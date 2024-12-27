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Російські розробники ракети "Орєшнік" використовують західні технології, - The Financial Times

Російські виробники

Російська балістична ракета Орєшнік була виготовлена ​​на підприємствах, які використовують західне обладнання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Financial Times.

Два провідних російських інститути  збройової техніки - Московський інститут теплотехніки (МІТ) та концерн "Сузір'я" - розмістили оголошення про пошук співробітників, знайомих із системами металообробки німецьких і японських компаній.

Як дослідило видання, у вакансіях МІТ у 2024 році, зазначається, що компанія використовує системи японської Fanuc та німецьких Siemens та Heidenhain. Усі три компанії виробляють системи управління для верстатів із числовим програмним управлінням (ЧПУ).

Аналогічне обладнання використовує і "Сузір'я": в оголошенні з вакансіями компанія вимагала від потенційних співробітників знати системи ЧПУ цих компаній.

Ще одна компанія, що бере участь у виробництві "Орєшніка" – "Титан-Барікади" – публікувала фотографію, на якій видно робітника, що стоїть перед пристроєм з логотипом Fanuc. Наголошується, що навіть компанія "Стан", яка намагається розвивати російське виробництво верстатів із ЧПУ, в оголошеннях вказує, що використовує обладнання Heidenhain.

Росія тривалий час покладалася на іноземні верстати, попри спроби створити вітчизняні альтернативи. У той час, як Кремль купував великі обсяги високоточного металообробного обладнання з Китаю, засоби управління для його роботи, як і раніше, закуповуються на Заході.

Хоча експортний контроль уповільнив потік цих товарів у  Росію, за даними FT, з початку 2024 року в країну надійшло поставок на суму не менше 3 млн доларів, включаючи компоненти Heidenhain, зокрема військовим виробникам.

Ракета "Орєшнік": що відомо

"Орєшнік" -  ймовірна російська балістична ракета середньої дальності (IRBM), яка, за даними українських військових, може розвивати швидкість понад 12 300 км/год. Ракета оснащена шістьма бойовими частинами, кожна з яких, як повідомляється, містить суббоєприпаси. Її характеризують як надзвичайно складну для перехоплення, хоча сучасні системи протиракетної оборони розроблені для протидії такому типу озброєння.

При цьому зазначається, що результат дослідження уламків балістичної ракети середньої дальності "Орєшник", якою РФ вдарила по Дніпру 21 листопада, показав, що це не найновіша розробка, яка тільки-но була створена.

Видання  Financial Times стверджує, що Росія вдарила по Дніпру не "Орєшніком", а модифікованою ракетою середньої дальності RS-26 "Рубєж".

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Автор: 

росія (65191) технології (813) балістичні ракети (409)


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Топ коментарі
+13
Оце так несподіванка ! На 11-й рік "ссанкцій" виявляється , що у кацапів і бабло є і західні технології , які вони на це бабло спокійно купують ...
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27.12.2024 10:17
+10
санкції працюють...еге ж ?
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27.12.2024 10:16
+9
зрозуміло чому Щольц не дозволяє бити по цих заводах
-треба заробляти на обслуговуванні німецького обладнання
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27.12.2024 10:22
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санкції працюють...еге ж ?
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27.12.2024 10:16 Відповісти
конечно,продавцы технологий просто гребут бабло в разы активнее,война период подйома для тех кто имеет возможность предлагать
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27.12.2024 13:07 Відповісти
Оце так несподіванка ! На 11-й рік "ссанкцій" виявляється , що у кацапів і бабло є і західні технології , які вони на це бабло спокійно купують ...
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27.12.2024 10:17 Відповісти
зрозуміло чому Щольц не дозволяє бити по цих заводах
-треба заробляти на обслуговуванні німецького обладнання
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27.12.2024 10:22 Відповісти
чому у московитів є все а у нас нема нічого?
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27.12.2024 10:28 Відповісти
А чому ми самі не розробляємо і виробляємо ті ж ******* верстати, а замість цього експортуємо сировину?
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27.12.2024 10:40 Відповісти
******* верстати - це еволюція , а не ,,бац" і розробив на порожньому бекграунді ******** верстат, це як безграмотний Калашніков зробив автомат.
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27.12.2024 11:00 Відповісти
По вашому взагалі нікуди не рухатися, відмовитися навіть від "еволюції" і продовжувати продавати руду і сємки, а за тонну-дві руди купувати бюджетний китайський смартфон? І до речі, ******** технологічний розвиток я б не називав еволюцією, тут радше еспоненційне зростання, тому дуже важливо не пасти задніх, а намагатися знайти свою нішу в ********* світі.
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27.12.2024 11:24 Відповісти
Звісно , розвиток не лінійний , але з часів кінця совка у нас відсутня школа верстатобудування , а надолужити втрачене вкрай важко, і з нашою економікою краще знайти якусь нішу , а будувати верстати , це не наше , вірніше це можливо , але не раціонально .
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27.12.2024 11:34 Відповісти
"Капіталісти продадуть нам мотузок, на якому ми їх повісимо"
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27.12.2024 10:31 Відповісти
яка несподіванка...
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27.12.2024 10:47 Відповісти
Секрет Полішинеля. Все що більш менш їздить і літає в Рашці працює на західних технологіях. Вони безталанні варвари.
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27.12.2024 10:55 Відповісти
Не панікуєм.. в нас є Булава. Всьо.

Дивимся в вікна як блискає.. то кацапські понти.. вони знайшли записи вченого Тесли.. вловили момент.. і шоу.. Вот и Весь орешник.. переминаязь з ноги на ногу перднув пудлеборд.
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27.12.2024 11:01 Відповісти
В середині 90-х занесло мене в мацкву на міжнародну виставку по металообробних верстатах. Була вона на ВДНХ, займала декілька центральних павільонів. Чого там тільки не було! На той час саме "супер". Десь більше 100 компаній. росію представляв лише один завод з Іваново. Найубогіша експозиція на всій виставці, верстати шось навкшатл ДІП-100, тільки добре пофарбовані і з лейблом якогось СП. Не думаю, шо за ці роки на расєє в тій галузі стали виробляти шось своє.
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27.12.2024 11:05 Відповісти
Капіталісти продають росії мотузку, на якій потім їх і повісять.
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27.12.2024 11:21 Відповісти
Ну а де ж беруться мікрочіпи? Те що москалі випускають,його не вистачить.І те що випускають,базується на західному.
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27.12.2024 11:24 Відповісти
Та ти шо!
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27.12.2024 11:26 Відповісти
https://fakeoff.org/history/sekrety-stalinskoy-industrializatsii Секреты сталинской индустриализации.
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27.12.2024 11:56 Відповісти
Найбільший секрет, що розплата за індустріалізацію був Голодомор.
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27.12.2024 11:59 Відповісти
непритомні, ваш вихід. Включайте ваші заготовки:

- "яке право Україна має вимагати санкції, коли не перерізані труби в словаччину і угорщину"

- "санкції не працюють миттєво, треба почекати ще кілька років"

- "жабу треба варити повільно"
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27.12.2024 13:13 Відповісти
Спецслужби США та Европи звісно ж нічого не бачать. Мабуть тому що ними керують багатії.
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27.12.2024 13:43 Відповісти
 
 