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Шольц: Путін зазнав поразки в Україні по всіх пунктах

Шольц про поразку путіна

Диктатор РФ Володимир Путін зазнав поразки в Україні та не досяг своїх цілей.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, пише  t-online, інформує Цензор.НЕТ.

"Він хотів підпорядкувати всю Україну і встановити маріонетковий режим, він хотів запобігти подальшому зближенню з ЄС і послабити весь НАТО",- сказав канцлер Німеччини.

Однак, за словами Шольца, глава Кремля не досяг своїх цілей.

"І сьогодні: НАТО має двох нових членів - Швецію та Фінляндію. Всі вони масово інвестують у свою обороноздатність, і майже всі країни НАТО досягли цільового показника у два відсотки. Україна є консолідованою нацією і знаходиться на шляху до вступу в Європейський Союз. Вона має сильну армію, оснащену нами, яка героїчно захищається від військ Путіна", - сказав політик.

Як зазначив канцлер ФРН, тепер завдання полягає в тому, щоб створити основи для справедливого і стійкого миру в Україні.

Шольц також розповів, що під час своєї телефонної розмови з Путіним сказав тому, що Європа продовжить підтримувати Україну.

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"Я йому дав зрозуміти, що він не може сподіватися, що наша підтримка України ослабне. Лише військова допомога Німеччини становить 28 мільярдів євро", - сказав політик.

Кацлер зазначив, що Німеччина є другою за обсягами країною-постачальником військової допомоги для України після США.

Також Шольц сказав, що готовий ще раз зателефонувати Путіну.

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Автор: 

допомога (8348) путін володимир (23821) росія (65191) Шольц Олаф (1136) війна в Україні (3899)


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Топ коментарі
+7
Германия - единственная страна в мире, которая приняла такое количество украинских беженцев и

она единственная, кто оказывает им огромную помощь по всем вопросам, поэтому, любые глупые

комментарии, в её адрес, только позорят Украину и украинцев.

Огромное спасибо немцам, за их участие и за их помощь в борьбе Украины за свою свободу!
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27.12.2024 18:52
+6
Як тiльки людожер проковтне Украiну вiн поставить ултiматум виключити Фiнляндiю, Швецiю, Польшу та Балтiю з НАТО, Шольц. I що ти будеш робити?
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27.12.2024 18:25
+5
"Путін зазнав поразки в Україні по всіх пунктах" - розкажи про це переселенцям, бійцям на фронті та їхнім близьким, розумнику.
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27.12.2024 18:53
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27.12.2024 18:23 Відповісти
Поки що поразки зазнала тільки політика Шольца, маю надію він піде з політики назавжди!
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27.12.2024 20:24 Відповісти
Шольц валяє Шольца.
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27.12.2024 18:23 Відповісти
Як тiльки людожер проковтне Украiну вiн поставить ултiматум виключити Фiнляндiю, Швецiю, Польшу та Балтiю з НАТО, Шольц. I що ти будеш робити?
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27.12.2024 18:25 Відповісти
В Канаду поїде окупувати 51 штат.. USA
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27.12.2024 18:30 Відповісти
Десятий рік головою бамбас ковтає, Яка Швеція з Фінляндією??,
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27.12.2024 18:52 Відповісти
То чого вони так швиденько в НАТО побiгли роняя тапкi?
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27.12.2024 19:45 Відповісти
Лукавить Шольц як завжди. ***** виграв у німців війну проти ТАУРАСІВ.
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27.12.2024 18:27 Відповісти
Байден, де наші томагавки
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27.12.2024 19:38 Відповісти
А шо путлєр вже з"ібався з Украіни - чи я шось пропустив?
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27.12.2024 18:28 Відповісти
Просто пуйло хоче вбити всіх кацапів у штурмах Часового Яру.
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27.12.2024 18:32 Відповісти
Мгм...
Хоч сам віриш у те, що говориш?
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27.12.2024 18:32 Відповісти
Шольц - ти Ви уже у відставці.... Ау!
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27.12.2024 18:33 Відповісти
рашистський агент ШОЛЬЦ,видав себе рашистським посіпакою, ненаданням Україні далекобійних ракет ,а також ,лоббістом інтересів куйла у неприйнятті України в НАТО,ЩО ДОЗВОЛЯЄ КУЙЛУ ТРИ РОКИ ЗНИЩУВАТИ ,БЕЗНАКАЗАННО,УКРАЇНУ І ЧИНИТИ ГЕНОЦИД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ....
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27.12.2024 18:33 Відповісти
Говорить як розумна людина, Поводить себе як @#$&*.
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27.12.2024 18:37 Відповісти
Олаф, навіть не думай телефонувати до пуйла - таких звіздюлей отримаєш... а може орден, за сцикунство.
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27.12.2024 18:45 Відповісти
а в Німеччині?
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27.12.2024 18:52 Відповісти
Германия - единственная страна в мире, которая приняла такое количество украинских беженцев и

она единственная, кто оказывает им огромную помощь по всем вопросам, поэтому, любые глупые

комментарии, в её адрес, только позорят Украину и украинцев.

Огромное спасибо немцам, за их участие и за их помощь в борьбе Украины за свою свободу!
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27.12.2024 18:52 Відповісти
Тут другое интересно. Чем ближе подходят кацапские войска к одной очень большой речке---тем больше терпят поражений вместе со своим начальником! Вот же парадокс.
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27.12.2024 19:46 Відповісти
Для тебе "Шольц" - це "Німеччина"? Він зараз навіть частково її перестає представлять - бо розпустив бундестаг...
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27.12.2024 19:57 Відповісти
Це тільки один із компонентів допомоги. За це нарікань дійсно бути не може, але військова набагато гірше виконується. Тому є за що хвалити і є за що критикувати. Одне не перекриває інше
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27.12.2024 20:43 Відповісти
З якого дива Німеччина єдина хто надає допомогу по усім питанням?
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27.12.2024 21:29 Відповісти
"Путін зазнав поразки в Україні по всіх пунктах" - розкажи про це переселенцям, бійцям на фронті та їхнім близьким, розумнику.
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27.12.2024 18:53 Відповісти
ще не отримав по ї..лу і лома в сраку
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27.12.2024 18:55 Відповісти
А тепер, Тауруси давай!
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27.12.2024 18:59 Відповісти
давай томагавки і трилліон доларів
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27.12.2024 19:39 Відповісти
У нього Томагавків немає, а в нього ходять євро.
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27.12.2024 19:42 Відповісти
то чому ми не в НАТО?
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27.12.2024 19:45 Відповісти
Ну і питання ви задаєте...
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27.12.2024 19:47 Відповісти
Дайте зброю.
Закрийте небо.
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27.12.2024 19:49 Відповісти
Ну... Шо було то було... Тоді мало хто розумів шо та як. Навіть в самому НАТО не знали на що здатне *****. Це зараз ми вже всі досвідчені в цьому плані.
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27.12.2024 19:50 Відповісти
правильно сказал
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27.12.2024 19:41 Відповісти
Звони хоть концом об унитаз - хулио толку.
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27.12.2024 19:44 Відповісти
да харе тому ******** наяривать!скажи один раз-иди ***** *************** *******!и согласно толкованию твоего имени Олаф-сын своих предков!так будь им.а не оленем..................а хуйло*******а кремлевского *****!
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27.12.2024 20:15 Відповісти
Сволоч не хочет Украину в нато и бить по раше, под дурочка болельщик
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28.12.2024 07:10 Відповісти
ХАЙ, РАКЕТЫ ДАЙ !)
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28.12.2024 11:33 Відповісти
"путін зазнав поразки в Україні", а Шольц в Німеччині по всіх пунктах
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28.12.2024 17:03 Відповісти
 
 