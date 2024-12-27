Україна повністю підготувалася до другого Саміту миру, узгоджено спільні позиції, - МЗС

Україна підготувала все необхідне для проведення другого Саміту миру.

Про це розповів очільник МЗС України Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ви самі бачите, що зараз відбуваються історичні, тектонічні процеси, і нова адміністрація (в США, - ред.) приходить, і в європейських країнах. Формула миру залишається основою бачення справедливого завершення війни, це незмінно", - зазначив Тихий, відповідаючи на питання про те, чи продемонструє Київ мирний план до проведення другого Саміту миру.

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Речник МЗС зауважив, що Україна провела всі тематичні конференції, які узгодили спільні позиції, потрібні до другого Саміту миру.

Україна зараз, можна сказати, в сильній дипломатичній позиції, оскільки все підготовлено, але звісно, щоб саміт цей відбувся і він був результативним - треба підготовка. Терміни, які озвучувались, були орієнтовними", - пояснив він.

Тихий додав, що Київ прагне реалізувати все якомога швидше, але потрібні результати, а не "подія заради події", тому робота триває.

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