Минулої доби найбільша інтенсивність боєзіткнень відзначалася на Покровському напрямку. На Куп’янському – противник намагався покращити тактичне положення, - ОСУВ "Хортиця"

Протягом доби ворог атакував позиції Сил оборони на Покровському, Харківському, Сіверському, Куп'янському, Лиманському, Курахівському та Времівському напрямках. Тривають бойові дії в міській забудові Торецька та Часового Яру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Хортиця"

Штурмові групи противника на Покровському напрямку атакували позиції Сил оборони в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Новоєлізаветівки, Даченського, Відродження, Шевченко, Піщаного, Лисівки, Сонцівки та Новотроїцького. Наразі тривають заходи з виявлення та знищення штурмових груп противника, що намагалися інфільтруватися в наші бойові порядки. Противник – продовжує накопичувати сили для подальших атак.

Штурмові групи противника безуспішно атакували наші позиції у Вовчанську та в районі Стариці – на Харківському напрямку, а також в Білогорівці та в районі Григорівки – на Сіверському напрямку: усі атаки відбиті.

На Куп’янському напрямку – противник намагався покращити тактичне положення в районах Піщаного, Колісниківки, Лозової та Кругляківки: успіху не мав.

В напрямку Ковалівки, Новоєгорівки, Тернів, Зеленого Гаю, в Макіївці та в Серебрянському лісі противник проводив штурмові дії - на Лиманському напрямку: атаки противника захлинулися.

В міській забудові Торецька та Часового Яру противник, не зважаючи на численні втрати, продовжує атакувати наші позиції, руйнуючи при цьому залишки інфраструктури міст. За підтримки бронетехніки противник проводив штурмові дії в напрямку Ступочок: знищені та пошкоджені 4 танки та 9 ББМ противника.

На Курахівському напрямку – зберігається висока активність противника: в районах Дальнього, Дачного та в міській забудові Курахового тривають важкі бої, противник намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ.

Тривають бої на Времівському напрямку: українські оборонці самовіддано протистоять атакам противника в районах Костянтинопольського, Розливу, Костянтинополя, Времівки та Нового Комара. Штурмові групи противника й надалі намагаються інфільтруватися в наші бойові порядки. В цих районах тривають заходи з виявлення та знищення штурмових груп противника.

Втрати ворога на за добу на Східному напрямку становлять:

особового складу – 1253;

танків – 13;

бойових бронемашин – 15;

гармат і мінометів – 18;

протитанкових засобів – 3;

засоби ППО – 1;

автомобільної техніки – 61;

спеціальної техніки – 44;

укриттів – 216;

склади боєприпасів – 3;

склади ПММ – 6.

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