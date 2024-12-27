Доба на Донеччині: рашисти 11 разів обстріляли область, 3 особи загинули, 2 поранених

Протягом 26 грудня 2024 року російські війська 11 разів обстріляли Донеччину, внаслідок чого загинули 3 особи, 2 поранено.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Покровську пошкоджено 3 багатоповерхівки, 2 приватні будинки і 15 торгових точок. У Новоекономічному Гродівської громади загинула людина.

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Краматорський район

У Костянтинівці пошкоджені 5 багатоповерхівок, 3 приватні будинки, 2 газогони і лінія електропередач.

Бахмутський район

У Часовому Яру 2 людини загинули і 2 поранені, пошкоджені 7 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і склад. У Сіверську пошкоджено 6 будинків.

26 грудня російські окупанти 11 разів били по Донецькій області, внаслідок чого загинули 3 жителів: 2 у Часовому Яру і 1 у Новоекономічному. Ще 2 особи дістали поранення. З лінії фронту евакуйовано 104 людини, зокрема 32 дитини.

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