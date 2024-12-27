45% українців вважають, що перемога Трампа наближує завершення бойових дій, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
Майже половина громадян України вважає, що обрання Дональда Трампа президентом США наближує мир для нашої країни. Водночас тільки 23% з них вірять, що мирна угода з Росією за таких умов буде справедливою.
Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, повідомляє Цензор.НЕТ.
Що означає перемога Трампа для України
Так, майже 45% громадян України вважають, що перемога Трампа наближує мир. Утім, з них вважають, що мир стає значно ближчим - 15%, а решта 30% говорять, що мир стає лише трохи ближчим.
Про те, що мир, навпаки, стає більш віддаленим, говорять 14% (про значне віддалення – 5%, про деяке – 9%). Решта 40% або вважають, що нічого не зміниться, або не змогли визначитися зі своєю думкою.
Загалом можна бачити тренд до стриманості в оцінках, хоч з певним легким оптимізмом.
Чи може Україна розраховувати на справедливий мир
Соціологи наголошують, що наближення миру не означає, що він може бути справедливим для України.
Меншість українців мають категоричні погляди з цього питання.
Так, лише 7% переконані, що мир може бути повністю справедливий для України. І лише 11% мають думку, що мир буде повністю несправедливий для України. Більшість же українців перебувають між цими крайніми думками й питання більше в пропорції – чи буде більше виконання вимог України, чи, навпаки, більше виконання вимог Росії.
Загалом же 23% українців вважають, що при каденції Трампа у США мир буде переважно або повністю справедливим для України. Вважають, що буде переважно чи повністю несправедливим – 31%.
Ще 29% вважають, що буде і виконання вимог України, і поступки Росії й важко сказати, чого саме буде більше. Решта 18% не змогли визначитися із своєю думкою.
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Байден хмара, Трамп буря.
Мне самому многое не нравится в воук, но хватает мозгов правильно расставить приоритеты и не лить воду на мельницу врага.
Єдина на кого він може надавити, припинивши допомогу, це Україна...
Пуйло отримає те ще хоче, повбиває українців і на тому війна завершиться...
Якось так...
Не погано було б ще дати "задіяність" цих терпіл у війні.
У 2019 ррці найбільше "усталі ат вайни" ті, хто до неї взагалі ніяким боком.
От якраз це трампу по силам . Лише б вистачило волі ,, хоча в цьому я дуже сумніваюсь . Трамп далеко не Рональд Рейган .
https://censor.net/ua/news/3521003/********************************************************************
з 73% дойшли до 45..