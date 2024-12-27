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Новини
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Україна повністю підготувалася до другого Саміту миру, узгоджено спільні позиції, - МЗС

Другий Саміт миру: МЗС України розповіло про підготовку

Україна підготувала все необхідне для проведення другого Саміту миру.

Про це розповів очільник МЗС України Георгій Тихий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ви самі бачите, що зараз відбуваються історичні, тектонічні процеси, і нова адміністрація (в США, - ред.) приходить, і в європейських країнах. Формула миру залишається основою бачення справедливого завершення війни, це незмінно", - зазначив Тихий, відповідаючи на питання про те, чи продемонструє Київ мирний план до проведення другого Саміту миру.

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Речник МЗС зауважив, що Україна провела всі тематичні конференції, які узгодили спільні позиції, потрібні до другого Саміту миру.

Україна зараз, можна сказати, в сильній дипломатичній позиції, оскільки все підготовлено, але звісно, щоб саміт цей відбувся і він був результативним - треба підготовка. Терміни, які озвучувались, були орієнтовними", - пояснив він.

Тихий додав, що Київ прагне реалізувати все якомога швидше, але потрібні результати, а не "подія заради події", тому робота триває.

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Автор: 

МЗС (4123) Формула миру (96) Глобальний саміт миру (278) війна в Україні (3899)


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Топ коментарі
+15
Вони не виправні... Ну реально це вже навіть не смішно і не цікаво.
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27.12.2024 14:10
+9
"окуітельних історій услишать не хотіте?"
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27.12.2024 14:10
+8
Зелечмошники готові до відпуски і тусняку
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27.12.2024 14:20
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"окуітельних історій услишать не хотіте?"
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27.12.2024 14:10 Відповісти
"ви самі бачите історичні тектоничні процеси" ?

"узгоджено позиції" - з ким узгоджено ? "кто на ком стоял?" як казав проф. Преображенський

пАттужні самміти ЗЄльоного кращі за пОтужну фортифікацію
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27.12.2024 14:44 Відповісти
Вони не виправні... Ну реально це вже навіть не смішно і не цікаво.
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27.12.2024 14:10 Відповісти
при владі 🤡 🤡 🤡 з дешевими барвистими трюками
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27.12.2024 14:46 Відповісти
Носяться із тим симулятором самітом як із писаною торбою....
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27.12.2024 14:18 Відповісти
"...с чувством глубокого само удовлєтворения" як казав дорогий Лєонід Ілліч
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27.12.2024 14:48 Відповісти
Якщо будуть ті ж самі нездійсненно мрійні тези та пункти плану-то можно і не проводити. Буде банальна розтрата бюджетних грошей. Хоча з другого боку на "це ж було вже" приїде куда як менше країн але зе буде що пару тижнів вещати з шмарафону як потужну перемогу демократичного світу
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27.12.2024 14:20 Відповісти
Зелечмошники готові до відпуски і тусняку
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27.12.2024 14:20 Відповісти
це ті готові, хто не встиг виїхати - всі інші уже "тусуються" і їм пофіг на все...
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27.12.2024 14:26 Відповісти
І знов саміт жиру від утирків ЗЕ та дЕ.
ПРАЦЮВАТИ ТРЕБА НА КРАЇНУ А НЕ НА ВЛАСНИЙ ПІАР ТА КІШЕНЮ, ГНИДИ.
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27.12.2024 14:26 Відповісти
Тихий додав, що Київ прагне реалізувати все якомога швидше, але потрібні результати, а не "подія заради події", Все чим займається "зевлада" з 2019 це не реальні справи на благо України і її народу, а "подіями заради подій" за котрими ,як за ширмою, приховується пограбуваня України і українців...
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27.12.2024 14:26 Відповісти
Кацапи вже на кордоні з Дніпропетровщиною, форсують Лніпро біля Херсона, а ЗЕдЄрьмак все намагається в очко пуйлу зазирнуть. Ну не потрібен ти йому, і Зеля теж. Роздуті ніщо, Zero!
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27.12.2024 14:34 Відповісти
а будут все наши, как на Рождество?
Зеленський разом із рабинами України запалив ханукальні свічки. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v3527059
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27.12.2024 14:37 Відповісти
Там десь в шухляді "план перемоги",пилом ще не припав?
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27.12.2024 14:39 Відповісти
Готові, гроші розпиляли, фотографів заказали, будуть нові фотки з дЄрьмаком у центрі
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27.12.2024 14:42 Відповісти
🤣🤣🤣🤡🤡🤡
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27.12.2024 14:53 Відповісти
Це буде гігават гігапук у калюжу.
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27.12.2024 15:01 Відповісти
З Ханукою українці!
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27.12.2024 15:03 Відповісти
Квартал вийшов на міжнародний рівень.
Номера про повію Україну будуть?
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27.12.2024 15:04 Відповісти
Про це розповів очільник МЗС України Георгій Тихий. Сибіга всьо?
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27.12.2024 15:21 Відповісти
Та може Сибіга прізвище поміняв...
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27.12.2024 15:35 Відповісти
Ці саміти нах. нікому не потрібні. Це "відбування номера" для зелених мерзотників з Банкової з метою пролонгування свого перебування біля влади і угроблення країни та Армії та ДОрозкрадання що ще залишилося.
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27.12.2024 15:25 Відповісти
Текст йому ШІ писав?
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27.12.2024 15:36 Відповісти
Ні, мабуть Сі
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27.12.2024 15:47 Відповісти
Нагайте повний список продуктивних результатiв першого.

1.... ?????
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27.12.2024 15:47 Відповісти
Представники Того і Екваторіальної Ґвінеї вперше в житті пожерли фондю.

Сподобалося!
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27.12.2024 15:50 Відповісти
шо ви блд мелете? Яка ска сильна позиція, який нахй саміт миру? Взагалі ********?
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27.12.2024 15:55 Відповісти
"Україна провела всі тематичні конференції".... Патужно
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27.12.2024 16:27 Відповісти
 
 