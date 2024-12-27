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Президент Словаччини Пеллегріні "перегляне" можливість візиту до України після переговорів про транзит газу

Президент Словаччини Петер Пеллегріні

Президент Словаччини Петер Пеллегріні розглядає можливість візиту в Україну. Однак він чекатиме на завершення переговорів щодо транзиту газу для Словаччини та оцінки ситуації у війні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Správy RTVS.

Пеллегріні наголосив, що питання енергетичної безпеки відіграє ключову роль у міждержавних відносинах між Україною та Словаччиною.

Він додав, що чекатиме завершення переговорів щодо транзиту газу для Словаччини та інших важливих питань.

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За його словами, він також спостерігатиме за перебігом війни Росії проти України в найближчі тижні та місяці.

"Тоді, наступного року, ми переглянемо мій можливий візит до України", - заявив президент Словаччини.

Пеллегріні вже двічі зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським, хоча жодна із зустрічей не відбулася на території України.

Оскільки Словаччина залежить від транзиту російського газу через Україну, президент країни наголосив, що стабільність у цій сфері є основою для подальшого розвитку відносин між двома країнами.

Читайте також: Україна пропонувала Словаччині компенсацію втрат від транзиту російського газу, – Зеленський 

Нагадаємо, що 22 грудня 2024 року прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прибув до Москви на зустріч із диктатором РФ Володимиром Путіним.

Він заявив, що здійснив візит до Путіна у відповідь на небажання Зеленського продовжувати транзит російського газу через Україну.

Автор: 

візит (1585) Словаччина (1102) транзит газу (1013) Пеллегріні Петер (15)


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Топ коментарі
+18
Тобто президент Словаччини напів ******** фіцо.
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27.12.2024 12:12
+13
Там шо іх усіх Орбан покусав?
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27.12.2024 12:12
+8
Так ***** вчора сказав рускім па-бєламу: поздно пить паржомі кагда почкі атлєтєлі.
Дядя пєтя, ти дибіл? Чи гальмо?
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27.12.2024 12:11
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Так ***** вчора сказав рускім па-бєламу: поздно пить паржомі кагда почкі атлєтєлі.
Дядя пєтя, ти дибіл? Чи гальмо?
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27.12.2024 12:11 Відповісти
Ось тут, остання строчка:
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27.12.2024 12:19 Відповісти
Там шо іх усіх Орбан покусав?
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27.12.2024 12:12 Відповісти
Тобто президент Словаччини напів ******** фіцо.
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27.12.2024 12:12 Відповісти
Президент Словаччини повний дуполизи фіцо. Він не самостійний
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27.12.2024 18:00 Відповісти
Купляйте в балонах в українських облгазах
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27.12.2024 12:14 Відповісти
Видите ли, Вальд.
Чтобы Словакия покупала газ баллонами у украинских облгазов, последние должны его купить реверсом в Словакии. А те транзитом через облгазы у России.
Как то так
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27.12.2024 14:01 Відповісти
У нас і свій є, а Словакія , щоб на по реверсу продати потрібен контракт на прокачку українською територією на 2025 рік.
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27.12.2024 14:04 Відповісти
Так и я о том. Нет контракта, не будет виртуального реверса. Будем жить только на собственной добычи. Питание центра и востока будет идти с западной Украины.
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27.12.2024 15:13 Відповісти
А харківські, полтавські, чернігівські і сумські родовища?
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27.12.2024 15:53 Відповісти
Мистер словакам давно предлагали использовать либо турецький поток, либо газ з спг в польше. Ни двинулись на зрен них в одну сторону
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27.12.2024 18:02 Відповісти
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27.12.2024 12:15 Відповісти
Та демонтуйте вже цю трубу!! Питань небуде.

Роми!! Металобрухт!!
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27.12.2024 12:15 Відповісти
Як пропонуєте українцям газ постачати - балонами як тут регочуться ? Який у дідька демонтаж коли та труба одна для усього , як і компресорні станції ? Хоча , коли транзит дійсно зупиниться , то кацапи швидко самі наші мережу демонтують .
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27.12.2024 12:37 Відповісти
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27.12.2024 13:09 Відповісти
Ой... Оце "проблема"... Можна подумать - він там щось вирішує... Король Великобританії, президент Словаччини (як і тієї ж Австрії, Німеччини, Грузії, Угорщини та купи інших держав) - "декоративні" фігури... Вони тільки "представляють" державу... Але РІШЕННЯ приймають прем"єр-міністри, канцлери, а також ПАРЛАМЕНТИ...
Ну, приїде Пеллегріні... Ну, "понадуває щоки"... І що далі? Там "рулить" Фіцо і парламент...
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27.12.2024 12:19 Відповісти
Украинская власть уже сегодня должна прекратить всякое общение с путлеровскими холуями, а начинать нужно с венгрии, словакии, ирана, северной кореи и белоруссии.
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27.12.2024 12:22 Відповісти
".....він також спостерігатиме за перебігом війни Росії проти України в найближчі тижні та місяці."
чого причепилися до Пйотріка? 🤓😂
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27.12.2024 12:25 Відповісти
Питання треба ставити по іншому - чому всі 10 років війни з кацапами Україна справно транспортувала кацапські нафту і газ ?
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27.12.2024 12:26 Відповісти
Завдяки цьому "чому" ти всі ці десять років мав змогу газом користуватися . З моменту припинення транзиту , думаю, що перейдеш на дрова , на жаль , решта українців також і проблема не у газові , а у методах його постачання ((
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27.12.2024 12:41 Відповісти
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27.12.2024 13:06 Відповісти
Із сміху люди бувають Це не я придумав , задовго до мене, ну і кажуть- сміх продовжує життя
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27.12.2024 17:49 Відповісти
Та сиди дома, чмо
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27.12.2024 12:30 Відповісти
Цей ху......нин разом з супругой відданий порно, мав крупний архів. І шось там хвицявся перед Фіцо. Але в один день його будинок обікрали і весь архів щез. І почав тоді Пелегріні вірно служить 2 номером у Фіцо. Після відомого вбиства журналіста та його подружки, словаки широко обговорювали звязки Фіцо та Пелегріні з Ндрагеттою (італійський мафіозний клан, це ті, хто будує сховки-бункери в житлових будинках як палестинці)
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27.12.2024 12:31 Відповісти
Да нах. ти тут здався. Будем вже розмовляти з новою адекватною владою Словаччини
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27.12.2024 12:45 Відповісти
Переглянь, переглянь, бо нам тут смердючи ************** та підпарашників не треба. У нас і так ЗЕленим гівном смердить ше тебе з твоім сморідом тут не вистачало.
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27.12.2024 12:47 Відповісти
Пелегруй подальше со своими условиями!
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27.12.2024 12:50 Відповісти
Ти дивись,риторика словацького преза поважніша ніж у Трампа.Він дивиться,він спостерігає,а якщо щось не так то він сюди не приїде,навіть не то що не приїде,він перегляне можливість приїзду...Так і хочеться сказати по простому,недипломатично - пішов ти нах...й зі своїм спостеріганням...
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27.12.2024 12:52 Відповісти
Їдь до свого пуйла, ти нам в Україні нахєр не потрібен.
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27.12.2024 13:00 Відповісти
Сім років мак не родив,в голоду не було
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27.12.2024 13:39 Відповісти
Нехай здає білет - хоть якусь компенсацію отримає!
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27.12.2024 14:45 Відповісти
а ***** этот ***** нужен в Украине?!
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27.12.2024 14:47 Відповісти
 
 