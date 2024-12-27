Україна повністю підготувалася до другого Саміту миру, узгоджено спільні позиції, - МЗС
Україна підготувала все необхідне для проведення другого Саміту миру.
Про це розповів очільник МЗС України Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ви самі бачите, що зараз відбуваються історичні, тектонічні процеси, і нова адміністрація (в США, - ред.) приходить, і в європейських країнах. Формула миру залишається основою бачення справедливого завершення війни, це незмінно", - зазначив Тихий, відповідаючи на питання про те, чи продемонструє Київ мирний план до проведення другого Саміту миру.
Речник МЗС зауважив, що Україна провела всі тематичні конференції, які узгодили спільні позиції, потрібні до другого Саміту миру.
Україна зараз, можна сказати, в сильній дипломатичній позиції, оскільки все підготовлено, але звісно, щоб саміт цей відбувся і він був результативним - треба підготовка. Терміни, які озвучувались, були орієнтовними", - пояснив він.
Тихий додав, що Київ прагне реалізувати все якомога швидше, але потрібні результати, а не "подія заради події", тому робота триває.
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"узгоджено позиції" - з ким узгоджено ? "кто на ком стоял?" як казав проф. Преображенський
пАттужні самміти ЗЄльоного кращі за пОтужну фортифікацію
симуляторомсамітом як із писаною торбою....
ПРАЦЮВАТИ ТРЕБА НА КРАЇНУ А НЕ НА ВЛАСНИЙ ПІАР ТА КІШЕНЮ, ГНИДИ.
Зеленський разом із рабинами України запалив ханукальні свічки. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v3527059
гігаватгігапук у калюжу.
Номера про повію Україну будуть?
1.... ?????
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