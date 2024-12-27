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Новини Війна
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Історій про відправлення бійців на фронт без БЗВП не повинно бути зовсім, - командувач НГУ Півненко

Півненко розповів про важливість підготовки військовослужбовців

Причинами самовільного залишення частини військовими можуть бути нестатутні стосунки з командирами, але йдеться також про психологічний стан солдата, тому належна базова військова підготовка (БЗВП) є ключовою.

Про це заявив командувач Нацгвардії Олександр Півненко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У всіх підрозділах є випадки СЗЧ, бо не кожна людина може швидко адаптуватися до умов бойових дій. Для когось постріл автомата – вже шоковий стан, і він буде два дні приходити до тями. А в когось будуть набагато спокійніші відчуття від літака над головою, з якого може вилетіти КАБ. А коли "Градом" поливають 24/7, то навіть стійкі психологічно бійці з досвідом можуть не витримати", - розповів він.

"Усім страшно. Але така справа військових. І саме підготовка, побратими, командири, забезпечення дають упевненість і стійкість", - зауважив командувач Нацгвардії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Нацгвардії є випадки СЗЧ, але бійці не тікають із позицій. До строю повертаються 70%, - Півненко

Півненко наголосив, що має бути належною підготовка військовослужбовця. 

"Два місяці - це тривалий період. Іноді, може, потрібно й більше навіть. А головне - не має бути таких історій узагалі, коли без БЗВП - на фронт", - резюмував він.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів підсумкову річну нараду з питань підготовки військовослужбовців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оновлено вимоги до підготовки військовослужбовців до дій в екстремальних умовах, - Міноборони

Автор: 

війна (1400) підготовка (185) Національна гвардія (1530) Півненко Олександр (24) війна в Україні (3899)


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Топ коментарі
+10
А що робити з ********* командирами?
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27.12.2024 10:41
+10
Тобто, не повинно бути історій. А от відправлення бійців на фронт без БЗВП - це нормально. Так само як вже став нормою відлов людей на вулиці та направлення на ту саму БЗВП без елементарного медогляду. ВЛК - фікція.
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27.12.2024 11:02
+3
Тут главное: "не должно быть таких историй". Остальное можно не читать
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27.12.2024 12:13
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А що робити з ********* командирами?
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27.12.2024 10:41 Відповісти
Тобто, не повинно бути історій. А от відправлення бійців на фронт без БЗВП - це нормально. Так само як вже став нормою відлов людей на вулиці та направлення на ту саму БЗВП без елементарного медогляду. ВЛК - фікція.
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27.12.2024 11:02 Відповісти
Вище керівництво країни зробило фатальну помилку, не приділяючи належної уваги питанню мобілізації в перші місяці війни. Парадокс в тому, що через три роки питання не вирішено взагалі. Кацапськими методами довіру населення до влади не заробити. Відповідальні особи за провал ефективності мобілізаційних заходів мають сидіти за ґратами а не отримувати звання, підвищення та премії
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27.12.2024 13:49 Відповісти
Кацапи в цьому плані далеко попереду, бо замість того щоб ганятись за цивільними і бусифікувати, платять бабки і великі бабки їм вистачило одного разу , щоб зрозуміти що всім начхати на країну, люди думають лише про свою особисту вигоду . Якби у нас давали відразу на руки те що типу мають виплатити у разі смерті, а мінімальна доплата була не 90 а 250-350 тисяч, то і бажаючих заробити булоб багато. А бігати кричати всім про "обов'язок" поки твої власні діти десь закордоном, а сам ти мутиш мільярди, це не працює ніде 🤷
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27.12.2024 16:57 Відповісти
А історій, коли готують в ПВО, а відправляють в піхоту? Яка користь від такого БЗВП?
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27.12.2024 11:59 Відповісти
Тут главное: "не должно быть таких историй". Остальное можно не читать
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27.12.2024 12:13 Відповісти
Історій не повинно бути, чи відправлення бійців без підготовки? Різні речі. Абсолютне замовчування і заперечення історій про відправку без БЗВП, от це якраз в стилі Зельоно-Ригівського шобла.
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27.12.2024 12:19 Відповісти
нежелательная реклама,рассказывай потом откуда ипсо,а если ее очень много,версия ипсо не срабатывает
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27.12.2024 13:03 Відповісти
ти ж не бабця на лавці - не повинно, то дій
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27.12.2024 12:53 Відповісти
Все вірно сказав ВІСЬКОВИХ, а ви відправляєте на фронт цивільних і вважаєте що за два місяця можна з них зробити воїнів, при тому що реальна підготовка триває від сили місяць.
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27.12.2024 16:53 Відповісти
 
 