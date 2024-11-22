РФ вдарила по Дніпру ракетою "Рубеж", а не заявленим "Орешником", - FT
Росія атакувала Дніпро 21 листопада саме міжконтинентальною балістичною ракетою РС-26 "Рубеж".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Financial Times.
Високопоставлений український військовий чиновник заявив, що Росія вдарила по місту Дніпро саме ракетою РС-26 "Рубеж", а не "Орешник", про що казав російський диктатор Путін.
Вона має радіус дії до 6000 км.
РФ застосувала проти України балістичну ракету
21 листопада 2024 року Повітряні сили заявили, що війська РФ завдали удару міжконтинентальною балістичною ракетою.
Водночас на Заході поки не підтверджують таке застосування.
Президент Володимир Зеленський підтвердив, що РФ застосувала нову ракету.
21 листопада 2024 року Повітряні сили заявили, що війська РФ завдали удару міжконтинентальною балістичною ракетою.
Водночас на Заході поки не підтверджують таке застосування.
У ЄС сказали, що використання Росією міжконтинентальної балістичної ракети по Україні є черговою ескалацією з боку Кремля та свідчить про те, що диктатор РФ Володимир Путін не має наміру вести мирні переговори, а грає в "ядерну авантюру".
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія 21 листопада випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік", вдаривши нею по Дніпру.
У Кремлі сказали, що за пів години до запуску балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" Росія попередила США про ракетний удар по Україні.
26 листопада рада Україна-НАТО збереться на зустріч через перше застосування РФ для удару по Україні експериментальної балістичної ракети.
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Модернізована...?
Із якої "ступені" злили?
Тепер пишуть, що була але не та про яку заявив путін - ніби є якась різниця. Отака вона "вільна" західна преса, що згори накажуть - про те й напишуть.
І до чого тут твій висер про "вільну" західну пресу? діарея?
Захід не підтверджує використання міжконтинентальної балістичної ракети Росією Джерело:
https://censor.net/ua/news/3521134/udar_mijkontynentalnoyu_balistykoyu_zahid_ne_pidtverdjuye
А те, що кацапи щось там попередили то ти звідки знаєш? Тебе ЦРУ повідомило чи Держдеп? Тим більше, кацапи попередили...
І ще раз: офіційних заяв не буде, поки не буде беззаперечних доказів. А західна "невільна" преса друкує ту інформацію, яку отримує з РІЗНИХ джерел а не лише з ОПи, при цьому вказуючи на ці джерела. Інколи джерела вважають за потрібне бути невідомим, мають на то право. А ти вже думай, якщо здатен.
****, як в тої зеленої мерзоти є - всі їм винні, тільки не вони. Ти як, шашлики вже замаринував?
І ця ж преса розповідала, що не можна передавати затриманого ублюдка яна петровського з дшрг русич, бо в Україні можливе не гуманне ставлення до нього.
Ця ж преса публікувала, що Ізраіль вбив ракетою в лікарні Гази 500 людей, чим збурила антиізраілські протести по всьому Світу. Правда через тиждень з'ясувалось, що ракета летіла з території Палестини і ймовірно це сталося через падіння однієї з ракет, якими обстрілювали Ізраіль.
Ну то й що, що "не та"? Але ж заявив, тобто зобов'язання перед "міжнародними партнерами" виконав. Можна знімати санкції.
перша базується на підводчовнах, а друга на колесах.
то що ж то таке було? 👀