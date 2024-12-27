Історій про відправлення бійців на фронт без БЗВП не повинно бути зовсім, - командувач НГУ Півненко
Причинами самовільного залишення частини військовими можуть бути нестатутні стосунки з командирами, але йдеться також про психологічний стан солдата, тому належна базова військова підготовка (БЗВП) є ключовою.
Про це заявив командувач Нацгвардії Олександр Півненко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У всіх підрозділах є випадки СЗЧ, бо не кожна людина може швидко адаптуватися до умов бойових дій. Для когось постріл автомата – вже шоковий стан, і він буде два дні приходити до тями. А в когось будуть набагато спокійніші відчуття від літака над головою, з якого може вилетіти КАБ. А коли "Градом" поливають 24/7, то навіть стійкі психологічно бійці з досвідом можуть не витримати", - розповів він.
"Усім страшно. Але така справа військових. І саме підготовка, побратими, командири, забезпечення дають упевненість і стійкість", - зауважив командувач Нацгвардії.
Півненко наголосив, що має бути належною підготовка військовослужбовця.
"Два місяці - це тривалий період. Іноді, може, потрібно й більше навіть. А головне - не має бути таких історій узагалі, коли без БЗВП - на фронт", - резюмував він.
Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів підсумкову річну нараду з питань підготовки військовослужбовців.
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