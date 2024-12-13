Команда Трампа веде переговори з Білим домом та посадовцями України про завершення війни, - NBC

Команда новообраного президента Дональда Трампа з національної безпеки провела переговори з Білим домом і українськими посадовцями в рамках спільних зусиль для "пошуку шляхів" завершення війни з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили NBC News кілька джерел, обізнаних з цим питанням.

Переговори радників Байдена та Трампа

Зазначається, що радник Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван провів кілька розмов зі своїм імовірним наступником республіканцем Майком Волтцом.

Вони зосередилися на обміні актуальною інформацією, але не обговорювали стратегії завершення війни чи досягнення перемир’я.

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Трамп хоче мирної угоди у перший день каденції

Високопоставлений представник адміністрації Байдена зазначив, що такі розмови допомагають команді Трампа уникнути несподіванок у діях Білого дому щодо України до інавгурації нового президента.

Трамп дійсно серйозно налаштований досягти припинення вогню в перший день свого президентства", - сказало джерело, обізнане із ситуацією.

NBC News також зазначає, що Трамп, схоже, усвідомлює, що перешкодою для миру є не Україна, а позиція російського диктатора Володимира Путіна.

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"Атмосфера взаємодії між українцями й командою Трампа, включно із Зеленським і самим Трампом, досі була позитивною", - заявило ще одне джерело.

Водночас співрозмовники додають, що команда Трампа досі не представила Україні жодного чіткого або концептуального "мирного плану".

Команда Трампа активно працює над тим, щоб домогтися припинення вогню, яке відкрило б шлях до мирних переговорів, резюмує NBC News.

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Нагадаємо, раніше обраний президент США Дональд Трамп заявив, що хоче досягти мирної угоди між Україною та РФ та планує тиснути на Росію.

Також він вважає війну в Україні більш пріоритетною для себе, аніж конфлікт на Близькому Сході.