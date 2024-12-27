Вдалим моментом для переговорів з РФ буде, коли вона ослабне через санкції, а економіка та армія України стануть сильнішими, - Порошенко

Лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко вважає, що для будь-яких переговорів з Росією Україна має посилити армію та свою економіку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "5 каналу".

Він згадав слова Валерія Залужного, який казав, що війна ділиться на декілька етапів.

"Етап перший, як Путін це називав, було "сокрушение" або "знищення". Це те, чим займалася Росія в перші два місяці війни. Вони йшли з парадними костюмами, з медалями для того, щоб провести парад через 2-3 дні або 2-3 тижні. Вони не атакували енергетику, вони не атакували лікарні, вони не атакували заклади освіти. Вони це намагалися зберегти для себе", - сказав Порошенко.

Проте, за словами лідера "ЄС", цей сценарій зруйнувала хоробрість українського народу та західне озброєння.

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"Коли ми відкинули їх від Києва, закінчився перший етап. Почався другий етап – те, що відбувалося в Херсонській і Харківській області. Це літо-осінь 2022 року. Він називається "контрнаступ". Що забезпечило цей успіх? Мудрість, хоробрість і єдність українського народу, ефективність дій Збройних Сил і Хаймарси, які ми отримали від американців. Вони знищили і російські склади, і російські центри управління. І росіяни тікали з Херсонської і Харківської областей. Чим нам треба було скористатися. Тоді, коли Україна сильна, треба було підписувати мир і ставити умови негайного звільнення української землі", - продовжив п'ятий президент.

На його думку, Путін міг на це піти, оскільки боявся військової поразки.

"Тоді ще не було "лінії Суровікіна", ще не було мобілізації, ще були позиції, і вони ще не навчилися сліпити Хаймарси. Але наприкінці 22-го року вони навчилися. І етап Хаймарсів закінчився. Це призвело до третього етапу війни, який називається "виснаження". Це – ракетні атаки на об’єкти критичної інфраструктури, знищення енергетики, блекаути по всій країні, жертви серед цивільного населення через ракетні атаки. Це не дуже вдалий час для переговорів про мир.

Для цього ми маємо стати сильнішими. Росія має ослабнути через санкції, через посилення Збройних Сил України, через посилення української економіки", - підсумував Порошенко.

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