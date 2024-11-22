РФ вдарила по Дніпру ракетою "Рубеж", а не заявленим "Орешником", - FT

Росія атакувала Дніпро 21 листопада саме міжконтинентальною балістичною ракетою РС-26 "Рубеж".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Financial Times.

Високопоставлений український військовий чиновник заявив, що Росія вдарила по місту Дніпро саме ракетою РС-26 "Рубеж", а не "Орешник", про що казав російський диктатор Путін.

Вона має радіус дії до 6000 км.

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РФ застосувала проти України балістичну ракету

21 листопада 2024 року Повітряні сили заявили, що війська РФ завдали удару міжконтинентальною балістичною ракетою.

Водночас на Заході поки не підтверджують таке застосування.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що РФ застосувала нову ракету.

21 листопада 2024 року Повітряні сили заявили, що війська РФ завдали удару міжконтинентальною балістичною ракетою.

Водночас на Заході поки не підтверджують таке застосування.

У ЄС сказали, що використання Росією міжконтинентальної балістичної ракети по Україні є черговою ескалацією з боку Кремля та свідчить про те, що диктатор РФ Володимир Путін не має наміру вести мирні переговори, а грає в "ядерну авантюру".

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія 21 листопада випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік", вдаривши нею по Дніпру.

У Кремлі сказали, що за пів години до запуску балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" Росія попередила США про ракетний удар по Україні.

26 листопада рада Україна-НАТО збереться на зустріч через перше застосування РФ для удару по Україні експериментальної балістичної ракети.

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