Вдалим моментом для переговорів з РФ буде, коли вона ослабне через санкції, а економіка та армія України стануть сильнішими, - Порошенко
Лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко вважає, що для будь-яких переговорів з Росією Україна має посилити армію та свою економіку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "5 каналу".
Він згадав слова Валерія Залужного, який казав, що війна ділиться на декілька етапів.
"Етап перший, як Путін це називав, було "сокрушение" або "знищення". Це те, чим займалася Росія в перші два місяці війни. Вони йшли з парадними костюмами, з медалями для того, щоб провести парад через 2-3 дні або 2-3 тижні. Вони не атакували енергетику, вони не атакували лікарні, вони не атакували заклади освіти. Вони це намагалися зберегти для себе", - сказав Порошенко.
Проте, за словами лідера "ЄС", цей сценарій зруйнувала хоробрість українського народу та західне озброєння.
"Коли ми відкинули їх від Києва, закінчився перший етап. Почався другий етап – те, що відбувалося в Херсонській і Харківській області. Це літо-осінь 2022 року. Він називається "контрнаступ". Що забезпечило цей успіх? Мудрість, хоробрість і єдність українського народу, ефективність дій Збройних Сил і Хаймарси, які ми отримали від американців. Вони знищили і російські склади, і російські центри управління. І росіяни тікали з Херсонської і Харківської областей. Чим нам треба було скористатися. Тоді, коли Україна сильна, треба було підписувати мир і ставити умови негайного звільнення української землі", - продовжив п'ятий президент.
На його думку, Путін міг на це піти, оскільки боявся військової поразки.
"Тоді ще не було "лінії Суровікіна", ще не було мобілізації, ще були позиції, і вони ще не навчилися сліпити Хаймарси. Але наприкінці 22-го року вони навчилися. І етап Хаймарсів закінчився. Це призвело до третього етапу війни, який називається "виснаження". Це – ракетні атаки на об’єкти критичної інфраструктури, знищення енергетики, блекаути по всій країні, жертви серед цивільного населення через ракетні атаки. Це не дуже вдалий час для переговорів про мир.
Для цього ми маємо стати сильнішими. Росія має ослабнути через санкції, через посилення Збройних Сил України, через посилення української економіки", - підсумував Порошенко.
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А ми для кого зберігаємо кацапську енергетику?
Просто треш якийсь...
треш буде коли вони зроблять себе ще раз
про незламний грудень? чи потужний план у січні?
прохрипів гундос до Пороха
і зброї їм косоокі дають більше і швидше ніж нам. плюс м*ясо.
і від війни не втомлюються як бюргери.
то коли наступить вдалий момент?
Військова підтримка Халіфи Хафтара з боку пітьми наразі можлива лише через авіабазу Хмеймім у Сирії, про подальшу присутність на якій пітьма вирішує питання з лідером ХТШ та Туреччиною.
У Європі розуміють, що для них новий розклад у Сирії - це шанс значно знизити залежність від російської нафти та завдати удару по економіці пітьми. Головний дипломат Євросоюзу Кая Каллас 16 грудня заявила, що порушить питання про закриття рашистських баз у Сирії з новим керівництвом країни, оскільки деякі міністри закордонних справ ЄС під час зустрічі в Брюсселі заявили, що «це має бути умовою для нового керівництва Сирії, щоб вони позбулися від рашистського впливу». "Це база, з якою вони також ведуть свою діяльність щодо Африки", - додала Кая Каллас.
Тим не менш, до інавгурації Дональда Трампа питання рашистських баз у Сирії залишиться невирішеним, оскільки морський порт Тартус і авіабаза Хмеймім можуть стати «розмінною монетою» у низці питань.
"Я вважаю, що вузьке вікно можливостей закінчити війну зараз настане. Що нам треба зробити? Те, що зробить Трамп, я собі уявляю. Аргументи у Трампа для ***** є. Але українці мають зробити свою домашню роботу. Ми не маємо права дозволити собі бути слабкими. Бо якщо ми слабкі, у ***** відсутня мотивація закінчити війну. Жертви, які платить рф, йому байдужі. Гроші, які втрачає росія, йому байдужі. Він помішаний на війні. Він збожеволів від крові. І Україна має бути сильною для того, щоб це зупинити.
Трамп - це людина результату, людина дії. З одного боку - це дає для України дуже великий шанс, що цей результат буде досягнутий. З іншого боку - це дуже вузьке вікно можливостей, які нам аж ніяк не можна згаяти.
Я наведу вам такий приклад. В республіканській більшості в Конгресі близько ста конгресменів-республіканців твердо підтримують Україну. Близько 90 людей проти нас. Це найбільша цифра. І це поразка боротьби за двопартійну підтримку, яку, на жаль, зазнала діюча українська влада. І є трохи більш як 30 конгресменів, які коливаються, які не визначилися. От зараз серед цих трохи більше ніж 30 конгресменів-республіканців вирішується голосування більшості по українському питанню. І поки що ми не виграли цілу низку питань".
П.Порошенко, зокрема, нагадав про ініціативу президента Байдена щодо виділення Україні 24 мільярдів доларів, яку Конгрес не підтримав.
"А чому Конгрес не підтримав? В тому числі, я вважаю, що українська переговорна група (яку очолюва Єрмак) мала працювати по-іншому", - наголосив Порошенко.
"Друга позиція була - продовжити для нас ленд-ліз. Ленд-ліз - це означає, що все, що є на складах, ми мали б доступ до цього і отримали. Зараз триває наступ росії на декількох ключових напрямках. Крім фортифікаційних споруд, нам потрібні мінні загородження, мінні поля, для цього потрібні протипіхотні міни і установки для дистанційного мінування. Вони є на складах, їх дуже багато. І по ленд-лізу ми могли це отримати, а значить, зробити непрохідною другу, третю лінію оборони", - зауважив він.
Порошенко вважає, що треба посилити роботу щодо санкцій проти росії і використання доходів від заморожених активів.
"Зараз треба залучити всіх у парламентський діалог. Ми можемо боротися за двопартійну підтримку, для нас це питання життя і смерті. І для цього ми маємо виконати свою домашню роботу.
Яке перше питання ставить нова американська адміністрація? Це - корупція в Україні. І для влади це погана новина, бо вони в США знають набагато більше, ніж наша влада собі уявляє. Чіткий аудит, який вони планують провести - вони вже знають, де шукати і що шукати. Їх у першу чергу цікавить, як працювали з грошима американських платників податків. Я думаю, що українській владі треба дуже ретельно готуватися до звіту, бо ми ризикуємо, що країна залишиться із значно меншим рівнем воєнної, оборонної і фінансової підтримки", - резюмував Порошенко.
https://www.youtube.com/watch?v=rUJmM9H_tlY Повне інтерв'ю доступне за цим посиланням
все інше популізм
Як українська армія може посилитися в умовах все більших проблем з мобілізацією і великою імовірністю припинення військової допомоги від США від нової адміністрації Трампа?
З зазначеного можна сказати що вдачний момент для переговорів з РФ вже минув, чи пан Поршошенко вважає вдачним моментом для переговорів коли війська РФ будуть стояти у стін Дніпра чи Києва?
До той поры, пока быдлостан не выведет своих орков с территории Украины и не возвратит ей все украденные территории, любые разговоры о переговорах - это пустая болтовня и провокация.
Вы должны понять одну истину - если отдать путлеру хоть один сантиметр украинской земли, то ядерной войны не избежать!
"Не дайте загнати себе в депресуху, бо цього чекає ворог!"
https://youtu.be/rUJmM9H_tlY?si=Vt0skCcUkBmr_eHU Повна версія підсумкового інтерв'ю Петра Порошенка вже на Youtube "5 каналу".
Маю розчарувати та засмутити всіх, хто чекає урочистого завершення російсько-української війни.
Його не буде.
Україні треба думати не про меню на банкеті з цього приводу, а про зміцнення власних позицій. Просто зараз.
Поки цього нема. Є офісно-президентська республіка та проекція її впливу на різні сфери нашого життя, включаючи Сили оборони України.
Ми витримали спільними зусиллями найстрашніший удар у лютому 2022го, і зараз потребуємо відчуття "єдиного човна"
З цим є проблеми.
Вірте в наших захисників і не чекайте легких сценаріїв, бо їх нема.