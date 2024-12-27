НАТО посилить військову присутність у Балтійському морі через пошкодження підводних кабелів, - Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте після інцидентів із пошкодженнями підводних кабелів у Балтійському морі заявив, що Північноатлантичний Альянс збільшить свою військову присутність у цьому районі.
Про це Рютте повідомив у соцмережі Х після розмови з президентом Фінляндії Александером Стуббом, інформує Цензор.НЕТ.
Він повідомив, що обговорив зі Стуббом перебіг розслідування, яке триває під керівництвом Фінляндії щодо можливої диверсії з підводними кабелями.
"Я висловив свою повну солідарність і підтримку. НАТО посилить свою військову присутність в Балтійському морі", - наголосив Рютте.
Нагадаємо, 25 грудня повідомлялось про пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, що з'єднує Фінляндію та Естонію. У Фінляндії не виключають версії про умисне пошкодження.
Фінляндія перевіряє нафтовий танкер, який може бути причетний до аварії з електричним кабелем. Він, імовірно, є частиною тіньового флоту РФ.
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