Російські розробники ракети "Орєшнік" використовують західні технології, - The Financial Times

Російська балістична ракета Орєшнік була виготовлена ​​на підприємствах, які використовують західне обладнання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Financial Times.

Два провідних російських інститути збройової техніки - Московський інститут теплотехніки (МІТ) та концерн "Сузір'я" - розмістили оголошення про пошук співробітників, знайомих із системами металообробки німецьких і японських компаній.

Як дослідило видання, у вакансіях МІТ у 2024 році, зазначається, що компанія використовує системи японської Fanuc та німецьких Siemens та Heidenhain. Усі три компанії виробляють системи управління для верстатів із числовим програмним управлінням (ЧПУ).

Аналогічне обладнання використовує і "Сузір'я": в оголошенні з вакансіями компанія вимагала від потенційних співробітників знати системи ЧПУ цих компаній.

Ще одна компанія, що бере участь у виробництві "Орєшніка" – "Титан-Барікади" – публікувала фотографію, на якій видно робітника, що стоїть перед пристроєм з логотипом Fanuc. Наголошується, що навіть компанія "Стан", яка намагається розвивати російське виробництво верстатів із ЧПУ, в оголошеннях вказує, що використовує обладнання Heidenhain.

Росія тривалий час покладалася на іноземні верстати, попри спроби створити вітчизняні альтернативи. У той час, як Кремль купував великі обсяги високоточного металообробного обладнання з Китаю, засоби управління для його роботи, як і раніше, закуповуються на Заході.

Хоча експортний контроль уповільнив потік цих товарів у Росію, за даними FT, з початку 2024 року в країну надійшло поставок на суму не менше 3 млн доларів, включаючи компоненти Heidenhain, зокрема військовим виробникам.

Ракета "Орєшнік": що відомо

"Орєшнік" - ймовірна російська балістична ракета середньої дальності (IRBM), яка, за даними українських військових, може розвивати швидкість понад 12 300 км/год. Ракета оснащена шістьма бойовими частинами, кожна з яких, як повідомляється, містить суббоєприпаси. Її характеризують як надзвичайно складну для перехоплення, хоча сучасні системи протиракетної оборони розроблені для протидії такому типу озброєння.

При цьому зазначається, що результат дослідження уламків балістичної ракети середньої дальності "Орєшник", якою РФ вдарила по Дніпру 21 листопада, показав, що це не найновіша розробка, яка тільки-но була створена.

Видання Financial Times стверджує, що Росія вдарила по Дніпру не "Орєшніком", а модифікованою ракетою середньої дальності RS-26 "Рубєж".

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