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Білогір'я, Малинівки, Малої Токмачки, Новодарівки, Ольгівського та Малинівки.

"Надійшло 19 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", - додав Федоров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки удару БПЛА "Молнія" по Харкову: дрон влучив у двір 16-поверхівки в Індустріальному районі. ФОТОрепортаж