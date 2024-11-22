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Новини Війна
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РФ вдарила по Дніпру ракетою "Рубеж", а не заявленим "Орешником", - FT

Росія вдарила по Україні саме ракетою

Росія атакувала Дніпро 21 листопада саме міжконтинентальною балістичною ракетою РС-26 "Рубеж".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Financial Times.

Високопоставлений український військовий чиновник заявив, що Росія вдарила по місту Дніпро саме ракетою РС-26 "Рубеж", а не "Орешник", про що казав російський диктатор Путін.

Вона має радіус дії до 6000 км.

Також читайте: США допомогли Україні підготуватися до запуску РФ експериментальної балістичної ракети, - Білий дім

РФ застосувала проти України балістичну ракету

21 листопада 2024 року Повітряні сили заявили, що війська РФ завдали удару міжконтинентальною балістичною ракетою.

Водночас на Заході поки не підтверджують таке застосування.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що РФ застосувала нову ракету.

21 листопада 2024 року Повітряні сили заявили, що війська РФ завдали удару міжконтинентальною балістичною ракетою.

Водночас на Заході поки не підтверджують таке застосування.

У ЄС сказали, що використання Росією міжконтинентальної балістичної ракети по Україні є черговою ескалацією з боку Кремля та свідчить про те, що диктатор РФ Володимир Путін не має наміру вести мирні переговори, а грає в "ядерну авантюру".

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія 21 листопада випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік", вдаривши нею по Дніпру.

У Кремлі сказали, що за пів години до запуску балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" Росія попередила США про ракетний удар по Україні.

26 листопада рада Україна-НАТО збереться на зустріч через перше застосування РФ для удару по Україні експериментальної балістичної ракети.

Також читайте: Виступ Путіна про застосування "Орєшніка" є фактичним визнанням провини у звірствах проти українців, - МЗС

Автор: 

обстріл (28284) росія (64969) балістичні ракети (400)


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Топ коментарі
+19
РФ вдарила по Дніпру ракетою "Боярышник", а не заявленим "Орешником"
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22.11.2024 10:53
+14
Поки путін не визнав, що бахнув по Україні МБР вся Західна преса писала, що це українцям ледь не привидилось і не було ніякої міжконтенинтальної ракети.
Тепер пишуть, що була але не та про яку заявив путін - ніби є якась різниця. Отака вона "вільна" західна преса, що згори накажуть - про те й напишуть.
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22.11.2024 11:05
+12
Перефарбувати "совок" і змінити назву-це все на що здатна русня в технічному і політичному плані.
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22.11.2024 11:00
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РФ вдарила по Дніпру ракетою "Боярышник", а не заявленим "Орешником"
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22.11.2024 10:53 Відповісти
Кокошніком)
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22.11.2024 11:19 Відповісти
Валєжнік
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22.11.2024 11:40 Відповісти
Х..йлошнником
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22.11.2024 11:50 Відповісти
Це гойда - що росія тепер на іншому континенті від України - а інакше для чого використовувати МІЖ-Континентальну ракету?
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22.11.2024 12:52 Відповісти
А возможно какой то иранской или северокорейской херней.
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22.11.2024 10:53 Відповісти
Та вже знайшли деталі, які належать тому класу ракет, а не з чогось "супер-пупер" нового.
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22.11.2024 10:55 Відповісти
Міжконтинентальна балістична ракета РС-26 "Рубеж" літає на таку маленьку відстань?
Модернізована...?
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22.11.2024 11:00 Відповісти
Злили 10 тон керосину, дальність зменьшилась...
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22.11.2024 11:26 Відповісти
Там ракетний двигун - твердопаливний, 3-х ступеневий,,,
Із якої "ступені" злили?
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22.11.2024 11:37 Відповісти
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22.11.2024 11:45 Відповісти
Відпиляли одну ступєнь, бачу у вас з чувством гумору завсім швах.
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22.11.2024 11:47 Відповісти
там смайлик в кінці можна замінити для Вас на слово "жарт"
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22.11.2024 11:49 Відповісти
ще й пиляли ножовкою!
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22.11.2024 11:52 Відповісти
Маск навчив, як відключити дві ступені з трьох!
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22.11.2024 12:15 Відповісти
Вікі пише про дальність 2000-6000, хоча від Капустиного Яру до Дніпра менше 1000, трохи не відповідає заявленим ттх.
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22.11.2024 11:29 Відповісти
може цілили не по Дніпру? а далі?
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22.11.2024 11:31 Відповісти
Не думаю, тоді велика імовірність що впала би в полях.
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22.11.2024 12:44 Відповісти
Перефарбувати "совок" і змінити назву-це все на що здатна русня в технічному і політичному плані.
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22.11.2024 11:00 Відповісти
Вони жигуля нового зробити не можуть, який там "орешнік"...
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22.11.2024 11:27 Відповісти
Зараз так званий "Жигуль", це китайський внедоріжник.
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22.11.2024 11:42 Відповісти
Поки путін не визнав, що бахнув по Україні МБР вся Західна преса писала, що це українцям ледь не привидилось і не було ніякої міжконтенинтальної ракети.
Тепер пишуть, що була але не та про яку заявив путін - ніби є якась різниця. Отака вона "вільна" західна преса, що згори накажуть - про те й напишуть.
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22.11.2024 11:05 Відповісти
Високопоставлений український військовий чиновник заявив, що Росія вдарила по місту Дніпро саме ракетою РС-26 "Рубеж", а не "Орешник", про що казав російський диктатор Путін. Джерело:
І до чого тут твій висер про "вільну" західну пресу? діарея?
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22.11.2024 11:10 Відповісти
На їж, тільки не обляпайся, якщо для тебе важлива лише назва, бо не підтверджувалось саме використання МБР. Але слідкуючи за хронологією, тим же американцям росіяни повідомили про застосування за пів години, і про це говорили вчора на брифінгу у Вашингтоні.
Захід не підтверджує використання міжконтинентальної балістичної ракети Росією Джерело:
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22.11.2024 11:32 Відповісти
*До того як путін визнав застосування, західні змі писали ось таке(хоча повторюсь, їм ще до удару було відомо про застосування мбр):
https://censor.net/ua/news/3521134/udar_mijkontynentalnoyu_balistykoyu_zahid_ne_pidtverdjuye
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22.11.2024 11:39 Відповісти
Придурку, преса тут яким боком? Такі заяви від офіційних осіб можливі лише після експертизи і отримання незаперечних доказів. Коли був удар, коли вже завершені експертизи? Поки нема доказів, нема й підтвердження. Про то й мова!
А те, що кацапи щось там попередили то ти звідки знаєш? Тебе ЦРУ повідомило чи Держдеп? Тим більше, кацапи попередили...
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22.11.2024 11:41 Відповісти
Ти ідіот? Та ж преса посилається на "не названих" чиновників. Чи тобі аби щось висрать?
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22.11.2024 11:44 Відповісти
це взагалі незрозумілий інсайт "не названий чиновник", щось тіпо: "на дєрєвню дєдушкє"... НЕ то все маячня.
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22.11.2024 11:49 Відповісти
Якби путін не визнав, з тебе і далі робили дурака, що ніякої МБР не було. А яку назву має комплекс, який запустив цю ракету - мені як і більшості "фіолетово".
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22.11.2024 11:52 Відповісти
Ще раз, до чого твій висер про "вільну" пресу? Ти запитання не помітив? Преса яким боком? Претензії до неї які? Чи найвільніший для тебе єдиний марахфон під керівництвом ОПи? Ну тоді зрозуміло?
І ще раз: офіційних заяв не буде, поки не буде беззаперечних доказів. А західна "невільна" преса друкує ту інформацію, яку отримує з РІЗНИХ джерел а не лише з ОПи, при цьому вказуючи на ці джерела. Інколи джерела вважають за потрібне бути невідомим, мають на то право. А ти вже думай, якщо здатен.
****, як в тої зеленої мерзоти є - всі їм винні, тільки не вони. Ти як, шашлики вже замаринував?
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22.11.2024 12:03 Відповісти
А до того, що ця ж преса спокійно публікувала російські фейки ніби Азов це нацистьке угрупування і як результат була введина заборона на надання їм західної зброї, яку зняли лише влітку.
І ця ж преса розповідала, що не можна передавати затриманого ублюдка яна петровського з дшрг русич, бо в Україні можливе не гуманне ставлення до нього.
Ця ж преса публікувала, що Ізраіль вбив ракетою в лікарні Гази 500 людей, чим збурила антиізраілські протести по всьому Світу. Правда через тиждень з'ясувалось, що ракета летіла з території Палестини і ймовірно це сталося через падіння однієї з ракет, якими обстрілювали Ізраіль.
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22.11.2024 13:08 Відповісти
Захід не хоче тригирити антиросійські настрої в своїх країнах, щоб відповідно не реагувати на дії росії. Ось до чого тут преса.
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22.11.2024 13:15 Відповісти
"Тепер пишуть, що була але не та про яку заявив путін..."
Ну то й що, що "не та"? Але ж заявив, тобто зобов'язання перед "міжнародними партнерами" виконав. Можна знімати санкції.
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22.11.2024 12:19 Відповісти
"Хоть кто-то ещё считает Верховную Раду центром принятия решений", - https://suspilne.media/885631-deputati-pidtverdili-so-zasidanna-radi-skasuvali-cerez-zagrozu-rosijskogo-udaru/ нардеп Железняк об отмененном заседании парламента из-за угрозы ракетного удара
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22.11.2024 11:13 Відповісти
Американці будуть триматися за версію ''орішника'', бо за МБР потрібна зовсім інша реакція. А америка реагувати не хоче-бо ескалація. І враховуючи що вона ще й гарант ''будапешту'' то американці обкакалися.
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22.11.2024 11:17 Відповісти
На справді спор ні про що, ці ракети мають тільки різні по розмірам двигуни, що перетворює ракету середньої дальності в МБР.
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22.11.2024 11:30 Відповісти
Підписуючи будапештський меморандум наше совкове керівництво не вчитувалось в написане. А там нияких гарантій про вступ у війну на стороні України в разі нападу. Зато мудрий малороський нарід голосував за комунятських виродків, які загравали з паРашею. А треба було поступити як наші сусіди - вступити в НАТО. От Вам і результат, ублюдки атакують Україну а в сторону балтійських країн
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22.11.2024 11:32 Відповісти
Не вчитувалось? Все вони розуміли, їх купили як повій дешевих, ...віддайте зброю і робіть в країні що вам заманеться... тут і почалось пограбування, з"явився наш "колхозний олігархат", ви подивіться хто 30 років при владі, одні й ті кучмівськи викормиши скрізь, вони й ЗЕ того протягнули, благо для них, нарід як був тупорилим так і залишився. То була державна зрада, і що, когось шукають? Отож, все на мазі...
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22.11.2024 11:43 Відповісти
знайшли шматки від "Булави (Р-30)", але то була "Рубєж (РС-26)". 😊
перша базується на підводчовнах, а друга на колесах.
то що ж то таке було? 👀
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22.11.2024 11:19 Відповісти
Там вроде были разделяющиеся боевые части?
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22.11.2024 11:21 Відповісти
с болванками с металу
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22.11.2024 11:35 Відповісти
А хтось хотів повірити пуйлу, що він вдарив якимось "Орешніком"? Там машка алканавтка розігривала комбінацію, що ніби хтось зателефонував і розмову почули в мікрофон і є такі, що навіть повірили. Ніколи не вірте кацапам, він як дихне, так збреше. Це вбивця, терорист і брехун!
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22.11.2024 11:24 Відповісти
Люди нічому не навчаються, а на дурня не потрібен нож...
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22.11.2024 11:32 Відповісти
Совковим пионером вдарили. Кацапстан нічого нового зробити не може, тільки назви міняє, а ттх путлер на ходу вигадує.
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22.11.2024 11:49 Відповісти
Чому не може? Згадайте "Бурєвєстнік", що так гарно вибухнув у 19-му році в Сєвєродвінську, ще й прихопив з собою топових вчених. Зробили ж
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22.11.2024 12:01 Відповісти
Війна континентів. Мавпи можуть мікроскопом цвяхи забивать, Дніпро континент - мразота кончена.
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22.11.2024 12:00 Відповісти
Орєшнік-матрьошнік, пох - головна ціль досягнута - дозвіл на удари по парашії відізвано...
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22.11.2024 12:17 Відповісти
Ще один такий удар - і санкції знімуть.
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22.11.2024 12:22 Відповісти
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22.11.2024 12:31 Відповісти
Весь світ роками обговорює що напишуть пара сотень Арестовичів з дюжини газет. Це ненормально. Показує наскільки тупий цей світ і барани які її населяють.
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22.11.2024 13:15 Відповісти
Мінімальна дальність ракети "Рубіж" 2000 км тож розтолкуйте нам таку *****; як можна було такою ракетою влучити по м. Дніпро, якщо від Дніпра до Ахтюбінська, звідки був пуск, близько 500 км?
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22.11.2024 13:19 Відповісти
Какой Ахтюбинск. Видео пуска с Байконура показывают.
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22.11.2024 15:20 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3521385/raketnyyi-poligon-kapustyn-yar-u-rosiyi-atakuvaly-bezpilotnyky-scho-vidomo
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22.11.2024 17:47 Відповісти
Треба відкрутити путлеру "орешкі"
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22.11.2024 14:00 Відповісти
"ранці 21 листопада російські війська атакували місто https://www.unian.ua/pogoda/news/pogoda-dnipro-na-19-listopada-ogolosili-i-riven-nebezpeki-shcho-stalosya-novini-dnipra-12824697.html Дніпро ракетами різних типів. Зокрема, з Астраханської області РФ було запущено міжконтитентальну балістичну ракету, https://t.me/kpszsu/23380 повідомляють Повітряні сили ЗСУ."
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22.11.2024 15:59 Відповісти
 
 