Президент Словаччини Пеллегріні "перегляне" можливість візиту до України після переговорів про транзит газу
Президент Словаччини Петер Пеллегріні розглядає можливість візиту в Україну. Однак він чекатиме на завершення переговорів щодо транзиту газу для Словаччини та оцінки ситуації у війні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Správy RTVS.
Пеллегріні наголосив, що питання енергетичної безпеки відіграє ключову роль у міждержавних відносинах між Україною та Словаччиною.
Він додав, що чекатиме завершення переговорів щодо транзиту газу для Словаччини та інших важливих питань.
За його словами, він також спостерігатиме за перебігом війни Росії проти України в найближчі тижні та місяці.
"Тоді, наступного року, ми переглянемо мій можливий візит до України", - заявив президент Словаччини.
Пеллегріні вже двічі зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським, хоча жодна із зустрічей не відбулася на території України.
Оскільки Словаччина залежить від транзиту російського газу через Україну, президент країни наголосив, що стабільність у цій сфері є основою для подальшого розвитку відносин між двома країнами.
Нагадаємо, що 22 грудня 2024 року прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прибув до Москви на зустріч із диктатором РФ Володимиром Путіним.
Він заявив, що здійснив візит до Путіна у відповідь на небажання Зеленського продовжувати транзит російського газу через Україну.
Будь ласка, зачекайте...
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Дядя пєтя, ти дибіл? Чи гальмо?
Чтобы Словакия покупала газ баллонами у украинских облгазов, последние должны его купить реверсом в Словакии. А те транзитом через облгазы у России.
Как то так
Роми!! Металобрухт!!
Ну, приїде Пеллегріні... Ну, "понадуває щоки"... І що далі? Там "рулить" Фіцо і парламент...
чого причепилися до Пйотріка? 🤓😂