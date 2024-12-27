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Новини
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НАТО посилить військову присутність у Балтійському морі через пошкодження підводних кабелів, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте про пошкодження кабелів у Балтійському морі

Генсек НАТО Марк Рютте після інцидентів із пошкодженнями підводних кабелів у Балтійському морі заявив, що Північноатлантичний Альянс збільшить свою військову присутність у цьому районі.

Про це Рютте повідомив у соцмережі Х після розмови з президентом Фінляндії Александером Стуббом, інформує Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що обговорив зі Стуббом перебіг розслідування, яке триває під керівництвом Фінляндії щодо можливої диверсії з підводними кабелями.

"Я висловив свою повну солідарність і підтримку. НАТО посилить свою військову присутність в Балтійському морі", - наголосив Рютте.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фінляндія затримала танкер "тіньового флоту" Росії за підозрою в пошкодженні підводного кабелю з Естонією

Нагадаємо, 25 грудня повідомлялось про пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, що з'єднує Фінляндію та Естонію. У Фінляндії не виключають версії про умисне пошкодження.

Фінляндія перевіряє нафтовий танкер, який може бути причетний до аварії з електричним кабелем. Він, імовірно, є частиною тіньового флоту РФ.

Автор: 

НАТО (6443) Фінляндія (1304) Рютте Марк (394) кабель (51)


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Топ коментарі
+6
Щось рано схаменулися. Ще ж не всі кабелі порвали...
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27.12.2024 15:40
+3
Що, пля, за дурна звичка спочатку всратись, а потім прожогом ковтати пігулки!
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27.12.2024 15:46
+3
За пару лямів забезпечимо вам безпеку. Дякувати не потрібно, щоб ескалації не було.
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27.12.2024 15:55
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будуть висаджуватись на російські кораблі і зрізати їм якоря?
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27.12.2024 15:38 Відповісти
.... аж до ватерлінії?
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27.12.2024 15:53 Відповісти
Іхтіандер.. вже не той...
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27.12.2024 15:57 Відповісти
головне, командний мостик ....
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27.12.2024 16:02 Відповісти
Щось рано схаменулися. Ще ж не всі кабелі порвали...
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27.12.2024 15:40 Відповісти
вони думали що то шторм кабель порвав як собака ганчірку....
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27.12.2024 15:55 Відповісти
А де занепокоїння ?
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27.12.2024 15:42 Відповісти
"Занепокоєння" - коли по Україні луплять.
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27.12.2024 15:44 Відповісти
Що, пля, за дурна звичка спочатку всратись, а потім прожогом ковтати пігулки!
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27.12.2024 15:46 Відповісти
Дилетантське питання - а чим це поможе? Вчора ще три кабеля з Естонії перерізали і шо?
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27.12.2024 15:54 Відповісти
За пару лямів забезпечимо вам безпеку. Дякувати не потрібно, щоб ескалації не було.
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27.12.2024 15:55 Відповісти
Не треба, це ескалація, ***...
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27.12.2024 17:37 Відповісти
 
 