Шольц: Путін зазнав поразки в Україні по всіх пунктах

Диктатор РФ Володимир Путін зазнав поразки в Україні та не досяг своїх цілей.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, пише t-online, інформує Цензор.НЕТ.

"Він хотів підпорядкувати всю Україну і встановити маріонетковий режим, він хотів запобігти подальшому зближенню з ЄС і послабити весь НАТО",- сказав канцлер Німеччини.

Однак, за словами Шольца, глава Кремля не досяг своїх цілей.

"І сьогодні: НАТО має двох нових членів - Швецію та Фінляндію. Всі вони масово інвестують у свою обороноздатність, і майже всі країни НАТО досягли цільового показника у два відсотки. Україна є консолідованою нацією і знаходиться на шляху до вступу в Європейський Союз. Вона має сильну армію, оснащену нами, яка героїчно захищається від військ Путіна", - сказав політик.

Як зазначив канцлер ФРН, тепер завдання полягає в тому, щоб створити основи для справедливого і стійкого миру в Україні.

Шольц також розповів, що під час своєї телефонної розмови з Путіним сказав тому, що Європа продовжить підтримувати Україну.

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"Я йому дав зрозуміти, що він не може сподіватися, що наша підтримка України ослабне. Лише військова допомога Німеччини становить 28 мільярдів євро", - сказав політик.

Кацлер зазначив, що Німеччина є другою за обсягами країною-постачальником військової допомоги для України після США.

Також Шольц сказав, що готовий ще раз зателефонувати Путіну.

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