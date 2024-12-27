Президент Словаччини Пеллегріні "перегляне" можливість візиту до України після переговорів про транзит газу

Президент Словаччини Петер Пеллегріні розглядає можливість візиту в Україну. Однак він чекатиме на завершення переговорів щодо транзиту газу для Словаччини та оцінки ситуації у війні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Správy RTVS.

Пеллегріні наголосив, що питання енергетичної безпеки відіграє ключову роль у міждержавних відносинах між Україною та Словаччиною.

Він додав, що чекатиме завершення переговорів щодо транзиту газу для Словаччини та інших важливих питань.

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За його словами, він також спостерігатиме за перебігом війни Росії проти України в найближчі тижні та місяці.

"Тоді, наступного року, ми переглянемо мій можливий візит до України", - заявив президент Словаччини.

Пеллегріні вже двічі зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським, хоча жодна із зустрічей не відбулася на території України.

Оскільки Словаччина залежить від транзиту російського газу через Україну, президент країни наголосив, що стабільність у цій сфері є основою для подальшого розвитку відносин між двома країнами.

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Нагадаємо, що 22 грудня 2024 року прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прибув до Москви на зустріч із диктатором РФ Володимиром Путіним.

Він заявив, що здійснив візит до Путіна у відповідь на небажання Зеленського продовжувати транзит російського газу через Україну.