Команда Трампа веде переговори з Білим домом та посадовцями України про завершення війни, - NBC
Команда новообраного президента Дональда Трампа з національної безпеки провела переговори з Білим домом і українськими посадовцями в рамках спільних зусиль для "пошуку шляхів" завершення війни з Росією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили NBC News кілька джерел, обізнаних з цим питанням.
Переговори радників Байдена та Трампа
Зазначається, що радник Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван провів кілька розмов зі своїм імовірним наступником республіканцем Майком Волтцом.
Вони зосередилися на обміні актуальною інформацією, але не обговорювали стратегії завершення війни чи досягнення перемир’я.
Трамп хоче мирної угоди у перший день каденції
Високопоставлений представник адміністрації Байдена зазначив, що такі розмови допомагають команді Трампа уникнути несподіванок у діях Білого дому щодо України до інавгурації нового президента.
Трамп дійсно серйозно налаштований досягти припинення вогню в перший день свого президентства", - сказало джерело, обізнане із ситуацією.
NBC News також зазначає, що Трамп, схоже, усвідомлює, що перешкодою для миру є не Україна, а позиція російського диктатора Володимира Путіна.
"Атмосфера взаємодії між українцями й командою Трампа, включно із Зеленським і самим Трампом, досі була позитивною", - заявило ще одне джерело.
Водночас співрозмовники додають, що команда Трампа досі не представила Україні жодного чіткого або концептуального "мирного плану".
Команда Трампа активно працює над тим, щоб домогтися припинення вогню, яке відкрило б шлях до мирних переговорів, резюмує NBC News.
Нагадаємо, раніше обраний президент США Дональд Трамп заявив, що хоче досягти мирної угоди між Україною та РФ та планує тиснути на Росію.
Також він вважає війну в Україні більш пріоритетною для себе, аніж конфлікт на Близькому Сході.
Будь ласка, зачекайте...
в тюрьмупосол")
не призедент сша, самий впливовий лідер на планеті, а виключно єрмачина вирішує, хто буде керувати ручними сша.
+ нерозривання дипломатичних стосунків
+ "любовні бєсєди" наришкіна з CIA, Остіна з міннападу_параші, ...
+ ......
- от ти крутой.А как?
Уговоріл...
лякають висновки, які ця трампівська команда зробить.
вони вже собі знайшли ворогів - Канада і Мексіка,
єдині два сусіда які в США є.
розісратися зі всіма + Европа! - стрімко туди премо...
а ви кажете доню чіпає Україна...
за вас шукати не буду - гугл "трамп, Канада, 300 млд від США , 51 штат"
i майте задоволення...
тільки клован і був потрібен - самі єдиною ізвіліною не шевельнете крім пожрати....
персоною нон-грата, але зрозумію Люксембург!
береться будь-який але не сильно відомий кандидат(Фіцо, ЗЕ, якийсь румун чи грек)
він на мітингах чи десь де є запис на камеру говорить все підряд - збільшу податки, зменшу податки, всі будуть рожати по 50 дітей, ніхто не буде народжувати - там набір 100-200 фраз з протилежними меседжами
далі купляється таргет реклама в інстаграмі і тіктоку де ПІД аудиторію дається конкретна нарізка (багатим кажуть що будуть 0 податки, бідним що всіх багатих розтріляють а їм все дадуть їх майно)
кандидат дістає +30-50% до рейтингу.
Ця штука НЕ МАЄ робити на 100% населення - досить щоб вона "попала" в 80% з них половина проголосує як треба
ВСЕ. БУДЬ-ЯКІ вибори виграні
Вперше Кремль відпрацював технологію на жовтих жилетах в Франції
Трамп шлюха Кремля
Какая РФ, не смеши
Так хакнула, что аж президент чуть ли не круглые сутки на прямой линии \ встречах с западными "партнерами", у которых берет бабки (и это не рубли), часть из которых оседает в оффшорах, а взамен бросает в бой мясо без обещанного оружия, и этого мяса уже столько полегло, что приходится уже и 18-летних в бой бросать?)
Так хакнула, что имя следующего президента ни для кого не секрет, потому что никто даже не скрывает что его готовят Украине? Догадаешься кстати послом какой страны сейчас служит этот кандидат?
Какой еще Трамп?) Ты результаты их голосований видел?
С таким феерическим отрывом, победил вообще не Трамп, а проиграла дем.партия.
А с местными жителями общался?
Там с этой Харрис настолько все ржут, что даже распечатали книгу ее достижений. 200 пустых страниц.
РФ мудацкая страна и должна быть уничтожена в идеале.
Но не нужно объяснять злым умыслом то, что можно объяснить глупостью.