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Команда Трампа веде переговори з Білим домом та посадовцями України про завершення війни, - NBC

Команда Трампа обговорює з Києвом та Білим домом завершення війни в України

Команда новообраного президента Дональда Трампа з національної безпеки провела переговори з Білим домом і українськими посадовцями в рамках спільних зусиль для "пошуку шляхів" завершення війни з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили NBC News кілька джерел, обізнаних з цим питанням.

Переговори радників Байдена та Трампа

Зазначається, що радник Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван провів кілька розмов зі своїм імовірним наступником республіканцем Майком Волтцом.

Вони зосередилися на обміні актуальною інформацією, але не обговорювали стратегії завершення війни чи досягнення перемир’я.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Команда Трампа готує візити, щоб "вислухати" позиції сторін війни в Україні, - Келлог 

Трамп хоче мирної угоди у перший день каденції

Високопоставлений представник адміністрації Байдена зазначив, що такі розмови допомагають команді Трампа уникнути несподіванок у діях Білого дому щодо України до інавгурації нового президента.

Трамп дійсно серйозно налаштований досягти припинення вогню в перший день свого президентства", - сказало джерело, обізнане із ситуацією.

NBC News також зазначає, що Трамп, схоже, усвідомлює, що перешкодою для миру є не Україна, а позиція російського диктатора Володимира Путіна.

Читайте також: Я вірю, що війна в Україні може завершитися найближчими місяцями, - Келлог

"Атмосфера взаємодії між українцями й командою Трампа, включно із Зеленським і самим Трампом, досі була позитивною", - заявило ще одне джерело.

Водночас співрозмовники додають, що команда Трампа досі не представила Україні жодного чіткого або концептуального "мирного плану".

Команда Трампа активно працює над тим, щоб домогтися припинення вогню, яке відкрило б шлях до мирних переговорів, резюмує NBC News.

Також читайте: Трамп хоче, щоб європейські війська були в Україні для забезпечення "перемир’я", - The Wall Street Journal 

Нагадаємо, раніше обраний президент США Дональд Трамп заявив, що хоче досягти мирної угоди між Україною та РФ та планує тиснути на Росію.

Також він вважає війну в Україні більш пріоритетною для себе, аніж конфлікт на Близькому Сході.

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Топ коментарі
+13
Конкретизуйте будь ласка, хто це тут чекав приходу Трампа? Посадовці чекали нового пакету грошей на дерибан від демократки Гарріс.
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13.12.2024 21:54
+10
Конченые идиоты, вместо того чтобы дать Украине больше оружия и добить Сосию которая уже трещит по швам, они думают как уговорить Украину капитулировать. А людоеду ***** сохранить лицо. Чтобы через год опять хвататься за голову когда рашисты востановят силы. Ето будет миним очередная горячая точка как Сирия, как Карабах или приднестровье, которая будет то разгораться то затухать в зависимости от движений и выбора Украины
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13.12.2024 22:08
+7
Тут головне, що посадовці з України вже давно чекали приходу Трампа, і всіляко прибивали рейтинг Байдена та Гарріс, і давно теревенять про необхідність перемовин з Кацапією. Ну наканєц-то! Даждалісь!
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13.12.2024 21:49
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Тут головне, що посадовці з України вже давно чекали приходу Трампа, і всіляко прибивали рейтинг Байдена та Гарріс, і давно теревенять про необхідність перемовин з Кацапією. Ну наканєц-то! Даждалісь!
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13.12.2024 21:49 Відповісти
Конкретизуйте будь ласка, хто це тут чекав приходу Трампа? Посадовці чекали нового пакету грошей на дерибан від демократки Гарріс.
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13.12.2024 21:54 Відповісти
Буба очевидно чекала. Тепер у буби є ідеальна причина злити...
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13.12.2024 22:00 Відповісти
Кидай дивитися скабєєву. Таку хрень нагородив, що за тебе тривожно
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13.12.2024 22:41 Відповісти
Так від команди Харріс пішло попередження, і відкритим текстом, що халявний дощ з долярів буде перекритий. Тільки в обмін на конкретні реформи.
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13.12.2024 22:03 Відповісти
у нас з конкретних реформ лише реформа мзс) "украл-выпил-в тюрьмупосол")
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13.12.2024 23:10 Відповісти
Хєр їм новий пакет грошей.
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14.12.2024 12:37 Відповісти
ясна річ!
не призедент сша, самий впливовий лідер на планеті, а виключно єрмачина вирішує, хто буде керувати ручними сша.
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13.12.2024 21:55 Відповісти
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13.12.2024 21:58 Відповісти
може дешевий, може не дешевий, але від його підпису залежить твоє майбутьнє.
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13.12.2024 21:56 Відповісти
Доречі, той «посадовець» на задньому плані фото.
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13.12.2024 21:50 Відповісти
Борисович?
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13.12.2024 22:01 Відповісти
А Украіна витримає умови рашки?
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13.12.2024 21:51 Відповісти
а що, Білий дім воює з Україною?
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13.12.2024 21:51 Відповісти
ну, як що взяти до уваги, що трамп проти ударів по кацапії, то так, білий дом воює проти україни!
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13.12.2024 21:57 Відповісти
+ невизнання параші "країною"-терористом (чи хоча б спонсором)
+ нерозривання дипломатичних стосунків
+ "любовні бєсєди" наришкіна з CIA, Остіна з міннападу_параші, ...
+ ......

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13.12.2024 23:23 Відповісти
А с ****** ніхто не проводить перемовин? Якщо так, то це все пусте.
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13.12.2024 21:51 Відповісти
Трам на підтанцовках, тому зайвим буде
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13.12.2024 22:43 Відповісти
Запам'ятайте мої слова:Трамп увійде в історію як найгірший президент США, а можливо і як останній!
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13.12.2024 22:03 Відповісти
Останній президент США? 😱
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13.12.2024 22:06 Відповісти
- я вчєра спас женщіну от ізнасілованія.

- от ти крутой.А как?

Уговоріл...
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13.12.2024 22:03 Відповісти
і це добре шо веде, навіть на це не очікував.
лякають висновки, які ця трампівська команда зробить.
вони вже собі знайшли ворогів - Канада і Мексіка,
єдині два сусіда які в США є.
розісратися зі всіма + Европа! - стрімко туди премо...
а ви кажете доню чіпає Україна...
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13.12.2024 22:04 Відповісти
Канада??? з яких пір? вперше чую
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13.12.2024 22:57 Відповісти
читайте новини не тільки на Цензорі, хочя здається і тут було, і не тільки на марафоні - завжди звертайтесь до орігіналу.
за вас шукати не буду - гугл "трамп, Канада, 300 млд від США , 51 штат"
i майте задоволення...
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13.12.2024 23:02 Відповісти
таких як ви розвести?
тільки клован і був потрібен - самі єдиною ізвіліною не шевельнете крім пожрати....
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14.12.2024 06:09 Відповісти
З зеленим гадьонишем нічого доброго не буде. Спочатку вибори
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13.12.2024 22:04 Відповісти
Спочатку ви його доставте сюди, в Україну (з ВБ). Потім напишіть передвиборчу програму. Потім зберіть гроші на його передвиборчу кампанію. Потім вмовте решту кандидатів відмовитися від виборів на його користь. І вже потім, можливо він стане однотуровим президентом. Хоча однотурові, це найбільше зло для країни.
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13.12.2024 22:14 Відповісти
Кого його?
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13.12.2024 22:28 Відповісти
Залужного. Він хоч і не придатний до служби військової, але до служби президентської вони думають придатний.
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13.12.2024 22:38 Відповісти
Здадуть зелені Україну цапам, буде тобі не казарма, а чорний мішок відразу.
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14.12.2024 06:56 Відповісти
Це все казки
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14.12.2024 12:54 Відповісти
Валерію взагалі нічого не треба робити, навіть їхати до України. Він в посольстві, а це українська теріторія. Гроші на регістрацію йому люди зберуть. Програма - два слова: крадунів і зрадників до буцегарень. А хто відмовиться балотуватись на його користь, ми подивимось. Юля, схоже, його підтримає. Треба вимагати вибори офлайн, бо в Дії фіг проконтролюєш.
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14.12.2024 06:54 Відповісти
Конченые идиоты, вместо того чтобы дать Украине больше оружия и добить Сосию которая уже трещит по швам, они думают как уговорить Украину капитулировать. А людоеду ***** сохранить лицо. Чтобы через год опять хвататься за голову когда рашисты востановят силы. Ето будет миним очередная горячая точка как Сирия, как Карабах или приднестровье, которая будет то разгораться то затухать в зависимости от движений и выбора Украины
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13.12.2024 22:08 Відповісти
Якщо Трамп проти України та за росію, то ідіоти це ті, чиїїми руками став можливим цей розклад
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13.12.2024 22:46 Відповісти
цей розклад зробли амери, вибравши його президентом.
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13.12.2024 22:58 Відповісти
Ох эти мамкины диванные стратеги, любят чужими руками воевать, лица у Путина и рашки давно нет, они победили Финляндию в Зимней войне но об этой победе никогда не упоминали в учебниках истории.
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14.12.2024 00:46 Відповісти
упісяюсь, якщо умовний Люксембург обьявить спасуна всіх від всіх, зупинятеля всіх війн на шаріку за 24 години - мессію!!!
персоною нон-грата, але зрозумію Люксембург!
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13.12.2024 22:13 Відповісти
Що відбулось на планеті? - РФ "хакнула" демократію

береться будь-який але не сильно відомий кандидат(Фіцо, ЗЕ, якийсь румун чи грек)

він на мітингах чи десь де є запис на камеру говорить все підряд - збільшу податки, зменшу податки, всі будуть рожати по 50 дітей, ніхто не буде народжувати - там набір 100-200 фраз з протилежними меседжами

далі купляється таргет реклама в інстаграмі і тіктоку де ПІД аудиторію дається конкретна нарізка (багатим кажуть що будуть 0 податки, бідним що всіх багатих розтріляють а їм все дадуть їх майно)

кандидат дістає +30-50% до рейтингу.

Ця штука НЕ МАЄ робити на 100% населення - досить щоб вона "попала" в 80% з них половина проголосує як треба

ВСЕ. БУДЬ-ЯКІ вибори виграні

Вперше Кремль відпрацював технологію на жовтих жилетах в Франції

Трамп шлюха Кремля
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14.12.2024 01:18 Відповісти
Какую демократию, не смеши
Какая РФ, не смеши

Так хакнула, что аж президент чуть ли не круглые сутки на прямой линии \ встречах с западными "партнерами", у которых берет бабки (и это не рубли), часть из которых оседает в оффшорах, а взамен бросает в бой мясо без обещанного оружия, и этого мяса уже столько полегло, что приходится уже и 18-летних в бой бросать?)

Так хакнула, что имя следующего президента ни для кого не секрет, потому что никто даже не скрывает что его готовят Украине? Догадаешься кстати послом какой страны сейчас служит этот кандидат?

Какой еще Трамп?) Ты результаты их голосований видел?
С таким феерическим отрывом, победил вообще не Трамп, а проиграла дем.партия.
А с местными жителями общался?
Там с этой Харрис настолько все ржут, что даже распечатали книгу ее достижений. 200 пустых страниц.

РФ мудацкая страна и должна быть уничтожена в идеале.
Но не нужно объяснять злым умыслом то, что можно объяснить глупостью.
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14.12.2024 04:55 Відповісти
А треба ***** вести переговори із путіним про виведення російських військ із України. Той Трамп то сраний піздобол. Ті всі переговори тримаються на шантажі що не буде допомоги із Америки. Та її і так не буде. На тій допомозі важко щось вкрасти от Трамп і проти, а на побудові стіни на кордоні із Мексикою можна добре накрасти грошей. Все тут просто.
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14.12.2024 07:56 Відповісти
 
 