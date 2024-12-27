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45% українців вважають, що перемога Трампа наближує завершення бойових дій, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Опитування українців про мирний план Трампа

Майже половина громадян України вважає, що обрання Дональда Трампа президентом США наближує мир для нашої країни. Водночас тільки 23% з них вірять, що мирна угода з Росією за таких умов буде справедливою.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, повідомляє Цензор.НЕТ.

Що означає перемога Трампа для України

Так, майже 45% громадян України вважають, що перемога Трампа наближує мир. Утім, з них вважають, що мир стає значно ближчим - 15%, а решта 30% говорять, що мир стає лише трохи ближчим.

Про те, що мир, навпаки, стає більш віддаленим, говорять 14% (про значне віддалення – 5%, про деяке – 9%). Решта 40% або вважають, що нічого не зміниться, або не змогли визначитися зі своєю думкою.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп вимагає від Європи збільшити допомогу Україні, – WP

Вплив перемоги Трампа на можливість досягнення миру у війні РФ проти України

Загалом можна бачити тренд до стриманості в оцінках, хоч з певним легким оптимізмом.

Вплив перемоги Трампа на можливість досягнення миру у війні РФ проти України

Чи може Україна розраховувати на справедливий мир

Соціологи наголошують, що наближення миру не означає, що він може бути справедливим для України.

Меншість українців мають категоричні погляди з цього питання.

Так, лише 7% переконані, що мир може бути повністю справедливий для України. І лише 11% мають думку, що мир буде повністю несправедливий для України. Більшість же українців перебувають між цими крайніми думками й питання більше в пропорції – чи буде більше виконання вимог України, чи, навпаки, більше виконання вимог Росії.

Читайте також: Трамп хоче справедливого, стійкого та безпечного миру в Україні, - Келлог

Загалом же 23% українців вважають, що при каденції Трампа у США мир буде переважно або повністю справедливим для України. Вважають, що буде переважно чи повністю несправедливим – 31%.

Ще 29% вважають, що буде і виконання вимог України, і поступки Росії й важко сказати, чого саме буде більше. Решта 18% не змогли визначитися із своєю думкою.

Мирний план Трампа щодо України: скільки українців вірять
Мирний план Трампа щодо України: скільки українців вірять

Читайте на "Цензор.НЕТ": Команда Трампа веде переговори з Білим домом та посадовцями України про завершення війни, - NBC

Автор: 

опитування (1936) перемовини (2881) США (22840) КМІС (334) Трамп Дональд (5635) війна в Україні (3899)


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Топ коментарі
+16
А що робить дрібне, гнусаве зелене лайно??? Знову засерає видосиками ефір?, готується до виборів. Ублюдок. Гавнокомандувач. Щоб ти здохло із усіма твоїми родичами і нащадками. Ублюдок!
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27.12.2024 11:20
+14
..... гадання на кавовій гущі!
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27.12.2024 11:16
+10
Дебілів вже менше ніж 73%, але все одно критично...
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27.12.2024 11:27
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..... гадання на кавовій гущі!
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27.12.2024 11:16 Відповісти
100 процентів хз що там в голові рудого паяца відбувається, " воно" непередбачене.
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27.12.2024 11:20 Відповісти
а хіба все тільки від рудого залежить? ху йло ж напередодні, а потім і його підху йловник коняка сказали, на яких умовах вони будуть говорити з америкосами. і ті умови для Західного світу та й для Рудого є неприйнятними. отже, сподівань на переговори про припинення вогню чи заморозку війни не варто плекати. І чим раніше Рудий із своєю командою збагне, то тим краще. єдина відповідь на ті умови ху йла про манатки НАТО на кордони 97-го року - це прискорення темпів і збільшення обсягів надання Україні зброї, а також відправка коаліції військ для колективної боротьби проти ху йла, ина і навіть китайських комуняк (якщо ті полізуть напряму).
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27.12.2024 11:28 Відповісти
"Воно" стоють поруч з Трампом, на цьому фото.
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27.12.2024 11:29 Відповісти
Я сьогодні ходила до гадалки.. Йо..

Байден хмара, Трамп буря.
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27.12.2024 11:20 Відповісти
Лікуйтесь, будь ласка.
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27.12.2024 11:35 Відповісти
Да вже занапастила себе, може лікар підкаже ліки.. Міжнародний свєтіло. Гарного дня. Вам не має до руки об таких бруднитись..Геополітик. Не дякуйте, пацієнт вже помер.
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27.12.2024 11:40 Відповісти
До священника сходiть покайтесь, бо ходити до гадалок та знахарiв це е ГРIX!
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27.12.2024 15:15 Відповісти
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27.12.2024 16:17 Відповісти
Ну українці ніяк не могли вплинути на вибори в США. То очікували користь від Гаріс, а тепер залишається тільки Трамп...
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27.12.2024 11:36 Відповісти
Повлияли к сожалению. Украинцы в унисон с рашистами продвикает антивоук истерию. Это помогает лояльным к РФ правым популистам по всему миру набирать голоса на выборах.
Мне самому многое не нравится в воук, но хватает мозгов правильно расставить приоритеты и не лить воду на мельницу врага.
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27.12.2024 12:30 Відповісти
А що робить дрібне, гнусаве зелене лайно??? Знову засерає видосиками ефір?, готується до виборів. Ублюдок. Гавнокомандувач. Щоб ти здохло із усіма твоїми родичами і нащадками. Ублюдок!
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27.12.2024 11:20 Відповісти
Майже половина громадян України вважає, що обрання Дональда Трампа президентом США наближує мир для нашої країни. Так "трамплін" закінчив війну(згідно його обіцянок" ) ще не сівши в крісло президента,і куйло вивів всі свої війска ,через те,що "трамплін" обіцяв "настріляти" по кремлівських куполах???
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27.12.2024 11:21 Відповісти
У Трампа нема жодних важелів впливу на косорилію. Все що можна було зробити вже задіяно.
Єдина на кого він може надавити, припинивши допомогу, це Україна...
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27.12.2024 11:34 Відповісти
Головна проблема навіть не в Трампі ,а в міжнародному злочинцю терористу путіні ,саме ліквідація цієї рашиської паскуди може зупинити цю криваву війну варварської орди.
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27.12.2024 11:21 Відповісти
Опитання сфальсифіковано! Їх 73%! Вони нікуди не ділися, трампакс, віслюк - какая разніца!
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27.12.2024 11:21 Відповісти
Вони думають, що Трамп прокидається з думками,тільки про нас і засинає з ними.
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27.12.2024 11:23 Відповісти
Це якраз ті 45% які думають здриснути з України. До речі ось вам і статистика хто на наступних виборах проголосує за ригоаналів які будуть обіцяти мир
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27.12.2024 11:26 Відповісти
Ригівоняльний "мир" закінчився кривавою різаниною. Невже ідіоти наступлять на ті самі граблі знову?
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27.12.2024 12:03 Відповісти
Кондратюк колись сказав, що символ українців не вишиванка, а граблі. Таки він має рацію, нажаль...
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27.12.2024 14:40 Відповісти
Ідіоти на те і ідіоти, щоб топтатися на граблях
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27.12.2024 16:20 Відповісти
В кацапів він вселяє надії. Он як ху-йло воспряло...
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27.12.2024 11:28 Відповісти
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27.12.2024 11:48 Відповісти
Главная причина недостаточной помощи от Байдена, это антиукраинская и изоляционистская пропаганда МАГА. Если бы МАГА не использовали эту тему как таран против демократов, то США как обычно влили бы в эту войну больше триллиона долларов. Как они это делали раньше и скорей всего будут делать в будущем. РФ использовала окно возможностей которое появилось благодаря идеологии МАГА и слабости демократов.
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27.12.2024 12:52 Відповісти
Всі чекають цього і навіть більше за все це солдати з окопів. Як у вчорашній статті WP "As Ukraine marks Christmas, exhausted soldiers wonder if Trump can end the war" "Ukrainian soldiers said they'd welcome a reprieve but were skeptical one was coming soon" Якщо цього не станется в найближчому майбутньому і тем більше з небажання української політичної сторони-тоді буде лихо.
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27.12.2024 11:27 Відповісти
Дебілів вже менше ніж 73%, але все одно критично...
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27.12.2024 11:27 Відповісти
Товариство з обмеженою відповідальністю КМІС роз'яснює недолугим українцям які в них мають буть наміри стосовно війни з московією
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27.12.2024 11:27 Відповісти
Я сподіваюсь, що це маніпуляція з опитуванням, а не реальна соціологія
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27.12.2024 16:30 Відповісти
Популіст, звиздів аби що, аби тільки пролізти у президенти
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27.12.2024 11:29 Відповісти
45% - це ті, що вірили в травневий шашлик в 2022 році, в 2000 баксів для вчителів і в те, що все в Україні вкрав Порошенко !?
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27.12.2024 11:30 Відповісти
Я не вірю, що є настільки багато ідіотів, що бачать у Трампі друга України, але виходить якась частка таких існує, навіть якщо сфальшовану статистику розділити на 10, у частини з них запоморочення розуму, яке після 20 січня швидко мине, у частини - ні, але принаймні побачимо, наскільки виліковний трампізму головного мозоку
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27.12.2024 11:31 Відповісти
насправді, ідіотів ще більше, інакше у нас був би інший президент, більш притомний
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27.12.2024 11:36 Відповісти
Справа навіть не в самому Трампі. А в тому, що хтось «наблизить мир» (це взагалі шкідливий вислів!). Оце розчаровує - ЯК люди мислять.
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27.12.2024 16:28 Відповісти
Коли пишуть шо якийсь відсоток вкраїнчиків щось вважають, особливо після 19 року - то це просто звичайна дупа - вже навважали, мудрили.
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27.12.2024 11:33 Відповісти
а у пуйла вони спитали?
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27.12.2024 11:34 Відповісти
Якось не дуже
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27.12.2024 11:34 Відповісти
Трамп наїбав всіхяк і ЗЭ
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27.12.2024 11:34 Відповісти
45%, а не 73%? бо ******** нікуди не ділись.
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27.12.2024 11:39 Відповісти
Трудно сказать, как назвать тех, кто верит в то, что Трамп что-то может сделать полезное , наивные или идиоты, скорее всего, наивные идиоты.
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27.12.2024 11:41 Відповісти
Трамп, Великий Дональде, врятуй!
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27.12.2024 11:41 Відповісти
В бюджеті США на 25 рік нема ні однієї статті допомоги Україні...ні воєнної ні економічної.
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27.12.2024 11:48 Відповісти
Який сенс у таких опитуваннях? От шоб шо? Трампу глибоко начхати, що собі вважають 45% українців.
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27.12.2024 11:51 Відповісти
Кінець року, треба освоювати виділені гроші.
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27.12.2024 12:07 Відповісти
Теж варіант.
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27.12.2024 18:07 Відповісти
Скільки в країні тупоголових. Жесть.
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27.12.2024 11:59 Відповісти
Що вирішує і кому цікава думка тих, хто про Трампа знає лише його прізвище?
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27.12.2024 12:04 Відповісти
Вони правильно думають програш у війні, це також її завершення...
Пуйло отримає те ще хоче, повбиває українців і на тому війна завершиться...
Якось так...
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27.12.2024 12:09 Відповісти
Ну, якщо тим 45% пофіг, як закінчиться війна...

Не погано було б ще дати "задіяність" цих терпіл у війні.

У 2019 ррці найбільше "усталі ат вайни" ті, хто до неї взагалі ніяким боком.
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27.12.2024 12:27 Відповісти
Ніякий трамп , ні навіть сам Господь Всевишній , окриком чи грюканням кулаком об стіл і тупанням ногами - війну не зупинять . Навіть 10 трампів і три Господа не зупинять . Зупинить її тільки параліч кацапської економіки . Коли це станеться - в наступному році як прогнозують , чи пізніше , це вже хз , бо вся реальна статистика на кацапії повністю закрита . А те що вони мелють по своєму ящику то - для лохів .
От якраз це трампу по силам . Лише б вистачило волі ,, хоча в цьому я дуже сумніваюсь . Трамп далеко не Рональд Рейган .
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27.12.2024 12:29 Відповісти
Заморозка і вибори. Трамп, врятуй Україну від геноциду.
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27.12.2024 12:41 Відповісти
Мир за любу ціну🤬
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27.12.2024 12:43 Відповісти
Меня бесит само выражение "Справедливий мир" Вообще-то понятие "справедливости" у каждого свое. Главный вопрос заключается в том, сколько процентов украинцев на сегодняшний день хотят заморозить войну в ситуации которая есть сейчас, без всяких оговорок,бравадных политических лозунгов грядущей "перемоги" и замечаний. П.с. Лично мое скромное мнение, Трамп с Путиным могут договориться о заморозке войны по "корейскому сценарию", а Украину уже поставят перед фактом выполнения этой договоренности между ними. Президент Зеленский однозначно будет сопротивлятся этому решению до последнего - во-первых, он не понимает как выдать "заморозку" за перемогу самому украинскому народу, ну и во-вторых, любая заморозка означает открытие границ и президентские так и парламентские выборы.
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27.12.2024 12:44 Відповісти
Трамп вже отримав пропозицію від РФ, щоб закінчити війну в 25 році, питання лише чи він погодиться на таку пропозицію. На такий "корейский сценарий"...
https://censor.net/ua/news/3521003/********************************************************************
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27.12.2024 12:54 Відповісти
це прогрес-
з 73% дойшли до 45..
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27.12.2024 14:31 Відповісти
бовдури. бо не вивчали історії Республіканскої партії США
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27.12.2024 15:11 Відповісти
Це жах, що стільки людей так вважають… Маніпулювання суспільною думкою і ось вже такі результати…
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27.12.2024 16:19 Відповісти
 
 